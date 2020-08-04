УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11713 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 469 27

Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус

Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус

Ефективної вакцини від коронавірусу може і не з'явитися зовсім.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції в Женеві.

"Нинзка вакцин нині перебувають на третьому етапі клінічних випробувань, і ми всі сподіваємося, що в нас буде кілька ефективних вакцин, які можуть допомогти запобігти зараженню людей. Однак на цей момент універсальної зброї немає - і вона може не з'явитися зовсім", - заявив він.

Глава ВООЗ закликав країни і уряди неухильно дотримуватися заходів протидії пандемії - носіння масок, соціальне дистанціювання, дотримання гігієни рук та тестування.

"Послання людям і урядам дуже чітке: робіть це все", - закликав Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, носіння масок має стати символом солідарності по всьому світу.

Читайте: США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19

Тим часом у Росії очікують, що перша у світі сертифікована вакцина з'явиться саме там. Очікується, що препарат, розроблений Національним дослідницьким центром ім. М. Гамалії, може отримати державну реєстрацію 10-12 серпня. В інтерв'ю CNN глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який фінансував розробку вакцини, порівняв цю подію із запуском першого штучного супутника Землі. "Американці були здивовані, коли почули сигнали супутника в Космосі. Те саме буде і з вакциною. Росія отримає її першої", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуться десятиліттями, - голова ВООЗ Гебреєсус

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
..ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру". Дно достигнуто, истинные цели стали видны.
показати весь коментар
04.08.2020 07:33 Відповісти
+5
Тедрос Адханом Гебрейесус примеряет на себя мантию верховного жреца новой ковид - религии? И все ему поклоняйтесь и ему служите ? Я лучше буду адептом доброго знакомого гриппа. Это вопрос свободы вероисповедпния.
показати весь коментар
04.08.2020 07:26 Відповісти
+4
Эфиоп, объявляй уже ковидианство религией, дурачков хватает, на пожертвования выживете.
показати весь коментар
04.08.2020 08:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Требуем карантин на туберкулез и диарею. Тоже универсального оружия нету.
показати весь коментар
04.08.2020 07:15 Відповісти
Боїшся загинути від діареї?
показати весь коментар
04.08.2020 07:26 Відповісти
Да нет, простая вещь, недорого лечится, жизнь не усложняет.
показати весь коментар
04.08.2020 07:27 Відповісти
Хто зна, втрати від діареї в минулі сторіччя перевищували втрати від зброї, а людство може швидко деградувати.
показати весь коментар
04.08.2020 08:46 Відповісти
А если и появится, то достанется не всем. Гоям давать будут выборочно
показати весь коментар
04.08.2020 07:15 Відповісти
.....По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру......
Как говорила моя училка младших классов - * За компанию *** повесился*.
С какого рожна символы солидарности вписывают в протокол лечения ковида ? Не слишком ли вирус политизирован? Так отмечайте день ковида 1- го мая, в день международной солидарности трудящихся. На красном комуняцком флаге вместо серпа и молота символ ковида будет очень к месту.
Источник: https://censor.net/n3211732как говорила моя у
показати весь коментар
04.08.2020 07:23 Відповісти
Тедрос Адханом Гебрейесус примеряет на себя мантию верховного жреца новой ковид - религии? И все ему поклоняйтесь и ему служите ? Я лучше буду адептом доброго знакомого гриппа. Это вопрос свободы вероисповедпния.
показати весь коментар
04.08.2020 07:26 Відповісти
ты главное это сразу в паспорте запиши, дабы аппарат ИВЛ на тебя не переводили потом, да и на всю твою родню в т.ч. которую ты обязательно заразишь даже если у них другое "вероисповедание".
показати весь коментар
04.08.2020 11:20 Відповісти
Другими словами - вакцина вроде есть но её может не быть.....мощный пердёж в лужу от ВОЗ...
показати весь коментар
04.08.2020 07:29 Відповісти
Чота дохрена этого оракула последнее время в новостях.
показати весь коментар
04.08.2020 07:32 Відповісти
..ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру". Дно достигнуто, истинные цели стали видны.
показати весь коментар
04.08.2020 07:33 Відповісти
Приказ господина Пеже - всем пацакам надеть намордники и радоваться (с)
показати весь коментар
04.08.2020 08:41 Відповісти
Намордник символ чего и кого? Иначе злой дух ковида покарает.Эфиоп он и в ВОЗ эфиоп.
показати весь коментар
04.08.2020 07:45 Відповісти
Похер на ту вакцину,люди уже и так привыкли,уже все ложили на эти маски
показати весь коментар
04.08.2020 07:56 Відповісти
все дебилы - да, у кого есть голова на плечах - в общественных местах одевают маски. Ничего удивительного
показати весь коментар
04.08.2020 11:21 Відповісти
Тедрос Адханом Гебрейесус хорош лохов кошмарить... универсальных лекарств НЕ существует в принципе...
показати весь коментар
04.08.2020 07:58 Відповісти
Мавпа думає, що їй то зійде з рук разом з замовничками, кураторами і =духовними наставниками= ?
Помиляється !
показати весь коментар
04.08.2020 07:58 Відповісти
Цікаво, звідки прилетить - Штати відморозились, інші їх підтримують.
показати весь коментар
04.08.2020 08:05 Відповісти
після початку війни (мені прикро що так пізно) я не вірю нічому, що походить від єреф. особливо їхнім "хателкам" та метафорам: Американці були здивовані...
Розробити щось можна почавши набагато раніше (тим більше без массового "тестування" в світі). Тому в версію про "Вектор" стає ще 1 цеглина (звичайно я читав про Ши Чжэнли та Ральфа Баріка).
А Гебрейесус вже зробив свою чорну справу - посприяв розповсюдженню хвороби, коли могли оцінити як пандемію!
показати весь коментар
04.08.2020 15:43 Відповісти
Эфиоп, объявляй уже ковидианство религией, дурачков хватает, на пожертвования выживете.
показати весь коментар
04.08.2020 08:03 Відповісти
ща переведу, кому интересно, остальное догуглите.Вакцина скорее всего есть но есть ньюансы, первый это АЗУИ, второй краткосрочность клеточной памяти, т.е вакцинироваться условно говоря каждые 1,5-2 месяца
показати весь коментар
04.08.2020 08:11 Відповісти
Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 9987
показати весь коментар
04.08.2020 08:30 Відповісти
Доки Білл Гейтс не відіб'є свої прибутки пандемія не закінчиться. Не даремно ж в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про епохальний прорив у створенні штучного вірусу.Доктор Барік так прокоментував своє досягнення:«Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус. Типу як заява Чебурашки і крокодила Гени - Ми працювали, працювали, працювали і таки створили такий вірус від якого здригнувся світ. Раніше компанії дротових телефонів створювали віруси для сотових і ІР телефонії, Тепер одні людські істоти створюють віруси для знищення інших людських істот з лозунгом - Хочеш жити плати нашій корпорації бо здохнеш від вірусів доктора Баріка і інших подібних до доктора Айхмана.
показати весь коментар
04.08.2020 08:34 Відповісти
Чому Айхман, а не Менгеле з Майнаровським, дві істоти, породжені більшовиками?
показати весь коментар
04.08.2020 08:48 Відповісти
Цих виродків і не перелічиш, тому і Ви звичайно праві. Доктор Майрановський звісно вніс свій науковий вклад в знищення хомо-сапіенса .
показати весь коментар
04.08.2020 08:57 Відповісти
Видно надеется долю получить с компанией,производящих маски
показати весь коментар
04.08.2020 10:41 Відповісти
"Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.
"Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру".
Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 126

Какие дивные, "гениальные" мысли роятся в голове Гебрейесуса. ))
Дайте ему селёдки!
показати весь коментар
04.08.2020 12:50 Відповісти
 
 