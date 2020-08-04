Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус

Ефективної вакцини від коронавірусу може і не з'явитися зовсім.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції в Женеві.

"Нинзка вакцин нині перебувають на третьому етапі клінічних випробувань, і ми всі сподіваємося, що в нас буде кілька ефективних вакцин, які можуть допомогти запобігти зараженню людей. Однак на цей момент універсальної зброї немає - і вона може не з'явитися зовсім", - заявив він.

Глава ВООЗ закликав країни і уряди неухильно дотримуватися заходів протидії пандемії - носіння масок, соціальне дистанціювання, дотримання гігієни рук та тестування.

"Послання людям і урядам дуже чітке: робіть це все", - закликав Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, носіння масок має стати символом солідарності по всьому світу.

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Тим часом у Росії очікують, що перша у світі сертифікована вакцина з'явиться саме там. Очікується, що препарат, розроблений Національним дослідницьким центром ім. М. Гамалії, може отримати державну реєстрацію 10-12 серпня. В інтерв'ю CNN глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який фінансував розробку вакцини, порівняв цю подію із запуском першого штучного супутника Землі. "Американці були здивовані, коли почули сигнали супутника в Космосі. Те саме буде і з вакциною. Росія отримає її першої", - заявив він.

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