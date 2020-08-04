Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус
Ефективної вакцини від коронавірусу може і не з'явитися зовсім.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції в Женеві.
"Нинзка вакцин нині перебувають на третьому етапі клінічних випробувань, і ми всі сподіваємося, що в нас буде кілька ефективних вакцин, які можуть допомогти запобігти зараженню людей. Однак на цей момент універсальної зброї немає - і вона може не з'явитися зовсім", - заявив він.
Глава ВООЗ закликав країни і уряди неухильно дотримуватися заходів протидії пандемії - носіння масок, соціальне дистанціювання, дотримання гігієни рук та тестування.
"Послання людям і урядам дуже чітке: робіть це все", - закликав Тедрос Адханом Гебреєсус.
За його словами, носіння масок має стати символом солідарності по всьому світу.
Тим часом у Росії очікують, що перша у світі сертифікована вакцина з'явиться саме там. Очікується, що препарат, розроблений Національним дослідницьким центром ім. М. Гамалії, може отримати державну реєстрацію 10-12 серпня. В інтерв'ю CNN глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який фінансував розробку вакцини, порівняв цю подію із запуском першого штучного супутника Землі. "Американці були здивовані, коли почули сигнали супутника в Космосі. Те саме буде і з вакциною. Росія отримає її першої", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как говорила моя училка младших классов - * За компанию *** повесился*.
С какого рожна символы солидарности вписывают в протокол лечения ковида ? Не слишком ли вирус политизирован? Так отмечайте день ковида 1- го мая, в день международной солидарности трудящихся. На красном комуняцком флаге вместо серпа и молота символ ковида будет очень к месту.
Источник: https://censor.net/n3211732как говорила моя у
Помиляється !
Розробити щось можна почавши набагато раніше (тим більше без массового "тестування" в світі). Тому в версію про "Вектор" стає ще 1 цеглина (звичайно я читав про Ши Чжэнли та Ральфа Баріка).
А Гебрейесус вже зробив свою чорну справу - посприяв розповсюдженню хвороби, коли могли оцінити як пандемію!
"Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру".
Какие дивные, "гениальные" мысли роятся в голове Гебрейесуса. ))
Дайте ему селёдки!