УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5664 відвідувача онлайн
Новини
4 733 17

Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2"

Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва

Німецькі екологи оскаржили в суді виданий владою країни дозвіл на введення газопроводу "Північний потік-2" в експлуатацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Німецька хвиля".

Так, екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) оскаржила у Вищому адміністративному суді землі Мекленбург - Передня Померанія в Грайфсвальді видачу дозволу на введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". У заяві, опублікованій на сайті організації сьогодні, 5 серпня, вказується, що DUH домагається повторного розгляду заявки на введення газопроводу в експлуатацію з боку Гірничого управління міста Штральзунд. Саме це управління відповідає у ФРН за видачу дозволу на будівництво та експлуатацію нового газопроводу.

Екологи вважають, що при первинному вивченні заявки не були враховані "нові наукові відомості про неконтрольовані витоки метану при видобутку, транспортуванні та переробці природного газу". І при оцінці екологічної безпеки проекту в 2018 році акцент було зроблено лише на можливості витоків метану виключно в море із самого трубопроводу. Однак такий підхід є неповним, оскільки не враховується можливість витоків при видобутку, транспортуванні та переробці природного газу. Згідно з новими науковими даними, емісія метану, який у 86 разів шкідливіший для клімату, ніж CO2, при видобутку газу набагато вища, ніж вважалося раніше.

На думку керівника відділу DUH із питань енергетики та захисту клімату Костянтина Цергера, незважаючи на прогресуючу кліматичну кризу, газопровід цементує на десятиліття імпорт у Німеччину шкідливого для клімату природного газу. "Ми впевнені, що "Північний потік-2" на основі актуальних наукових відомостей не був би дозволений", - заявив він.

Також читайте: Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"

Експерт зазначив, що зараз необхідно взяти до уваги нові методи вимірювання витоків метану, оскільки вони підтверджують вплив трубопроводу на наш клімат. У скарзі DUH також закликає розглянути це питання в Європейському суді.

Зазначають, що будівництво газопроводу було припинено через введені США в грудні 2019 року санкції проти підрядників газопроводу. 15 липня голова американського зовнішньополітичного відомства Майкл Помпео попередив, що учасники проекту з будівництва "Північного потоку-2" підпадуть під закон CAATSA "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" від 2017 року.

екологія (1357) Північний потік (2473)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
кацапы Крым украли, понаехал весь мухосранск и радуецца кокое оно хорошее-то ворованное-то и по вкусу даже слаще-то, на халяву-то...кацапы любят красть, а тут с этим СП-2 красть может и совсем не получится! если конечно не достроить СП-2 !!!
вот незадача , бяда прям, ну никак ни фашистов прям не *******...ни пяндосов...
показати весь коментар
05.08.2020 23:56 Відповісти
+2
Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3287
показати весь коментар
05.08.2020 23:41 Відповісти
+1
фольксдойчи опять решили с русни шерсти состричь.
показати весь коментар
05.08.2020 23:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То запрещают, то строят, то судятся. Сатанва.
показати весь коментар
05.08.2020 23:25 Відповісти
Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3287
показати весь коментар
05.08.2020 23:41 Відповісти
фольксдойчи опять решили с русни шерсти состричь.
показати весь коментар
05.08.2020 23:26 Відповісти
они за СП-2, но против его строительства...
показати весь коментар
05.08.2020 23:27 Відповісти
все просто. кацапня, евры давай, много давай.
показати весь коментар
05.08.2020 23:29 Відповісти
Чувак за евро проведу тропой до Припяти
показати весь коментар
05.08.2020 23:30 Відповісти
Так,шо та с колпаком?Ему лет десять держать ваши планы
показати весь коментар
05.08.2020 23:33 Відповісти
Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1441
показати весь коментар
05.08.2020 23:38 Відповісти
грета тунберг поднапряглясь , бо почуяла шо будет работа
показати весь коментар
05.08.2020 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Kite #Kite - першокласні https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 #рюкзаки https://youtu.be/zu77hZiLXw8
показати весь коментар
05.08.2020 23:43 Відповісти
Вопросы?
показати весь коментар
05.08.2020 23:44 Відповісти
кацапы Крым украли, понаехал весь мухосранск и радуецца кокое оно хорошее-то ворованное-то и по вкусу даже слаще-то, на халяву-то...кацапы любят красть, а тут с этим СП-2 красть может и совсем не получится! если конечно не достроить СП-2 !!!
вот незадача , бяда прям, ну никак ни фашистов прям не *******...ни пяндосов...
показати весь коментар
05.08.2020 23:56 Відповісти
Похороним СП-2 вместе! Заодно может и роssиющка крякнится.
показати весь коментар
06.08.2020 01:43 Відповісти
Респект немецким экологам. Течет еще в жилах кровь Арминия
показати весь коментар
06.08.2020 08:00 Відповісти
У экологов нет никаких шансов выиграть дело.
CH4 + O2 → CO2 + H2O + CO + CH4 + C, .
Как видите, газ, это самая экологически чистая, самая наизеленейшая, по сравнению с любой другой, энергия.
показати весь коментар
06.08.2020 08:26 Відповісти
Німці таким чином здають своє море ворогу, який біля труби на сотні кілометрів його захопить - мирна окупація. І всі нормальні люди в ту частину не підуть, бо з ними може трапитися все, що завгодно. А всі знають які підводні човни і кораблі засрашки справні і надійні. У вас, німці, все попереду. На небезпеку ви наряжаєжте і ваших сусідів. Нам та труба до одного місця. Можлива втрата пару мільярдів. Але, якби закрили в Україні московські церкви, то отримували б десятки мільярдів прибутку, що роблять московити. Там основа прибутку і московські попи про це знають.
показати весь коментар
06.08.2020 10:44 Відповісти
"якби закрили в Україні московські церкви, то отримували б десятки мільярдів прибутку" Што ты такое несёшь? Украинская церковь на датации москвы.
показати весь коментар
08.08.2020 16:47 Відповісти
 
 