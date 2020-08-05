Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2"

Німецькі екологи оскаржили в суді виданий владою країни дозвіл на введення газопроводу "Північний потік-2" в експлуатацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Німецька хвиля".

Так, екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) оскаржила у Вищому адміністративному суді землі Мекленбург - Передня Померанія в Грайфсвальді видачу дозволу на введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". У заяві, опублікованій на сайті організації сьогодні, 5 серпня, вказується, що DUH домагається повторного розгляду заявки на введення газопроводу в експлуатацію з боку Гірничого управління міста Штральзунд. Саме це управління відповідає у ФРН за видачу дозволу на будівництво та експлуатацію нового газопроводу.

Екологи вважають, що при первинному вивченні заявки не були враховані "нові наукові відомості про неконтрольовані витоки метану при видобутку, транспортуванні та переробці природного газу". І при оцінці екологічної безпеки проекту в 2018 році акцент було зроблено лише на можливості витоків метану виключно в море із самого трубопроводу. Однак такий підхід є неповним, оскільки не враховується можливість витоків при видобутку, транспортуванні та переробці природного газу. Згідно з новими науковими даними, емісія метану, який у 86 разів шкідливіший для клімату, ніж CO2, при видобутку газу набагато вища, ніж вважалося раніше.

На думку керівника відділу DUH із питань енергетики та захисту клімату Костянтина Цергера, незважаючи на прогресуючу кліматичну кризу, газопровід цементує на десятиліття імпорт у Німеччину шкідливого для клімату природного газу. "Ми впевнені, що "Північний потік-2" на основі актуальних наукових відомостей не був би дозволений", - заявив він.

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Експерт зазначив, що зараз необхідно взяти до уваги нові методи вимірювання витоків метану, оскільки вони підтверджують вплив трубопроводу на наш клімат. У скарзі DUH також закликає розглянути це питання в Європейському суді.

Зазначають, що будівництво газопроводу було припинено через введені США в грудні 2019 року санкції проти підрядників газопроводу. 15 липня голова американського зовнішньополітичного відомства Майкл Помпео попередив, що учасники проекту з будівництва "Північного потоку-2" підпадуть під закон CAATSA "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" від 2017 року.