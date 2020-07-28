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Новини
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Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"

Україна і Польща домовилися не допустити реалізації

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці всієї Європи. Україна і Польща не допустять реалізації цього проєкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Польщі Дмитра Кулеби і Яцека Чапутовича.

За даними відомства, сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики і важливу роль, яку Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися розвивати минулорічний тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співробітництво в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.

"Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович підкреслили, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи і домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити його реалізації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Для Німеччини важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності "Північного потоку 2", - представниця уряду Деммер

Як повідомлялося, проєкт "Північний потік-2" готовий уже більш ніж на 90%. Він складається з двох паралельних газопроводів завдовжки в 1230 кілометрів, що пролягають дном Балтійського моря до Європи.

Автор: 

Нідерланди (1585) Північний потік (2473) Кулеба Дмитро (3604) Чапутович Яцек (87)


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Топ коментарі
+4
Прям "не допустят". Коллективный пук в лужу. Реально лишь США способны похоронить путлеровские хотелки.
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28.07.2020 07:14 Відповісти
+3
Не глузуйте. У тих хто тут насміхається, повні штани страху перед ко-ломордією.Інакше не пояснити ваш сарказм. Як кажуть у нас-«гуртом і батька легше бити».Тому не мудрствуйте.
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28.07.2020 08:43 Відповісти
+1
Кацяпам перекриємо газ, воду , повітря і сонце, марш в землянку, лаптєпітеки.
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28.07.2020 07:29 Відповісти
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Прям "не допустят". Коллективный пук в лужу. Реально лишь США способны похоронить путлеровские хотелки.
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28.07.2020 07:14 Відповісти
Кацяпам перекриємо газ, воду , повітря і сонце, марш в землянку, лаптєпітеки.
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28.07.2020 07:29 Відповісти
Цікаво ЯК?..
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28.07.2020 07:34 Відповісти
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28.07.2020 07:36 Відповісти
А, вот же кого забыли спросить...
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28.07.2020 07:50 Відповісти
А если допустят, то будут строго наказаны.
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28.07.2020 08:02 Відповісти
нда-с-с-с... на сцену театра военных действий выпустили тяжелую кавалерию...
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28.07.2020 08:15 Відповісти
Не глузуйте. У тих хто тут насміхається, повні штани страху перед ко-ломордією.Інакше не пояснити ваш сарказм. Як кажуть у нас-«гуртом і батька легше бити».Тому не мудрствуйте.
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28.07.2020 08:43 Відповісти
Так это же шоколадная козлота.Им чем хуже в стране,тем лучше,чтоб гавкать "А Парашенко був лучше".Зеля,конечно,мудак,но именно такая позиция показывает всю гниль Секты Пэрэмог
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28.07.2020 09:50 Відповісти
Схоже на те що ти своїм біологічним газом можеш забезпечити не лише плити їдальні в Лахті. але й у найближчому кафе.
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28.07.2020 10:02 Відповісти
Схоже на те,що "Квартал" втрачає генія в твоєму Їбальніку)Ой,пардон-шоколадному лічіку))
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28.07.2020 10:06 Відповісти
Я з дитинства не соромлюся казати у вічі бидлу що воно бидло, а му*аку - що він му*ак.
Тож не напрошуйся на подальші діалоги з причини, яку я вказав у першому рядку.
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28.07.2020 11:39 Відповісти
Ну раз така фигня-подойди к зеркалу и скажи всю правду-матку,типа :"Я быдло потому,что мой Вождь-рыгоМедведчукский мудак".Сделаешь?
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28.07.2020 11:46 Відповісти
Я вже сказав що окрім того що ти бидло і му*ак, мені нема чого тобі сказати.
Я знаю манеру лахтинських тролів - канючити собі для тарифікації хоч один допис. заздалегідь знаючи що у тому дописі тебе опустять. Більше тебе не годуватиму. Але за нагоди тобі нагадають інші - хто ти є.
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28.07.2020 13:36 Відповісти
"манеру лахтинських тролів "-это что такое?"Старый кот"?Це типа -творческий псевдоним?Ты реально больное.Точно шо старый кот:мышей не ловит,а токо ссыт где попало)
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28.07.2020 13:51 Відповісти
 
 