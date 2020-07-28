Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці всієї Європи. Україна і Польща не допустять реалізації цього проєкту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Польщі Дмитра Кулеби і Яцека Чапутовича.
За даними відомства, сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики і важливу роль, яку Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися розвивати минулорічний тристоронній меморандум між Україною, Польщею та США про співробітництво в енергетичній галузі з метою диверсифікації джерел енергопостачання.
"Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович підкреслили, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи і домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити його реалізації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, проєкт "Північний потік-2" готовий уже більш ніж на 90%. Він складається з двох паралельних газопроводів завдовжки в 1230 кілометрів, що пролягають дном Балтійського моря до Європи.
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Тож не напрошуйся на подальші діалоги з причини, яку я вказав у першому рядку.
Я знаю манеру лахтинських тролів - канючити собі для тарифікації хоч один допис. заздалегідь знаючи що у тому дописі тебе опустять. Більше тебе не годуватиму. Але за нагоди тобі нагадають інші - хто ти є.