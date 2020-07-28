Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности всей Европы. Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.
По данным ведомства, стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.
"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, проект "Северный поток-2" готов уже более чем 90%. Он состоит из двух параллельных газопроводов длиной в 1230 километров, пролегающих по дну Балтийского моря в Европу.
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Тож не напрошуйся на подальші діалоги з причини, яку я вказав у першому рядку.
Я знаю манеру лахтинських тролів - канючити собі для тарифікації хоч один допис. заздалегідь знаючи що у тому дописі тебе опустять. Більше тебе не годуватиму. Але за нагоди тобі нагадають інші - хто ти є.