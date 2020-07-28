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Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2"

Украина и Польша договорились не допустить реализацию

Строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности всей Европы. Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.

По данным ведомства, стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

"Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" готов уже более чем 90%. Он состоит из двух параллельных газопроводов длиной в 1230 километров, пролегающих по дну Балтийского моря в Европу.

Нидерланды (1599) Северный поток (1458) Кулеба Дмитрий (2880) Чапутович Яцек (100)


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Топ комментарии
+4
Прям "не допустят". Коллективный пук в лужу. Реально лишь США способны похоронить путлеровские хотелки.
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28.07.2020 07:14 Ответить
+3
Не глузуйте. У тих хто тут насміхається, повні штани страху перед ко-ломордією.Інакше не пояснити ваш сарказм. Як кажуть у нас-«гуртом і батька легше бити».Тому не мудрствуйте.
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28.07.2020 08:43 Ответить
+1
Кацяпам перекриємо газ, воду , повітря і сонце, марш в землянку, лаптєпітеки.
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28.07.2020 07:29 Ответить
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Прям "не допустят". Коллективный пук в лужу. Реально лишь США способны похоронить путлеровские хотелки.
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28.07.2020 07:14 Ответить
Кацяпам перекриємо газ, воду , повітря і сонце, марш в землянку, лаптєпітеки.
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28.07.2020 07:29 Ответить
Цікаво ЯК?..
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28.07.2020 07:34 Ответить
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28.07.2020 07:36 Ответить
А, вот же кого забыли спросить...
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28.07.2020 07:50 Ответить
А если допустят, то будут строго наказаны.
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28.07.2020 08:02 Ответить
нда-с-с-с... на сцену театра военных действий выпустили тяжелую кавалерию...
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28.07.2020 08:15 Ответить
Не глузуйте. У тих хто тут насміхається, повні штани страху перед ко-ломордією.Інакше не пояснити ваш сарказм. Як кажуть у нас-«гуртом і батька легше бити».Тому не мудрствуйте.
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28.07.2020 08:43 Ответить
Так это же шоколадная козлота.Им чем хуже в стране,тем лучше,чтоб гавкать "А Парашенко був лучше".Зеля,конечно,мудак,но именно такая позиция показывает всю гниль Секты Пэрэмог
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28.07.2020 09:50 Ответить
Схоже на те що ти своїм біологічним газом можеш забезпечити не лише плити їдальні в Лахті. але й у найближчому кафе.
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28.07.2020 10:02 Ответить
Схоже на те,що "Квартал" втрачає генія в твоєму Їбальніку)Ой,пардон-шоколадному лічіку))
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28.07.2020 10:06 Ответить
Я з дитинства не соромлюся казати у вічі бидлу що воно бидло, а му*аку - що він му*ак.
Тож не напрошуйся на подальші діалоги з причини, яку я вказав у першому рядку.
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28.07.2020 11:39 Ответить
Ну раз така фигня-подойди к зеркалу и скажи всю правду-матку,типа :"Я быдло потому,что мой Вождь-рыгоМедведчукский мудак".Сделаешь?
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28.07.2020 11:46 Ответить
Я вже сказав що окрім того що ти бидло і му*ак, мені нема чого тобі сказати.
Я знаю манеру лахтинських тролів - канючити собі для тарифікації хоч один допис. заздалегідь знаючи що у тому дописі тебе опустять. Більше тебе не годуватиму. Але за нагоди тобі нагадають інші - хто ти є.
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28.07.2020 13:36 Ответить
"манеру лахтинських тролів "-это что такое?"Старый кот"?Це типа -творческий псевдоним?Ты реально больное.Точно шо старый кот:мышей не ловит,а токо ссыт где попало)
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28.07.2020 13:51 Ответить
 
 