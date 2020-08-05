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Немецкие экологи обратились в суд против строительства "Северного потока-2"

Немецкие экологи обратились в суд против строительства

Немецкие экологи оспорили в суде выданное властями страны разрешения на ввод газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Немецкая волна".

Так, экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в Высшем административном суде земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". В заявлении, опубликованном на сайте организации сегодня, 5 августа, указывается, что DUH добивается повторного рассмотрения заявки на ввод газопровода в эксплуатацию со стороны Горного управления города Штральзунд. Именно это управление отвечает в ФРГ за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию нового газопровода.

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Экологи считают, что при первоначальном изучении заявки не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа". И при оценке экологической безопасности проекта в 2018 году упор был сделан только на возможности утечек метана исключительно в море из самого трубопровода. Однако такой подход является неполным, так как не учитывается возможность утечек при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Согласно новым научным данным, эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата, чем CO2, при добыче газа гораздо выше, чем считалось ранее.

По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, несмотря на прогрессирующий климатический кризис, газопровод цементирует на десятилетия импорт в Германию вредного для климата природного газа. "Мы уверены, что "Северный поток-2" на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", - заявил он.

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Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат. В жалобе DUH также призывает рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.

Отмечается, что строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. 15 июля глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока-2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года.


Автор: 

экология (1609) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+3
кацапы Крым украли, понаехал весь мухосранск и радуецца кокое оно хорошее-то ворованное-то и по вкусу даже слаще-то, на халяву-то...кацапы любят красть, а тут с этим СП-2 красть может и совсем не получится! если конечно не достроить СП-2 !!!
вот незадача , бяда прям, ну никак ни фашистов прям не *******...ни пяндосов...
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05.08.2020 23:56 Ответить
+2
Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3287
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05.08.2020 23:41 Ответить
+1
фольксдойчи опять решили с русни шерсти состричь.
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05.08.2020 23:26 Ответить
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То запрещают, то строят, то судятся. Сатанва.
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05.08.2020 23:25 Ответить
Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3287
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05.08.2020 23:41 Ответить
фольксдойчи опять решили с русни шерсти состричь.
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05.08.2020 23:26 Ответить
они за СП-2, но против его строительства...
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05.08.2020 23:27 Ответить
все просто. кацапня, евры давай, много давай.
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05.08.2020 23:29 Ответить
Чувак за евро проведу тропой до Припяти
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05.08.2020 23:30 Ответить
Так,шо та с колпаком?Ему лет десять держать ваши планы
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05.08.2020 23:33 Ответить
Німецькі екологи звернулися до суду проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1441
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05.08.2020 23:38 Ответить
грета тунберг поднапряглясь , бо почуяла шо будет работа
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05.08.2020 23:40 Ответить
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Kite #Kite - першокласні https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 #рюкзаки https://youtu.be/zu77hZiLXw8
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05.08.2020 23:43 Ответить
Вопросы?
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05.08.2020 23:44 Ответить
кацапы Крым украли, понаехал весь мухосранск и радуецца кокое оно хорошее-то ворованное-то и по вкусу даже слаще-то, на халяву-то...кацапы любят красть, а тут с этим СП-2 красть может и совсем не получится! если конечно не достроить СП-2 !!!
вот незадача , бяда прям, ну никак ни фашистов прям не *******...ни пяндосов...
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05.08.2020 23:56 Ответить
Похороним СП-2 вместе! Заодно может и роssиющка крякнится.
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06.08.2020 01:43 Ответить
Респект немецким экологам. Течет еще в жилах кровь Арминия
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06.08.2020 08:00 Ответить
У экологов нет никаких шансов выиграть дело.
CH4 + O2 → CO2 + H2O + CO + CH4 + C, .
Как видите, газ, это самая экологически чистая, самая наизеленейшая, по сравнению с любой другой, энергия.
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06.08.2020 08:26 Ответить
Німці таким чином здають своє море ворогу, який біля труби на сотні кілометрів його захопить - мирна окупація. І всі нормальні люди в ту частину не підуть, бо з ними може трапитися все, що завгодно. А всі знають які підводні човни і кораблі засрашки справні і надійні. У вас, німці, все попереду. На небезпеку ви наряжаєжте і ваших сусідів. Нам та труба до одного місця. Можлива втрата пару мільярдів. Але, якби закрили в Україні московські церкви, то отримували б десятки мільярдів прибутку, що роблять московити. Там основа прибутку і московські попи про це знають.
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06.08.2020 10:44 Ответить
"якби закрили в Україні московські церкви, то отримували б десятки мільярдів прибутку" Што ты такое несёшь? Украинская церковь на датации москвы.
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08.08.2020 16:47 Ответить
 
 