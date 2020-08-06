Херсонську міську лікарню закрили на два тижні через спалах COVID-19, - ОДА
У міській лікарні Херсона ім. Лучанського два тижні не прийматимуть пацієнтів через спалах COVID-19 серед медиків і пацієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.
У лікарні вже виявлено 9 хворих на COVID-19, серед яких 6 медпрацівників і 3 пацієнти реанімаційного відділення.
У всіх пацієнтів і медпрацівників реанімаційного відділення лікарні, а також інших відділень після виявлення першого випадку були відібрані понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 відібрані були 5 серпня. Зараз триває дослідження цих матеріалів.
Як зазначив головний лікар лікарні Володимир Ларіонов, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.
Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Всіх його пацієнтів і медичних працівників поки тестують на наявність коронавірусу.
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