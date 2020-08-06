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Новини Коронавірус і карантин
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Херсонську міську лікарню закрили на два тижні через спалах COVID-19, - ОДА

Херсонську міську лікарню закрили на два тижні через спалах COVID-19, - ОДА

У міській лікарні Херсона ім. Лучанського два тижні не прийматимуть пацієнтів через спалах COVID-19 серед медиків і пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

У лікарні вже виявлено 9 хворих на COVID-19, серед яких 6 медпрацівників і 3 пацієнти реанімаційного відділення.

У всіх пацієнтів і медпрацівників реанімаційного відділення лікарні, а також інших відділень після виявлення першого випадку були відібрані понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 відібрані були 5 серпня. Зараз триває дослідження цих матеріалів.

Як зазначив головний лікар лікарні Володимир Ларіонов, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.

Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Всіх його пацієнтів і медичних працівників поки тестують на наявність коронавірусу.

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Автор: 

лікарня (1365) карантин (18172) ОДА (1631) Херсон (3449) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да сейчас и в незакрытых никто не хочет принимать. Хорошо, что хоть "скорая" и семейные врачи пока наведываются, на дом, к пенсионерам.
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06.08.2020 09:58 Відповісти
У нас в городе уже не модно приходить на дом, не пристало "много уважаемому" семейному врачу ходить по домам. Лежачий больной может и приползти к своему "Спасителю", было бы желание, как говорится и получить пачку аспирина, сожрав ее на месте. Не может же семейный врач ходить с полными карманами вываливающихся деклараций по домам, где ж такое написано. Так что до вас мода еще не дошла, но уже в пути. 🙂
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06.08.2020 10:45 Відповісти
Зараз основним переносчиком зарази є лікарі та політики.Ізолювати їх в подвали до кінця життя,щоб люди не страждали і Україна процвітала.
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06.08.2020 11:33 Відповісти
 
 