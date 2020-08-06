Комарницький "кришує" в Києві піщаних браконьєрів, - Мірошниченко

Колишній депутат Київради і соратник Леоніда Черновецького, а нині так званий "смотрящий" за Києвом Денис Комарницький "кришує" незаконних видобувачів піску "Мостобуду" на столичних "Видубичах".

Про це заявив депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко, передає "СтопКор".

За його словами, Комарницький отримує "відкати" від тендерів.

"За цим майданчиком є смотрящий Денис Комарницький, член "молодої команди" Черновецького, який реалізовує всі будівельні проєкти, і який отримує всі відкати від усіх тендерів", – розповів Мірошниченко.

Також він додав, що на підставі нецільового використання земельної ділянки та непогодженого договору суборенди "Мостобуд" заборгував місту Києву суму у понад 100 млн гривень. Компанія і досі не сплатила цих коштів.

Нагадаємо, в промисловій зоні на Видубичах компанія "Мостобуд" уже протягом тривалого часу незаконно видобуває пісок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки у Комарницького: на будівництві Подільського моста вкрали 80 млн грн, - поліція

Зазначимо, раніше сайтDubinsky.pro повідомив, що народний депутат Микола Тищенко, президент компанії "Укрбуд" Сергій Кучер, а також бізнесмен Комарницький займаються незаконним видобутком піску в Голосіївському районі Києва.

Як пише видання, ймовірно, вони роблять це за підтримки заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація. Йдеться про земельну ділянку площею 16,7951 га, розташовану на вул. Промисловій у Голосіївському районі. Її власником є ​​територіальна громада Києва в особі Київської міської ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних підприємств. Його підозрюють в незаконному видобутку піску і розтраті довіреного майна в особливо великих розмірах.