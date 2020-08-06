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Новини
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Комарницький "кришує" в Києві піщаних браконьєрів, - Мірошниченко

Комарницький

Колишній депутат Київради і соратник Леоніда Черновецького, а нині так званий "смотрящий" за Києвом Денис Комарницький "кришує" незаконних видобувачів піску "Мостобуду" на столичних "Видубичах".

Про це заявив депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко, передає "СтопКор".

За його словами, Комарницький отримує "відкати" від тендерів.

"За цим майданчиком є смотрящий Денис Комарницький, член "молодої команди" Черновецького, який реалізовує всі будівельні проєкти, і який отримує всі відкати від усіх тендерів", – розповів Мірошниченко.

Також він додав, що на підставі нецільового використання земельної ділянки та непогодженого договору суборенди "Мостобуд" заборгував місту Києву суму у понад 100 млн гривень. Компанія і досі не сплатила цих коштів.

Нагадаємо, в промисловій зоні на Видубичах компанія "Мостобуд" уже протягом тривалого часу незаконно видобуває пісок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки у Комарницького: на будівництві Подільського моста вкрали 80 млн грн, - поліція

Зазначимо, раніше сайтDubinsky.pro повідомив, що народний депутат Микола Тищенко, президент компанії "Укрбуд" Сергій Кучер, а також бізнесмен Комарницький займаються незаконним видобутком піску в Голосіївському районі Києва.

Як пише видання, ймовірно, вони роблять це за підтримки заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація. Йдеться про земельну ділянку площею 16,7951 га, розташовану на вул. Промисловій у Голосіївському районі. Її власником є ​​територіальна громада Києва в особі Київської міської ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних підприємств. Його підозрюють в незаконному видобутку піску і розтраті довіреного майна в особливо великих розмірах.

Автор: 

Київ (19696) Мірошниченко Ігор (8) Комарницький (62)


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Топ коментарі
+2
О, человек, который вместе с Бродским и Бондаренко помогают педалику грабить Киев, валит все на папередныкив.
Тех папередникив уже 8 лет, как нет.
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06.08.2020 12:25 Відповісти
+1
Генерали піщаних бракон'єров
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06.08.2020 11:33 Відповісти
+1
Мирошниченко решил повымогать у Мостостроя.
А для красочности лучше всего приплести Комарницкого.
Когда же этого рейдерюгу-вымогателя Мирошниченко за хвост возьмут, который уже такой длинный за ним тянется?
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06.08.2020 12:07 Відповісти
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Генерали піщаних бракон'єров
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06.08.2020 11:33 Відповісти
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06.08.2020 11:46 Відповісти
Комарницкий "крышует" в Киеве песчаных браконьеров, - Мирошниченко - Цензор.НЕТ 9055
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06.08.2020 11:49 Відповісти
Мирошниченко решил повымогать у Мостостроя.
А для красочности лучше всего приплести Комарницкого.
Когда же этого рейдерюгу-вымогателя Мирошниченко за хвост возьмут, который уже такой длинный за ним тянется?
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06.08.2020 12:07 Відповісти
О, человек, который вместе с Бродским и Бондаренко помогают педалику грабить Киев, валит все на папередныкив.
Тех папередникив уже 8 лет, как нет.
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06.08.2020 12:25 Відповісти
А чому він ще не сидить?
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06.08.2020 12:49 Відповісти
А что, собственно говоря, господин Кличко про это думает?
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06.08.2020 13:19 Відповісти
Думает, как бы отжать землю у очередного застройщика под надуманным предлогом да с помощью псевдо эко-активистов. Не?
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06.08.2020 13:35 Відповісти
Ось тут про пана Мірошніченко та "турботу" про екологію Києва
https://www.facebook.com/watch/?v=3150957308351121

https://www.youtube.com/watch?v=-mMT2qknWxI
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06.08.2020 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pRe_QClgwv0
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06.08.2020 13:42 Відповісти
Сматрящій))
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06.08.2020 15:29 Відповісти
лет 20 наблюдают, - смешно! ВР приняла новую" отмывку"- углубление русел рек - вот это "намоют"!!!
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06.08.2020 18:57 Відповісти
 
 