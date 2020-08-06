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Новости
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Комарницкий "крышует" в Киеве песчаных браконьеров, - Мирошниченко

Комарницкий

Бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий" за Киевом Денис Комарницкий "крышует" незаконных добытчиков песка "Мостостроя" на столичных "Выдубичах".

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, передает "СтопКор".

По его словам, Комарницкий получает "откаты" от тендеров.

"За этой площадкой есть смотрящий Денис Комарницкий, член "молодой команды" Черновецкого, который реализует все строительные проекты, и который получает все откаты от всех тендеров", – рассказал Мирошниченко.

Также он добавил, что на основании нецелевого использования земельного участка и несогласованных договора субаренды "Мостострой" задолжал городу Киеву сумму свыше 100 млн гривен. Компания до сих пор не оплатила этих средств.

Напомним, в промышленной зоне на Выдубичах компания "Мостострой" уже на протяжении длительного времени незаконно добывает песок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн, - полиция

Отметим,, ранее сайт Dubinsky.pro сообщил, что народ депутат Николай Тищенко, президент компании "Укрбуд" Сергей Кучер, а также бизнесмен Комарницкий занимаются незаконной добычей песка в Голосеевском районе Киева.

Как пишет издание, вероятно, они делают это при поддержке заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Таций. Речь идет о земельном участке площадью 16,7951 га, расположенный по ул. Промышленной в Голосеевском районе. Ее владельцем является территориальная община Киева в лице Киевского городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах.

Киев (25712) Мирошниченко Игорь (77) Комарницкий Денис (44)


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Топ комментарии
+2
О, человек, который вместе с Бродским и Бондаренко помогают педалику грабить Киев, валит все на папередныкив.
Тех папередникив уже 8 лет, как нет.
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06.08.2020 12:25 Ответить
+1
Генерали піщаних бракон'єров
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06.08.2020 11:33 Ответить
+1
Мирошниченко решил повымогать у Мостостроя.
А для красочности лучше всего приплести Комарницкого.
Когда же этого рейдерюгу-вымогателя Мирошниченко за хвост возьмут, который уже такой длинный за ним тянется?
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06.08.2020 12:07 Ответить
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Генерали піщаних бракон'єров
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06.08.2020 11:33 Ответить
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06.08.2020 11:46 Ответить
Комарницкий "крышует" в Киеве песчаных браконьеров, - Мирошниченко - Цензор.НЕТ 9055
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06.08.2020 11:49 Ответить
Мирошниченко решил повымогать у Мостостроя.
А для красочности лучше всего приплести Комарницкого.
Когда же этого рейдерюгу-вымогателя Мирошниченко за хвост возьмут, который уже такой длинный за ним тянется?
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06.08.2020 12:07 Ответить
О, человек, который вместе с Бродским и Бондаренко помогают педалику грабить Киев, валит все на папередныкив.
Тех папередникив уже 8 лет, как нет.
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06.08.2020 12:25 Ответить
А чому він ще не сидить?
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06.08.2020 12:49 Ответить
А что, собственно говоря, господин Кличко про это думает?
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06.08.2020 13:19 Ответить
Думает, как бы отжать землю у очередного застройщика под надуманным предлогом да с помощью псевдо эко-активистов. Не?
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06.08.2020 13:35 Ответить
Ось тут про пана Мірошніченко та "турботу" про екологію Києва
https://www.facebook.com/watch/?v=3150957308351121

https://www.youtube.com/watch?v=-mMT2qknWxI
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06.08.2020 13:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pRe_QClgwv0
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06.08.2020 13:42 Ответить
Сматрящій))
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06.08.2020 15:29 Ответить
лет 20 наблюдают, - смешно! ВР приняла новую" отмывку"- углубление русел рек - вот это "намоют"!!!
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06.08.2020 18:57 Ответить
 
 