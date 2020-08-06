Українці сьогодні можуть відвідувати 38 країн, - Кулеба

Громадяни України можуть відвідати 38 країн світу в умовах пандемії коронавірусу без будь-яких умов, або ж при виконанні певних вимог.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень змін не відбулося: точно так само є 38 країн, куди пускають українців або безумовно, або з дотриманням певних правил", - сказав Кулеба.

Серед них як країни, куди можна їхати без обмежень, так і з певними умовами, наприклад негативним тестом на коронавірус.

Докладніше про правила в'їзду в ту чи іншу країну можна дізнатися за посиланням.

