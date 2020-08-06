5 592 8
Украинцы сегодня могут посещать 38 стран, - Кулеба
Граждане Украины могут посетить 38 стран мира в условиях пандемии коронавируса без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю изменений не произошло: точно так же есть 38 стран, куда пускают украинцев", - сказал Кулеба.
В их числе как страны, куда можно ехать без ограничений, так и с определенными условиями, например отрицательным тестом на коронавирус, добавил он.
Подробнее о правилах въезда в ту или иную страну можно узнать по сылке.
Погрози пов'язані з порушеннями правил безпеки, спрямованих на захист від поширення коронавірусу. Лоукостер звинувачення відкидає.
Ryanair можуть заборонити літати в Італії
Національне управління цивільної авіації Італії (ENAC) у середу, 5 серпня, попередило ірландську бюджетну авіакомпанію Ryanair, що може призупинити виданий лоукостеру дозвіл на здійснення перельотів в країні через порушення правил безпеки, спрямованих на захист від коронавірусу.
ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ 2020, 12:35
Інститут Роберта Коха повідомив, що за останню добу в Німеччині було зареєстровано в цілому 1045 підтверджених випадків Covid-19.
Востаннє число нових випадків зараження перевищило 1000 осіб 7 травня. Після цього цифри неухильно падали. Однак минулого тижня кількість заражень знову почала зростати.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/6/7112903/ У Франції - найбільше за 2 місяці зростання кількості заражень
Пік нових інфекцій припадав на початок квітня, коли в Німеччині за день було зареєстровано понад 6000 нових випадків.
На відміну від середини червня, коли зростання можна було простежити до окремих кластерів, таких як великий спалах коронавірус на бійні в Північному Рейні-Вестфалії, нинішній сплеск в основному викликаний не окремими кластерами.
Експерти побоюються такого розвитку подій, тому що його неможливо стримати регіональними заходами.
Украина изменила принцип формирования «зеленого» и «красного» списка стран. Ранее учитывалось количество активных больных на 100 тысяч населения. Теперь, согласно новым критериям отбора, если прирост инфицированных Covid-19 за последних 14 дней больше, чем в Украине за тот же период либо прирост заболевших выше 30%, чем за предыдущие 14 дней - страна попадает в «красный» список.
МОЗ опубликовал списки согласно данным на 31 июля.
«Красный» список:
Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия и другие.
«Зеленый» список:
Украина, Швеция , Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет, Италия и другие