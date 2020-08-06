Украинцы сегодня могут посещать 38 стран, - Кулеба

Граждане Украины могут посетить 38 стран мира в условиях пандемии коронавируса без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю изменений не произошло: точно так же есть 38 стран, куда пускают украинцев", - сказал Кулеба.

В их числе как страны, куда можно ехать без ограничений, так и с определенными условиями, например отрицательным тестом на коронавирус, добавил он.

Подробнее о правилах въезда в ту или иную страну можно узнать по сылке.

