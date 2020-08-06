УКР
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн.

Картка законопроєкту під номером 3963 з'явилася на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено.

Зазначається, що президент відзначив цей законопроєкт як невідкладний.

Як повідомлялося, президентський законопроєкт передбачає підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн вже з 1 вересня поточного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні внесе в Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн, - заступник голови ОП Ковалів

ВР (15235) законопроєкт (3717) Зеленський Володимир (25515) мінімальна зарплата (307)
Топ коментарі
+24
у вавы трагедий папе не удастся подарить колекций картин Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 8777
показати весь коментар
06.08.2020 20:00 Відповісти
+20
за допомогою друкувального станка ці 5000 швидко обернуться на пшик
показати весь коментар
06.08.2020 20:10 Відповісти
+17
Тепер зростання цін, тарифів, інфляція і все інше буде обговорюватися з оглядом на підняття мінімальної зарплати))). Свідки цибулі по 30, купуйте її зараз)))
показати весь коментар
06.08.2020 20:02 Відповісти
Да зажились вы на белом свете!
Все ведомственные НИИ давно упокоились, ещё со времён ваучерной приватизации...
Увы, но в жестоком мире капитала нежизнеспособное - должно умереть...
показати весь коментар
07.08.2020 18:04 Відповісти
ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ ВСЕГДА ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН!! ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ!!
показати весь коментар
07.08.2020 11:49 Відповісти
И где рождаются такие идиоты?
Не повышение налогов, а повышение УПЛАТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ налогов, тупица!
показати весь коментар
07.08.2020 12:22 Відповісти
Если у тебя налог привязан к какому то финансовому параметру то повышение этого параметра приводит к повышению налога! или если совсем по возрослому есть процент налога а есть база от которого этот процент считается! так повысили именно базу налога!!
показати весь коментар
07.08.2020 12:23 Відповісти
Стараешься выглядеть умным? Это похвально!
Тогда задумайся над тем, ЧТО обозначают ТВОИ слова "ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ ВСЕГДА ..."
Повышение налогов - это про повышение ставки налогов или повышение базы налогов?
показати весь коментар
07.08.2020 13:04 Відповісти
повышение налогов - это повышение суммы денег который бизнес должен отдать государству в отчетный период!! чем выше эта сумма тем выше расходы бизнеса! все расходы бизнес перекладывает на клиентов!!
показати весь коментар
07.08.2020 13:40 Відповісти
А зарплата работников не перекладывается на клиентов?
показати весь коментар
07.08.2020 15:51 Відповісти
зеленая шмаркля пытается поднять свой рейтинг типа поднятием минимальной зарплаты. ))))
зепоц, подымать твой рейтинг, это как подымать организм 100 летнего старика виагрой)))
показати весь коментар
07.08.2020 12:24 Відповісти
спасает рейтинг как может, а это вопрос не шмыгаля? или на него можно только отставку косого (геруса) спихнуть.
показати весь коментар
07.08.2020 12:31 Відповісти
