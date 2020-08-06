Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн.

Картка законопроєкту під номером 3963 з'явилася на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено.

Зазначається, що президент відзначив цей законопроєкт як невідкладний.

Як повідомлялося, президентський законопроєкт передбачає підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн вже з 1 вересня поточного року.

