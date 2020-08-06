Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні
Північноатлантичний альянс може розмістити ракети середньої дальності в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруський президент заявив в інтерв'ю Гордону.
На його думку, до інтеграції України в НАТО підштовхнула російська агресія.
"Це подарунок американцям. Коли був тут (держсекретар США) Майк Помпео, я йому поставив пряме запитання:" Майку, ми з Путіним тобі не подарували Україну? "Він засміявся:"Що ви маєте на увазі, пане президенте?" - "Маю на увазі, що вам ракети середньої дальності не треба в Німеччині, Польщі і Румунії розміщувати зараз. Адже ви можете домовитися зараз з Україною - агресор же напав. І нам буде дуже жарко, і Росії теж буде дуже жарко", - заявив Лукашенко.
За словами президента Білорусі, "ми своїми руками подарували Заходу те, що їм не належить і не повинно було належати".
"Ми їм дали квітучу, прекрасну, добру нашу Україну, звідки сьогодні можемо отримати в будь-який момент залп ракети. У будь-який. Я це говорю відповідально", - сказав він.
Лука - диктатор и козёл.
Порошенко - национал-предатель и *****.
Неяк так.
Только факты, сухие, без соплей.
Крым - часть Украины, оккупированная Россией
и предположение Порошенко - национал-предатель?
С учетом имеющихся фактов - действий и высказываний Порошенко по отношению к рашке.
На совести Порошенко и опекаемого им генералитета все без исключения тяжёлые поражения ВС Украины. Вместо наказания виновных - их поощрение.
На совести Порошенко Минские договорняки. "Минск-2" - унизительный для Украины документ.
На совести Порошенко - распространение пораженческих настроений в обществе ("альтернативы нет", "Украина победит дипломатией").
История предоставила ему уникальный шанс стать истинным национальным лидером, Петром-Победителем и Строителем. А он...
* извини, если задел чувства.
Война - такая штука, что есть и поражения, и победы. О наших победах ты в курсе?
"Минск-2" - унизительный для Украины документ. - это моральная оценка. А практическая деловая оценка такова: Минский договорняк: а) нелегитимен (подписан хрен знает кем, в том числе и с украинской стороны, и б) эта юридически ничтожная цидулка уже 6 лет держит рашку под полезными и живительными санкциями.
На совести Порошенко - распространение пораженческих настроений в обществе
Ты желал воевать, но Порошенко тебя отговорил, или как дело было?
Есть война в окопах, а есть победы дипломатией - и результат этих побед налицо: рашка загибается, и неизбежно загнется.
История предоставила ему уникальный шанс стать истинным национальным лидером, Петром-Победителем и Строителем
У меня основной упрек к нему - в полном отсутствии государственной машины контрпропаганды, для обороны информационного фронта. Отдельные энтузиасты сделали, что могли, и делают сейчас, что могут. Но нужна централизованная, государственная машина. С отделами: разоблачение фейков, контрпропаганда и просвещение населения, другие.
https://defence-line.org/2020/08/o-lvax-shakalax-i-ciklichnosti-vsego-sushhego-chast-3/
Интересно.
Лука здається геть з котушок злетів...два стільці на яких хоче всидіти -це його "фсё"...
Ночная атмосфера Марса светится и пульсирует в анимации данных наблюдений с космического корабля MAVEN. Искаженный цвет от зеленого до белого показывает усиление яркости ультрафиолетового «ночного свечения» Марса, измеренного ультрафиолетовым спектрографом MAVEN Imaging на высоте около 70 километров. Для понимания наложен смоделированный вид глобуса Марса с ледяными шапками на полюсах. За одно вращение Марса происходит три увеличения яркости ночного свечения, первое из которых намного ярче, чем два других. Все три повышения яркости происходят вскоре после захода солнца и появляются слева на этом изображении ночной стороны планеты. Пульсации вызванные нисходящими ветрами, которые усиливают химическую реакцию, создающую оксид азота, который вызывает свечение.
А теперь....Фобос делает оборот за 7 ч 39 мин 14 с, что примерно в три!!! раза быстрее вращения Марса вокруг собственной оси.
Деймос обращается на среднем расстоянии 6,96 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81 радиуса планеты (примерно 23 500 км, существенно дальше, чем Фобос), с периодом обращения в 30 ч 17 мин 55 с. Он имеет почти круговую орбиту, вследствие чего https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 пери- и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 апоцентр различаются всего на 10 км (± 5 км от большой полуоси).
Очень важно и Фобос и Деймос(как и Луна!) всегда повернуты к Марсу одной и той же стороной.Таким образом можно засечь те же ультрафиолетовые пульсации Луны в атмосфере Земли. Это еще важнее....
Скажите, а разные бывают предложения????
По его словам, украинские власти «безалаберно и бестолково отнеслись к Крыму».
«Конечно, ты что, это же твоя земля, твои люди, как можно не воевать», - сказал Лукашенко журналисту.
При этом он отметил, что «никогда не начали бы в Крыму русские стрелять».
По словам Лукашенко, во время событий в Крыму в 2014 году украинские военные «даже не повылезали из баз»
кучма , 05 декабря1994 года , подписав Будапештский Меморандум ...не надо.
******
Чем отвечать будете -вояки кравчука ?
Одна голова в 16 килотонн ЯО и больше не кому будет писть ляпусы ...
Указ Президента Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 355
Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
III. Условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия
17. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
18. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.