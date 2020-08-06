Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні

Північноатлантичний альянс може розмістити ракети середньої дальності в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруський президент заявив в інтерв'ю Гордону.

На його думку, до інтеграції України в НАТО підштовхнула російська агресія.

"Це подарунок американцям. Коли був тут (держсекретар США) Майк Помпео, я йому поставив пряме запитання:" Майку, ми з Путіним тобі не подарували Україну? "Він засміявся:"Що ви маєте на увазі, пане президенте?" - "Маю на увазі, що вам ракети середньої дальності не треба в Німеччині, Польщі і Румунії розміщувати зараз. Адже ви можете домовитися зараз з Україною - агресор же напав. І нам буде дуже жарко, і Росії теж буде дуже жарко", - заявив Лукашенко.

За словами президента Білорусі, "ми своїми руками подарували Заходу те, що їм не належить і не повинно було належати".

"Ми їм дали квітучу, прекрасну, добру нашу Україну, звідки сьогодні можемо отримати в будь-який момент залп ракети. У будь-який. Я це говорю відповідально", - сказав він.