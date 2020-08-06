УКР
Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні

Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні

Північноатлантичний альянс може розмістити ракети середньої дальності в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруський президент заявив в інтерв'ю Гордону.

На його думку, до інтеграції України в НАТО підштовхнула російська агресія.

"Це подарунок американцям. Коли був тут (держсекретар США) Майк Помпео, я йому поставив пряме запитання:" Майку, ми з Путіним тобі не подарували Україну? "Він засміявся:"Що ви маєте на увазі, пане президенте?" - "Маю на увазі, що вам ракети середньої дальності не треба в Німеччині, Польщі і Румунії розміщувати зараз. Адже ви можете домовитися зараз з Україною - агресор же напав. І нам буде дуже жарко, і Росії теж буде дуже жарко", - заявив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Росія досягли прогресу в переговорах з контролю над озброєннями, - Помпео

За словами президента Білорусі, "ми своїми руками подарували Заходу те, що їм не належить і не повинно було належати".

"Ми їм дали квітучу, прекрасну, добру нашу Україну, звідки сьогодні можемо отримати в будь-який момент залп ракети. У будь-який. Я це говорю відповідально", - сказав він.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2694) Помпео Майк (340)
+67
і тут, картопляного Остапа понесло
06.08.2020 20:06 Відповісти
+49
"Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украину?" Источник: https://censor.net/n3212378»

Калгаснік взагалі вже шизанувся.
З ****** вони Україною розпоряджаються.
Очко своє путіну подарі....
06.08.2020 20:08 Відповісти
+42
с какого перепугу он что-то кому-то подарил?
и главное - "мы с путеным" - ты пустое место.
то в братской любви клянется, то про залпы ракет в любой момент.
больной ублюдок.
06.08.2020 20:06 Відповісти
Кагбэ, эпитет "кастрюля" многое говорит об авторе. Как и странность проставленного флага напротив логина.
07.08.2020 00:08 Відповісти
нет не запрещено, просто выдает твою принадлежность к кацапскому быдлу.
07.08.2020 00:13 Відповісти
Кстати и слово патрахабот так же тебя палит, впрочем вы кацапы на редкость тупые животные . так что ты меня не удивил.
07.08.2020 00:37 Відповісти
Да кацапское быдло тут периодически заходит под прокси и срет до тех пор пока не забанят.
07.08.2020 00:12 Відповісти
Да никто не переобувался, кто такой лукашенко все знают - вата и самодур. вот только ваша "оппозиция" вызывает очень уж много вопросов и на данный момент выглядит большим злом по сравнению с тараканом.
06.08.2020 23:58 Відповісти
Для меня не выглядит. Луку тут поддерживают только прахоботы.
07.08.2020 00:03 Відповісти
Ну да, когда муженек главной "оппозиционерки" вата внесенная в Миротворец, а сама она не может внятно ответить чей Крым, раскручивают ее на кацапских медиа-ресурсах и кацапские боты в соцсетях, то тебе конечно же не выглядит. Хотя ты сам скорее всего вата или зебил, что впрочем практически одно и тоже.
07.08.2020 00:07 Відповісти
Крым - часть Украины, оккупированная Россией.
Лука - диктатор и козёл.
Порошенко - национал-предатель и *****.

Неяк так.
07.08.2020 01:50 Відповісти
У тебя первое предложение противоречит третьему. Поправь логику.
07.08.2020 15:39 Відповісти
Не-а, никакого противоречия.
Только факты, сухие, без соплей.
07.08.2020 15:57 Відповісти
Тогда поясни, как совместимы факт
Крым - часть Украины, оккупированная Россией
и предположение Порошенко - национал-предатель?
С учетом имеющихся фактов - действий и высказываний Порошенко по отношению к рашке.
07.08.2020 17:04 Відповісти
В чём ты видишь противоречие?
На совести Порошенко и опекаемого им генералитета все без исключения тяжёлые поражения ВС Украины. Вместо наказания виновных - их поощрение.
На совести Порошенко Минские договорняки. "Минск-2" - унизительный для Украины документ.
На совести Порошенко - распространение пораженческих настроений в обществе ("альтернативы нет", "Украина победит дипломатией").

История предоставила ему уникальный шанс стать истинным национальным лидером, Петром-Победителем и Строителем. А он...

* извини, если задел чувства.
08.08.2020 03:50 Відповісти
Да не за что извиняться, это твоя точка зрения.
Война - такая штука, что есть и поражения, и победы. О наших победах ты в курсе?

"Минск-2" - унизительный для Украины документ. - это моральная оценка. А практическая деловая оценка такова: Минский договорняк: а) нелегитимен (подписан хрен знает кем, в том числе и с украинской стороны, и б) эта юридически ничтожная цидулка уже 6 лет держит рашку под полезными и живительными санкциями.

На совести Порошенко - распространение пораженческих настроений в обществе
Ты желал воевать, но Порошенко тебя отговорил, или как дело было?
Есть война в окопах, а есть победы дипломатией - и результат этих побед налицо: рашка загибается, и неизбежно загнется.

История предоставила ему уникальный шанс стать истинным национальным лидером, Петром-Победителем и Строителем
У меня основной упрек к нему - в полном отсутствии государственной машины контрпропаганды, для обороны информационного фронта. Отдельные энтузиасты сделали, что могли, и делают сейчас, что могут. Но нужна централизованная, государственная машина. С отделами: разоблачение фейков, контрпропаганда и просвещение населения, другие.
08.08.2020 18:14 Відповісти
Минск в воспоминаниях Олланда - как это было.
https://defence-line.org/2020/08/o-lvax-shakalax-i-ciklichnosti-vsego-sushhego-chast-3/
Интересно.
10.08.2020 17:05 Відповісти
Скажу честно. Я не знаю, что будет, если победит Тихановская. Может мы наконец пойдем по пути нормального демократического развития, вернем себе национальный флаг и герб "Пагоню", возродим мову. А может с нами разыграют крымский сценарий, который вполне может прокатить из-за огромного количество ватного населения страны. В любом случае будем жить иначе. Я знаю одно. Вусатому поехавшему диктатору ни в коем случае нельзя оставаться. Его время ушло. Если ОНО останется мы, даже Зимбабве позавидуем. В бюджете дыра растет с каждым днем. Или же пыня его добьет и... все-равно крымский сценарий разыграют. Ему деваться просто некуда будет. Запад покажет дулю, на Китай тоже особенно рассчитывать не приходится. Молочком китайцев особо не напоишь, у них непереносимость лактозы. А так, хоть губернатором останется, хоть толика власти будет.
07.08.2020 00:17 Відповісти
В том, то и проблема, что лукашенко завязал всю власть на себя лично (во всяком случае он так думает) и его смещение (что-то я слабо верю в то, что он добровольно отдаст власть) путем массовых мирных (а скорее всего не очень) протестов повлечет за собой паралич властной исполнительной вертикали которым несомненно постараются воспользоваться кацапы и в лучшем случае оттяпают у вас несколько областей, а в худшем просто захватят всю власть в стране и будут управлять Беларусью через своих марионеток так как они делают это с оккупированным Донбассом. И ситуация для вас может усугубится тем, что лидером ваших протестов, а возможно и президентом станет откровенно слабая и некомпетентная блогерша которая скорее всего полностью зависима от кремля. Ну а наш интерес тут простой - лукашенко пока отбивался от всех попыток кацапов разместить свои войска на вашей территории, а вот если он победит (ну или нарисует себе победу) и разгонит протесты, то за поддержкой он направится в москву и тут придется что-то сдавать и скорее всего это будут кацапские войска на вашей земле и это значит что кацапы нас окружат с трех сторон.
07.08.2020 00:35 Відповісти
Олеже, тебя срочно нужно лечить током высокого напряжения, могу помочь за не дорого вернуть тебя в полезные члены общества.
07.08.2020 01:53 Відповісти
Земеля, его можно понять. Тихановская, у которой муж в Миротворце - это действительно "темная лошадка". Да и Цепкало, просивший пыню обеспечить "честные выборы в Беларуси"... Это вообще фиаско. Ещё бы у северокорейского жирдяя попросил. И я буду голосовать не столько за неё, сколько против 3%. Просто с осознанием того, что 3% - это тупик. А у неё наибольшая поддержка общества. Да и её обещания вернуть Конституцию 94-ого года и национальные символы - обнадеживают.
07.08.2020 02:41 Відповісти
все претенденты в белоруссии это клоунада по белорусски.. представь домохозяйка без малейшего опыта управления вообще(кроме автомобиля и кухни) управляет страной в 30 млн жителей??? не имеетт опыта в бизнесе экономики и политики ... это круче чем клоун ЗЕ со своими креативными менеджерами рестораторами и парикмахерами...явный проект госдепа США .. другими словами ресублика Белоруссия будет уничтожена в угоду ЕС и США а к чему это приведёт видим на примере нашей страны
07.08.2020 09:42 Відповісти
"проект Госдепа"??? Вы точно съели чего нибудь. Его действия РОВНО противоположны интересам США, а ваот интересам рашки - очень даже соответствуют.
07.08.2020 09:59 Відповісти
то ж лаптєногая ботяра
07.08.2020 10:06 Відповісти
Во первых в Беларуси менее 10 миллионов . Во вторых она прямо заявила что будет готовить свободные выборы и уйдет от власти через полгода . ...

..
07.08.2020 20:42 Відповісти
Тихановская скорее консолидированный антиЛукошенко с планами передать власть прозападной оппозиции. Если победит будет мягкий армянский Майдан.
07.08.2020 10:28 Відповісти
Гербом ,флагом и мовой будем затыкать дыры в бюджете?
07.08.2020 14:09 Відповісти
Есть проверенный вариант - снести памятники Ленину. И сразу заживем
07.08.2020 16:57 Відповісти
Думаю, вопрос оппозиция решит просто. Поднимет цены на коммуналку, газ, электричество, срежет пенсии. Все так делают.
07.08.2020 17:21 Відповісти
только для лукашистов типа тебя . все остальные будут платить как при СССР .

...
07.08.2020 20:44 Відповісти
Не сразу , но заживем . После сноса памятников комунацким идолам днужнио снести комуняцкую идеологию и менталитет . тогда заживем . колхозно-советский менталитет главное препяцтвие к нормальной жизни .

..
07.08.2020 20:47 Відповісти
тобой заткнем дыру в канализации , тупое ты совецкое создание .

....
07.08.2020 20:43 Відповісти
ИХ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ !!! И ВОКРУГ ВСЕЙ РОССИИ !)
07.08.2020 00:02 Відповісти
Тупо каждая шлюха, каждая, на Украину зарится, пасть свою готовит проглотить.
07.08.2020 00:05 Відповісти
от дебіл, "началнік калхоспу", він думає щось там комусь подарував.
07.08.2020 00:05 Відповісти
просто в ЛУКАША поганий кровообіг в області голови, тому і лисий, тому і не варить голова, що ВОНО МЕЛЕ!!! америці не потрібна ні білорус, ні *********!!!! це раз, а два: УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД САМ ВИРІШУЄ, куди йти, як йти і чи взагалі йти чи щось робити!!!!!!! КРАПКА І ЗНАК ОКЛИКУ!!!
07.08.2020 00:07 Відповісти
Т.е. зЭчмошник со своим завхозом дерьмаком до того «нацарювалысь», что судьбу страны решают за нашей спиной пропутенские диктаторы ???
07.08.2020 00:44 Відповісти
Согласен с тобой и добавим и управляющая украиной компания из США
07.08.2020 09:44 Відповісти
Проходной двор !Кто ещё не руководит Украиной ?
07.08.2020 01:54 Відповісти
Он говорит об Украине пренебрежительно, как о каком-то несостоявшемся образовании, которая может только кому-то принадлежать, которую можно подарить, предложить кому-то что-то в ней сделать. А сам он, такой самостоятельный, полноценный партнер.
07.08.2020 02:29 Відповісти
-""Мы им дали цветущую, прекрасную, добрую нашу Украину, откуда сегодня можем получить в любой момент залп ракеты. В любой. Я это говорю ответственно", - сказал он.
Лука здається геть з котушок злетів...два стільці на яких хоче всидіти -це його "фсё"...
07.08.2020 03:05 Відповісти
батька хочет в тамбов.
07.08.2020 03:22 Відповісти
Разместить американские ракеты в украине должен предлагать на Лукашенко , а Зеленский.
07.08.2020 04:06 Відповісти
А я бы предложил Помпео обратить внимание на...этот пазл.

Ночная атмосфера Марса светится и пульсирует в анимации данных наблюдений с космического корабля MAVEN. Искаженный цвет от зеленого до белого показывает усиление яркости ультрафиолетового «ночного свечения» Марса, измеренного ультрафиолетовым спектрографом MAVEN Imaging на высоте около 70 километров. Для понимания наложен смоделированный вид глобуса Марса с ледяными шапками на полюсах. За одно вращение Марса происходит три увеличения яркости ночного свечения, первое из которых намного ярче, чем два других. Все три повышения яркости происходят вскоре после захода солнца и появляются слева на этом изображении ночной стороны планеты. Пульсации вызванные нисходящими ветрами, которые усиливают химическую реакцию, создающую оксид азота, который вызывает свечение.
А теперь....Фобос делает оборот за 7 ч 39 мин 14 с, что примерно в три!!! раза быстрее вращения Марса вокруг собственной оси.
Деймос обращается на среднем расстоянии 6,96 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81 радиуса планеты (примерно 23 500 км, существенно дальше, чем Фобос), с периодом обращения в 30 ч 17 мин 55 с. Он имеет почти круговую орбиту, вследствие чего https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 пери- и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 апоцентр различаются всего на 10 км (± 5 км от большой полуоси).
Очень важно и Фобос и Деймос(как и Луна!) всегда повернуты к Марсу одной и той же стороной.Таким образом можно засечь те же ультрафиолетовые пульсации Луны в атмосфере Земли. Это еще важнее....
Скажите, а разные бывают предложения????
07.08.2020 07:04 Відповісти
"Мы с Путиным..." вот усатый и спалился...
07.08.2020 07:15 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте властей Украины он воевал бы за Крым.

По его словам, украинские власти «безалаберно и бестолково отнеслись к Крыму».
«Конечно, ты что, это же твоя земля, твои люди, как можно не воевать», - сказал Лукашенко журналисту.
При этом он отметил, что «никогда не начали бы в Крыму русские стрелять».
По словам Лукашенко, во время событий в Крыму в 2014 году украинские военные «даже не повылезали из баз»
07.08.2020 07:27 Відповісти
спросите у Обамы - он в курсе
07.08.2020 07:53 Відповісти
Скоро у нього з'явиться така можливість і ми побачимо, воював би він чи ні.
07.08.2020 10:09 Відповісти
Все что нужно сделать - нарастить мышцы, разместить самую хорошую ПРО, а потом завалить крымский мост. И тогда все поймут чей Крым.
07.08.2020 07:52 Відповісти
А мост зачем валить, потом пригодится же.
07.08.2020 17:01 Відповісти
Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні - Цензор.НЕТ 8797
07.08.2020 08:01 Відповісти
Омерике советское быдло не интересно,поскольку ракеты с авиносцев в Средиземном море достанут до Урала А дроны Эрдогана замесят любую РАБссиянкую металлолому... Стратег колхозник...
07.08.2020 09:01 Відповісти
Ти бик бульбашський не заговорюйся. Це наша Україна, а не ваша. І ми самі вирішимо які американські ракети і де будуть у нас стояти!
07.08.2020 09:24 Відповісти
Тут главное чтобы согласились американцы с такими решениями.
07.08.2020 17:00 Відповісти
Мы с паханом, сам то я ноль....
07.08.2020 09:39 Відповісти
ага... аж распирает от мании вЯличия .. кремлядский хренов сателит !
07.08.2020 16:33 Відповісти
будешь бульбу мацкалям и дальше продавать вжарим не сомневайся
07.08.2020 09:40 Відповісти
дарильщик Украин, пиялть
07.08.2020 10:15 Відповісти
Так, давно пора. А ви з ****** можете хіба наймитів з Донбасу в готель "Білорусочка" заселити.
07.08.2020 10:42 Відповісти
похоже луку начинает одолевать маразм. ))))
07.08.2020 12:15 Відповісти
Было бы прекрасно!! Это бы решило нашу безопасность Украины на десятки лет вперед при любых ****** -пуйлах!! но пока это красивая сказка!! А Трусливый Зеленский никогда не пойдёт на это !! Жид есть Жид!!
07.08.2020 13:32 Відповісти
Смелый Свын 9 раз ходил, но.... не дошёл пАчимутА!
07.08.2020 16:35 Відповісти
а одну мини ракету заложить в жопу бульбашенко
07.08.2020 14:10 Відповісти
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОЛБ..Б
07.08.2020 15:21 Відповісти
Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні - Цензор.НЕТ 7981
07.08.2020 16:16 Відповісти
Шутить с ЯО , которое просрали - кравчук в Договоре с рф в августе 1992 года и

кучма , 05 декабря1994 года , подписав Будапештский Меморандум ...не надо.
******
Чем отвечать будете -вояки кравчука ?

Одна голова в 16 килотонн ЯО и больше не кому будет писть ляпусы ...

Указ Президента Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 355
Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
III. Условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия
17. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
18. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.
08.08.2020 05:53 Відповісти
