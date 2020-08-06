РУС
38 224 270

Лукашенко: Я предложил Помпео разместить ракеты средней дальности в Украине

Лукашенко: Я предложил Помпео разместить ракеты средней дальности в Украине

Североатлантический альянс может разместить ракеты средней дальности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусский президент заявил в интервью Гордону.

По его мнению, к интеграции Украины в НАТО подтолкнула российская агрессия.

"Это подарок американцам. Когда был здесь (госсекретарь США) Майк Помпео, я ему задал прямой вопрос: "Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украину?" Он засмеялся: "Что вы имеете в виду, господин президент?" – "Имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии, Польше и Румынии размещать сейчас. Вы ведь можете договориться сейчас с Украиной – агрессор же напал. И нам будет очень жарко, и России тоже будет очень жарко", – заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, "мы своими руками подарили Западу то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать".

"Мы им дали цветущую, прекрасную, добрую нашу Украину, откуда сегодня можем получить в любой момент залп ракеты. В любой. Я это говорю ответственно", – сказал он.

Автор: 

Лукашенко Александр (3646) Помпео Майк (343)
Топ комментарии
+67
і тут, картопляного Остапа понесло
показать весь комментарий
06.08.2020 20:06 Ответить
+49
"Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украину?" Источник: https://censor.net/n3212378»

Калгаснік взагалі вже шизанувся.
З ****** вони Україною розпоряджаються.
Очко своє путіну подарі....
показать весь комментарий
06.08.2020 20:08 Ответить
+42
с какого перепугу он что-то кому-то подарил?
и главное - "мы с путеным" - ты пустое место.
то в братской любви клянется, то про залпы ракет в любой момент.
больной ублюдок.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:06 Ответить
Кагбэ, эпитет "кастрюля" многое говорит об авторе. Как и странность проставленного флага напротив логина.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:08 Ответить
нет не запрещено, просто выдает твою принадлежность к кацапскому быдлу.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:13 Ответить
Кстати и слово патрахабот так же тебя палит, впрочем вы кацапы на редкость тупые животные . так что ты меня не удивил.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:37 Ответить
Да кацапское быдло тут периодически заходит под прокси и срет до тех пор пока не забанят.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:12 Ответить
Да никто не переобувался, кто такой лукашенко все знают - вата и самодур. вот только ваша "оппозиция" вызывает очень уж много вопросов и на данный момент выглядит большим злом по сравнению с тараканом.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:58 Ответить
Для меня не выглядит. Луку тут поддерживают только прахоботы.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:03 Ответить
Ну да, когда муженек главной "оппозиционерки" вата внесенная в Миротворец, а сама она не может внятно ответить чей Крым, раскручивают ее на кацапских медиа-ресурсах и кацапские боты в соцсетях, то тебе конечно же не выглядит. Хотя ты сам скорее всего вата или зебил, что впрочем практически одно и тоже.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:07 Ответить
Крым - часть Украины, оккупированная Россией.
Лука - диктатор и козёл.
Порошенко - национал-предатель и *****.

Неяк так.
показать весь комментарий
07.08.2020 01:50 Ответить
У тебя первое предложение противоречит третьему. Поправь логику.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:39 Ответить
Не-а, никакого противоречия.
Только факты, сухие, без соплей.
показать весь комментарий
07.08.2020 15:57 Ответить
Тогда поясни, как совместимы факт
Крым - часть Украины, оккупированная Россией
и предположение Порошенко - национал-предатель?
С учетом имеющихся фактов - действий и высказываний Порошенко по отношению к рашке.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:04 Ответить
В чём ты видишь противоречие?
На совести Порошенко и опекаемого им генералитета все без исключения тяжёлые поражения ВС Украины. Вместо наказания виновных - их поощрение.
На совести Порошенко Минские договорняки. "Минск-2" - унизительный для Украины документ.
На совести Порошенко - распространение пораженческих настроений в обществе ("альтернативы нет", "Украина победит дипломатией").

История предоставила ему уникальный шанс стать истинным национальным лидером, Петром-Победителем и Строителем. А он...

* извини, если задел чувства.
показать весь комментарий
08.08.2020 03:50 Ответить
Да не за что извиняться, это твоя точка зрения.
Война - такая штука, что есть и поражения, и победы. О наших победах ты в курсе?

"Минск-2" - унизительный для Украины документ. - это моральная оценка. А практическая деловая оценка такова: Минский договорняк: а) нелегитимен (подписан хрен знает кем, в том числе и с украинской стороны, и б) эта юридически ничтожная цидулка уже 6 лет держит рашку под полезными и живительными санкциями.

На совести Порошенко - распространение пораженческих настроений в обществе
Ты желал воевать, но Порошенко тебя отговорил, или как дело было?
Есть война в окопах, а есть победы дипломатией - и результат этих побед налицо: рашка загибается, и неизбежно загнется.

История предоставила ему уникальный шанс стать истинным национальным лидером, Петром-Победителем и Строителем
У меня основной упрек к нему - в полном отсутствии государственной машины контрпропаганды, для обороны информационного фронта. Отдельные энтузиасты сделали, что могли, и делают сейчас, что могут. Но нужна централизованная, государственная машина. С отделами: разоблачение фейков, контрпропаганда и просвещение населения, другие.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:14 Ответить
Минск в воспоминаниях Олланда - как это было.
https://defence-line.org/2020/08/o-lvax-shakalax-i-ciklichnosti-vsego-sushhego-chast-3/
Интересно.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:05 Ответить
Скажу честно. Я не знаю, что будет, если победит Тихановская. Может мы наконец пойдем по пути нормального демократического развития, вернем себе национальный флаг и герб "Пагоню", возродим мову. А может с нами разыграют крымский сценарий, который вполне может прокатить из-за огромного количество ватного населения страны. В любом случае будем жить иначе. Я знаю одно. Вусатому поехавшему диктатору ни в коем случае нельзя оставаться. Его время ушло. Если ОНО останется мы, даже Зимбабве позавидуем. В бюджете дыра растет с каждым днем. Или же пыня его добьет и... все-равно крымский сценарий разыграют. Ему деваться просто некуда будет. Запад покажет дулю, на Китай тоже особенно рассчитывать не приходится. Молочком китайцев особо не напоишь, у них непереносимость лактозы. А так, хоть губернатором останется, хоть толика власти будет.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:17 Ответить
В том, то и проблема, что лукашенко завязал всю власть на себя лично (во всяком случае он так думает) и его смещение (что-то я слабо верю в то, что он добровольно отдаст власть) путем массовых мирных (а скорее всего не очень) протестов повлечет за собой паралич властной исполнительной вертикали которым несомненно постараются воспользоваться кацапы и в лучшем случае оттяпают у вас несколько областей, а в худшем просто захватят всю власть в стране и будут управлять Беларусью через своих марионеток так как они делают это с оккупированным Донбассом. И ситуация для вас может усугубится тем, что лидером ваших протестов, а возможно и президентом станет откровенно слабая и некомпетентная блогерша которая скорее всего полностью зависима от кремля. Ну а наш интерес тут простой - лукашенко пока отбивался от всех попыток кацапов разместить свои войска на вашей территории, а вот если он победит (ну или нарисует себе победу) и разгонит протесты, то за поддержкой он направится в москву и тут придется что-то сдавать и скорее всего это будут кацапские войска на вашей земле и это значит что кацапы нас окружат с трех сторон.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:35 Ответить
Олеже, тебя срочно нужно лечить током высокого напряжения, могу помочь за не дорого вернуть тебя в полезные члены общества.
показать весь комментарий
07.08.2020 01:53 Ответить
Земеля, его можно понять. Тихановская, у которой муж в Миротворце - это действительно "темная лошадка". Да и Цепкало, просивший пыню обеспечить "честные выборы в Беларуси"... Это вообще фиаско. Ещё бы у северокорейского жирдяя попросил. И я буду голосовать не столько за неё, сколько против 3%. Просто с осознанием того, что 3% - это тупик. А у неё наибольшая поддержка общества. Да и её обещания вернуть Конституцию 94-ого года и национальные символы - обнадеживают.
показать весь комментарий
07.08.2020 02:41 Ответить
все претенденты в белоруссии это клоунада по белорусски.. представь домохозяйка без малейшего опыта управления вообще(кроме автомобиля и кухни) управляет страной в 30 млн жителей??? не имеетт опыта в бизнесе экономики и политики ... это круче чем клоун ЗЕ со своими креативными менеджерами рестораторами и парикмахерами...явный проект госдепа США .. другими словами ресублика Белоруссия будет уничтожена в угоду ЕС и США а к чему это приведёт видим на примере нашей страны
показать весь комментарий
07.08.2020 09:42 Ответить
"проект Госдепа"??? Вы точно съели чего нибудь. Его действия РОВНО противоположны интересам США, а ваот интересам рашки - очень даже соответствуют.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:59 Ответить
то ж лаптєногая ботяра
показать весь комментарий
07.08.2020 10:06 Ответить
Во первых в Беларуси менее 10 миллионов . Во вторых она прямо заявила что будет готовить свободные выборы и уйдет от власти через полгода . ...

..
показать весь комментарий
07.08.2020 20:42 Ответить
Тихановская скорее консолидированный антиЛукошенко с планами передать власть прозападной оппозиции. Если победит будет мягкий армянский Майдан.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:28 Ответить
Гербом ,флагом и мовой будем затыкать дыры в бюджете?
показать весь комментарий
07.08.2020 14:09 Ответить
Есть проверенный вариант - снести памятники Ленину. И сразу заживем
показать весь комментарий
07.08.2020 16:57 Ответить
Думаю, вопрос оппозиция решит просто. Поднимет цены на коммуналку, газ, электричество, срежет пенсии. Все так делают.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:21 Ответить
только для лукашистов типа тебя . все остальные будут платить как при СССР .

...
показать весь комментарий
07.08.2020 20:44 Ответить
Не сразу , но заживем . После сноса памятников комунацким идолам днужнио снести комуняцкую идеологию и менталитет . тогда заживем . колхозно-советский менталитет главное препяцтвие к нормальной жизни .

..
показать весь комментарий
07.08.2020 20:47 Ответить
тобой заткнем дыру в канализации , тупое ты совецкое создание .

....
показать весь комментарий
07.08.2020 20:43 Ответить
ИХ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ !!! И ВОКРУГ ВСЕЙ РОССИИ !)
показать весь комментарий
07.08.2020 00:02 Ответить
Тупо каждая шлюха, каждая, на Украину зарится, пасть свою готовит проглотить.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:05 Ответить
от дебіл, "началнік калхоспу", він думає щось там комусь подарував.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:05 Ответить
просто в ЛУКАША поганий кровообіг в області голови, тому і лисий, тому і не варить голова, що ВОНО МЕЛЕ!!! америці не потрібна ні білорус, ні *********!!!! це раз, а два: УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД САМ ВИРІШУЄ, куди йти, як йти і чи взагалі йти чи щось робити!!!!!!! КРАПКА І ЗНАК ОКЛИКУ!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 00:07 Ответить
Т.е. зЭчмошник со своим завхозом дерьмаком до того «нацарювалысь», что судьбу страны решают за нашей спиной пропутенские диктаторы ???
показать весь комментарий
07.08.2020 00:44 Ответить
Согласен с тобой и добавим и управляющая украиной компания из США
показать весь комментарий
07.08.2020 09:44 Ответить
Проходной двор !Кто ещё не руководит Украиной ?
показать весь комментарий
07.08.2020 01:54 Ответить
Он говорит об Украине пренебрежительно, как о каком-то несостоявшемся образовании, которая может только кому-то принадлежать, которую можно подарить, предложить кому-то что-то в ней сделать. А сам он, такой самостоятельный, полноценный партнер.
показать весь комментарий
07.08.2020 02:29 Ответить
-""Мы им дали цветущую, прекрасную, добрую нашу Украину, откуда сегодня можем получить в любой момент залп ракеты. В любой. Я это говорю ответственно", - сказал он.
Лука здається геть з котушок злетів...два стільці на яких хоче всидіти -це його "фсё"...
показать весь комментарий
07.08.2020 03:05 Ответить
батька хочет в тамбов.
показать весь комментарий
07.08.2020 03:22 Ответить
Разместить американские ракеты в украине должен предлагать на Лукашенко , а Зеленский.
показать весь комментарий
07.08.2020 04:06 Ответить
А я бы предложил Помпео обратить внимание на...этот пазл.

Ночная атмосфера Марса светится и пульсирует в анимации данных наблюдений с космического корабля MAVEN. Искаженный цвет от зеленого до белого показывает усиление яркости ультрафиолетового «ночного свечения» Марса, измеренного ультрафиолетовым спектрографом MAVEN Imaging на высоте около 70 километров. Для понимания наложен смоделированный вид глобуса Марса с ледяными шапками на полюсах. За одно вращение Марса происходит три увеличения яркости ночного свечения, первое из которых намного ярче, чем два других. Все три повышения яркости происходят вскоре после захода солнца и появляются слева на этом изображении ночной стороны планеты. Пульсации вызванные нисходящими ветрами, которые усиливают химическую реакцию, создающую оксид азота, который вызывает свечение.
А теперь....Фобос делает оборот за 7 ч 39 мин 14 с, что примерно в три!!! раза быстрее вращения Марса вокруг собственной оси.
Деймос обращается на среднем расстоянии 6,96 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81 радиуса планеты (примерно 23 500 км, существенно дальше, чем Фобос), с периодом обращения в 30 ч 17 мин 55 с. Он имеет почти круговую орбиту, вследствие чего https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 пери- и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 апоцентр различаются всего на 10 км (± 5 км от большой полуоси).
Очень важно и Фобос и Деймос(как и Луна!) всегда повернуты к Марсу одной и той же стороной.Таким образом можно засечь те же ультрафиолетовые пульсации Луны в атмосфере Земли. Это еще важнее....
Скажите, а разные бывают предложения????
показать весь комментарий
07.08.2020 07:04 Ответить
"Мы с Путиным..." вот усатый и спалился...
показать весь комментарий
07.08.2020 07:15 Ответить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте властей Украины он воевал бы за Крым.

По его словам, украинские власти «безалаберно и бестолково отнеслись к Крыму».
«Конечно, ты что, это же твоя земля, твои люди, как можно не воевать», - сказал Лукашенко журналисту.
При этом он отметил, что «никогда не начали бы в Крыму русские стрелять».
По словам Лукашенко, во время событий в Крыму в 2014 году украинские военные «даже не повылезали из баз»
показать весь комментарий
07.08.2020 07:27 Ответить
спросите у Обамы - он в курсе
показать весь комментарий
07.08.2020 07:53 Ответить
Скоро у нього з'явиться така можливість і ми побачимо, воював би він чи ні.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:09 Ответить
Все что нужно сделать - нарастить мышцы, разместить самую хорошую ПРО, а потом завалить крымский мост. И тогда все поймут чей Крым.
показать весь комментарий
07.08.2020 07:52 Ответить
А мост зачем валить, потом пригодится же.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:01 Ответить
Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні - Цензор.НЕТ 8797
показать весь комментарий
07.08.2020 08:01 Ответить
Омерике советское быдло не интересно,поскольку ракеты с авиносцев в Средиземном море достанут до Урала А дроны Эрдогана замесят любую РАБссиянкую металлолому... Стратег колхозник...
показать весь комментарий
07.08.2020 09:01 Ответить
Ти бик бульбашський не заговорюйся. Це наша Україна, а не ваша. І ми самі вирішимо які американські ракети і де будуть у нас стояти!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:24 Ответить
Тут главное чтобы согласились американцы с такими решениями.
показать весь комментарий
07.08.2020 17:00 Ответить
Мы с паханом, сам то я ноль....
показать весь комментарий
07.08.2020 09:39 Ответить
ага... аж распирает от мании вЯличия .. кремлядский хренов сателит !
показать весь комментарий
07.08.2020 16:33 Ответить
будешь бульбу мацкалям и дальше продавать вжарим не сомневайся
показать весь комментарий
07.08.2020 09:40 Ответить
дарильщик Украин, пиялть
показать весь комментарий
07.08.2020 10:15 Ответить
Так, давно пора. А ви з ****** можете хіба наймитів з Донбасу в готель "Білорусочка" заселити.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:42 Ответить
похоже луку начинает одолевать маразм. ))))
показать весь комментарий
07.08.2020 12:15 Ответить
Было бы прекрасно!! Это бы решило нашу безопасность Украины на десятки лет вперед при любых ****** -пуйлах!! но пока это красивая сказка!! А Трусливый Зеленский никогда не пойдёт на это !! Жид есть Жид!!
показать весь комментарий
07.08.2020 13:32 Ответить
Смелый Свын 9 раз ходил, но.... не дошёл пАчимутА!
показать весь комментарий
07.08.2020 16:35 Ответить
а одну мини ракету заложить в жопу бульбашенко
показать весь комментарий
07.08.2020 14:10 Ответить
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОЛБ..Б
показать весь комментарий
07.08.2020 15:21 Ответить
Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні - Цензор.НЕТ 7981
показать весь комментарий
07.08.2020 16:16 Ответить
Шутить с ЯО , которое просрали - кравчук в Договоре с рф в августе 1992 года и

кучма , 05 декабря1994 года , подписав Будапештский Меморандум ...не надо.
******
Чем отвечать будете -вояки кравчука ?

Одна голова в 16 килотонн ЯО и больше не кому будет писть ляпусы ...

Указ Президента Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 355
Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
III. Условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия
17. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
18. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.
показать весь комментарий
08.08.2020 05:53 Ответить
Страница 3 из 3
 
 