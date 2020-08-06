Лукашенко: Я предложил Помпео разместить ракеты средней дальности в Украине

Североатлантический альянс может разместить ракеты средней дальности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусский президент заявил в интервью Гордону.

По его мнению, к интеграции Украины в НАТО подтолкнула российская агрессия.



"Это подарок американцам. Когда был здесь (госсекретарь США) Майк Помпео, я ему задал прямой вопрос: "Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украину?" Он засмеялся: "Что вы имеете в виду, господин президент?" – "Имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии, Польше и Румынии размещать сейчас. Вы ведь можете договориться сейчас с Украиной – агрессор же напал. И нам будет очень жарко, и России тоже будет очень жарко", – заявил Лукашенко.



По словам президента Беларуси, "мы своими руками подарили Западу то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать".



"Мы им дали цветущую, прекрасную, добрую нашу Украину, откуда сегодня можем получить в любой момент залп ракеты. В любой. Я это говорю ответственно", – сказал он.

