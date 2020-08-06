У столиці Іспанії Мадриді з'явилася площа Лесі Українки
У столиці Іспанії Мадриді іменем Лесі Українки назвали площу, де розташоване посольство України.
Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Мадриді на честь великої письменниці і поетеси Лесі Українки назвали площу, на якій розташоване посольство України. І це можна вже побачити не тільки на фотографіях дипломатичного представництва, але навіть на Гугл-карті", - повідомив міністр.
Ткаченко додав, що незабаром там може з'явитися і пам'ятник поетесі.
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
Із плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Леся Українка