Новини
4 595 36

У столиці Іспанії Мадриді з'явилася площа Лесі Українки

У столиці Іспанії Мадриді з'явилася площа Лесі Українки

У столиці Іспанії Мадриді іменем Лесі Українки назвали площу, де розташоване посольство України.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Мадриді на честь великої письменниці і поетеси Лесі Українки назвали площу, на якій розташоване посольство України. І це можна вже побачити не тільки на фотографіях дипломатичного представництва, але навіть на Гугл-карті", - повідомив міністр.

Ткаченко додав, що незабаром там може з'явитися і пам'ятник поетесі.

Автор: 

Іспанія (945) посольство України (290) Ткаченко Олександр (509) Леся Українка (18)
+17
***
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
Із плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Леся Українка
06.08.2020 21:10 Відповісти
+12
Дякую Іспаінії і іспанцям. Доречі, правляча династія Іспанії Бурбони, це прямі нащадки нашої Анни Київської, королеви Франції.
06.08.2020 21:29 Відповісти
+11
Приятная новость.
06.08.2020 21:02 Відповісти
А в Україні проросійські олігархи.Скоро також їм пам'ятники поставлять.
06.08.2020 21:01 Відповісти
Приятная новость.
06.08.2020 21:02 Відповісти
гринпэйсовцы тут каким боком?
06.08.2020 21:05 Відповісти
Действительно, приятная!
06.08.2020 21:06 Відповісти
Вона зовсім маненька і знаходиться в зоні приватних будинків, там же ж де наша ембахада. Ну і на тім спасибі.🇺🇦
06.08.2020 21:07 Відповісти
А как правильно переводится plazuela?
06.08.2020 21:31 Відповісти
ото ж за це і поважають корифеїв української літератури тієї доби, що закликали гнати панів у три шиї....а вони падлюки знов в 1990 прийшли на шию народу....
06.08.2020 23:10 Відповісти
Ложку дёгтя вкину. Вот почти запросто в Мадриде, в католической стране, с иной историей и культурой взяли площадь назвали так. В столице! Ну вот поставь памятник или доску Лесе Украинке пусть в Одессе или Харькове---та повылазят твари гнусные ночью, краски нальют, сто раз было, сто раз можно было камеры поставить, переловить! А выйди спроси на улице у студента или пенса совкового да две строки из её творчества---да глухарь! По тв слушают взахлёб абсолютных кретинов, явных неуравновешеных психов, это же видно по движению рук, мимике лица, многократно повторяемые словосочетания и годами! А потом почему не получается? Да и не получится. А в Испании давно получилось----причём всё почти. Даже место для Леси Украинки нашлось. И цветы будут носить и в будний день.
06.08.2020 23:27 Відповісти
Наступним має бути пам'ятник Франку.
06.08.2020 21:12 Відповісти
В Києві?
07.08.2020 00:25 Відповісти
Пам'ятник Іванові Франку (Київ)
07.08.2020 00:40 Відповісти
Я подумал, ничтоже сумняшеся, о Франко.
07.08.2020 00:42 Відповісти
О боевом генерале Франси́ско? Был такой.
07.08.2020 15:11 Відповісти
в гуглі висить фотка хвіртки до нашої амбасади в Мадриді, датована січнем 2020 року з табличкою вже "Plazuela De Lesya Ukrainka", так що новина вже не нова...
06.08.2020 21:20 Відповісти
А в Балаклаві на центральній площі стоїть їй пам'ятник. Ще кажись не порушили ізверги.
06.08.2020 21:20 Відповісти
Таки так. Стоїть. На відео з http://infosevas.ru/cam/6 камери видно по центру вдалечині.
06.08.2020 21:22 Відповісти
А как эта площадь называлась до этого?
06.08.2020 21:22 Відповісти
а в Харькове жукова до сих пор мусолят...
06.08.2020 21:22 Відповісти
москалики, як ви там казали? країна 404? Ленін створив?
06.08.2020 21:25 Відповісти
Круть! Отличная новость!
06.08.2020 21:34 Відповісти
А для кого эти подробности, что Мадрид - столица Испании? Для Зе-избирателей?
06.08.2020 21:39 Відповісти
І тут соєве опудало спромоглося висратися.
07.08.2020 00:26 Відповісти
чЛенин не мог создать Украину поскольку УНР пояаилась на Свет Божий 9 января 1918 года без всякой помощи чЛенина и его краснопузых бандитов
06.08.2020 21:39 Відповісти
Україна (Українська Держава) була ще до УНР. УНР - це коли вже до влади прийшли тодішіні зєлєбобікі.
06.08.2020 21:55 Відповісти
Іспанська, латина й українська - мабуть, найкрасивіші мови світу. Цілком закономірно, що наш класик отримав у них таке визнання.
06.08.2020 21:53 Відповісти
порядочно!
06.08.2020 21:57 Відповісти
Слава Іспанії!
06.08.2020 22:49 Відповісти
Папа , а наши в Испании были !?... Наши сынку ВЕЗДЕ были...Слава Украине !!!
06.08.2020 23:00 Відповісти
ВОТ ЭТО ДА !!!
06.08.2020 23:36 Відповісти
Лісова Пісня Лесі Українки - всесвітній шедевр України.
У столиці Іспанії Мадриді з'явилася площа Лесі Українки - Цензор.НЕТ 3001

07.08.2020 00:23 Відповісти
И?
07.08.2020 00:53 Відповісти
А Зажопье в Мадриде есть?
07.08.2020 05:50 Відповісти
У Луганську мавпи збили барельєф Тараса Шевченка.
07.08.2020 08:15 Відповісти
А почему она назвала себя Украинкой, а писала по-русски?
07.08.2020 09:07 Відповісти
 
 