У столиці Іспанії Мадриді з'явилася площа Лесі Українки

У столиці Іспанії Мадриді іменем Лесі Українки назвали площу, де розташоване посольство України.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Мадриді на честь великої письменниці і поетеси Лесі Українки назвали площу, на якій розташоване посольство України. І це можна вже побачити не тільки на фотографіях дипломатичного представництва, але навіть на Гугл-карті", - повідомив міністр.

Ткаченко додав, що незабаром там може з'явитися і пам'ятник поетесі.

