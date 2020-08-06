РУС
Новости
В столице Испании Мадриде появилась площадь Леси Украинки

В столице Испании Мадриде именем Леси Украинки назвали площадь, где расположено посольство Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Мадриде в честь великой писательницы и поэтессы Леси Украинки назвали площадь, на которой расположено посольство Украины. И это можно уже увидеть не только на фотографиях дипломатического представительства, но даже на Гугл-карте", - сообщил министр.

Ткаченко добавил, что вскоре там может появиться и памятник поэтессе.

Посольство Украины во Франции почтило память Симона Петлюры. ФОТО

Автор: 

***
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
Із плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Леся Українка
06.08.2020 21:10 Ответить
+12
Дякую Іспаінії і іспанцям. Доречі, правляча династія Іспанії Бурбони, це прямі нащадки нашої Анни Київської, королеви Франції.
06.08.2020 21:29 Ответить
+11
Приятная новость.
06.08.2020 21:02 Ответить
А в Україні проросійські олігархи.Скоро також їм пам'ятники поставлять.
06.08.2020 21:01 Ответить
06.08.2020 21:02 Ответить
гринпэйсовцы тут каким боком?
06.08.2020 21:05 Ответить
Действительно, приятная!
06.08.2020 21:06 Ответить
Вона зовсім маненька і знаходиться в зоні приватних будинків, там же ж де наша ембахада. Ну і на тім спасибі.🇺🇦
06.08.2020 21:07 Ответить
А как правильно переводится plazuela?
06.08.2020 21:31 Ответить
06.08.2020 21:10 Ответить
ото ж за це і поважають корифеїв української літератури тієї доби, що закликали гнати панів у три шиї....а вони падлюки знов в 1990 прийшли на шию народу....
06.08.2020 23:10 Ответить
Ложку дёгтя вкину. Вот почти запросто в Мадриде, в католической стране, с иной историей и культурой взяли площадь назвали так. В столице! Ну вот поставь памятник или доску Лесе Украинке пусть в Одессе или Харькове---та повылазят твари гнусные ночью, краски нальют, сто раз было, сто раз можно было камеры поставить, переловить! А выйди спроси на улице у студента или пенса совкового да две строки из её творчества---да глухарь! По тв слушают взахлёб абсолютных кретинов, явных неуравновешеных психов, это же видно по движению рук, мимике лица, многократно повторяемые словосочетания и годами! А потом почему не получается? Да и не получится. А в Испании давно получилось----причём всё почти. Даже место для Леси Украинки нашлось. И цветы будут носить и в будний день.
06.08.2020 23:27 Ответить
Наступним має бути пам'ятник Франку.
06.08.2020 21:12 Ответить
В Києві?
07.08.2020 00:25 Ответить
Пам'ятник Іванові Франку (Київ)
07.08.2020 00:40 Ответить
Я подумал, ничтоже сумняшеся, о Франко.
07.08.2020 00:42 Ответить
О боевом генерале Франси́ско? Был такой.
07.08.2020 15:11 Ответить
в гуглі висить фотка хвіртки до нашої амбасади в Мадриді, датована січнем 2020 року з табличкою вже "Plazuela De Lesya Ukrainka", так що новина вже не нова...
06.08.2020 21:20 Ответить
А в Балаклаві на центральній площі стоїть їй пам'ятник. Ще кажись не порушили ізверги.
06.08.2020 21:20 Ответить
Таки так. Стоїть. На відео з http://infosevas.ru/cam/6 камери видно по центру вдалечині.
06.08.2020 21:22 Ответить
А как эта площадь называлась до этого?
06.08.2020 21:22 Ответить
а в Харькове жукова до сих пор мусолят...
06.08.2020 21:22 Ответить
москалики, як ви там казали? країна 404? Ленін створив?
06.08.2020 21:25 Ответить
06.08.2020 21:29 Ответить
Круть! Отличная новость!
06.08.2020 21:34 Ответить
А для кого эти подробности, что Мадрид - столица Испании? Для Зе-избирателей?
06.08.2020 21:39 Ответить
І тут соєве опудало спромоглося висратися.
07.08.2020 00:26 Ответить
чЛенин не мог создать Украину поскольку УНР пояаилась на Свет Божий 9 января 1918 года без всякой помощи чЛенина и его краснопузых бандитов
06.08.2020 21:39 Ответить
Україна (Українська Держава) була ще до УНР. УНР - це коли вже до влади прийшли тодішіні зєлєбобікі.
06.08.2020 21:55 Ответить
Іспанська, латина й українська - мабуть, найкрасивіші мови світу. Цілком закономірно, що наш класик отримав у них таке визнання.
06.08.2020 21:53 Ответить
порядочно!
06.08.2020 21:57 Ответить
Слава Іспанії!
06.08.2020 22:49 Ответить
Папа , а наши в Испании были !?... Наши сынку ВЕЗДЕ были...Слава Украине !!!
06.08.2020 23:00 Ответить
ВОТ ЭТО ДА !!!
06.08.2020 23:36 Ответить
Лісова Пісня Лесі Українки - всесвітній шедевр України.
У столиці Іспанії Мадриді з'явилася площа Лесі Українки - Цензор.НЕТ 3001

07.08.2020 00:23 Ответить
И?
07.08.2020 00:53 Ответить
А Зажопье в Мадриде есть?
07.08.2020 05:50 Ответить
У Луганську мавпи збили барельєф Тараса Шевченка.
07.08.2020 08:15 Ответить
А почему она назвала себя Украинкой, а писала по-русски?
07.08.2020 09:07 Ответить
 
 