В столице Испании Мадриде появилась площадь Леси Украинки

В столице Испании Мадриде именем Леси Украинки назвали площадь, где расположено посольство Украины.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Мадриде в честь великой писательницы и поэтессы Леси Украинки назвали площадь, на которой расположено посольство Украины. И это можно уже увидеть не только на фотографиях дипломатического представительства, но даже на Гугл-карте", - сообщил министр.
Ткаченко добавил, что вскоре там может появиться и памятник поэтессе.
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
Із плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!
Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Леся Українка