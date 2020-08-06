В столице Испании Мадриде появилась площадь Леси Украинки

В столице Испании Мадриде именем Леси Украинки назвали площадь, где расположено посольство Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Мадриде в честь великой писательницы и поэтессы Леси Украинки назвали площадь, на которой расположено посольство Украины. И это можно уже увидеть не только на фотографиях дипломатического представительства, но даже на Гугл-карте", - сообщил министр.

Ткаченко добавил, что вскоре там может появиться и памятник поэтессе.

Также смотрите: Посольство Украины во Франции почтило память Симона Петлюры. ФОТО