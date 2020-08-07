УКР
Місія ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі

Місія ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі

Упродовж 5 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не зафіксувала порушень режиму припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше, відколи Місія розпочала систематичний збір даних, не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також в ОБСЄ зазначили, що проводять моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

"БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петрівського у вечірній і нічний час", - зазначено у звіті.

Топ коментарі
+12
Деятельность миссии ОБСЕ фактически блокирована. Представители НВФ ОРДЛО не допускают патрули ОБСЕ на контролируемую ими территорию и обстреливают наблюдательные беспилотники миссии. Из 32 наблюдательных камер установленных миссией уничтожено и повреждено - 30. Личный состав миссии деморализован предпочитая отсиживаться в компании нанятых "переводчиц" в Мариуполе и Донецке.
показати весь коментар
07.08.2020 01:06 Відповісти
+11
У сепаров идет ротация, укрепление позиций, создание новых, очередной "гумконвой" завозит оружие, снаряды и бронетехнику, заехали новые кацапы-ихтамнеты, а в остальном "прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!"...
показати весь коментар
07.08.2020 01:11 Відповісти
+7
Выходит этот состав миссии сам зиленский с другом своим ссыкуном-сивохай набирал. Ишь как у них все тихо, четко да гладко. Прямо как дерьмак из своей опы в интервью поёт...
показати весь коментар
07.08.2020 01:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При чем выведенных не без помощи блазня.
показати весь коментар
07.08.2020 00:52 Відповісти
Петики: "Это плохо. Скоро начнется!"
показати весь коментар
07.08.2020 00:53 Відповісти
Хорошая новость.
показати весь коментар
07.08.2020 00:55 Відповісти
Радость и надежда.
показати весь коментар
07.08.2020 00:59 Відповісти
Деятельность миссии ОБСЕ фактически блокирована. Представители НВФ ОРДЛО не допускают патрули ОБСЕ на контролируемую ими территорию и обстреливают наблюдательные беспилотники миссии. Из 32 наблюдательных камер установленных миссией уничтожено и повреждено - 30. Личный состав миссии деморализован предпочитая отсиживаться в компании нанятых "переводчиц" в Мариуполе и Донецке.
показати весь коментар
07.08.2020 01:06 Відповісти
Выходит этот состав миссии сам зиленский с другом своим ссыкуном-сивохай набирал. Ишь как у них все тихо, четко да гладко. Прямо как дерьмак из своей опы в интервью поёт...
показати весь коментар
07.08.2020 01:09 Відповісти
Теперь ясно, куда статисты из квартала пропали. Вован их в миссию отправил - «фиксировать только тишину»
показати весь коментар
07.08.2020 01:11 Відповісти
«Уважаемая» миссия в которой полно «заслуженных» представителей кацапского персонала часом не уточняет чего она и где не смогла зафиксировать? Там где свнособаки птурами все сбсешные камеры до одной посбивали или там, где сбсешные дроны пачками над ордло падают от кацапского РЭБа???
показати весь коментар
07.08.2020 01:07 Відповісти
У сепаров идет ротация, укрепление позиций, создание новых, очередной "гумконвой" завозит оружие, снаряды и бронетехнику, заехали новые кацапы-ихтамнеты, а в остальном "прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!"...
показати весь коментар
07.08.2020 01:11 Відповісти
Кабак звуконепроницаемый попался
показати весь коментар
07.08.2020 03:57 Відповісти
А зачем обстреливать? ВСУ отошла от серой зоны, рейтинг Зеленского падает, так же падает рейтинг Порошенко, зато подымается рейтинг уродов от пророссийской ОПЗЖ. Так скоро и всю Украину под власть России передадут. Спасибо избирателям Зе
показати весь коментар
07.08.2020 04:01 Відповісти
Всера Зеленский посетил Донецкую область с рабочим визитом. Наверно из-за этого?
показати весь коментар
07.08.2020 05:47 Відповісти
Казламордая абизяна может обосновать свой высер?😂🌷
показати весь коментар
07.08.2020 08:12 Відповісти
Хреновая новость! Как бы завтра не дали команду армии "Все по домам" или не увели армию на уборку лохины в Польшу. Бубочка так истосковался, чтобы хоть где-то порисоваться, шо уже совершает государственные визиты в магазины. А тут закрыл глаза и видит Нобелевскую премию мира - замироносил уже наверное кучу памперсов...
показати весь коментар
07.08.2020 06:51 Відповісти
Мир на Донбасі це справа рук Порошенка,він до цього довго йшов, але не встиг. Зе просто скористався чужою працею.
показати весь коментар
07.08.2020 08:58 Відповісти
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ !!!

Теперь отзываем Сеню из отпуска, строим стену с колючкой, контрольно-следовую полосу и минные поля. А посредине - ниппель - туда всех желающих, обратно - хй !
показати весь коментар
07.08.2020 09:04 Відповісти
- С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС...

- Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе...
А как этА?
показати весь коментар
07.08.2020 09:27 Відповісти
Читай внимательно:5-го августа и сегодня
показати весь коментар
07.08.2020 09:34 Відповісти
Нє умничай...
показати весь коментар
07.08.2020 10:29 Відповісти
Тогда не пиши ерунду и я,как ты говоришь,не буду умничать-всё просто
показати весь коментар
07.08.2020 12:32 Відповісти
Я не тебе писал.
показати весь коментар
07.08.2020 12:34 Відповісти
Твой ответ стоит под моим,ну то такэ-проехали
показати весь коментар
07.08.2020 12:38 Відповісти
"07.08.20 07:23 С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС" //= "07.08.20 00:50 Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе". Де правда ?
"Гдето пасредине" (с)
показати весь коментар
07.08.2020 09:35 Відповісти
https://censor.net.ua/ua/news/3212407/****************************************************************************************************** А це не огбстріли? Та так- пострілюють, як говорить наш недонаполеон
показати весь коментар
07.08.2020 09:45 Відповісти
Не любят скотоботы такие новости.
показати весь коментар
07.08.2020 10:14 Відповісти
Місія ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9561
показати весь коментар
07.08.2020 10:16 Відповісти
хоть фіксуй, хоті не фіксуй - все одно отримаєш...
обстріли (постріли)
показати весь коментар
07.08.2020 13:43 Відповісти
 
 