Місія ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі

Упродовж 5 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не зафіксувала порушень режиму припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше, відколи Місія розпочала систематичний збір даних, не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також в ОБСЄ зазначили, що проводять моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

"БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петрівського у вечірній і нічний час", - зазначено у звіті.

