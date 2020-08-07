РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8067 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 318 31

Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе

Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе

В течение 5 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые с того времени, как Миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксированы нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также в ОБСЕ отметили, что проводят мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время", - указано в очете.

Также читайте: Зеленский: Если бы зависело только от Украины, то был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим этапам завершения войны. ВИДЕО

Автор: 

ОБСЕ (4899) Донбасс (26966) перемирие (1699) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Деятельность миссии ОБСЕ фактически блокирована. Представители НВФ ОРДЛО не допускают патрули ОБСЕ на контролируемую ими территорию и обстреливают наблюдательные беспилотники миссии. Из 32 наблюдательных камер установленных миссией уничтожено и повреждено - 30. Личный состав миссии деморализован предпочитая отсиживаться в компании нанятых "переводчиц" в Мариуполе и Донецке.
показать весь комментарий
07.08.2020 01:06 Ответить
+11
У сепаров идет ротация, укрепление позиций, создание новых, очередной "гумконвой" завозит оружие, снаряды и бронетехнику, заехали новые кацапы-ихтамнеты, а в остальном "прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!"...
показать весь комментарий
07.08.2020 01:11 Ответить
+7
Выходит этот состав миссии сам зиленский с другом своим ссыкуном-сивохай набирал. Ишь как у них все тихо, четко да гладко. Прямо как дерьмак из своей опы в интервью поёт...
показать весь комментарий
07.08.2020 01:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При чем выведенных не без помощи блазня.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:52 Ответить
Петики: "Это плохо. Скоро начнется!"
показать весь комментарий
07.08.2020 00:53 Ответить
Хорошая новость.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:55 Ответить
Радость и надежда.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:59 Ответить
Деятельность миссии ОБСЕ фактически блокирована. Представители НВФ ОРДЛО не допускают патрули ОБСЕ на контролируемую ими территорию и обстреливают наблюдательные беспилотники миссии. Из 32 наблюдательных камер установленных миссией уничтожено и повреждено - 30. Личный состав миссии деморализован предпочитая отсиживаться в компании нанятых "переводчиц" в Мариуполе и Донецке.
показать весь комментарий
07.08.2020 01:06 Ответить
Выходит этот состав миссии сам зиленский с другом своим ссыкуном-сивохай набирал. Ишь как у них все тихо, четко да гладко. Прямо как дерьмак из своей опы в интервью поёт...
показать весь комментарий
07.08.2020 01:09 Ответить
Теперь ясно, куда статисты из квартала пропали. Вован их в миссию отправил - «фиксировать только тишину»
показать весь комментарий
07.08.2020 01:11 Ответить
«Уважаемая» миссия в которой полно «заслуженных» представителей кацапского персонала часом не уточняет чего она и где не смогла зафиксировать? Там где свнособаки птурами все сбсешные камеры до одной посбивали или там, где сбсешные дроны пачками над ордло падают от кацапского РЭБа???
показать весь комментарий
07.08.2020 01:07 Ответить
У сепаров идет ротация, укрепление позиций, создание новых, очередной "гумконвой" завозит оружие, снаряды и бронетехнику, заехали новые кацапы-ихтамнеты, а в остальном "прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!"...
показать весь комментарий
07.08.2020 01:11 Ответить
Кабак звуконепроницаемый попался
показать весь комментарий
07.08.2020 03:57 Ответить
А зачем обстреливать? ВСУ отошла от серой зоны, рейтинг Зеленского падает, так же падает рейтинг Порошенко, зато подымается рейтинг уродов от пророссийской ОПЗЖ. Так скоро и всю Украину под власть России передадут. Спасибо избирателям Зе
показать весь комментарий
07.08.2020 04:01 Ответить
Всера Зеленский посетил Донецкую область с рабочим визитом. Наверно из-за этого?
показать весь комментарий
07.08.2020 05:47 Ответить
Казламордая абизяна может обосновать свой высер?😂🌷
показать весь комментарий
07.08.2020 08:12 Ответить
Хреновая новость! Как бы завтра не дали команду армии "Все по домам" или не увели армию на уборку лохины в Польшу. Бубочка так истосковался, чтобы хоть где-то порисоваться, шо уже совершает государственные визиты в магазины. А тут закрыл глаза и видит Нобелевскую премию мира - замироносил уже наверное кучу памперсов...
показать весь комментарий
07.08.2020 06:51 Ответить
Мир на Донбасі це справа рук Порошенка,він до цього довго йшов, але не встиг. Зе просто скористався чужою працею.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:58 Ответить
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ !!!

Теперь отзываем Сеню из отпуска, строим стену с колючкой, контрольно-следовую полосу и минные поля. А посредине - ниппель - туда всех желающих, обратно - хй !
показать весь комментарий
07.08.2020 09:04 Ответить
- С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС...

- Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе...
А как этА?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:27 Ответить
Читай внимательно:5-го августа и сегодня
показать весь комментарий
07.08.2020 09:34 Ответить
Нє умничай...
показать весь комментарий
07.08.2020 10:29 Ответить
Тогда не пиши ерунду и я,как ты говоришь,не буду умничать-всё просто
показать весь комментарий
07.08.2020 12:32 Ответить
Я не тебе писал.
показать весь комментарий
07.08.2020 12:34 Ответить
Твой ответ стоит под моим,ну то такэ-проехали
показать весь комментарий
07.08.2020 12:38 Ответить
"07.08.20 07:23 С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС" //= "07.08.20 00:50 Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе". Де правда ?
"Гдето пасредине" (с)
показать весь комментарий
07.08.2020 09:35 Ответить
https://censor.net.ua/ua/news/3212407/****************************************************************************************************** А це не огбстріли? Та так- пострілюють, як говорить наш недонаполеон
показать весь комментарий
07.08.2020 09:45 Ответить
Не любят скотоботы такие новости.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:14 Ответить
Місія ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9561
показать весь комментарий
07.08.2020 10:16 Ответить
хоть фіксуй, хоті не фіксуй - все одно отримаєш...
обстріли (постріли)
показать весь комментарий
07.08.2020 13:43 Ответить
 
 