Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе
В течение 5 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые с того времени, как Миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксированы нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Также в ОБСЕ отметили, что проводят мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал присутствие людей на участках разведения в районах Золотого и Петровского в вечернее и ночное время", - указано в очете.
