Збільшення підтверджених випадків COVID-19 у Києві - результат зростання кількості тестувань, - Рубан

Зростання захворювання на коронавірус у Києві пов'язане зі зростанням рівня діагностики. За минулу добу в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зростання захворювання пов'язане зі збільшенням проведення тестування.

"Це пов'язано з діагностикою", - сказав Рубан.

Зазначимо, всього в столиці за минулу добу підтвердили 186 нових випадків коронавірусу, що є антирекордом по Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд – на коронавірус захворіли 1453 людини.

