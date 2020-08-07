УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4136 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
36 544 38

Збільшення підтверджених випадків COVID-19 у Києві - результат зростання кількості тестувань, - Рубан

Збільшення підтверджених випадків COVID-19 у Києві - результат зростання кількості тестувань, - Рубан

Зростання захворювання на коронавірус у Києві пов'язане зі зростанням рівня діагностики. За минулу добу в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зростання захворювання пов'язане зі збільшенням проведення тестування.

"Це пов'язано з діагностикою", - сказав Рубан.

Зазначимо, всього в столиці за минулу добу підтвердили 186 нових випадків коронавірусу, що є антирекордом по Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд – на коронавірус захворіли 1453 людини.

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у 18 областях України, - РНБО

Автор: 

карантин (18172) Київ (20187) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
То есть данный господин хочет сказать что до этого плохо тестировали, и заражённых людей было гораздо больше чем мы видели в статистике. А теперь статистика более правильная, но ещё далека от фактической картины. Интересно другое, а если бы не тестировали, то вообще бы сказали что у нас больных коронавирусом нет. Какой человек может в здравом смысле сказать что рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования. Люди что при тестировании заражаются? Или они уже заражены, и мы про стали видеть картину более полноценно
показати весь коментар
07.08.2020 10:21 Відповісти
+2
Именно так.скоро тесты окончатся ,или опять китайское гом-но закупят и опять будет ПЛАТО!!
показати весь коментар
07.08.2020 10:25 Відповісти
+2
Беда, что в Украине власти нет, так что практически все держится на сознательности граждан, понимающих, что медицина у них не немецкая, если влетишь, то не выживешь. Однако, даже при всем том эпидемия относительно пока что мягкая, достаточно много людей ответственно относятся к своему долгу. Меня удивляет, что в метро молодые люди чаще в нормально одетых масках, чем старухи, у которых вечно нос торчит над маской.
показати весь коментар
08.08.2020 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То есть данный господин хочет сказать что до этого плохо тестировали, и заражённых людей было гораздо больше чем мы видели в статистике. А теперь статистика более правильная, но ещё далека от фактической картины. Интересно другое, а если бы не тестировали, то вообще бы сказали что у нас больных коронавирусом нет. Какой человек может в здравом смысле сказать что рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования. Люди что при тестировании заражаются? Или они уже заражены, и мы про стали видеть картину более полноценно
показати весь коментар
07.08.2020 10:21 Відповісти
Имеется в виду количество выявленных. Конечно же число заболевших больше. не все же с насморком или бессимптомные тестируются
показати весь коментар
07.08.2020 10:26 Відповісти
Так тут Америку открывать не нужно, понятно чем больше тестировать, тем больше выявим заболевших. Но что это за аргумент? Вот если бы мы увеличили тестирование скажем вдвое, а количество подтвержденных не изменилось бы, то тогда это можно использовать как аргумент что мы тестируем и выявляем практически всех заболевших. И полноценно знаем картину города. А в данном случае нам на что намекают, что случаев может быть и 500 а день по Киеву, если ещё количество тестов увеличить?
показати весь коментар
07.08.2020 10:37 Відповісти
ну да, может и 500. Что конкретно делать? Маски, карантин вряд ли помогут
показати весь коментар
07.08.2020 10:52 Відповісти
у меня на работе сотрудники уже больше 50 дней на больничном! то тест отрицательный то положительный то не получился! и не выписывают здоровых людей продолжая их тестировать! уже по 6=7 тестов сделали ! а больничный капает соцстрах платит ! во порядок!
показати весь коментар
07.08.2020 10:56 Відповісти
Именно так.скоро тесты окончатся ,или опять китайское гом-но закупят и опять будет ПЛАТО!!
показати весь коментар
07.08.2020 10:25 Відповісти
Все это хорошо, но с 21 июня по 1 августа в Киеве умерло 32 человека, а со 2 по сейчас - 10. Опять таки, число занятых коек 1 готовности для больных КОВИД еще неделю назад было 34%, вчера - 47%, причем по дороге перескакивало нормативные 50%. Растет число госпитализируемых каждый день, так что выявляются не только дополнительные легко болеющие, но и растет число тяжелых. По Украине последние 3 дня дали превышение обычной смертности от КОВИД за длительное время в 2 раза, явно прослеживается резкое нарастание болезни с начала месяца июля.
показати весь коментар
07.08.2020 10:51 Відповісти
А у нас в Саксонии -Анхальт,благодаря карантину и маскам(в общественных местах до сих пор) всего 64 умерших с начала пандемии. Хотя и у нас есть идиоты,кричащие что никакого вируса нет. Только нарушать правила очень дорого !
показати весь коментар
08.08.2020 01:01 Відповісти
Беда, что в Украине власти нет, так что практически все держится на сознательности граждан, понимающих, что медицина у них не немецкая, если влетишь, то не выживешь. Однако, даже при всем том эпидемия относительно пока что мягкая, достаточно много людей ответственно относятся к своему долгу. Меня удивляет, что в метро молодые люди чаще в нормально одетых масках, чем старухи, у которых вечно нос торчит над маской.
показати весь коментар
08.08.2020 09:06 Відповісти
Дело в том,что у пожилых людей,практически у всех,есть нарушения дыхания Это или сердечная недостаточность,или астматические проблемы, И им гораздо тяжелее дышать в маске (знаю по себе), Вы обращали внимание,как поднимаютса по лестницам пожилые люди? Как они дышат? Не осуждайте их . В Украине нет социальной службы,приходящих на помощь,как в Германии....
показати весь коментар
10.08.2020 03:45 Відповісти
Так я и сам старый хрен и удовольствия от маски не испытываю, но сидя без движения вполне можно потерпеть 10-20 мин.
показати весь коментар
10.08.2020 07:54 Відповісти
Думаю, что дело в увеличении тяжести протекания болезни. Как ни парадоксально, но летом вероятность заболеть воспалением легких или ангиной выше, чем весной или осенью. Причина в том, что при высокой температуре окружения идет перегрев организма и любое съеденное мороженое или нахождение на сквозняке может дать осложнение. Без этого человек бы и не подозревает, что что-то подхватил.
показати весь коментар
08.08.2020 08:20 Відповісти
Я отслеживаю на Минфине число тяжких случаев и смертность, считая, что смертность идет с задержкой в месяц от заражения. Получалось, что в июле и в конце июня смертность подскочила на 25-30% и полтора месяца держалась приблизительно ровно, т.е. запуск транспорта в мае дал пик, потом длительная стабильность на новом уровне, а вот последняя неделя дала еще резкую добавку на треть. Аналогично и тяжких больных долго было в районе 90, а в последние где то 8-9 дней последовательно выросло до 158, так что видим резкий быстрый рост в пределах одинаковой летней погоды.
показати весь коментар
08.08.2020 08:48 Відповісти
Летняя погода не была одинаковой. Были дожди, были похолодания. Кроме того, поскольку при ковиде повреждаются легкие и снижается скорость поглощения кислорода, протекание болезни может сильно зависеть от влажности воздуха.
показати весь коментар
08.08.2020 09:24 Відповісти
Вряд ли по всей Украине было одновременное существенное изменение влажности, тем более, что рост смертности и тяжелых случаев отражают разновременные события, между тяжелым состоянием и смертью по всей видимости разница в неделю - две.
показати весь коментар
08.08.2020 09:39 Відповісти
Если бы здесь тестировали как в Европе, мы все очень укуели!!!
показати весь коментар
07.08.2020 10:54 Відповісти
Можете не сомневаться!
показати весь коментар
08.08.2020 01:02 Відповісти
А я то думал. Вчера вот заходил на конференцию, так там в закрытом помещении сидят целый день и никто маску не одевает. А оказывается это просто увеличение тестирования. Аж полегчало.
показати весь коментар
07.08.2020 10:57 Відповісти
Вчера сидели,а через пару недель будут лежать...Кто в больнице,а кто и на кладбище...
Это хорошо,что вам полегчало ....,легче болеть будет!
показати весь коментар
08.08.2020 00:54 Відповісти
Стадо можно перепугать громом с небес. Но если это бывает каждый день то даже баран анализрует обстановку глядя вокруг себя и не видя жертв не замарачиваются и продолжает пастись. К такому выводу сразу приходит и вирусолог проверяя общую летальность которая уменьшается.И эти две стороны одной медали не прошибить ничем. И только наша влада этого не понимает и продолжает себе рыть яму выставляя себя идиотами пытаясь на этом и заработать. Мораль сей басни;Нами правят конченые идиоты и это печально. Дурак хуже предателя.
показати весь коментар
08.08.2020 05:01 Відповісти
Все правильно сказал, все адекватные уже все поняли, а многие и с самого начала знали что это все бизнес!
показати весь коментар
08.08.2020 09:32 Відповісти
 
 