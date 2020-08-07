36 544 38
Збільшення підтверджених випадків COVID-19 у Києві - результат зростання кількості тестувань, - Рубан
Зростання захворювання на коронавірус у Києві пов'язане зі зростанням рівня діагностики. За минулу добу в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, зростання захворювання пов'язане зі збільшенням проведення тестування.
"Це пов'язано з діагностикою", - сказав Рубан.
Зазначимо, всього в столиці за минулу добу підтвердили 186 нових випадків коронавірусу, що є антирекордом по Україні.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд – на коронавірус захворіли 1453 людини.
Это хорошо,что вам полегчало ....,легче болеть будет!