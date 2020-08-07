36 544 38
Рост подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве - результат увеличения числа тестирований, - Рубан
Рост заболевания коронавирусом в Киеве связан с ростом уровня диагностики. За прошлые сутки в столице выявили больше всего новых случаев COVID-19 по Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования.
"Это связано с диагностикой", - сказал Рубан.
Отметим, всего в столице за прошедшие сутки подтвердили 186 новых случаев коронавируса, что является антирекордом по Украине.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд - коронавирусом заболели 1453 человека.
