РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4365 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
36 544 38

Рост подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве - результат увеличения числа тестирований, - Рубан

Рост подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве - результат увеличения числа тестирований, - Рубан

Рост заболевания коронавирусом в Киеве связан с ростом уровня диагностики. За прошлые сутки в столице выявили больше всего новых случаев COVID-19 по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования.

"Это связано с диагностикой", - сказал Рубан.

Отметим, всего в столице за прошедшие сутки подтвердили 186 новых случаев коронавируса, что является антирекордом по Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 выявили у 103 детей и 93 медработников, - Степанов. ВИДЕО

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд - коронавирусом заболели 1453 человека.

карантин (16729) Киев (26138) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
То есть данный господин хочет сказать что до этого плохо тестировали, и заражённых людей было гораздо больше чем мы видели в статистике. А теперь статистика более правильная, но ещё далека от фактической картины. Интересно другое, а если бы не тестировали, то вообще бы сказали что у нас больных коронавирусом нет. Какой человек может в здравом смысле сказать что рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования. Люди что при тестировании заражаются? Или они уже заражены, и мы про стали видеть картину более полноценно
показать весь комментарий
07.08.2020 10:21 Ответить
+2
Именно так.скоро тесты окончатся ,или опять китайское гом-но закупят и опять будет ПЛАТО!!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:25 Ответить
+2
Беда, что в Украине власти нет, так что практически все держится на сознательности граждан, понимающих, что медицина у них не немецкая, если влетишь, то не выживешь. Однако, даже при всем том эпидемия относительно пока что мягкая, достаточно много людей ответственно относятся к своему долгу. Меня удивляет, что в метро молодые люди чаще в нормально одетых масках, чем старухи, у которых вечно нос торчит над маской.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть данный господин хочет сказать что до этого плохо тестировали, и заражённых людей было гораздо больше чем мы видели в статистике. А теперь статистика более правильная, но ещё далека от фактической картины. Интересно другое, а если бы не тестировали, то вообще бы сказали что у нас больных коронавирусом нет. Какой человек может в здравом смысле сказать что рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования. Люди что при тестировании заражаются? Или они уже заражены, и мы про стали видеть картину более полноценно
показать весь комментарий
07.08.2020 10:21 Ответить
Имеется в виду количество выявленных. Конечно же число заболевших больше. не все же с насморком или бессимптомные тестируются
показать весь комментарий
07.08.2020 10:26 Ответить
Так тут Америку открывать не нужно, понятно чем больше тестировать, тем больше выявим заболевших. Но что это за аргумент? Вот если бы мы увеличили тестирование скажем вдвое, а количество подтвержденных не изменилось бы, то тогда это можно использовать как аргумент что мы тестируем и выявляем практически всех заболевших. И полноценно знаем картину города. А в данном случае нам на что намекают, что случаев может быть и 500 а день по Киеву, если ещё количество тестов увеличить?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:37 Ответить
ну да, может и 500. Что конкретно делать? Маски, карантин вряд ли помогут
показать весь комментарий
07.08.2020 10:52 Ответить
у меня на работе сотрудники уже больше 50 дней на больничном! то тест отрицательный то положительный то не получился! и не выписывают здоровых людей продолжая их тестировать! уже по 6=7 тестов сделали ! а больничный капает соцстрах платит ! во порядок!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:56 Ответить
Именно так.скоро тесты окончатся ,или опять китайское гом-но закупят и опять будет ПЛАТО!!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:25 Ответить
Все это хорошо, но с 21 июня по 1 августа в Киеве умерло 32 человека, а со 2 по сейчас - 10. Опять таки, число занятых коек 1 готовности для больных КОВИД еще неделю назад было 34%, вчера - 47%, причем по дороге перескакивало нормативные 50%. Растет число госпитализируемых каждый день, так что выявляются не только дополнительные легко болеющие, но и растет число тяжелых. По Украине последние 3 дня дали превышение обычной смертности от КОВИД за длительное время в 2 раза, явно прослеживается резкое нарастание болезни с начала месяца июля.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:51 Ответить
А у нас в Саксонии -Анхальт,благодаря карантину и маскам(в общественных местах до сих пор) всего 64 умерших с начала пандемии. Хотя и у нас есть идиоты,кричащие что никакого вируса нет. Только нарушать правила очень дорого !
показать весь комментарий
08.08.2020 01:01 Ответить
Беда, что в Украине власти нет, так что практически все держится на сознательности граждан, понимающих, что медицина у них не немецкая, если влетишь, то не выживешь. Однако, даже при всем том эпидемия относительно пока что мягкая, достаточно много людей ответственно относятся к своему долгу. Меня удивляет, что в метро молодые люди чаще в нормально одетых масках, чем старухи, у которых вечно нос торчит над маской.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:06 Ответить
Дело в том,что у пожилых людей,практически у всех,есть нарушения дыхания Это или сердечная недостаточность,или астматические проблемы, И им гораздо тяжелее дышать в маске (знаю по себе), Вы обращали внимание,как поднимаютса по лестницам пожилые люди? Как они дышат? Не осуждайте их . В Украине нет социальной службы,приходящих на помощь,как в Германии....
показать весь комментарий
10.08.2020 03:45 Ответить
Так я и сам старый хрен и удовольствия от маски не испытываю, но сидя без движения вполне можно потерпеть 10-20 мин.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:54 Ответить
Думаю, что дело в увеличении тяжести протекания болезни. Как ни парадоксально, но летом вероятность заболеть воспалением легких или ангиной выше, чем весной или осенью. Причина в том, что при высокой температуре окружения идет перегрев организма и любое съеденное мороженое или нахождение на сквозняке может дать осложнение. Без этого человек бы и не подозревает, что что-то подхватил.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:20 Ответить
Я отслеживаю на Минфине число тяжких случаев и смертность, считая, что смертность идет с задержкой в месяц от заражения. Получалось, что в июле и в конце июня смертность подскочила на 25-30% и полтора месяца держалась приблизительно ровно, т.е. запуск транспорта в мае дал пик, потом длительная стабильность на новом уровне, а вот последняя неделя дала еще резкую добавку на треть. Аналогично и тяжких больных долго было в районе 90, а в последние где то 8-9 дней последовательно выросло до 158, так что видим резкий быстрый рост в пределах одинаковой летней погоды.
показать весь комментарий
08.08.2020 08:48 Ответить
Летняя погода не была одинаковой. Были дожди, были похолодания. Кроме того, поскольку при ковиде повреждаются легкие и снижается скорость поглощения кислорода, протекание болезни может сильно зависеть от влажности воздуха.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:24 Ответить
Вряд ли по всей Украине было одновременное существенное изменение влажности, тем более, что рост смертности и тяжелых случаев отражают разновременные события, между тяжелым состоянием и смертью по всей видимости разница в неделю - две.
показать весь комментарий
08.08.2020 09:39 Ответить
Если бы здесь тестировали как в Европе, мы все очень укуели!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:54 Ответить
Можете не сомневаться!
показать весь комментарий
08.08.2020 01:02 Ответить
А я то думал. Вчера вот заходил на конференцию, так там в закрытом помещении сидят целый день и никто маску не одевает. А оказывается это просто увеличение тестирования. Аж полегчало.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:57 Ответить
Вчера сидели,а через пару недель будут лежать...Кто в больнице,а кто и на кладбище...
Это хорошо,что вам полегчало ....,легче болеть будет!
показать весь комментарий
08.08.2020 00:54 Ответить
Стадо можно перепугать громом с небес. Но если это бывает каждый день то даже баран анализрует обстановку глядя вокруг себя и не видя жертв не замарачиваются и продолжает пастись. К такому выводу сразу приходит и вирусолог проверяя общую летальность которая уменьшается.И эти две стороны одной медали не прошибить ничем. И только наша влада этого не понимает и продолжает себе рыть яму выставляя себя идиотами пытаясь на этом и заработать. Мораль сей басни;Нами правят конченые идиоты и это печально. Дурак хуже предателя.
показать весь комментарий
08.08.2020 05:01 Ответить
Все правильно сказал, все адекватные уже все поняли, а многие и с самого начала знали что это все бизнес!
показать весь комментарий
08.08.2020 09:32 Ответить
 
 