Рост подтвержденных случаев COVID-19 в Киеве - результат увеличения числа тестирований, - Рубан

Рост заболевания коронавирусом в Киеве связан с ростом уровня диагностики. За прошлые сутки в столице выявили больше всего новых случаев COVID-19 по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования.

"Это связано с диагностикой", - сказал Рубан.

Отметим, всего в столице за прошедшие сутки подтвердили 186 новых случаев коронавируса, что является антирекордом по Украине.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд - коронавирусом заболели 1453 человека.