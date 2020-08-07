УКР
Школи Львова відкриються 1 вересня, але святкових лінійок не буде, - міськрада

Школи Львова відкриються 1 вересня, але святкових лінійок не буде, - міськрада

Носіння масок і для дітей, і для вчителів у школах передбачено рекомендаціями державного санітарного лікаря. Однак ідеться лише про час між уроками. Під час навчання маски не є обов'язковими. Забезпечувати дітей засобами особистого захисту буде навчальний заклад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик розповіла, що школи Львова відкриються 1 вересня, але святкові лінійки проводити не будуть.

"1-ше вересня буде в звичному для Львова режимі - а в нас скасовані лінійки. Тобто це все буде нетрадиційно й креативно. Епідситуація у Львові дозволяє відкрити заклади середньої освіти, тож ми готуємося до початку нового навчального року. Наразі невідомо, яка ситуація буде надалі, тож ми вчимо вчителів, щоб вони могли продовжувати працювати дистанційно", - зазначила Довганик.

За її словами, носіння масок і для дітей, і для вчителів у школах передбачене рекомендаціями державного санітарного лікаря. Однак йдеться лише про час між уроками. Натомість під час навчання маски не є обов’язковими. Забезпечувати дітей засобами особистого захисту буде навчальний заклад.

"Учні мають приходити до школи в масках, дотримуючись карантинних норм. Під час уроків можна їх не використовувати - лише на перерві. Педагоги також мають бути в масках, але не під час уроку. Окрім того, відбуватиметься температурний скринінг педагогічних працівників та опитування дітей щодо стану їхнього здоров’я", - додала вона.

За словами Довганик, про поділ класів на групи не йдеться, однак у разі погіршення ситуації у Львові, школи готові й до такого сценарію: "Будемо думати, яким чином розділити клас на 2 групи та проводити навчання змішано: 1 група - в класі, інша - дистанційно, або ж почергово".

+2
Эти линейки еще 25 лет назад нужно было отменить...совковый бред..
07.08.2020 14:51 Відповісти
+2
Нет , за двадцатник . Но их не заставишь смотреть записи 6-ти летней давности . Ностальгия их не мучает . Я только теперь понял , что это надо было родителям , а не детям .
07.08.2020 14:53 Відповісти
+2
А на ремонт класса, спортзала, домика директора тоже отменяется?
07.08.2020 14:56 Відповісти
Як це без лінійочки? У першачків не буде спогадів про перший дзвоник, не буде фотографій та відео
07.08.2020 14:42 Відповісти
Вы часто смотрите старые фотографии и видеозаписи ? Моих детей это больше пугает . Они тоже заметили , что время быстро летит .
07.08.2020 14:45 Відповісти
Всмысле время быстро летит? Им чо за трицатник уже?
07.08.2020 14:48 Відповісти
Нет , за двадцатник . Но их не заставишь смотреть записи 6-ти летней давности . Ностальгия их не мучает . Я только теперь понял , что это надо было родителям , а не детям .
07.08.2020 14:53 Відповісти
Я вже доросла людина і мене геть не цікавлять фото з моїх лінійок, та й моїй дитині вони геть не потрібні. Це явище, яке зовсім не потрібно.
07.08.2020 15:16 Відповісти
Праздничная линейка . Это как спортивный "праздник" в армии на выходных .
07.08.2020 14:43 Відповісти
Эти линейки еще 25 лет назад нужно было отменить...совковый бред..
07.08.2020 14:51 Відповісти
90% из них будут безсимптомными, собственно они и разнесут эту заразу по Украине окончательно.
07.08.2020 14:52 Відповісти
Всё равно, этого не миновать нигде.
07.08.2020 15:14 Відповісти
даааа... одних последнего звонка и выпускного лишили... других "здравствуй школа"
(ну...были бы живы и здоровы! думаю родаки все равно что-то но придумают..для "на память" )))
07.08.2020 14:55 Відповісти
Бухнут за деток, конечно.
07.08.2020 15:17 Відповісти
А на ремонт класса, спортзала, домика директора тоже отменяется?
07.08.2020 14:56 Відповісти
так тут ваще без проблем...
на карточку (классному, физруку, директору ну и районо (или на что оно теперь обзывается))))
07.08.2020 15:16 Відповісти
А что так можно было?
07.08.2020 15:43 Відповісти
Довибирались уроди. Ви СВЯТО творіть для дітей, для України, а свої виступи можете розповідати у владних кабінетах. СВЯТО лошари ,...... чи ви перетворюєте все в зелене багно??? 73 думали жрати молочні ріки і кисельні береги облизувати. ??? Кушаєм разам лошари..
07.08.2020 20:36 Відповісти
всегда не невидел и не понимал этот конченый праздник 1 сентября... это ж садомазохизм какой то...
07.08.2020 21:50 Відповісти
 
 