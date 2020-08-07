Школи Львова відкриються 1 вересня, але святкових лінійок не буде, - міськрада

Носіння масок і для дітей, і для вчителів у школах передбачено рекомендаціями державного санітарного лікаря. Однак ідеться лише про час між уроками. Під час навчання маски не є обов'язковими. Забезпечувати дітей засобами особистого захисту буде навчальний заклад.

Керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик розповіла, що школи Львова відкриються 1 вересня, але святкові лінійки проводити не будуть.

"1-ше вересня буде в звичному для Львова режимі - а в нас скасовані лінійки. Тобто це все буде нетрадиційно й креативно. Епідситуація у Львові дозволяє відкрити заклади середньої освіти, тож ми готуємося до початку нового навчального року. Наразі невідомо, яка ситуація буде надалі, тож ми вчимо вчителів, щоб вони могли продовжувати працювати дистанційно", - зазначила Довганик.

За її словами, носіння масок і для дітей, і для вчителів у школах передбачене рекомендаціями державного санітарного лікаря. Однак йдеться лише про час між уроками. Натомість під час навчання маски не є обов’язковими. Забезпечувати дітей засобами особистого захисту буде навчальний заклад.

"Учні мають приходити до школи в масках, дотримуючись карантинних норм. Під час уроків можна їх не використовувати - лише на перерві. Педагоги також мають бути в масках, але не під час уроку. Окрім того, відбуватиметься температурний скринінг педагогічних працівників та опитування дітей щодо стану їхнього здоров’я", - додала вона.

За словами Довганик, про поділ класів на групи не йдеться, однак у разі погіршення ситуації у Львові, школи готові й до такого сценарію: "Будемо думати, яким чином розділити клас на 2 групи та проводити навчання змішано: 1 група - в класі, інша - дистанційно, або ж почергово".

