Вихованець бійцівського клубу накинувся на поліцейських на трасі "Київ-Одеса"
Правоохоронці близько години ночі підійшли до припаркованої біля траси машини, в якій були"підозрілі чоловіки". Раптово водій вискочив з авто і почав бити їх по голові.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці підійшли до машини, представилися працівниками кримінальної поліції і пред'явили свої службові посвідчення. Раптово з автомобіля вибіг водій і, нічого не пояснюючи, щосили завдав удари рукою по голові поліцейському і його напарнику. Оперативники миттєво застосували заходи фізичного впливу та втихомирили зловмисника", - сказано в повідомленні.
Автомобіль, з якого вискочив і напав на поліцейських водій
Хлопця затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання.
"Як з'ясувалося, нападник - вихованець професійного бійцівського клубу. Наразі причини такої "непрофесійної" поведінки спортсмена встановлюють працівники поліції", - додали в поліції.
Поліція почала провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК. Вихованцю бійцівського клубу загрожує до 5 років позбавлення волі.
Больше 6 лет об этом говорят.Но в итоге мафия возглавила борьбу с мафией.
...выбежал из машины (хотелось бы узнать, с какой скоростью? )
...ничего не объясняя нанёс удар по голове! (можно подумать, что в таких случаях сначала объясняют )
...о "воспитаннике" вы уже сказали (похоже, что у него из документов было только удостоверение этого клуба )
Какой с них спрос.
Дети, выросшие на заголовках в СПИД-инфо.
Удав проглотил домохозяйку.
а те, которых не дали заменить благодаря Авакову
На "подработках", спонсоров себе ищут?
Нехай в собачих боях бере участь
Долго бежал ?