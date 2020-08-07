Вихованець бійцівського клубу накинувся на поліцейських на трасі "Київ-Одеса"

Правоохоронці близько години ночі підійшли до припаркованої біля траси машини, в якій були"підозрілі чоловіки". Раптово водій вискочив з авто і почав бити їх по голові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці підійшли до машини, представилися працівниками кримінальної поліції і пред'явили свої службові посвідчення. Раптово з автомобіля вибіг водій і, нічого не пояснюючи, щосили завдав удари рукою по голові поліцейському і його напарнику. Оперативники миттєво застосували заходи фізичного впливу та втихомирили зловмисника", - сказано в повідомленні.

Автомобіль, з якого вискочив і напав на поліцейських водій

Хлопця затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання.

"Як з'ясувалося, нападник - вихованець професійного бійцівського клубу. Наразі причини такої "непрофесійної" поведінки спортсмена встановлюють працівники поліції", - додали в поліції.

Поліція почала провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК. Вихованцю бійцівського клубу загрожує до 5 років позбавлення волі.