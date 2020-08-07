УКР
Новини
18 146 42

Вихованець бійцівського клубу накинувся на поліцейських на трасі "Київ-Одеса"

Правоохоронці близько години ночі підійшли до припаркованої біля траси машини, в якій були"підозрілі чоловіки". Раптово водій вискочив з авто і почав бити їх по голові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці підійшли до машини, представилися працівниками кримінальної поліції і пред'явили свої службові посвідчення. Раптово з автомобіля вибіг водій і, нічого не пояснюючи, щосили завдав удари рукою по голові поліцейському і його напарнику. Оперативники миттєво застосували заходи фізичного впливу та втихомирили зловмисника", - сказано в повідомленні.

Вихованець бійцівського клубу накинувся на поліцейських на трасі Київ-Одеса 01

Автомобіль, з якого вискочив і напав на поліцейських водій

Хлопця затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провідників і начальника поїзда "Маріуполь-Київ", у якому побили пасажирку, звільнили, - Криклій

"Як з'ясувалося, нападник - вихованець професійного бійцівського клубу. Наразі причини такої "непрофесійної" поведінки спортсмена встановлюють працівники поліції", - додали в поліції.

Поліція почала провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК. Вихованцю бійцівського клубу загрожує до 5 років позбавлення волі.

Автор: 

побиття (999) Київська область (4267) напад (1161) Нацполіція (15498)
Топ коментарі
+14
Я думал про собаку речь...
07.08.2020 17:30 Відповісти
07.08.2020 17:30 Відповісти
+13
Это он сам сказал, что с бойцовского клуба? Нарушил первое правило тогда
07.08.2020 17:27 Відповісти
07.08.2020 17:27 Відповісти
+12
При чому тут взагалі чий він вихованець, і що означає вихованець клубу, в нього батьків нема?
07.08.2020 17:27 Відповісти
07.08.2020 17:27 Відповісти
Это он сам сказал, что с бойцовского клуба? Нарушил первое правило тогда
07.08.2020 17:27 Відповісти
07.08.2020 17:27 Відповісти
и какой же с него воспитанник, если его не смогли воспитать
07.08.2020 17:37 Відповісти
07.08.2020 17:37 Відповісти
Похоже Авакова с МВД начали воспринимать как ОПГ,сросшуюся с государством.Исходя из работ классиков это мафия.
Больше 6 лет об этом говорят.Но в итоге мафия возглавила борьбу с мафией.
07.08.2020 17:56 Відповісти
07.08.2020 17:56 Відповісти
Может как раз смогли)
07.08.2020 17:58 Відповісти
07.08.2020 17:58 Відповісти
правильно - он невоспитанник
07.08.2020 19:09 Відповісти
07.08.2020 19:09 Відповісти
І ще він не зняв сорочку та взуття...) Й бив двох, а не одного....
07.08.2020 17:42 Відповісти
07.08.2020 17:42 Відповісти
При чому тут взагалі чий він вихованець, і що означає вихованець клубу, в нього батьків нема?
07.08.2020 17:27 Відповісти
07.08.2020 17:27 Відповісти
Сын полка значит, или как там этот писал, дитя общины словом.
07.08.2020 17:31 Відповісти
07.08.2020 17:31 Відповісти
Это вообще какой-то сюр

...выбежал из машины (хотелось бы узнать, с какой скоростью? )
...ничего не объясняя нанёс удар по голове! (можно подумать, что в таких случаях сначала объясняют )
...о "воспитаннике" вы уже сказали (похоже, что у него из документов было только удостоверение этого клуба )
07.08.2020 17:36 Відповісти
07.08.2020 17:36 Відповісти
странно, шо не написали, будто он им погоны по-отрывал... этаж ваще похлеще удара в морду
07.08.2020 17:38 Відповісти
07.08.2020 17:38 Відповісти
"Погону-то оторвал..." (с) х/ф "Зелёный слоник"
07.08.2020 19:38 Відповісти
07.08.2020 19:38 Відповісти
То він там на кшалт юнги на піратському кораблі - напевно, тому такий злий...)
07.08.2020 17:36 Відповісти
07.08.2020 17:36 Відповісти
Журнализды ляпают языками своими.
Какой с них спрос.
Дети, выросшие на заголовках в СПИД-инфо.
Удав проглотил домохозяйку.
07.08.2020 19:45 Відповісти
07.08.2020 19:45 Відповісти
Опять абидели бедных поллюцейських, только хотели в очередной раз кого то изнасиловать или убить, а тут боец из бойцовского клуба нарисовался и нарушил планы авакавских сокалов
07.08.2020 17:30 Відповісти
07.08.2020 17:30 Відповісти
Не нарушил он. Не смог! В статье же говорится что полицейские применили спец-средства и все равно его повязали. Так себе боец оказался.
07.08.2020 17:38 Відповісти
07.08.2020 17:38 Відповісти
насилуют и убивают не те, кого Деканоидзе подобрала вопреки Авакову,

а те, которых не дали заменить благодаря Авакову
07.08.2020 17:39 Відповісти
07.08.2020 17:39 Відповісти
Я думал про собаку речь...
07.08.2020 17:30 Відповісти
07.08.2020 17:30 Відповісти
Именно, бойцовский клуб бультерьеров. А мог бы и покусать!
07.08.2020 23:45 Відповісти
07.08.2020 23:45 Відповісти
захотелось вдруг потренироваться...
07.08.2020 17:32 Відповісти
07.08.2020 17:32 Відповісти
просто "воспитанника" штырило от колес
07.08.2020 21:12 Відповісти
07.08.2020 21:12 Відповісти
оштрафовать его владельца. без намордника и не в клетке в машине зверька перевозил )
07.08.2020 17:38 Відповісти
07.08.2020 17:38 Відповісти
Причина такая же как и у Бубочки - курнул, нюхнул и понеслась....
07.08.2020 17:41 Відповісти
07.08.2020 17:41 Відповісти
слабовоспитанный воспитанник...)) хорошовоспитанный уклал бы всех рядком...)))
07.08.2020 17:42 Відповісти
07.08.2020 17:42 Відповісти
А "вихованці" АТБ або Нової Пошти на сабаковців ще не нападали?!
07.08.2020 17:45 Відповісти
07.08.2020 17:45 Відповісти
Интересно, а что это сотрудники КРИМИНАЛЬНОЙ полиции по ночам по трассам шляются?
На "подработках", спонсоров себе ищут?
07.08.2020 17:48 Відповісти
07.08.2020 17:48 Відповісти
Вихованець бійцівського клубу, апріорі, не може виграти у вихованців полковника Кольта.
Нехай в собачих боях бере участь
07.08.2020 17:58 Відповісти
07.08.2020 17:58 Відповісти
Слабонервний слабак.
07.08.2020 18:00 Відповісти
07.08.2020 18:00 Відповісти
Воспитанники они такие....Как их воспитали!
07.08.2020 18:15 Відповісти
07.08.2020 18:15 Відповісти
Может быть полицейские , были без масок , и .........
07.08.2020 18:18 Відповісти
07.08.2020 18:18 Відповісти
"Около часа ночи подошли к припаркованной у трассы машине,представились работниками криминальной полиции"- это как понимать? Отмаска для лоха! Криминальная банда с удостоверениями от Авакова, по ночам промышляют на дорогах???
07.08.2020 18:25 Відповісти
07.08.2020 18:25 Відповісти
"Сказки доблести и чести для лохов" от ававкова в 10 томах . Том первый готовится к изданию. Спешите , пока лапша не слетела 🤔🤔🤔...
07.08.2020 18:26 Відповісти
07.08.2020 18:26 Відповісти
Что обычно делают мужчины около часа ночи в припаркованной у трассы машине?
07.08.2020 18:31 Відповісти
07.08.2020 18:31 Відповісти
Поехали к шефу, принять ванну и чашечку кофе.
07.08.2020 20:10 Відповісти
07.08.2020 20:10 Відповісти
Если бы реально бил, и был реально спортсменом, то хрен бы они его задержали)))
07.08.2020 18:32 Відповісти
07.08.2020 18:32 Відповісти
мусора сами лохи. не удивительно что сопляк без мозгов набил им рожи. сразу видно что тупые собаковские дегенераты. что делают копы в америке, один на досмотр, второй со стволом на поготове в стороне наблюдает и страхует . если че не так пулю в тело нападающему и пох че там. мусора собакова герои только пенсионеров на рынках прессовать да газом лица людей заливать. если кто посерьезней , делают ка ка в штанишки)))
07.08.2020 18:49 Відповісти
07.08.2020 18:49 Відповісти
А что там за машина, что из неё надо не вылазить, а выбегать ?
Долго бежал ?
07.08.2020 19:16 Відповісти
07.08.2020 19:16 Відповісти
очередная мутная история про мусоров, на которых напали в марш-броске
07.08.2020 19:35 Відповісти
07.08.2020 19:35 Відповісти
Хоть снайпер в башке дырку не сделал и то спасибо от подозрительного мужчины.
07.08.2020 20:09 Відповісти
07.08.2020 20:09 Відповісти
ходят всякие по ночам без формы, какие-то мутные удостоверения предъявляют. Откуда человек знает настоящее ли удостоверение? Он что, эксперт?
07.08.2020 20:11 Відповісти
07.08.2020 20:11 Відповісти
полицейские молодцы! не растерялись
07.08.2020 21:13 Відповісти
07.08.2020 21:13 Відповісти
Сила есть ума не надо
08.08.2020 01:24 Відповісти
08.08.2020 01:24 Відповісти
 
 