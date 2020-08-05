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Провідників і начальника поїзда "Маріуполь-Київ", у якому побили пасажирку, звільнили, - Криклій

Провідників і начальника поїзда

Усіх провідників і начальника поїзда "Маріуполь - Київ", у якому побили і намагалися зґвалтувати Анастасію Лугову, звільнили, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.

"Звільнили всіх, включаючи начальника поїзда і всіх провідників, які були. Продали квиток неофіційно, і це та побутова корупція, яка є одним із найбільших викликів в "Укрзалізниці", тому що і на приміських перевезеннях, і на нічних поїздах це є. Це одне з ганебних, але присутніх явищ", - сказав Криклій.

За його словами, зміна поїзда, під час роботи якої стався напад, намагалася замовчати зґвалтування і спробу приховати факт корупції.

"Це неприпустимо, бо завдання - вирішувати проблеми, щоб вони не повторювалися, а не робити вигляд, що проблеми не було", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття і спроба зґвалтування в поїзді "Маріуполь-Київ": "Укрзалізниця" звільнить кількох співробітників за недбалість

Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.

побиття (959) Маріуполь (3245) потяг (1989)


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Топ коментарі
+37
а МАШИНИСТА?!!!!!
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05.08.2020 22:08 Відповісти
+30
всех проводников поезда.

и на всякий случай расстреляли всё население тех сёл, откуда они родом.

коллективная ответственность за преступление одного представителя общности.

У нас же при власти чувак с корочкой юриста.
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05.08.2020 22:12 Відповісти
+25
І тих, хто ремонтував поїзд...
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05.08.2020 22:09 Відповісти
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та все могло бути, може і забула, може дитина гралася-відімкнула, от би ще отого , допитали, його покази, бо все знаємо від однієї сторони
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06.08.2020 08:43 Відповісти
Совок в усій красі. Треба було Лєщенка ще звільнити.
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05.08.2020 22:29 Відповісти
Ага, знайшли крайніх.
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05.08.2020 22:35 Відповісти
Что не устраивает? Проводник взял безбилетника который натворил дел, проводник не виноват? Его шеф начальник поезда невиноват?
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05.08.2020 22:35 Відповісти
Так звільнили всіх провідників, не кажу що вони білі і пухнасті, але є презумпція.
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05.08.2020 22:40 Відповісти
А почему начальник поезда виноват а начальник части проводников, начальник железной дороги не виноваты?
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05.08.2020 22:41 Відповісти
Патамушо он в доле. Несмышленный ты наш...
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05.08.2020 22:44 Відповісти
А начрезерва провідників ніби не в долі !!))
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05.08.2020 23:06 Відповісти
А начальник поезда наверх не отстегивает? Ну ты и наивен!
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05.08.2020 23:09 Відповісти
С твоим подходом можно дойти до президента
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06.08.2020 08:58 Відповісти
Начальник потяга винен, бо провідник йому мав доповісти про цей випадок.
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05.08.2020 22:45 Відповісти
Один лівий пасажир,поза бригадіра і провідник вилітає з роботи !!!))
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05.08.2020 23:08 Відповісти
Не факт, что он один был левый на весь поезд. Остальные просто не спалились.
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06.08.2020 09:59 Відповісти
Та *****!
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06.08.2020 00:05 Відповісти
А по концовке УЗ должна будет выплатить ей компенсацию, из за дебила проводника...
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05.08.2020 22:36 Відповісти
по концовке все проводники УЗ должны сложиться со своих "леваков" на пластику пассажирке
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06.08.2020 07:04 Відповісти
Начинайте с министров
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05.08.2020 22:34 Відповісти
А министра ? Уроды оставили поезда без охраны, а потом проводников ещё и виноватых сделали, все как всегда
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05.08.2020 22:36 Відповісти
Правильно сделали. Теперь многие задумаются прежде, чем брать таких стремных зайцев.
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05.08.2020 22:37 Відповісти
А хто винен що 21 столітті наші поїзда виглядають як скотовози з прохідним двором, в яких ще вугіллям обігрівають вагони? Може звільнення треба з нього починати?
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05.08.2020 22:38 Відповісти
Пан Лешенко, будучи членом наглядової ради "Укрзалізниці", отримує космічну зарплатню і продовжує животіти та збагачуватися на українцях. Натомість, звільнили звичайних роботяг, а керівництво Укрзалізниці разом із своїми членами наглядової ради, які довели ситуацію до такого стану, й надалі будуть "смачно їсти та срордко спати".
Необхідно все керівництво "Укрзалізниці" та членів наглядової ради гнати в шию, а колектив потягу повернути назад на свої робочі місця.
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05.08.2020 22:38 Відповісти
"колектив потягу повернути назад", - щоб продовжували возити "зайців"?
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06.08.2020 08:47 Відповісти
А перед увольнением сей УЗ-командос надо было такие же "фонари" всем под ясными очами "нарисовать", как и у потерпевшей. Хотя ж.д. полиция, конечно же, должна сопроваждать каждый потяг - это святое дело, разбои в поездах неоднократно доказаны по жизни.
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05.08.2020 22:42 Відповісти
уволили "стрелочников" ...а не тех кто отменил (или не вернул на поезда) полицейские наряды ...
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05.08.2020 22:43 Відповісти
Брешет Криклий, это ясно. Если б проводница кого-то левого пустила, она бы всю ночь не спала. А та так заснула, что еле растолкали. Вспомните скандал с этим министром, который устроил к себе замом фунфуру, что потом оголялась, и все станет ясно. Криклий решил, что попал на масляное место, и его теперь оттуда хрен выковыряешь. Будет подставлять всех, ему все равно, что у кого-то дети.
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05.08.2020 22:51 Відповісти
ну немогу понять ваши принцыпи, когда показывает жертву мерзавца-насильника, то показывает лицо. Если поймали сепара-пулемётчика или другова подозреваемого в приступлениях, то зараза его морду замазывает чтоб никто его не узнал, не дай бог ещё узнает в него обидчика и добавиться работа следователям. Нет, мне это не понять.
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05.08.2020 22:51 Відповісти
Тут трошки інше, постраждала дівчина сама себе піарить. Вона викладає нові фото та продовжує при гортати увагу до цієї історії, а ностні сайти їй у цьому допомагають.
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06.08.2020 00:39 Відповісти
*пригортати
*новинні сайти
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06.08.2020 00:41 Відповісти
Все тому що вона не пересічна жінка з Кагарлика, а телеведуча з Інтера !!))
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06.08.2020 00:45 Відповісти
Вона точно ведуча з Інтера? Нууу, тоді це карма! А я ще їй співчувала. Нехай би краще двері зачинила на фіксатор, який є на дверях то й не получила б звєздюлей.
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06.08.2020 00:51 Відповісти
Ведуча проекта"Полезная программа" !!))
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06.08.2020 01:06 Відповісти
Зараз дивилась відео, де постраждала розказує як все було, та як вона врятувалась. Виявляється, що коли вона забігла у купе до провідниці, то сама зачинила двері на фіксатор. Виявляється, що вона прекрасно знала де він знаходиться, значить, цього «попутчика» вона сама і впустила у купе. Якась заказушна історія для авакова та його не влаштованих орлів. Доречі, десь читала, що цей ґвалтівник їй погрожує своїми зв'язками з Аваковим. Може він дійсно найманий аваковим для цього резонансу, та й жертва наче навмисно підібрана. Хто як не ведуча з телебачення не буде мовчати.
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06.08.2020 01:32 Відповісти
слухай, то получаеться - руцкии полюбил руцкую, у них же в крови- если бьёт, значит любит. Аэтот тогда сильно влюбился.
Но отбросим то, что это два руцких любовью занимаеться, я про принцып, что у вас преступникам морды замазывает.
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06.08.2020 08:09 Відповісти
Чехова, Хамелион, читала?
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08.08.2020 21:07 Відповісти
То так, це вже починає набридати !! Як кажуть -Що занадто,то не здраво !!))
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06.08.2020 00:43 Відповісти
Звільнили порушників трудової дисципліни. Правильно. Але це аж ніяк не захищає пасажирів від дій злочинців. Тут повинна в першу чергу бути реакція Авакова, а не Укрзалізниці.
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05.08.2020 22:52 Відповісти
Кстати, а почему каждый день не печатают о состоянии здоровья женщины, пострадавшей от орлов Авакова в Кагарлыке? Или жертва жертве рознь ?
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05.08.2020 23:23 Відповісти
Вона з Кагарлика ,а не телеведуча з Інтера !!)))
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05.08.2020 23:43 Відповісти
закрийте весь отой нарямок!!!!!
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05.08.2020 22:59 Відповісти
Самый здравый коммент. И поезд в металлолом и переплавить, чтобы неповадно.
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05.08.2020 23:06 Відповісти
Обісрацця!!!!
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05.08.2020 23:05 Відповісти
дажыесли рельсыразберут - хуженебудет ибо какаянахразнитса
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05.08.2020 23:11 Відповісти
Если ее не изнасиловали , пострадало только лицо , и нам его суют каждый день, чтобы нас совесть умучила, то боюсь представить, что было бы на фото, если бы ее таки изнасиловали.
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05.08.2020 23:18 Відповісти
Завтра их примут обратно, не волнуйтесь.
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05.08.2020 23:21 Відповісти
Зачем всех уволили? И по какой статье? Надо было просто посадить ту, которая его впустила.
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05.08.2020 23:22 Відповісти
Залишили людей без роботи. Поповнили армію зубожілих.
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06.08.2020 00:14 Відповісти
Те що звільнили ,це вірне рішення ,іншим наукою буде!! Але цім проблему не вирішили ! Загроза пасажирам та провідникам залишилась !!! Корупція лишилась недоторканою !!!))
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06.08.2020 00:51 Відповісти
Корупція, як і мафія - безсмертні!
Може колись корупцію і поборять в Україні, але точно, що не зараз та не при нашому житті.
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06.08.2020 00:57 Відповісти
З огляду на темпи боротьби наших чисельних антікорупційних органів, ця боротьба триватиме тисячеліття !!))
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06.08.2020 01:09 Відповісти
А контролювати цей процес буде вічно молодий, вічний та незмінний аваков.
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06.08.2020 05:34 Відповісти
Ты статью читал,женщина со своего вагона перебежала в следующий и там только спряталась.Почему не помогла проводница,почему не вызвали начальника поезда и тд.
А за дисциплину , работу проводников и тд. отвечает начальник поезда.Так что уволили все правильно.
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06.08.2020 06:52 Відповісти
Я дивилась відео, де постраждала розповідала як все було. Окрім того, як цей психопат опинився у неї в купе. Начальника поїзда викликали, він пропонував гроши, щоб не робила огласку.

Акцент сюжету такий: поверніть транспортну поліцію і буде вам щастя та безпека у подорожі, або відмінемо нічні потяги. Комусь це дуже вигідно, це заказушна історія.
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06.08.2020 11:28 Відповісти
За то что они были в первом вагоне, а не держали за хер насильника?
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05.08.2020 23:22 Відповісти
Проводники конечно бывают очень странные, но если бы министра криклия так разукрасили, бардак бы на Укрзализници кончился очень быстро. А может и нет, иногда создается впечатление, что зеленая власть мазохисты
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05.08.2020 23:41 Відповісти
а Собакова почему не уволили? ведь в первую очередь люди не заступались так как знают, шлепни бандита будут судить тебя а не его
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05.08.2020 23:41 Відповісти
жертве этой трагедии необходимр подавать в суд на зализницю.. миллионов так на 30 долларов...на возмещение ущерба и здоровья и психического состояния ребенка...на 80 тысяч долларов и бездействие наблюдательного совета зализници на 79 тысяч долларов.......
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06.08.2020 05:34 Відповісти
Может и бубочку заодно? Не? Ну ладно..(
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06.08.2020 08:44 Відповісти
Всех проводников в итоге сделали крайними, молодцы.
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06.08.2020 10:45 Відповісти
Женщину спас проводник соседнего вагона, насильника задержал и охранял начальник поезда. На кой их увольнять???
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07.08.2020 11:56 Відповісти
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