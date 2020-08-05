Провідників і начальника поїзда "Маріуполь-Київ", у якому побили пасажирку, звільнили, - Криклій

Усіх провідників і начальника поїзда "Маріуполь - Київ", у якому побили і намагалися зґвалтувати Анастасію Лугову, звільнили, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.

"Звільнили всіх, включаючи начальника поїзда і всіх провідників, які були. Продали квиток неофіційно, і це та побутова корупція, яка є одним із найбільших викликів в "Укрзалізниці", тому що і на приміських перевезеннях, і на нічних поїздах це є. Це одне з ганебних, але присутніх явищ", - сказав Криклій.

За його словами, зміна поїзда, під час роботи якої стався напад, намагалася замовчати зґвалтування і спробу приховати факт корупції.

"Це неприпустимо, бо завдання - вирішувати проблеми, щоб вони не повторювалися, а не робити вигляд, що проблеми не було", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.