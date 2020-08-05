Провідників і начальника поїзда "Маріуполь-Київ", у якому побили пасажирку, звільнили, - Криклій
Усіх провідників і начальника поїзда "Маріуполь - Київ", у якому побили і намагалися зґвалтувати Анастасію Лугову, звільнили, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.
"Звільнили всіх, включаючи начальника поїзда і всіх провідників, які були. Продали квиток неофіційно, і це та побутова корупція, яка є одним із найбільших викликів в "Укрзалізниці", тому що і на приміських перевезеннях, і на нічних поїздах це є. Це одне з ганебних, але присутніх явищ", - сказав Криклій.
За його словами, зміна поїзда, під час роботи якої стався напад, намагалася замовчати зґвалтування і спробу приховати факт корупції.
"Це неприпустимо, бо завдання - вирішувати проблеми, щоб вони не повторювалися, а не робити вигляд, що проблеми не було", - зазначив міністр.
Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Необхідно все керівництво "Укрзалізниці" та членів наглядової ради гнати в шию, а колектив потягу повернути назад на свої робочі місця.
*новинні сайти
Но отбросим то, что это два руцких любовью занимаеться, я про принцып, что у вас преступникам морды замазывает.
Може колись корупцію і поборять в Україні, але точно, що не зараз та не при нашому житті.
А за дисциплину , работу проводников и тд. отвечает начальник поезда.Так что уволили все правильно.
Акцент сюжету такий: поверніть транспортну поліцію і буде вам щастя та безпека у подорожі, або відмінемо нічні потяги. Комусь це дуже вигідно, це заказушна історія.