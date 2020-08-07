РУС
Воспитанник бойцовского клуба набросился на полицейских на трассе "Киев-Одесса"

Стражи порядка около часа ночи подошли к припаркованной у трассы машине, в которой находились "подозрительные мужчины". Внезапно водитель выскочил из автомобиля и начал бить их по голове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения. Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, внезапно изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику. Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника", - сказано в сообщении.

Воспитанник бойцовского клуба набросился на полицейских на трассе Киев-Одесса 01

Автомобиль, из которого выскочил и напал на полицейских водитель

Парня задержали и доставили в изолятор временного содержания.

"Как выяснилось, нападающий - воспитанник профессионального бойцовского клуба. Пока причины такого "непрофессионального" поведения спортсмена устанавливают работники полиции", - добавили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Группа неизвестных избила волонтера Кошовенко и его брата в Геническе. ВИДЕО+ФОТО

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Воспитаннику бойцовского клуба грозит до 5 лет лишения свободы.

+14
Я думал про собаку речь...
07.08.2020 17:30 Ответить
+13
Это он сам сказал, что с бойцовского клуба? Нарушил первое правило тогда
07.08.2020 17:27 Ответить
+12
При чому тут взагалі чий він вихованець, і що означає вихованець клубу, в нього батьків нема?
07.08.2020 17:27 Ответить
Это он сам сказал, что с бойцовского клуба? Нарушил первое правило тогда
07.08.2020 17:27 Ответить
и какой же с него воспитанник, если его не смогли воспитать
07.08.2020 17:37 Ответить
Похоже Авакова с МВД начали воспринимать как ОПГ,сросшуюся с государством.Исходя из работ классиков это мафия.
Больше 6 лет об этом говорят.Но в итоге мафия возглавила борьбу с мафией.
07.08.2020 17:56 Ответить
Может как раз смогли)
07.08.2020 17:58 Ответить
правильно - он невоспитанник
07.08.2020 19:09 Ответить
І ще він не зняв сорочку та взуття...) Й бив двох, а не одного....
07.08.2020 17:42 Ответить
При чому тут взагалі чий він вихованець, і що означає вихованець клубу, в нього батьків нема?
07.08.2020 17:27 Ответить
Сын полка значит, или как там этот писал, дитя общины словом.
07.08.2020 17:31 Ответить
Это вообще какой-то сюр

...выбежал из машины (хотелось бы узнать, с какой скоростью? )
...ничего не объясняя нанёс удар по голове! (можно подумать, что в таких случаях сначала объясняют )
...о "воспитаннике" вы уже сказали (похоже, что у него из документов было только удостоверение этого клуба )
07.08.2020 17:36 Ответить
странно, шо не написали, будто он им погоны по-отрывал... этаж ваще похлеще удара в морду
07.08.2020 17:38 Ответить
"Погону-то оторвал..." (с) х/ф "Зелёный слоник"
07.08.2020 19:38 Ответить
То він там на кшалт юнги на піратському кораблі - напевно, тому такий злий...)
07.08.2020 17:36 Ответить
Журнализды ляпают языками своими.
Какой с них спрос.
Дети, выросшие на заголовках в СПИД-инфо.
Удав проглотил домохозяйку.
07.08.2020 19:45 Ответить
Опять абидели бедных поллюцейських, только хотели в очередной раз кого то изнасиловать или убить, а тут боец из бойцовского клуба нарисовался и нарушил планы авакавских сокалов
07.08.2020 17:30 Ответить
Не нарушил он. Не смог! В статье же говорится что полицейские применили спец-средства и все равно его повязали. Так себе боец оказался.
07.08.2020 17:38 Ответить
насилуют и убивают не те, кого Деканоидзе подобрала вопреки Авакову,

а те, которых не дали заменить благодаря Авакову
07.08.2020 17:39 Ответить
Я думал про собаку речь...
07.08.2020 17:30 Ответить
Именно, бойцовский клуб бультерьеров. А мог бы и покусать!
07.08.2020 23:45 Ответить
захотелось вдруг потренироваться...
07.08.2020 17:32 Ответить
просто "воспитанника" штырило от колес
07.08.2020 21:12 Ответить
оштрафовать его владельца. без намордника и не в клетке в машине зверька перевозил )
07.08.2020 17:38 Ответить
Причина такая же как и у Бубочки - курнул, нюхнул и понеслась....
07.08.2020 17:41 Ответить
слабовоспитанный воспитанник...)) хорошовоспитанный уклал бы всех рядком...)))
07.08.2020 17:42 Ответить
А "вихованці" АТБ або Нової Пошти на сабаковців ще не нападали?!
07.08.2020 17:45 Ответить
Интересно, а что это сотрудники КРИМИНАЛЬНОЙ полиции по ночам по трассам шляются?
На "подработках", спонсоров себе ищут?
07.08.2020 17:48 Ответить
Вихованець бійцівського клубу, апріорі, не може виграти у вихованців полковника Кольта.
Нехай в собачих боях бере участь
07.08.2020 17:58 Ответить
Слабонервний слабак.
07.08.2020 18:00 Ответить
Воспитанники они такие....Как их воспитали!
07.08.2020 18:15 Ответить
Может быть полицейские , были без масок , и .........
07.08.2020 18:18 Ответить
"Около часа ночи подошли к припаркованной у трассы машине,представились работниками криминальной полиции"- это как понимать? Отмаска для лоха! Криминальная банда с удостоверениями от Авакова, по ночам промышляют на дорогах???
07.08.2020 18:25 Ответить
"Сказки доблести и чести для лохов" от ававкова в 10 томах . Том первый готовится к изданию. Спешите , пока лапша не слетела 🤔🤔🤔...
07.08.2020 18:26 Ответить
Что обычно делают мужчины около часа ночи в припаркованной у трассы машине?
07.08.2020 18:31 Ответить
Поехали к шефу, принять ванну и чашечку кофе.
07.08.2020 20:10 Ответить
Если бы реально бил, и был реально спортсменом, то хрен бы они его задержали)))
07.08.2020 18:32 Ответить
мусора сами лохи. не удивительно что сопляк без мозгов набил им рожи. сразу видно что тупые собаковские дегенераты. что делают копы в америке, один на досмотр, второй со стволом на поготове в стороне наблюдает и страхует . если че не так пулю в тело нападающему и пох че там. мусора собакова герои только пенсионеров на рынках прессовать да газом лица людей заливать. если кто посерьезней , делают ка ка в штанишки)))
07.08.2020 18:49 Ответить
А что там за машина, что из неё надо не вылазить, а выбегать ?
Долго бежал ?
07.08.2020 19:16 Ответить
очередная мутная история про мусоров, на которых напали в марш-броске
07.08.2020 19:35 Ответить
Хоть снайпер в башке дырку не сделал и то спасибо от подозрительного мужчины.
07.08.2020 20:09 Ответить
ходят всякие по ночам без формы, какие-то мутные удостоверения предъявляют. Откуда человек знает настоящее ли удостоверение? Он что, эксперт?
07.08.2020 20:11 Ответить
полицейские молодцы! не растерялись
07.08.2020 21:13 Ответить
Сила есть ума не надо
08.08.2020 01:24 Ответить
 
 