Воспитанник бойцовского клуба набросился на полицейских на трассе "Киев-Одесса"

Стражи порядка около часа ночи подошли к припаркованной у трассы машине, в которой находились "подозрительные мужчины". Внезапно водитель выскочил из автомобиля и начал бить их по голове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения. Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, внезапно изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику. Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника", - сказано в сообщении.

Автомобиль, из которого выскочил и напал на полицейских водитель

Парня задержали и доставили в изолятор временного содержания.

"Как выяснилось, нападающий - воспитанник профессионального бойцовского клуба. Пока причины такого "непрофессионального" поведения спортсмена устанавливают работники полиции", - добавили в полиции.

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Воспитаннику бойцовского клуба грозит до 5 лет лишения свободы.