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Группа неизвестных избила волонтера Кошовенко и его брата в Геническе. ВИДЕО+ФОТО

Волонтер Руслан Кошовенко пострадал в результате нападения группы молодчиков в Геническе Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кошовенко отметил: "Вчера прогуливаясь по набережной по курортному Геническу, снимая ночной город случилось нападение на меня с братом Владимиром.

Все было так. Мы увидели две групировки молодчиков, которые начали драться. И я включил стрим. Стая шакалов из местных и крымских татар подошла к нам и выбила мой смартфон  из рук, повалили на землю и начали бить по голове и всему телу. Мой брат накрыл меня собой после чего и получил телесные повреждения. После мордобоя приехала полиция в развела всех. После схватки я поехал в отделение полиции, снял побои и написал заявление. Фото прилагаю. С нами все хорошо, но телефон я потерял".

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Группа неизвестных избила волонтера Кошовенко и его брата в Геническе 01
Группа неизвестных избила волонтера Кошовенко и его брата в Геническе 02

Автор: 

избиение (9820) волонтеры (2642) Херсонская область (4898)


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Топ комментарии
+28
СБУ не работает, волонтеров и защитников Украины избивают и убивают.Отношение к ним со стороны властей паскудное. Зеленая власть антиукраинская и служит сатане. Ее уже давно нужно переизбирать.
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03.08.2020 19:37 Ответить
+12
Это ничего так , что все нападения на Стерненко , убийства ромов в Киеве , убийство Гадзюк , убийство двух полковников разведки , убийство добробата в Мариуполе , убийство журналиста "Громадсокй позиции" -- всё это случилось при другом президенте ...
Как , кстати , и покупки всех каналов ********** Мертветчуком ?!

Кловун в то время даже не думал залезать на Банкову ...
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03.08.2020 19:45 Ответить
+10
Неблагодарное занятие стримить толпу гопов.....
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03.08.2020 19:36 Ответить
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Неблагодарное занятие стримить толпу гопов.....
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03.08.2020 19:36 Ответить
В стране ЗЕльоный бардак !!!

Каждый день террористы и бандюки бьют граждан.
Пора возвращать Хунту и наводить порядок !

.
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03.08.2020 20:45 Ответить
СБУ не работает, волонтеров и защитников Украины избивают и убивают.Отношение к ним со стороны властей паскудное. Зеленая власть антиукраинская и служит сатане. Ее уже давно нужно переизбирать.
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03.08.2020 19:37 Ответить
Это ничего так , что все нападения на Стерненко , убийства ромов в Киеве , убийство Гадзюк , убийство двух полковников разведки , убийство добробата в Мариуполе , убийство журналиста "Громадсокй позиции" -- всё это случилось при другом президенте ...
Как , кстати , и покупки всех каналов ********** Мертветчуком ?!

Кловун в то время даже не думал залезать на Банкову ...
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03.08.2020 19:45 Ответить
Все украинские президенты 29 лет служат олигархату и сатане. Нечего их тасовать, все с одной песочницы. Пока будут в Украине избирать во власть сатанву олигархическую, пока и народ будет быдлом и нищебродами, а богатые будут богатеть и войны в Украине устраивать вместе с кацапским и мировым олигархатом. Все олигархи повязаны между собой. Все из одного кодла. Во всех партиях есть их представители. Открыть глаза нужно, а не ходить слепыми.
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03.08.2020 19:50 Ответить
С мажоритаркой всё куда гораздо хуже -- это вообще гречкосеи и местное ворьё , которое те же олигархи перекупают на щелчёк пальца . Как раз на партию одельными депутатами влиять куда труднее и сложнее .
И потом , в Украине нет ниодного крупного медиа рентаблельного (особенно ТВ канала) . Оне практически все убыточные и смысл их содержание олигархами это "окучивание лектората" .
И всем известны какие олигархи владеют : Ахметов и Фирташ это "Интер" (ОПАБлок) , ТСН - Пинчук ("Голос") , плюсы Беня ("Слуги") , "Пятый" и "Прямий" - Петя (ББП - ЕС) , а 112 , "Ньюсуан" и ZIK : это ******** Мертветчук ("Лехайим") .

Какие каналы и олигархи связанны с "Батькивщиной" , с Гриценко или со "Свободой" -- это знают лишь гадалки и медиумы ...
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03.08.2020 20:13 Ответить
1000%
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03.08.2020 22:50 Ответить
https://censor.net/user/45922. Х**ло ненавидит Порошенко больше всех.
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03.08.2020 20:09 Ответить
Поэтому я категорически против посадки Пети ...
Но брать ненависть вурдалака как ориентир и эталон . ***** маньячина -- шо не вписуеться в его "картину мира" оно то всех не любит . Через год он так же будет ненавидеть ЗЕ , бо и ЗЕ не пойдёт на его забаганки .
Даже Бацько он ненавидит , бо Лукаш его уже 20 лет за нос водит . А Минской губерни всё нет и при живом Бацько -- не будет !
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03.08.2020 20:44 Ответить
Вы сами согласились что СБУ и полиция не стали лучше работать.
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03.08.2020 20:10 Ответить
А с чего им лучше работать , когда на смену опытного политика и бизнесмена в одном флаконе (с кучей конфликтов интересов) пришёл неопытный и самовлюблённый кловун , с одним достоинством -- обоянием и умением хохмить в стиле весьма приземлённом и далёком от сарказма Жванецкого и Зощенко ?!
Поменяли "шило на мыло" ! Причём даже обмылок ... Но валить все беды на кловуна -- это бессовестно
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03.08.2020 20:39 Ответить
Да причем тут СБУ, когда волонтер стал жертвой разборок татарвы.
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03.08.2020 19:57 Ответить
Кругом одни мелкие разборки, а патриоты Украины погибают не только на фронте. Как-то тут не стыкуется.
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03.08.2020 20:03 Ответить
Да тут типичная бытовуха, искать тут вражеский заговор просто глупо.
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03.08.2020 20:43 Ответить
И при это отдыхает у Наримана, крымского татарина))) Вас чем татары обидели? Там были разборки среди МЕСТНЫХ, и национальность не имеет значения...
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03.08.2020 20:30 Ответить
Татары обидели не меня лично, а волонтера (ты бы хоть заметку читал перед тем как что-то писать).

"Там были разборки среди МЕСТНЫХ, и национальность не имеет значения..." - еще раз, читай про что пишет волонтер - "Стая шакалов из местных и крымских татар подошла к нам и выбила мой смартфон из рук, повалили на землю и начали бить по голове и всему телу". Ну а насчет того, что национальность не имеет значения расскажешь чуркам когда они тебя будут толпой бить, ну или цыгнам когда тебя обворуют, когда будешь заявус полицию писать, обязательно толерастчненко так умолчи об их этнической принадлежности.
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03.08.2020 20:41 Ответить
Когда ты подойдешь к ДЕРУЩЕЙСЯ толпе и будешь снимать и КОММЕНТИРОВАТЬ происходящее на видео, и получишь за это по голове от украинцев, не забудь указать, в заявлении, что тебя избивали украинцы))) Я сам с Геническа))) Только что заходил на страницу этого волонтера и он расхваливает именно крымских татар за гостеприимство))) И заявляет, что там где крымские татары там УКРАИНА) И это уже ПОСЛЕ поста о драке))) Я лично знаком с тем, у кого он отдыхает)))
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03.08.2020 21:01 Ответить
Вот его свежее https://www.facebook.com/ruslan.koshovenko/videos/3448218401895639/?__tn__=lC-R&eid=ARCiaVF01IedFFl92W-8S6YV3d7UlXfsczexLms7JqQQr3tRchQ8bkqL0aDF3DtUk6v3xDb8cTYPJW8i&hc_ref=ARR1yeEjzYFoTntwAyJdtmjWEj-7VljZTMbUGqBTTQYfGGiiJBQA1ZSevl0wzrieHpo&__xts__[0]=68.ARABE9jw8Fc-XgM7irL7uduywKTm3Yvwy7kJDhyoprxzjasuVMm2YDALZ1Jo2EIHZapoaFcd-SK-_U1mFIP-bGHlfDOAvJI_vH9KbfvPOc82TRMQ9XdHLs5AzmdkAanMrJkiXxdr5gsQxFpvJRIkEJvdRLFvafX6BCx_9Oer4BPKxB1YTbM48hIND_qsUZdZ2qm9PGpjjTYWA7taW9kDR_hY_lhjK8SI1KiqNxdnDba0g0cBUJKgh5f9ZUnIwRaNebNO4b9zX9clL9-rGoCcdccALapaBbWlrw ВИДЕО . Посмотри, а потом задумайся что ты несешь)))
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03.08.2020 21:17 Ответить
Кстати, у него есть видео и самой драки... Там дрались ДВОЕ, вернее один успокаивал другого... И судя по голосам и именам, дрались явно не татары))) Остальные все стояли в стороне... И тут подошел он... Можете все сами https://www.facebook.com/ruslan.koshovenko/videos/3446568568727289/?__tn__=lC-R&eid=ARCiaVF01IedFFl92W-8S6YV3d7UlXfsczexLms7JqQQr3tRchQ8bkqL0aDF3DtUk6v3xDb8cTYPJW8i&hc_ref=ARR1yeEjzYFoTntwAyJdtmjWEj-7VljZTMbUGqBTTQYfGGiiJBQA1ZSevl0wzrieHpo&__xts__[0]=68.ARABE9jw8Fc-XgM7irL7uduywKTm3Yvwy7kJDhyoprxzjasuVMm2YDALZ1Jo2EIHZapoaFcd-SK-_U1mFIP-bGHlfDOAvJI_vH9KbfvPOc82TRMQ9XdHLs5AzmdkAanMrJkiXxdr5gsQxFpvJRIkEJvdRLFvafX6BCx_9Oer4BPKxB1YTbM48hIND_qsUZdZ2qm9PGpjjTYWA7taW9kDR_hY_lhjK8SI1KiqNxdnDba0g0cBUJKgh5f9ZUnIwRaNebNO4b9zX9clL9-rGoCcdccALapaBbWlrw ПОСМОТРЕТЬ .
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03.08.2020 21:39 Ответить
А эта группа людей знали что он волонтер ? Или все же избили за съёмку?
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03.08.2020 19:58 Ответить
Он не просто снимал, а еще комментировал происходящее на камеру))) Какой реакции он ожидал, фиг его знает)))
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03.08.2020 20:32 Ответить
Да никому это не понравится,чтоб тебя без спроса сняли и выложили в ютубе или других СМИ. Вывод: получил правильно.
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03.08.2020 20:41 Ответить
так никто и никогда не и работал
нет такой привычки
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03.08.2020 20:27 Ответить
Я тоже не люблю таких "смартфоносъёмщиков",чуть что увидят начинают снимать не спрашивая разрешения.
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03.08.2020 19:44 Ответить
Руся!.. шо тебе сказать?!
с таким пузом, ты даже убежать от врагов не сможешь.. ТРЕНЕРУЙСЯ!!!!!
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03.08.2020 19:45 Ответить
Следы неизвестных ведут в вонючую московию. Историческое название этого гадюшника - страна Моксель, государственный язык - московитский.
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03.08.2020 19:46 Ответить
Ти статтю уважно читав? Там начебто згадуються місцеві та кримські татари?
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03.08.2020 20:01 Ответить
А крымские татары не местные?)
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03.08.2020 20:26 Ответить
це ти в Кошовенко запитай!
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03.08.2020 20:31 Ответить
Уже спросил))) Очень интересно как он ночью отличил крымских татар от турок месхетинцев, или от армян)))
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03.08.2020 20:35 Ответить
Он пресс демонстрирует или бицепсы.
У нас что флешмоб пошел, одна с синяками выкладывает фото а этот товарищ решил пивной живот продемонстрировать?
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03.08.2020 19:50 Ответить
кабасик
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03.08.2020 20:55 Ответить
ему бы курс лекций у опытных туристов прослушать, о правилах поведения среди аборигенов в диких местностях. которых по умолчанию всегда берут, как забуханных, обдолбанных или не адекватных от рождения.
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03.08.2020 19:51 Ответить
не верю
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03.08.2020 20:05 Ответить
С близкого расстояния точно не стоит снимать дерущихся,люди на эмоциях могут не так понять.
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03.08.2020 20:09 Ответить
Да что такое... Годами про Геническ не вспоминали... А тут это зеленое пару раз пролетело и отдохнуло в Геническом районе, на Бирючем, и понеслось)))
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03.08.2020 20:24 Ответить
1. Кто такой волонтер Кошовенко?
2. Кто такой Кошовенко волонтер?
3. гулял по ночному Геническу, увидел драку...
4. *****, что я здесь делаю, и кто этот юный мудак на фоне паскудно сшитого OSB???
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03.08.2020 20:25 Ответить
Одного не пойму -дерутся две шайки нанюханых придурков. Почему лезешь со своим телефоном и снимаешь, делаешь работу полиции? Ты еще легко отделался, мужик.
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03.08.2020 20:45 Ответить
Вообще-то, это важно. Если кого-то убьют, у полиции будут свидетельства.
Весь мир держится на неравнодушных, которые не проходят мимо. Скажите им спасибо, потому что без них всё бы было намного хуже.
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03.08.2020 23:08 Ответить
 
 