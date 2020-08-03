Группа неизвестных избила волонтера Кошовенко и его брата в Геническе. ВИДЕО+ФОТО

Волонтер Руслан Кошовенко пострадал в результате нападения группы молодчиков в Геническе Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кошовенко отметил: "Вчера прогуливаясь по набережной по курортному Геническу, снимая ночной город случилось нападение на меня с братом Владимиром.

Все было так. Мы увидели две групировки молодчиков, которые начали драться. И я включил стрим. Стая шакалов из местных и крымских татар подошла к нам и выбила мой смартфон из рук, повалили на землю и начали бить по голове и всему телу. Мой брат накрыл меня собой после чего и получил телесные повреждения. После мордобоя приехала полиция в развела всех. После схватки я поехал в отделение полиции, снял побои и написал заявление. Фото прилагаю. С нами все хорошо, но телефон я потерял".

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