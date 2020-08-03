Група невідомих побила волонтера Кошовенка та його брата в Генічеську. ВІДЕО+ФОТО

Волонтер Руслан Кошовенко постраждав унаслідок нападу групи молодиків у Генічеську Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кошовенко зазначив: "Вчора, прогулюючись набережною у курортному Генічеську, знімаючи нічне місто, стався напад на мене з братом Володимиром.

Все було так. Ми побачили як дві групи молодиків почали битися. І я увімкнув стрім. Зграя шакалів із місцевих та кримських татар підійшла до нас і вибила мій смартфон з рук, повалили на землю і почали гамселити по голові і всьому тілу. Мій брат накрив мене собою, після чого і він зазнав тілесних ушкоджень. Після мордобою приїхала поліція і розмежувала всіх. Після сутички я поїхав у відділення поліції, зняв побої і написав заяву. Фото додаю. З нами все добре, але телефон я втратив".

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