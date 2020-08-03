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Група невідомих побила волонтера Кошовенка та його брата в Генічеську. ВІДЕО+ФОТО

Волонтер Руслан Кошовенко постраждав унаслідок нападу групи молодиків у Генічеську Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кошовенко зазначив: "Вчора, прогулюючись набережною у курортному Генічеську, знімаючи нічне місто, стався напад на мене з братом Володимиром.

Все було так. Ми побачили як дві групи молодиків почали битися. І я увімкнув стрім. Зграя шакалів із місцевих та кримських татар підійшла до нас і вибила мій смартфон з рук, повалили на землю і почали гамселити по голові і всьому тілу. Мій брат накрив мене собою, після чого і він зазнав тілесних ушкоджень. Після мордобою приїхала поліція і розмежувала всіх. Після сутички я поїхав у відділення поліції, зняв побої і написав заяву. Фото додаю. З нами все добре, але телефон я втратив".

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Група невідомих побила волонтера Кошовенка та його брата в Генічеську 01
Група невідомих побила волонтера Кошовенка та його брата в Генічеську 02

Автор: 

побиття (957) волонтери (1341) Херсонська область (5887)


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Топ коментарі
+28
СБУ не работает, волонтеров и защитников Украины избивают и убивают.Отношение к ним со стороны властей паскудное. Зеленая власть антиукраинская и служит сатане. Ее уже давно нужно переизбирать.
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03.08.2020 19:37 Відповісти
+12
Это ничего так , что все нападения на Стерненко , убийства ромов в Киеве , убийство Гадзюк , убийство двух полковников разведки , убийство добробата в Мариуполе , убийство журналиста "Громадсокй позиции" -- всё это случилось при другом президенте ...
Как , кстати , и покупки всех каналов ********** Мертветчуком ?!

Кловун в то время даже не думал залезать на Банкову ...
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03.08.2020 19:45 Відповісти
+10
Неблагодарное занятие стримить толпу гопов.....
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03.08.2020 19:36 Відповісти
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Неблагодарное занятие стримить толпу гопов.....
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03.08.2020 19:36 Відповісти
В стране ЗЕльоный бардак !!!

Каждый день террористы и бандюки бьют граждан.
Пора возвращать Хунту и наводить порядок !

.
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03.08.2020 20:45 Відповісти
СБУ не работает, волонтеров и защитников Украины избивают и убивают.Отношение к ним со стороны властей паскудное. Зеленая власть антиукраинская и служит сатане. Ее уже давно нужно переизбирать.
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03.08.2020 19:37 Відповісти
Это ничего так , что все нападения на Стерненко , убийства ромов в Киеве , убийство Гадзюк , убийство двух полковников разведки , убийство добробата в Мариуполе , убийство журналиста "Громадсокй позиции" -- всё это случилось при другом президенте ...
Как , кстати , и покупки всех каналов ********** Мертветчуком ?!

Кловун в то время даже не думал залезать на Банкову ...
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03.08.2020 19:45 Відповісти
Все украинские президенты 29 лет служат олигархату и сатане. Нечего их тасовать, все с одной песочницы. Пока будут в Украине избирать во власть сатанву олигархическую, пока и народ будет быдлом и нищебродами, а богатые будут богатеть и войны в Украине устраивать вместе с кацапским и мировым олигархатом. Все олигархи повязаны между собой. Все из одного кодла. Во всех партиях есть их представители. Открыть глаза нужно, а не ходить слепыми.
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03.08.2020 19:50 Відповісти
С мажоритаркой всё куда гораздо хуже -- это вообще гречкосеи и местное ворьё , которое те же олигархи перекупают на щелчёк пальца . Как раз на партию одельными депутатами влиять куда труднее и сложнее .
И потом , в Украине нет ниодного крупного медиа рентаблельного (особенно ТВ канала) . Оне практически все убыточные и смысл их содержание олигархами это "окучивание лектората" .
И всем известны какие олигархи владеют : Ахметов и Фирташ это "Интер" (ОПАБлок) , ТСН - Пинчук ("Голос") , плюсы Беня ("Слуги") , "Пятый" и "Прямий" - Петя (ББП - ЕС) , а 112 , "Ньюсуан" и ZIK : это ******** Мертветчук ("Лехайим") .

Какие каналы и олигархи связанны с "Батькивщиной" , с Гриценко или со "Свободой" -- это знают лишь гадалки и медиумы ...
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03.08.2020 20:13 Відповісти
1000%
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03.08.2020 22:50 Відповісти
https://censor.net/user/45922. Х**ло ненавидит Порошенко больше всех.
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03.08.2020 20:09 Відповісти
Поэтому я категорически против посадки Пети ...
Но брать ненависть вурдалака как ориентир и эталон . ***** маньячина -- шо не вписуеться в его "картину мира" оно то всех не любит . Через год он так же будет ненавидеть ЗЕ , бо и ЗЕ не пойдёт на его забаганки .
Даже Бацько он ненавидит , бо Лукаш его уже 20 лет за нос водит . А Минской губерни всё нет и при живом Бацько -- не будет !
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03.08.2020 20:44 Відповісти
Вы сами согласились что СБУ и полиция не стали лучше работать.
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03.08.2020 20:10 Відповісти
А с чего им лучше работать , когда на смену опытного политика и бизнесмена в одном флаконе (с кучей конфликтов интересов) пришёл неопытный и самовлюблённый кловун , с одним достоинством -- обоянием и умением хохмить в стиле весьма приземлённом и далёком от сарказма Жванецкого и Зощенко ?!
Поменяли "шило на мыло" ! Причём даже обмылок ... Но валить все беды на кловуна -- это бессовестно
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03.08.2020 20:39 Відповісти
Да причем тут СБУ, когда волонтер стал жертвой разборок татарвы.
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03.08.2020 19:57 Відповісти
Кругом одни мелкие разборки, а патриоты Украины погибают не только на фронте. Как-то тут не стыкуется.
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03.08.2020 20:03 Відповісти
Да тут типичная бытовуха, искать тут вражеский заговор просто глупо.
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03.08.2020 20:43 Відповісти
И при это отдыхает у Наримана, крымского татарина))) Вас чем татары обидели? Там были разборки среди МЕСТНЫХ, и национальность не имеет значения...
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03.08.2020 20:30 Відповісти
Татары обидели не меня лично, а волонтера (ты бы хоть заметку читал перед тем как что-то писать).

"Там были разборки среди МЕСТНЫХ, и национальность не имеет значения..." - еще раз, читай про что пишет волонтер - "Стая шакалов из местных и крымских татар подошла к нам и выбила мой смартфон из рук, повалили на землю и начали бить по голове и всему телу". Ну а насчет того, что национальность не имеет значения расскажешь чуркам когда они тебя будут толпой бить, ну или цыгнам когда тебя обворуют, когда будешь заявус полицию писать, обязательно толерастчненко так умолчи об их этнической принадлежности.
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03.08.2020 20:41 Відповісти
Когда ты подойдешь к ДЕРУЩЕЙСЯ толпе и будешь снимать и КОММЕНТИРОВАТЬ происходящее на видео, и получишь за это по голове от украинцев, не забудь указать, в заявлении, что тебя избивали украинцы))) Я сам с Геническа))) Только что заходил на страницу этого волонтера и он расхваливает именно крымских татар за гостеприимство))) И заявляет, что там где крымские татары там УКРАИНА) И это уже ПОСЛЕ поста о драке))) Я лично знаком с тем, у кого он отдыхает)))
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03.08.2020 21:01 Відповісти
Вот его свежее https://www.facebook.com/ruslan.koshovenko/videos/3448218401895639/?__tn__=lC-R&eid=ARCiaVF01IedFFl92W-8S6YV3d7UlXfsczexLms7JqQQr3tRchQ8bkqL0aDF3DtUk6v3xDb8cTYPJW8i&hc_ref=ARR1yeEjzYFoTntwAyJdtmjWEj-7VljZTMbUGqBTTQYfGGiiJBQA1ZSevl0wzrieHpo&__xts__[0]=68.ARABE9jw8Fc-XgM7irL7uduywKTm3Yvwy7kJDhyoprxzjasuVMm2YDALZ1Jo2EIHZapoaFcd-SK-_U1mFIP-bGHlfDOAvJI_vH9KbfvPOc82TRMQ9XdHLs5AzmdkAanMrJkiXxdr5gsQxFpvJRIkEJvdRLFvafX6BCx_9Oer4BPKxB1YTbM48hIND_qsUZdZ2qm9PGpjjTYWA7taW9kDR_hY_lhjK8SI1KiqNxdnDba0g0cBUJKgh5f9ZUnIwRaNebNO4b9zX9clL9-rGoCcdccALapaBbWlrw ВИДЕО . Посмотри, а потом задумайся что ты несешь)))
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03.08.2020 21:17 Відповісти
Кстати, у него есть видео и самой драки... Там дрались ДВОЕ, вернее один успокаивал другого... И судя по голосам и именам, дрались явно не татары))) Остальные все стояли в стороне... И тут подошел он... Можете все сами https://www.facebook.com/ruslan.koshovenko/videos/3446568568727289/?__tn__=lC-R&eid=ARCiaVF01IedFFl92W-8S6YV3d7UlXfsczexLms7JqQQr3tRchQ8bkqL0aDF3DtUk6v3xDb8cTYPJW8i&hc_ref=ARR1yeEjzYFoTntwAyJdtmjWEj-7VljZTMbUGqBTTQYfGGiiJBQA1ZSevl0wzrieHpo&__xts__[0]=68.ARABE9jw8Fc-XgM7irL7uduywKTm3Yvwy7kJDhyoprxzjasuVMm2YDALZ1Jo2EIHZapoaFcd-SK-_U1mFIP-bGHlfDOAvJI_vH9KbfvPOc82TRMQ9XdHLs5AzmdkAanMrJkiXxdr5gsQxFpvJRIkEJvdRLFvafX6BCx_9Oer4BPKxB1YTbM48hIND_qsUZdZ2qm9PGpjjTYWA7taW9kDR_hY_lhjK8SI1KiqNxdnDba0g0cBUJKgh5f9ZUnIwRaNebNO4b9zX9clL9-rGoCcdccALapaBbWlrw ПОСМОТРЕТЬ .
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03.08.2020 21:39 Відповісти
А эта группа людей знали что он волонтер ? Или все же избили за съёмку?
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03.08.2020 19:58 Відповісти
Он не просто снимал, а еще комментировал происходящее на камеру))) Какой реакции он ожидал, фиг его знает)))
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03.08.2020 20:32 Відповісти
Да никому это не понравится,чтоб тебя без спроса сняли и выложили в ютубе или других СМИ. Вывод: получил правильно.
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03.08.2020 20:41 Відповісти
так никто и никогда не и работал
нет такой привычки
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03.08.2020 20:27 Відповісти
Я тоже не люблю таких "смартфоносъёмщиков",чуть что увидят начинают снимать не спрашивая разрешения.
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03.08.2020 19:44 Відповісти
Руся!.. шо тебе сказать?!
с таким пузом, ты даже убежать от врагов не сможешь.. ТРЕНЕРУЙСЯ!!!!!
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03.08.2020 19:45 Відповісти
Следы неизвестных ведут в вонючую московию. Историческое название этого гадюшника - страна Моксель, государственный язык - московитский.
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03.08.2020 19:46 Відповісти
Ти статтю уважно читав? Там начебто згадуються місцеві та кримські татари?
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03.08.2020 20:01 Відповісти
А крымские татары не местные?)
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03.08.2020 20:26 Відповісти
це ти в Кошовенко запитай!
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03.08.2020 20:31 Відповісти
Уже спросил))) Очень интересно как он ночью отличил крымских татар от турок месхетинцев, или от армян)))
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03.08.2020 20:35 Відповісти
Он пресс демонстрирует или бицепсы.
У нас что флешмоб пошел, одна с синяками выкладывает фото а этот товарищ решил пивной живот продемонстрировать?
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03.08.2020 19:50 Відповісти
кабасик
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03.08.2020 20:55 Відповісти
ему бы курс лекций у опытных туристов прослушать, о правилах поведения среди аборигенов в диких местностях. которых по умолчанию всегда берут, как забуханных, обдолбанных или не адекватных от рождения.
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03.08.2020 19:51 Відповісти
не верю
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03.08.2020 20:05 Відповісти
С близкого расстояния точно не стоит снимать дерущихся,люди на эмоциях могут не так понять.
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03.08.2020 20:09 Відповісти
Да что такое... Годами про Геническ не вспоминали... А тут это зеленое пару раз пролетело и отдохнуло в Геническом районе, на Бирючем, и понеслось)))
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03.08.2020 20:24 Відповісти
1. Кто такой волонтер Кошовенко?
2. Кто такой Кошовенко волонтер?
3. гулял по ночному Геническу, увидел драку...
4. *****, что я здесь делаю, и кто этот юный мудак на фоне паскудно сшитого OSB???
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03.08.2020 20:25 Відповісти
Одного не пойму -дерутся две шайки нанюханых придурков. Почему лезешь со своим телефоном и снимаешь, делаешь работу полиции? Ты еще легко отделался, мужик.
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03.08.2020 20:45 Відповісти
Вообще-то, это важно. Если кого-то убьют, у полиции будут свидетельства.
Весь мир держится на неравнодушных, которые не проходят мимо. Скажите им спасибо, потому что без них всё бы было намного хуже.
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03.08.2020 23:08 Відповісти
 
 