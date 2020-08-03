Група невідомих побила волонтера Кошовенка та його брата в Генічеську. ВІДЕО+ФОТО
Волонтер Руслан Кошовенко постраждав унаслідок нападу групи молодиків у Генічеську Херсонської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Кошовенко зазначив: "Вчора, прогулюючись набережною у курортному Генічеську, знімаючи нічне місто, стався напад на мене з братом Володимиром.
Все було так. Ми побачили як дві групи молодиків почали битися. І я увімкнув стрім. Зграя шакалів із місцевих та кримських татар підійшла до нас і вибила мій смартфон з рук, повалили на землю і почали гамселити по голові і всьому тілу. Мій брат накрив мене собою, після чого і він зазнав тілесних ушкоджень. Після мордобою приїхала поліція і розмежувала всіх. Після сутички я поїхав у відділення поліції, зняв побої і написав заяву. Фото додаю. З нами все добре, але телефон я втратив".
Будь ласка, зачекайте...
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Каждый день террористы и бандюки бьют граждан.
Пора возвращать Хунту и наводить порядок !
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Как , кстати , и покупки всех каналов ********** Мертветчуком ?!
Кловун в то время даже не думал залезать на Банкову ...
И потом , в Украине нет ниодного крупного медиа рентаблельного (особенно ТВ канала) . Оне практически все убыточные и смысл их содержание олигархами это "окучивание лектората" .
И всем известны какие олигархи владеют : Ахметов и Фирташ это "Интер" (ОПАБлок) , ТСН - Пинчук ("Голос") , плюсы Беня ("Слуги") , "Пятый" и "Прямий" - Петя (ББП - ЕС) , а 112 , "Ньюсуан" и ZIK : это ******** Мертветчук ("Лехайим") .
Какие каналы и олигархи связанны с "Батькивщиной" , с Гриценко или со "Свободой" -- это знают лишь гадалки и медиумы ...
Но брать ненависть вурдалака как ориентир и эталон . ***** маньячина -- шо не вписуеться в его "картину мира" оно то всех не любит . Через год он так же будет ненавидеть ЗЕ , бо и ЗЕ не пойдёт на его забаганки .
Даже Бацько он ненавидит , бо Лукаш его уже 20 лет за нос водит . А Минской губерни всё нет и при живом Бацько -- не будет !
Поменяли "шило на мыло" ! Причём даже обмылок ... Но валить все беды на кловуна -- это бессовестно
"Там были разборки среди МЕСТНЫХ, и национальность не имеет значения..." - еще раз, читай про что пишет волонтер - "Стая шакалов из местных и крымских татар подошла к нам и выбила мой смартфон из рук, повалили на землю и начали бить по голове и всему телу". Ну а насчет того, что национальность не имеет значения расскажешь чуркам когда они тебя будут толпой бить, ну или цыгнам когда тебя обворуют, когда будешь заявус полицию писать, обязательно толерастчненко так умолчи об их этнической принадлежности.
нет такой привычки
с таким пузом, ты даже убежать от врагов не сможешь.. ТРЕНЕРУЙСЯ!!!!!
У нас что флешмоб пошел, одна с синяками выкладывает фото а этот товарищ решил пивной живот продемонстрировать?
2. Кто такой Кошовенко волонтер?
3. гулял по ночному Геническу, увидел драку...
4. *****, что я здесь делаю, и кто этот юный мудак на фоне паскудно сшитого OSB???
Весь мир держится на неравнодушных, которые не проходят мимо. Скажите им спасибо, потому что без них всё бы было намного хуже.