Кіцманський район Чернівецької області залишився в "червоній зоні" карантину через святкування багатолюдних весіль, - ОДА

Кіцманський район Чернівецької області залишився в "червоній зоні" карантину, тому що близько 20% гостей, які відвідали три багатолюдні весілля, захворіли на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Ми маємо чітко встановлені шляхом епідеміологічних розслідувань джерела сплеску, поширення інфекції, зокрема в Кіцманському районі. Три багатолюдні весілля, на 300-500 гостей кожне, практично загнали весь район у так звану "червону зону", - сказав він.

За його словами, було встановлено, що 20% всіх гостей, які були на святкуванні, мають підтверджений COVID-19.

"Значно більша кількість людей перебуває в статусі контактних осіб", - сказав Осачук.

Голова області додав, що зросла кількість хворих і серед відпочивальників: близько 20% тих, хто повернувся з курортів, роблять тести на COVID-19 та отримують позитивний результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині лабораторно підтверджено 85 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА

Осачук допустив, що через 2-3 тижні в області буде пікове навантаження не тільки на статистику, "але і фізично на наші лікарні, на кожного лікаря".

Усього в Чернівецькій області підтвердили 6477 випадків коронавірусу.