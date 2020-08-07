УКР
Кіцманський район Чернівецької області залишився в "червоній зоні" карантину через святкування багатолюдних весіль, - ОДА

Кіцманський район Чернівецької області залишився в "червоній зоні" карантину через святкування багатолюдних весіль, - ОДА

Кіцманський район Чернівецької області залишився в "червоній зоні" карантину, тому що близько 20% гостей, які відвідали три багатолюдні весілля, захворіли на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Ми маємо чітко встановлені шляхом епідеміологічних розслідувань джерела сплеску, поширення інфекції, зокрема в Кіцманському районі. Три багатолюдні весілля, на 300-500 гостей кожне, практично загнали весь район у так звану "червону зону", - сказав він.

За його словами, було встановлено, що 20% всіх гостей, які були на святкуванні, мають підтверджений COVID-19.

"Значно більша кількість людей перебуває в статусі контактних осіб", - сказав Осачук.

Голова області додав, що зросла кількість хворих і серед відпочивальників: близько 20% тих, хто повернувся з курортів, роблять тести на COVID-19 та отримують позитивний результат.

На Буковині лабораторно підтверджено 85 нових випадків інфікування коронавірусом, - ОДА

Осачук допустив, що через 2-3 тижні в області буде пікове навантаження не тільки на статистику, "але і фізично на наші лікарні, на кожного лікаря".

Усього в Чернівецькій області підтвердили 6477 випадків коронавірусу.

+4
пришло время новых терминов - "кицьманська свадьба, - 300500 кунаків" ))
07.08.2020 20:28 Відповісти
+3
https://www.bitchute.com/video/nrPKdeMSux3n/
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ
25 июля 2020 года в Мадриде, в Испании, состоялась конференция врачей из Европы, которым уже надоела ложь о том, что происходит.
Испания хочет ввести строгую изоляцию на следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие эксперты, врачи, юристы собрались на пресс-конференцию и подали доказательства о лжи государственных правительств и СМИ по всему миру.
Речь идет о международном всемирном расследовании, в котором приняли участие:
врачи, юристы, биологи, санитарные эксперты, политологи, психологи, биохимики и социологи.
С ними сотрудничают группы профессионалов из Боливии, Аргентины, США, Германии, Испании, Австрии и Италии. Они ищут других врачей со всего мира, включая Чехию и Словакию, которые хотели бы присоединиться и предоставить больше информации из своих стран.
Организация «Врачи за правду» была основана 10 недель назад в Гамбурге.
В Германии они основали свой журнал и он является самым продаваемым в государстве ‒ 500 000 экземпляров за неделю.
Далее тезисы из конференции:
- Не существует ни одного научного заключения о том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение.
- Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин заявляет, что тест на ПЦР, который проводится в Испании (и не только там), обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп. Вот почему столько тестируемых людей имеют положительные показатели. Кроме того, COVID-19 не такой опасный, как это пропагандирует каждое телевидение.
- Вакцина против гриппа в этом году содержала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Это все вызывает цитокиновую бурю и COVID-19.
Таким образом, следующая вакцина спровоцирует более тяжелую болезнь.
Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые сделали вскрытие, хотя это было запрещено.
- На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, и 90% из них были вакцинированы против гриппа.
- В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и всю стационарную помощь в больницах, что повлекло большое количество смертей (следует добавить, что это касается почти всех стран, а не только Германии).
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
- В Латинской Америке 152 миллиона детей не посещают школ. 80 миллионов этих детей получают пищу только таким образом, что обедают в школе (ведь именно так некоторые страны решают проблему бедности). А если эти дети не ходят в школу, у них нет еды.
- Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где проживает 44 миллиона людей, отмечает, что здесь умерло меньше 2 000 человек. Но все государство до сих пор на карантине... (добавлю, что в процентах это составляет 0,004%!).
В 2019 году здесь от обычного гриппа умерло 35 000 человек.
- Доктор Гастон утверждает, что правительства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя знают, что все это обман (этим можно объяснить единодушные шаги по всему миру за очень короткое время).
- Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования людьми.
Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
В Боливии готовится документ об отказе от вакцины, и на этой неделе он будет опубликован.
Это называют «псевдонаучной диктатурой».
- Врачи договорились, что будут требовать обязательного вскрытия во всех случаях смерти и проведения правительственного расследования.
- Также требуют тщательного исследования сети 5G.
- Добиваются исследования взаимосвязи между вакцинами против гриппа и COVID-19.
- Тем самым они подают уголовную жалобу на телеканалы и мейнстрим-медиа за информационный терроризм.
- Они публично требуют от министерства внутренних дел и от властей провести расследование, чтобы получить достаточно доказательств
07.08.2020 20:51 Відповісти
+2
Три дня назад проезжал Кицмань. Остановился возле магазинчика купить водички . Что то паники не заметил. Полицаи стояли не далеко без масок а народ живет обычной жизнью.
07.08.2020 20:21 Відповісти
погуляли - веселились
подсчитали (болезных) - прослезились
07.08.2020 20:19 Відповісти
Три дня назад проезжал Кицмань. Остановился возле магазинчика купить водички . Что то паники не заметил. Полицаи стояли не далеко без масок а народ живет обычной жизнью.
07.08.2020 20:21 Відповісти
Даже не спорю. В самих Черновцах каждый день вижу, как почти не взасос приветствуятся.
07.08.2020 20:26 Відповісти
пришло время новых терминов - "кицьманська свадьба, - 300500 кунаків" ))
07.08.2020 20:28 Відповісти


Не гони беса! ))
07.08.2020 20:41 Відповісти
07.08.2020 20:51 Відповісти
батюшка р п ц у ?
07.08.2020 21:10 Відповісти
дегенарат? йди воду пий в калюжі, недорозвинене
07.08.2020 21:15 Відповісти
Фу как не красиво....Не ну не веришь в пандемию - дело твое, пытаешься других переубедить - это хуже, но терпимо...Но вот нахрена брехню простить? Ты инфу перепроверяла?
Например население Аргентины таки на на 1.2 ляма больше и умерло там в два раза больше, чем ты постишь...а рядом в Чили умерло 10000 чел, в Перу 20500 чел, в Мексике 50500 чел...Блин да в соседнем Мордоре за июнь умерло 12000 чел - и заметь это данные Росстата, а не ролика в ютубе.
Это же звиздец - социологи, психологи, политологи и биохимики обсуждают пандемию....Почему не позвали хиромантов, гадалок и шаманов?
07.08.2020 21:43 Відповісти
раніше люди не вмирали? яким чином встановлено діагнози смерті? фальшивими тестами?
07.08.2020 21:53 Відповісти
Первые цифры шо есть под рукой
Мордор данные Росстата - месяк к месяцу и год к году
В целом в стране в июне 2020-го умерли 162,7 тысячи человек, добавили в ведомстве. Это на 25 тысяч больше, чем за тот же месяц годом ранее.
За первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 тысяч 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тысяч 503 человека). Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%, отмечают в Росстате.
Твои предположения -почему так? Обнуленик путлера повлияло?
07.08.2020 22:40 Відповісти
И на тему фальшивых тестов - в МОрдоре тоже говорят шо пандемии нет, поэтому ВСЕ случаи смерти от виряка должны быть подтверждены паталогоанатомом с обязательным вскрытием...вот как то так..
07.08.2020 22:43 Відповісти
нахріна ти мені сунеш статистику про свою "родєну"? мені це не цікаво

щось не бачу тут нічого про розтин
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0PkrTGW9bbmklPo-6WNDg-vfWYUHrKuCeJ01heMZarRPIYk65Gvd-RkOM https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf

https://uk.finance.yahoo.com/news/matt-hancock-orders-review-daily-094556049.html
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.

https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.

А вся ця байда через те, що плр-тести взагалі не покликані виявляти віруси, зокрема "сарс-ков-2".
07.08.2020 22:58 Відповісти
Фу как пошло такие ссылки выкладывать...
Ресурс с без альтернативного варианта на куки..это не серьезно...И кстати идиотские методы попыток борьбы с пандемией не подтверждают и не опровергают наличие оной
07.08.2020 23:49 Відповісти
Пандемія складається з тестів та безглуздої статистики, яку малюють завдяки тестам.
Люди помирають від давно відомих хвороб (наприклад, від пневмонії), а їм встановлюють фальшивий діагноз за допомогою тестів, які не можуть цього робити (за словами їх розробника К. Малліса). Якби не було тестів чи якби їх так безглуздо і не за призначенням не використовували, ніхто б ні про яку пандемію і не знав би.
Мали б справу з черговим ГРВІ, яке лікується симптоматично, з летальністю, близькою до летальності сезонного грипу.
08.08.2020 00:14 Відповісти
Карантин очень существенно изменил твой привычный образ жизни? Или чуть самой подумать не судьба? Кроме аргумента "фальшивый тест" нет ничего. Да похрен те тесты...Смертность повысилась во всех странах! На 1.5 - 3.5 процента! По сравнению с прошлым годом! И это ФАКТ! Не размышления блондинок а ФАКТ! Вот и найди любое другое пояснени.е, хоть более менее приемлимое
08.08.2020 01:34 Відповісти
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967

та будь ласка: фальсифікація кількості смертей, тупо намалювали "мертві душі"
але ти давися тією локшиною, не відволікайся
08.08.2020 08:40 Відповісти
За умереную плату от влады возможно все. Бессимпотмный больной это равносильно диагнозу что что ты верблюд. Все видят правду но доказать может только лабоаратория. Ты преступник по факту своего существования и виноват лишь тем что хочется им кушать. Вот чего добивается секта ковидная.
08.08.2020 07:20 Відповісти
ты на ..уй иди. животное.
09.08.2020 20:58 Відповісти
Район остался в красной зоне т.к. Не послал Киев в попу. Те, кто посылает в красной зоне не находятся
07.08.2020 21:16 Відповісти
Цыганские свадьбы, они такие.
07.08.2020 21:34 Відповісти
Свадьба на 500 человек уже само по себе средневековое антисанитарные свинство...
07.08.2020 22:47 Відповісти
всегда считал, что свадьба - зло. 19 век и мещанство.
08.08.2020 03:40 Відповісти
Правильно и новый год тоже повод для праздника и тоже зло надо отменить.Тебе в манастырь или секту самое место там праздников нет.
08.08.2020 07:35 Відповісти
свадьба это не повод для праздника, это зло.
поэтому не мне, а тебе новый надо отменить, не мне, а тебе в манастырь или секту самое место там праздников нет.
09.08.2020 19:33 Відповісти
 
 