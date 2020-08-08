УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10103 відвідувача онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
10 260 128

Ексначальник міліції Києва Мазан, що розганяв Майдан 2014-го, отримав громадянство РФ

Ексначальник міліції Києва Мазан, що розганяв Майдан 2014-го, отримав громадянство РФ

Російська Федерація надала громадянство колишньому в. о. начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Валерію Мазану, підозрюваному в розгоні Майдану. На сьогодні він переховується в Росії та в Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст судової ухвали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Обвинувальний акт стосовно 2 київських беркутівців направлено до суду, - Офіс генпрокурора

У липні поточного року "майданівське" управління Державного бюро розслідувань звернулося до Печерського районного суду Києва з клопотанням про обрання Мазану запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Колишній начальник київської міліції підозрюється в причетності до розгону Майдану 18-20 лютого 2014 року і загибелі 48 мітингувальників.

З березня 2015 року він перебуває в розшуку, 1 квітня 2020 року його оголошено також у міжнародний розшук. За даними правоохоронців, Мазан переховується в Росії та в окупованому Криму.

Генеральна прокуратура України 11 травня 2017 року направила запит до Росії з проханням затримати і заарештувати ексначальника київської міліції.

"Однак Генеральною прокуратурою Російської Федерації у задоволенні зазначеного клопотання відмовлено, оскільки підозрюваний отримав громадянство Російської Федерації", - йдеться в ухвалі суду.

Печерський суд заочно обрав Мазану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

громадянство (1099) майдан (766)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
поспешил чувак. глядишь через месяцок ему бы место вазелин нашел в Киеве хлебное
показати весь коментар
08.08.2020 01:20 Відповісти
+22
а мог бы зеко манду вступить, там таких любят
показати весь коментар
08.08.2020 01:18 Відповісти
+21
конечно все. особенно беркутовцы которых твой избранник обменял в последний раз.
ты сможешь перечислить кого же петя выпустил из тюрьмы и они на рашку сбежали? я знаю одного, который сбежал из-под домашнего ареста в ходе следствия.
показати весь коментар
08.08.2020 01:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви підтвердили мої слова про вказівки зеприхильникам.
показати весь коментар
08.08.2020 03:09 Відповісти
Зеприхильники - использованный материал, никому неинтересный уже в своей агонии.. а вот однотуровых вылечить - скажи, что это не радость для Нашего Государства..
показати весь коментар
08.08.2020 03:15 Відповісти
Не погоджуюся, бо ви ще як зеприхильник принесете багато лайна Україні.
показати весь коментар
08.08.2020 03:18 Відповісти
Послушай полувменяемый друг, ты лучше других знаешь, для меня - вовочка, такое же ругательное как и петичка.. не коси под аленя, это у них в крови под дурачка смахивать.. выбор УКРАИНЫ - это или Юля, или Гриценко.. вменяемый выбор.. и скажи что я не прав..
показати весь коментар
08.08.2020 03:26 Відповісти
Добре, скажу, що ви не правий і на цьому закінчимо розмову.
показати весь коментар
08.08.2020 03:27 Відповісти
Забанишь?? Послушай, я десятилетиями тут, правильней - в нэте, лечу таких не совсем пропавших людей.. сходи к бабке, пусть она тебя яйцами выкатает от этого петишизма, если ты говорить не можешь, вернее слушать - людей которые знают и понимают не хуже тебя...
показати весь коментар
08.08.2020 03:33 Відповісти
Главное чтобы касапы не забыли лишнюю хромосомку ему впаять..
показати весь коментар
08.08.2020 03:02 Відповісти
Всё началось с Богдана Хмегьницкого.
показати весь коментар
08.08.2020 03:49 Відповісти
"Разгонявший Майдан"... Все высокопоставленные силовики Януковича причастны к разгону Майдана. Люди на больших зарплатах... Исполняли приказы... Этот самый Мазан, останься он у власти при Порохе, с таким же рвением разгонял бы всевозможные антимайданные мероприятия и слыл бы на "Цензоре" суперпатриотом... Ничего личного... Служба....
показати весь коментар
08.08.2020 04:48 Відповісти
А какая по Вашему должна быть служба . Кто больше заплатит, или по политическим предпочтениям.
показати весь коментар
08.08.2020 08:13 Відповісти
так мериканци ту украиньску ***** выбралы? - чи вы ?
показати весь коментар
08.08.2020 04:51 Відповісти
Экс-начальник милиции Киева Мазан, разгонявший Майдан в 2014 году, получил гражданство РФ - Цензор.НЕТ 6155
показати весь коментар
08.08.2020 06:21 Відповісти
татароф обзавідовался)))
показати весь коментар
08.08.2020 06:50 Відповісти
Незабаром вибори - кінець епохі зєвлади.
показати весь коментар
08.08.2020 07:11 Відповісти
июле текущего года "майдановское" управление Государственного бюро расследований обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании Мазану меры пресечения в виде содержания под стражей.Источник: https://censor.net/n3212603..."

Кричу: В июле, текущего года, Карл!!! Спрашиваю: Не поторопились!? Предлагаю: Подождали бы еще лет 15, а там - по сценарию Хаджи Насреддина! У кого-то еще есть вопросы по "новым лицам", "реваншизму"!?
показати весь коментар
08.08.2020 07:27 Відповісти
У Сивохи, Разумкова и самого харанта часом не завалялся кацапский аусвайс. Толкуют что у их патрона Бени целых три
Экс-начальник милиции Киева Мазан, разгонявший Майдан в 2014 году, получил гражданство РФ - Цензор.НЕТ 4858
показати весь коментар
08.08.2020 08:10 Відповісти
Буде нагайкою лупити по спинам путінських холопів.
показати весь коментар
08.08.2020 09:20 Відповісти
Украине нужен закон по ликвидации врагов Украины за бугром. Давай требовать такой закон от зе, украинцы!
показати весь коментар
08.08.2020 09:46 Відповісти
да хрен что потребуешь от клоуна-пианиста.
показати весь коментар
08.08.2020 23:27 Відповісти
Мордор любому орку готов паспорт дать
показати весь коментар
08.08.2020 10:30 Відповісти
Поспешил, мог бы работать в ОП Украины. Впрочем, российское гражданство - не помеха.
показати весь коментар
08.08.2020 11:37 Відповісти
Кагарлик наша світова академія для московських кадрів поліції.
показати весь коментар
08.08.2020 12:21 Відповісти
дайте мені шось потужне та з гарною лінзою...
показати весь коментар
08.08.2020 16:34 Відповісти
Мент, он и есть мент-предатель. А сколько таких ещё в власти?
показати весь коментар
09.08.2020 08:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 