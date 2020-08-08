Ексначальник міліції Києва Мазан, що розганяв Майдан 2014-го, отримав громадянство РФ

Російська Федерація надала громадянство колишньому в. о. начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Валерію Мазану, підозрюваному в розгоні Майдану. На сьогодні він переховується в Росії та в Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст судової ухвали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справи Майдану: Обвинувальний акт стосовно 2 київських беркутівців направлено до суду, - Офіс генпрокурора

У липні поточного року "майданівське" управління Державного бюро розслідувань звернулося до Печерського районного суду Києва з клопотанням про обрання Мазану запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Колишній начальник київської міліції підозрюється в причетності до розгону Майдану 18-20 лютого 2014 року і загибелі 48 мітингувальників.

З березня 2015 року він перебуває в розшуку, 1 квітня 2020 року його оголошено також у міжнародний розшук. За даними правоохоронців, Мазан переховується в Росії та в окупованому Криму.

Генеральна прокуратура України 11 травня 2017 року направила запит до Росії з проханням затримати і заарештувати ексначальника київської міліції.

"Однак Генеральною прокуратурою Російської Федерації у задоволенні зазначеного клопотання відмовлено, оскільки підозрюваний отримав громадянство Російської Федерації", - йдеться в ухвалі суду.

Печерський суд заочно обрав Мазану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.