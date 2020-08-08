В Україні спростили роботу фізосіб-підприємців: набув чинності закон

У суботу, 8 серпня, в Україні набув чинності закон про функціонування електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців.

Вчора закон опублікували у виданні "Голос України", і він набрав чинності з наступного за оприлюдненням дня.

Варто підкреслити, цей закон скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОП. Однак ця норма набуде чинності лише з 1 січня 2021 року.

"ФОП зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет. Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну фінансову політику", - зазначено в тексті документа.

Таким чином, ФОП I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі - паперовій або електронній - із зазначенням суми доходу за місяць. Підприємцям на загальній системі також дозволили вести облік в паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.

Цей закон також скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації у електронному кабінеті платника податків і передбачає відображення податкових повідомлень в електронному кабінеті.

Крім того, він вносить зміни до Податкового кодексу для створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшуються умови податкових перевірок.

Так, при перевірці оформлення працівників усунули можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага і відшкодування.

