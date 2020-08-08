УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8986 відвідувачів онлайн
Новини
13 890 139

В Україні спростили роботу фізосіб-підприємців: набув чинності закон

В Україні спростили роботу фізосіб-підприємців: набув чинності закон

У суботу, 8 серпня, в Україні набув чинності закон про функціонування електронного кабінету для фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вчора закон опублікували у виданні "Голос України", і він набрав чинності з наступного за оприлюдненням дня.

Варто підкреслити, цей закон скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОП. Однак ця норма набуде чинності лише з 1 січня 2021 року.

"ФОП зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет. Типова форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну фінансову політику", - зазначено в тексті документа.

Таким чином, ФОП I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі - паперовій або електронній - із зазначенням суми доходу за місяць. Підприємцям на загальній системі також дозволили вести облік в паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.

Цей закон також скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації у електронному кабінеті платника податків і передбачає відображення податкових повідомлень в електронному кабінеті.

Крім того, він вносить зміни до Податкового кодексу для створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшуються умови податкових перевірок.

Так, при перевірці оформлення працівників усунули можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага і відшкодування.

Також читайте: Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу готовності країн до запровадження е-Уряду

бізнес (2122) електронне управління (90)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
так отменили книгу доходов и расходов или просто перенесли ее в личный кабинет? в чем упрощение?
показати весь коментар
08.08.2020 10:46 Відповісти
+7
Це чергова порція локшини на вуха лохтората !!))
показати весь коментар
08.08.2020 10:48 Відповісти
+5
Налоги - это основа любого государства. На эти налоги содержится в том числе - армия, которая защищает нас от кацапской агрессии.
А потому призывы не платить налоги - это призывы против Украины.
показати весь коментар
08.08.2020 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Налоги - это основа любого государства. На эти налоги содержится в том числе - армия, которая защищает нас от кацапской агрессии.
А потому призывы не платить налоги - это призывы против Украины.
показати весь коментар
08.08.2020 11:08 Відповісти
Ахметов уклоняется от уплаты налогов молча, без призывов - это уже не против Украины ?
показати весь коментар
08.08.2020 11:14 Відповісти
І розкрадання держбюджета ,це дуже корисна справа !!))
показати весь коментар
08.08.2020 11:26 Відповісти
Почему не против? Разумеется, что Ахметов - паразит, один из тех, кто грабит Украину.
А вы - такой же, только в более мелких масштабах?
показати весь коментар
08.08.2020 11:59 Відповісти
Ахметов наоборот, во время карантина отказался от отсрочки налогов. Не знаю почему, но это факт.
показати весь коментар
08.08.2020 12:45 Відповісти
А можно факты, что Ахметов уклоняется?
показати весь коментар
08.08.2020 20:23 Відповісти
І Зеленський хер платив податки, і гроші з Приватбанку виводив...
До речі, як він там після позавчорашньої заяви мінюсту США? Памперси вже поміняв, чи обісцяним так і ходить?
показати весь коментар
08.08.2020 11:57 Відповісти
Точно - давайте всі свої особисті злочини прикривати переведенням стрілок на когось іншого.
Як швидко запетькі з патріотів перетворюютсья на антидержавних жлобів, коли справа доходить до сплати податків.
показати весь коментар
08.08.2020 12:01 Відповісти
Пілять, ідіоте! Ти, ****, вибрав в президенти чмо, що тебе обкрадало, податки не платило і далі не платить (он знову про 5 мільйонів "забуло"), брехало і далі бреше, як пес шолудивий... Мало того, яке відверто нищить державу. І ти ще щось про патріотизм тявкаєш?!
показати весь коментар
08.08.2020 12:04 Відповісти
Ні, ідіоте, я його не обирав. І це не я, а ти їм зараз прикриваєш СВОЇ особисті злочини.

" яке відверто нищить державу."
Держава існує на податки, яких ти не хочеш платити, то ти таке саме чмо, як і Зеленський, я тебе вірно зрозумів?
показати весь коментар
08.08.2020 12:07 Відповісти
Ти дійсно довбанутий, чи як? Придурку, ТИ вибрав президента, який відверто ухиляється від сплати податків і виводив гроші Привату. Ти чого тут зіскакуєш, мерзото, ідіотом придуруєшся? І ти ще падлюко мені щось про те, на що існує держава хочеш розказати. Зебіл ти сраний.
Ну і звідки ти падло зелене взяло, що я податки не плачу? Пілять, ні зебілізм то дійсно тяжкий психічний розлад і невиліковний.
показати весь коментар
08.08.2020 12:15 Відповісти
Звідки він взяв?
А для нього, еталон, він сам.
показати весь коментар
08.08.2020 12:19 Відповісти
Хіба що...
показати весь коментар
08.08.2020 12:27 Відповісти
"ТИ вибрав президента, який відверто ухиляється від сплати податків"

Ще раз для дебіла. Я його не вибирав і ніколи не писав про те, що його обирав.
Те, що я вважаю твого куміра корумпованим лайном не означає того, що я за зміну йому готовий був за клоуна голосувати.

" oо я податки не плачу"

З того, що ти, "падло" соєве, відписався під моїм постом про сплату податків ПРОТИ сплати податків. Звісно ти, як професійне соєве лайно, одразу стрілки на політичного конкурента перевів - бо ж за це тобі платять, але ти висловився ПРОТИ податків.
показати весь коментар
08.08.2020 14:49 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 это плохо?

пикетирование, забастовка, саботаж, перекрытия дорог в общее корыто денег не добавляет
показати весь коментар
08.08.2020 14:25 Відповісти
епит колотить облегчение... суки, это типа что бы не 3,14здели называется.. уроды
показати весь коментар
08.08.2020 11:40 Відповісти
Избавили от лишней работы.

А вы чего хотели, чтобы вам налоги отменили?
показати весь коментар
08.08.2020 12:05 Відповісти
Я бы хотел платить меньше налогов... а то получается, к примеру, на 2 минималки - налогов 4000 т. грн, ну а если по 10 т.з/п, то посчитайте сколько налогов отлетает в итоге... да +5% на ВАЛ (я называю этот налог рэкет узаконенный, так было в 90 х) и еще каждая падаль из себя начальника мнит.. заэпали падальщики...
показати весь коментар
08.08.2020 12:31 Відповісти
Тут же речь о ФОПах, какие 4000 на 2 минималки?
показати весь коментар
08.08.2020 12:37 Відповісти
А что у ФОП не может быть наемного труда? Дав если начислдить двум человекам минималку 4723 * 2 = 9446 то в итоге наловгов выходит - 3921,70 (я немного округлил) + 5% на вал.. Я считаю это много! Давая работу 2 м содержу еще одного пенсионера (к примеру)! Много! Но самое печально что если бы пенсионера то ладно, а так всю эту орду чинушь же содержит налогплатильщик, в основной свое массе
показати весь коментар
08.08.2020 12:47 Відповісти
"Дав если начислдить двум человекам минималку 4723 "

А вы этим 2м челвоекам реально минималку платите, держа их в черном теле, или доплачиваете черным налом?
Если доплачиваете, ну, хотя бы, еще по 4000 - то уже нормальный наог получается. А так - да, много вато.
показати весь коментар
08.08.2020 14:51 Відповісти
А с чего эти наемные работники пенсию будут получать, если за них не платить налогов?
показати весь коментар
08.08.2020 20:25 Відповісти
Да в том то и беда, что эти налоги ни копейки не идут на пенсии этим работникам!!!!! Не платить нужно, но я считаю что это много! Мало кто доживает в наше время до пенсии.. а денежки не возВращают родственникам))))) УКРАЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОЛУЧАЕТСЯ)))
показати весь коментар
09.08.2020 00:36 Відповісти
+ рэкет от рыжей гниды - 4 гр/квт?
показати весь коментар
08.08.2020 14:29 Відповісти
вы про коммерческую?
показати весь коментар
08.08.2020 17:53 Відповісти
da
показати весь коментар
08.08.2020 18:12 Відповісти
я же написал "к примеру"!! в белую работаю, более 10т. чел, поэтому налоги огромны!
показати весь коментар
08.08.2020 17:51 Відповісти
мастера заголовков... упростили, это когда сами предприниматели скажут что упростили, а так уже как с осени движение SAVEFOP постоянно проводит переговоры митинги и т.д. что б их хотя бы не трогали и всё бестолку.. малый бизнес уничтожают
показати весь коментар
08.08.2020 18:55 Відповісти
Какой еще учет расходов? Мы его давным давно не ведем. Книга нынешнего образца называется "Книгой учета доходов" без каких-либо расходов. Не пишите чушь!!! Когда-то была книга учета доходов-расходов, но это всё в прошлом, единоналожники не ведут учет расходов так как он ни на что не влияет
показати весь коментар
08.08.2020 21:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 