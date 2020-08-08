В Украине упростили работу физлиц-предпринимателей: вступил в силу закон
В субботу, 8 августа, в Украине вступил в силу закон о функционировании электронного кабинета для физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вчера закон опубликовали в издании "Голос Украины", и он вступает в силу со следующего за обнародованием дня.
Стоит подчеркнуть, этот закон отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП. Однако эта норма вступит в силу лишь с 1 января 2021 года.
"ФЛП обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет. Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику", - указано в тексте документа.
Таким образом, ФЛП I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Предпринимателям на общей системе также разрешили вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.
Этот закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.
Кроме того, он вносит изменения в Налоговый кодекс для создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчаются условия налоговых проверок.
Так, при проверке оформления работников устранили возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.
