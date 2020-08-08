РУС
В Украине упростили работу физлиц-предпринимателей: вступил в силу закон

В Украине упростили работу физлиц-предпринимателей: вступил в силу закон

В субботу, 8 августа, в Украине вступил в силу закон о функционировании электронного кабинета для физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вчера закон опубликовали в издании "Голос Украины", и он вступает в силу со следующего за обнародованием дня.

Стоит подчеркнуть, этот закон отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП. Однако эта норма вступит в силу лишь с 1 января 2021 года.

"ФЛП обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет. Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику", - указано в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге готовности стран к введению е-Правительства

Таким образом, ФЛП I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Предпринимателям на общей системе также разрешили вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Этот закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.

Кроме того, он вносит изменения в Налоговый кодекс для создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчаются условия налоговых проверок.

Так, при проверке оформления работников устранили возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр экономики Петрашко не видит рисков закрытия бизнеса осенью из-за карантина: "Если будут вспышки, будем закрывать точечно"

так отменили книгу доходов и расходов или просто перенесли ее в личный кабинет? в чем упрощение?
08.08.2020 10:46
Це чергова порція локшини на вуха лохтората !!))
08.08.2020 10:48
Налоги - это основа любого государства. На эти налоги содержится в том числе - армия, которая защищает нас от кацапской агрессии.
А потому призывы не платить налоги - это призывы против Украины.
08.08.2020 11:08
08.08.2020 11:08
Ахметов уклоняется от уплаты налогов молча, без призывов - это уже не против Украины ?
08.08.2020 11:14
І розкрадання держбюджета ,це дуже корисна справа !!))
08.08.2020 11:26
Почему не против? Разумеется, что Ахметов - паразит, один из тех, кто грабит Украину.
А вы - такой же, только в более мелких масштабах?
08.08.2020 11:59
Ахметов наоборот, во время карантина отказался от отсрочки налогов. Не знаю почему, но это факт.
08.08.2020 12:45
А можно факты, что Ахметов уклоняется?
08.08.2020 20:23
І Зеленський хер платив податки, і гроші з Приватбанку виводив...
До речі, як він там після позавчорашньої заяви мінюсту США? Памперси вже поміняв, чи обісцяним так і ходить?
08.08.2020 11:57
Точно - давайте всі свої особисті злочини прикривати переведенням стрілок на когось іншого.
Як швидко запетькі з патріотів перетворюютсья на антидержавних жлобів, коли справа доходить до сплати податків.
08.08.2020 12:01
Пілять, ідіоте! Ти, ****, вибрав в президенти чмо, що тебе обкрадало, податки не платило і далі не платить (он знову про 5 мільйонів "забуло"), брехало і далі бреше, як пес шолудивий... Мало того, яке відверто нищить державу. І ти ще щось про патріотизм тявкаєш?!
08.08.2020 12:04
Ні, ідіоте, я його не обирав. І це не я, а ти їм зараз прикриваєш СВОЇ особисті злочини.

" яке відверто нищить державу."
Держава існує на податки, яких ти не хочеш платити, то ти таке саме чмо, як і Зеленський, я тебе вірно зрозумів?
08.08.2020 12:07
Ти дійсно довбанутий, чи як? Придурку, ТИ вибрав президента, який відверто ухиляється від сплати податків і виводив гроші Привату. Ти чого тут зіскакуєш, мерзото, ідіотом придуруєшся? І ти ще падлюко мені щось про те, на що існує держава хочеш розказати. Зебіл ти сраний.
Ну і звідки ти падло зелене взяло, що я податки не плачу? Пілять, ні зебілізм то дійсно тяжкий психічний розлад і невиліковний.
08.08.2020 12:15
Звідки він взяв?
А для нього, еталон, він сам.
08.08.2020 12:19
Хіба що...
08.08.2020 12:27
"ТИ вибрав президента, який відверто ухиляється від сплати податків"

Ще раз для дебіла. Я його не вибирав і ніколи не писав про те, що його обирав.
Те, що я вважаю твого куміра корумпованим лайном не означає того, що я за зміну йому готовий був за клоуна голосувати.

" oо я податки не плачу"

З того, що ти, "падло" соєве, відписався під моїм постом про сплату податків ПРОТИ сплати податків. Звісно ти, як професійне соєве лайно, одразу стрілки на політичного конкурента перевів - бо ж за це тобі платять, але ти висловився ПРОТИ податків.
08.08.2020 14:49
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 это плохо?

пикетирование, забастовка, саботаж, перекрытия дорог в общее корыто денег не добавляет
08.08.2020 14:25
епит колотить облегчение... суки, это типа что бы не 3,14здели называется.. уроды
08.08.2020 11:40
Избавили от лишней работы.

А вы чего хотели, чтобы вам налоги отменили?
08.08.2020 12:05
Я бы хотел платить меньше налогов... а то получается, к примеру, на 2 минималки - налогов 4000 т. грн, ну а если по 10 т.з/п, то посчитайте сколько налогов отлетает в итоге... да +5% на ВАЛ (я называю этот налог рэкет узаконенный, так было в 90 х) и еще каждая падаль из себя начальника мнит.. заэпали падальщики...
08.08.2020 12:31
Тут же речь о ФОПах, какие 4000 на 2 минималки?
08.08.2020 12:37
А что у ФОП не может быть наемного труда? Дав если начислдить двум человекам минималку 4723 * 2 = 9446 то в итоге наловгов выходит - 3921,70 (я немного округлил) + 5% на вал.. Я считаю это много! Давая работу 2 м содержу еще одного пенсионера (к примеру)! Много! Но самое печально что если бы пенсионера то ладно, а так всю эту орду чинушь же содержит налогплатильщик, в основной свое массе
08.08.2020 12:47
"Дав если начислдить двум человекам минималку 4723 "

А вы этим 2м челвоекам реально минималку платите, держа их в черном теле, или доплачиваете черным налом?
Если доплачиваете, ну, хотя бы, еще по 4000 - то уже нормальный наог получается. А так - да, много вато.
08.08.2020 14:51
А с чего эти наемные работники пенсию будут получать, если за них не платить налогов?
08.08.2020 20:25
Да в том то и беда, что эти налоги ни копейки не идут на пенсии этим работникам!!!!! Не платить нужно, но я считаю что это много! Мало кто доживает в наше время до пенсии.. а денежки не возВращают родственникам))))) УКРАЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОЛУЧАЕТСЯ)))
09.08.2020 00:36
+ рэкет от рыжей гниды - 4 гр/квт?
08.08.2020 14:29
вы про коммерческую?
08.08.2020 17:53
da
08.08.2020 18:12
я же написал "к примеру"!! в белую работаю, более 10т. чел, поэтому налоги огромны!
08.08.2020 17:51
мастера заголовков... упростили, это когда сами предприниматели скажут что упростили, а так уже как с осени движение SAVEFOP постоянно проводит переговоры митинги и т.д. что б их хотя бы не трогали и всё бестолку.. малый бизнес уничтожают
08.08.2020 18:55
Какой еще учет расходов? Мы его давным давно не ведем. Книга нынешнего образца называется "Книгой учета доходов" без каких-либо расходов. Не пишите чушь!!! Когда-то была книга учета доходов-расходов, но это всё в прошлом, единоналожники не ведут учет расходов так как он ни на что не влияет
08.08.2020 21:02
