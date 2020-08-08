"Батьківщина" висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва
Партія "Батьківщина" висунула Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови. Гасло кампанії партії на місцевих виборах: "Єдина надійна команда".
Как передает Цензор.НЕТ, про це лідер партії Юлія Тимошенко оголосила на спільній пресконференції з керівництвом київської міської організації "Батьківщини" і кандидатом в мери, передає пресслужба партії.
"Олексій Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва. Він – людина, відома, насамперед, боротьбою за інтереси киян. Мало хто в нашій країні так добре розбирається в проблемах комунального господарства і здатен змінити на краще життя людей так, щоб вони це відчули. І, безумовно, він людина нашої єдиної, надійної команди, який поділяє погляди "Батьківщини", – заявила Юлія Тимошенко, представляючи кандидата.
"Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді мусить іти наступний крок - президент мусить скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними певні положення закону, парламент мусить скасувати ці положення закону. А до тих пір, поки парламент не скасує або президент не відмінить указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі", - стверджує Тимошенко.
Тому, за її словами, "навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати".
В такому випадку, наголосила лідер "Батьківщини", ЦВК зобов'язана буде виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.
"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання", - порадила вона.
Тимошенко розповіла, що головною темою https://patrioty.org.ua/politic/torhy-za-shapku-premiera-tymoshenko-povidomyla-pro-plidnu-zustrich-na-bankovii-u-zelenskoho-pidkreslyly-shcho-iuliia-volodymyrivna-naprosylasia-v-hosti-sama-282773.html її зустрічі з Зеленським у середу було те, "як не допустити скасування дострокових виборів, руйнації всього виборчого процесу".
"Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори", - наголосила політик.
Лідер "Батьківщини" також сказала, що виступає за об'єднання з партіями "Слуга народу" та "Голос" на деяких мажоритарних округах, де присутні "найвидатніші монстри корупції режиму Порошенка".
"Слід трьом партіям - "Слуга народу", "Батьківщина" і "Голос" - об'єднатись і висунути єдиного кандидата, щоб не дати цим монстрам за рахунок підкупу перемогти на цих округах", - заявила Тимошенко.
"Батьківщина" висунула Олексія КУЧЕРЕНКО кандитатом на пост мера Києва.
Олексій Кучеренко нагадав, що бюджет Києва складає 57,4 мільярда гривень. Це означає, що кожну годину місто витрачає 6,5 мільйона гривень.
«Скажіть, будь ласка, кияни, ви відчуваєте це на собі?
Думаю, що переважна більшість скаже «ні». Тому берусь стверджувати, що бюджет столиці сьогодні використовується неефективно», - зазначив кандидат «Батьківщини» у мери Києва.
За словами Олексія Кучеренка, він та команда «Батьківщини» мають три пріоритети.
Перший - це фінансовий аудит Києва з перерозподілом витрат на користь киян.
Другий - це інфраструктурний аудит і модернізація, що мусить припинити нескінченні аварії, прориви теплотрас, вибухи газу та інші комунальні катастрофи.
Третій пріоритет - це встановлення справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги.
«Ми йдемо на вибори в Києві з командою професіоналів і розраховуємо на перемогу.
Київ як столиця великої європейської держави заслуговує на краще
І передусім кияни заслуговують на краще!» - підсумував Олексій Кучеренко.