"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева
Партия "Батькивщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации "Батькивщины" и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.
"Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов на мэры Киева. Он - человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батькивщины", - заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата.
По словам Кучеренко, у него и у команды "Батькивщины" есть три приоритета.
Первый - это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.
Второй - это инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.
Третий приоритет - это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего!" - подытожил Кучеренко.
В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации "Батькивщины" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом в мэры, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко.
"Сегодня Киев и Украина нуждаются в профессиональных управленцах как никогда ранее. Уверен, Алексей Кучеренко - самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы", - сказал Нестор.
Добкина и гепу.
"Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді мусить іти наступний крок - президент мусить скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними певні положення закону, парламент мусить скасувати ці положення закону. А до тих пір, поки парламент не скасує або президент не відмінить указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі", - стверджує Тимошенко.
Тому, за її словами, "навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати".
В такому випадку, наголосила лідер "Батьківщини", ЦВК зобов'язана буде виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.
"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання", - порадила вона.
Тимошенко розповіла, що головною темою https://patrioty.org.ua/politic/torhy-za-shapku-premiera-tymoshenko-povidomyla-pro-plidnu-zustrich-na-bankovii-u-zelenskoho-pidkreslyly-shcho-iuliia-volodymyrivna-naprosylasia-v-hosti-sama-282773.html її зустрічі з Зеленським у середу було те, "як не допустити скасування дострокових виборів, руйнації всього виборчого процесу".
"Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори", - наголосила політик.
Лідер "Батьківщини" також сказала, що виступає за об'єднання з партіями "Слуга народу" та "Голос" на деяких мажоритарних округах, де присутні "найвидатніші монстри корупції режиму Порошенка".
"Слід трьом партіям - "Слуга народу", "Батьківщина" і "Голос" - об'єднатись і висунути єдиного кандидата, щоб не дати цим монстрам за рахунок підкупу перемогти на цих округах", - заявила Тимошенко.
Если он разрешит легально отключать квартиры от центрального отопления
и покончит с этим рабством от Ахметова - то ео вполне могут избрать.
Экономия ресурсов начнётся только тогда, когда люди будут сами решать,
сколько тепла в квартире им нужно.
Один недолік -- йому б по-меньше висловлюватися на рахунок історії , крайще більше читати й не тільки софєцьки підручники ... А інколи цікавитися світовими історичними дослідниками й їх методологією . Тими же Марком Солоніним , Віктором Суворовим й іншими . Тоді Жуков би інакше виглядав би . Й війна би була не Вєлікая Атттєчественная , а Друга Світова - де "Гулаг переміг Освенцін" ...
Причьому Софок так приховував й лякався осприлюднення цього людожерского факту війни , що погодився на версію про массову депортацію німців (що теж й вже тоді рахувалось військовим злочином)
Вам тепер є за кого голосувати!
"Батьківщина" висунула Олексія КУЧЕРЕНКО кандитатом на пост мера Києва.
Олексій Кучеренко нагадав, що бюджет Києва складає 57,4 мільярда гривень. Це означає, що кожну годину місто витрачає 6,5 мільйона гривень.
«Скажіть, будь ласка, кияни, ви відчуваєте це на собі?
Думаю, що переважна більшість скаже «ні». Тому берусь стверджувати, що бюджет столиці сьогодні використовується неефективно», - зазначив кандидат «Батьківщини» у мери Києва.
За словами Олексія Кучеренка, він та команда «Батьківщини» мають три пріоритети.
Перший - це фінансовий аудит Києва з перерозподілом витрат на користь киян.
Другий - це інфраструктурний аудит і модернізація, що мусить припинити нескінченні аварії, прориви теплотрас, вибухи газу та інші комунальні катастрофи.
Третій пріоритет - це встановлення справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги.
«Ми йдемо на вибори в Києві з командою професіоналів і розраховуємо на перемогу.
Київ як столиця великої європейської держави заслуговує на краще
І передусім кияни заслуговують на краще!» - підсумував Олексій Кучеренко.