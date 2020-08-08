РУС
"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева

Партия "Батькивщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации "Батькивщины" и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.

"Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов на мэры Киева. Он - человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батькивщины", - заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

По словам Кучеренко, у него и у команды "Батькивщины" есть три приоритета.

Первый - это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.

Второй - это инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.

Третий приоритет - это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего!" - подытожил Кучеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации "Батькивщины" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом в мэры, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко.

"Сегодня Киев и Украина нуждаются в профессиональных управленцах как никогда ранее. Уверен, Алексей Кучеренко - самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы", - сказал Нестор.

Киев (26142) Кучеренко (113) местные выборы (2753) Батькивщина (2014)
+17
Юліна партія вже більше 20ти років послідовно займає проукраїнську позицію

"Батьківщина" висунула Кучеренка кандидатом у мери Києва - Цензор.НЕТ 3565
08.08.2020 17:25 Ответить
+15
за что мне их уважать? за тупость и глупость?
08.08.2020 15:46 Ответить
+13
"Любі мої,це найкращій кандидат в мери !"!!!))
08.08.2020 13:47 Ответить
Свдьба дочери юли и кучеренко кандидат. Каким боком пересекаются? Ага понял, Кучеренко должен был запретить свадьбу.
09.08.2020 04:33 Ответить
Для наших людей шашечькі - святе! Будуть конати (а скоро вже!), але їхати не погодяться, бо не той значок намальваний.
08.08.2020 21:15 Ответить
Панове кияни і не такі! Нагадаю, що річ іде про кандидата в мери Києва, колишнього міністра ЖКГ, тобто професіонала, а не всіляких чорноротих. які ніякого відношення до управління великим містом не мають! Нехай зненависть , проплачена, чи дійсна до Ю. Тимошенко не застилає вам розум. чи хоча б залишки його!
08.08.2020 19:04 Ответить
Нормальний мужик, якби не Кличко, голосував би за нього.
08.08.2020 19:17 Ответить
нах, Пидалька наш мэр. Крапка. Лучшего пока нет, а рисковать мы не зебилы.
08.08.2020 19:19 Ответить
Никого лучше Пальчевского просто не выдвенут!
08.08.2020 19:40 Ответить
Если за Кучеренко стоит юля то за педалика фирташ. Кого бы выбрали своим домоуправом ?
Добкина и гепу.
08.08.2020 20:29 Ответить
Это правильное решение...
08.08.2020 20:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/12/7217951/ Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним. Про це політикіня заявила в ефірі каналу "112 Україна" 12 червня 2019 року.
"Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді мусить іти наступний крок - президент мусить скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними певні положення закону, парламент мусить скасувати ці положення закону. А до тих пір, поки парламент не скасує або президент не відмінить указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі", - стверджує Тимошенко.
Тому, за її словами, "навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати".
В такому випадку, наголосила лідер "Батьківщини", ЦВК зобов'язана буде виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.
"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання", - порадила вона.
Тимошенко розповіла, що головною темою https://patrioty.org.ua/politic/torhy-za-shapku-premiera-tymoshenko-povidomyla-pro-plidnu-zustrich-na-bankovii-u-zelenskoho-pidkreslyly-shcho-iuliia-volodymyrivna-naprosylasia-v-hosti-sama-282773.html її зустрічі з Зеленським у середу було те, "як не допустити скасування дострокових виборів, руйнації всього виборчого процесу".
"Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори", - наголосила політик.
Лідер "Батьківщини" також сказала, що виступає за об'єднання з партіями "Слуга народу" та "Голос" на деяких мажоритарних округах, де присутні "найвидатніші монстри корупції режиму Порошенка".
"Слід трьом партіям - "Слуга народу", "Батьківщина" і "Голос" - об'єднатись і висунути єдиного кандидата, щоб не дати цим монстрам за рахунок підкупу перемогти на цих округах", - заявила Тимошенко.
08.08.2020 21:04 Ответить
Кучеренко один из лучших специалистов по коммунальному хозяйству.
Если он разрешит легально отключать квартиры от центрального отопления
и покончит с этим рабством от Ахметова - то ео вполне могут избрать.
Экономия ресурсов начнётся только тогда, когда люди будут сами решать,
сколько тепла в квартире им нужно.
08.08.2020 22:36 Ответить
И если приймет четкую позицию по фейковому карантину то это даст выиграш. Пидалик в секте и теме и в доле.
09.08.2020 04:39 Ответить
На сьогодні й з 1991. року не бачу жодного мера й кандидата , який би більш відповідав би вимогам на цю складну посаду , ніж Олексій Кучеренко . Крім того , що він по профілю , він ще має технічну освіту й наукову ступень ... Був міністром й головою ОДА . Й необмежанний інженерний світоогляд .
Один недолік -- йому б по-меньше висловлюватися на рахунок історії , крайще більше читати й не тільки софєцьки підручники ... А інколи цікавитися світовими історичними дослідниками й їх методологією . Тими же Марком Солоніним , Віктором Суворовим й іншими . Тоді Жуков би інакше виглядав би . Й війна би була не Вєлікая Атттєчественная , а Друга Світова - де "Гулаг переміг Освенцін" ...
09.08.2020 08:19 Ответить
А йще пропоную Олексію прочитати Льва Копельова й Генриха Бьоля - зовсім інший погляд на "перемогу" й останні дні війни . Мій рідний батько (в мене різниця з ним майже пів століття) воював на тому ж фронті , що Лев й не читав на той час дісидента , коли мені розповідав те ж саме , що я потім прочитва й Копельова й Бьоля . Що зараз вже в Ютьюбі публікують спогади інших ветеранів - радянске військове керівництво , особливо й саме в районі Першого Прибалтійського , тобто в Східній Прусії (Кьонінзберг - батько там закінчував війну) , так ось там масові гвалтування , катування й вбивства в тому числі десятирічних дівчат з їх матерями були результатом спланованої зверху операції . Бо судили за гвалтування й вбивства й союзників в Парижі , але це робили виключно рядові й певної соціальної групи . А в радянській армії усе починалось з командирів полку , або батальону й замполітів й майже завди не приховувалось й цілими загонами по десятку мерзотників . Нікого не дивує , що саме в Калінінградской області нема жодного німця й як це вдалось , коли в тому місті 900 років до 1945 року жили виключно німці , й не жило жодного москаля . В Гданську залишилися , в Судетах - теж , а в Сх.Прусії жодного !
Причьому Софок так приховував й лякався осприлюднення цього людожерского факту війни , що погодився на версію про массову депортацію німців (що теж й вже тоді рахувалось військовим злочином)
09.08.2020 09:02 Ответить
Для Кучеренко должность мера Киева это шаг назад. Человек владеет опытом управления более серьёзными структурами и вполне бы мог возглавить министерство комунального хозяйства или стать премьером. А вот на мера Киева подходят Шкрум и Соболев.
09.08.2020 10:15 Ответить
КИЯНИ!
Вам тепер є за кого голосувати!

"Батьківщина" висунула Олексія КУЧЕРЕНКО кандитатом на пост мера Києва.
***

Олексій Кучеренко нагадав, що бюджет Києва складає 57,4 мільярда гривень. Це означає, що кожну годину місто витрачає 6,5 мільйона гривень.
«Скажіть, будь ласка, кияни, ви відчуваєте це на собі?
Думаю, що переважна більшість скаже «ні». Тому берусь стверджувати, що бюджет столиці сьогодні використовується неефективно», - зазначив кандидат «Батьківщини» у мери Києва.
За словами Олексія Кучеренка, він та команда «Батьківщини» мають три пріоритети.
Перший - це фінансовий аудит Києва з перерозподілом витрат на користь киян.
Другий - це інфраструктурний аудит і модернізація, що мусить припинити нескінченні аварії, прориви теплотрас, вибухи газу та інші комунальні катастрофи.
Третій пріоритет - це встановлення справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги.
«Ми йдемо на вибори в Києві з командою професіоналів і розраховуємо на перемогу.
Київ як столиця великої європейської держави заслуговує на краще
І передусім кияни заслуговують на краще!» - підсумував Олексій Кучеренко.
09.08.2020 12:12 Ответить
