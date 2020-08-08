"Батькивщина" выдвинула Кучеренко кандидатом в мэры Киева

Партия "Батькивщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации "Батькивщины" и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.

"Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов на мэры Киева. Он - человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батькивщины", - заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

По словам Кучеренко, у него и у команды "Батькивщины" есть три приоритета.

Первый - это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.

Второй - это инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.

Третий приоритет - это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего!" - подытожил Кучеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации "Батькивщины" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом в мэры, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко.

"Сегодня Киев и Украина нуждаются в профессиональных управленцах как никогда ранее. Уверен, Алексей Кучеренко - самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы", - сказал Нестор.