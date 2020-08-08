Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса на виконання петиції президенту

Голову Верховної Ради просять ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний лист Дмитру Разумкова направив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації і ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса? – серед іншого йдеться в листі. – Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної ради в України та світі".

Нагадаємо, 8 травня на сайті президента була зареєстрована електронна петиція українських шахтарів щодо критичної ситуації у вугільній галузі та енергетиці в цілому, яка склалася через імпорт російського струму. Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 000 голосів.

Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення глави енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної Ради.