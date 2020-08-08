Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса на виконання петиції президенту
Голову Верховної Ради просять ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний лист Дмитру Разумкова направив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації і ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
"Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса? – серед іншого йдеться в листі. – Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної ради в України та світі".
Нагадаємо, 8 травня на сайті президента була зареєстрована електронна петиція українських шахтарів щодо критичної ситуації у вугільній галузі та енергетиці в цілому, яка склалася через імпорт російського струму. Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 000 голосів.
Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення глави енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или просто зебнутый?
Пока кураторы его готовят к капитуляции в норманском сговоре.
Молодые и перспективные, дальше некуда.
Допустим, Порошенко Кучму в Минск привел, но Порошенко уже вроде как год не при делах?
Также на всех парах готовят французов и немцев к норманскому сговору и капитуляции украины. Операция "перемирие" ведь прокатила. Фсьшники по ес носятся как черти по аду, подготовляют зебку к сдаче.
Тепер Менделі і Геруси наше Все!!!
Ватный туда родину-путина спасать.