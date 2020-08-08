УКР
5 983 79

Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса на виконання петиції президенту

Голову Верховної Ради просять ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний лист Дмитру Разумкова направив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації і ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса? – серед іншого йдеться в листі. – Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної ради в України та світі".

Нагадаємо, 8 травня на сайті президента була зареєстрована електронна петиція українських шахтарів щодо критичної ситуації у вугільній галузі та енергетиці в цілому, яка склалася через імпорт російського струму. Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 000 голосів.

Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення глави енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної Ради.

Москаль Геннадій (264) Герус Андрій (448) Разумков Дмитро (1528)
Топ коментарі
+25
Гнати цю московську гниду, сцяною ганчіркою, за порєбрік !!)))
08.08.2020 14:02 Відповісти
+15
Чому цей Хєрус досі в зРаді??))
08.08.2020 14:04 Відповісти
+15
Возможно потому что ворюга и подкацапская гнида. Или то для зебилов ниче?
08.08.2020 14:07 Відповісти
А чем это нашим "кормильцам" герус неугодил?
08.08.2020 14:02 Відповісти
Возможно потому что ворюга и подкацапская гнида. Или то для зебилов ниче?
08.08.2020 14:07 Відповісти
Для тебе нормально купувати електрику в москалів???
08.08.2020 14:15 Відповісти
дядя, ты дурак?..
или просто зебнутый?
08.08.2020 15:09 Відповісти
Зе бегает по передовой с киногруппой и актерами снимает кино как он с армией.
Пока кураторы его готовят к капитуляции в норманском сговоре.
08.08.2020 18:15 Відповісти
Гнати цю московську гниду, сцяною ганчіркою, за порєбрік !!)))
08.08.2020 14:02 Відповісти
Чому цей Хєрус досі в зРаді??))
08.08.2020 14:04 Відповісти
Так там сейчас "других" нет.
08.08.2020 14:47 Відповісти
Підтримаємо Москаля у прагненні відсторонити російське лоббі від впливу на економіку країни
08.08.2020 14:02 Відповісти
Герус, перелогінься
08.08.2020 14:41 Відповісти
Вы сначала с этой "петицией" разберитесь : кто конкретно и для чего её выдумал и нарисовал? Уже и Москаль вылез. Осталось только Щербицкого откопать, чтобы вся олд гвардия была на месте
08.08.2020 14:03 Відповісти
Петиция про увольнения бениного цуцика геруса.
08.08.2020 14:05 Відповісти
Это мальчик Ринат просит уволить Геруса, через подписи своих шахтёров, которые собирали под роспись и 90% которых, не знают кто такой Герус и что он делает? Петициями будем депутатов и чиновников снимать?
08.08.2020 14:09 Відповісти
Петициями привлекают внимание к мегаворовству бениных шестерок.
08.08.2020 14:13 Відповісти
А ты чего переживаешь?В новостях же сказали, что главачом плотно заинтересовались Штаты, значит всё скоро будет хорошо.
08.08.2020 14:16 Відповісти
Пока что, "откапывает" именно Зеленский: компания что надо подобралась.
Молодые и перспективные, дальше некуда.
08.08.2020 14:08 Відповісти
и продвигающие интересы рф.продажные шкуры
08.08.2020 14:15 Відповісти
Кучму в ТКГ кто откопал? А ведь было когда-то "Кучму гэть". "Революционер-социалист" в свитере и кожанке Юра Луценко, он же 5-й или какой там Генпрокурор, с Ющенко, Юлей, Порохом, тем же Жванией и Мартыненко сигали по броневикам и скандировали на площадях. Как-то стали мы быстро забывать об этом
08.08.2020 14:17 Відповісти
Жвания, никогда в Майдане не участвовал: просто свалил из регионов, когда керосином запахло.
Допустим, Порошенко Кучму в Минск привел, но Порошенко уже вроде как год не при делах?
08.08.2020 14:20 Відповісти
А це має значення? Герус дозволив продаж електрики з кацапії? Дозволив! Все інше - не важливо!
08.08.2020 14:16 Відповісти
Если мы будем по "петициям" увольнять кого-либо - это дорога в окончательный хаос. А если мы такие принципиальные по отношению к торговле с Рашкой, так бензин и дизель мы чей покупаем все эти годы? А контрабандные запчасти к военке? А уголь с Лугандона никого не интересует?
08.08.2020 14:21 Відповісти
от не надо так умилительно переводить стрелки) геруса требуют уволить не "по-петиции", а по факту воровства и коллаборации с агрессором.
08.08.2020 14:30 Відповісти
А "петиция возмущённых граждан", с которой носятся который месяц при чём? Для галочки? С воровством идите в суды, "отреформированные" в 2014-2019. А по коллаборации извините, у нас не наказывают - ВР так и не приняла соответствующее законодательство в тех же 2014-2019, у нас даже террористы на домашнем аресте. Так что очередной громкий пук Донецкого рыжего мальчика в острой дискуссии с Днепропетровским пузатеньким
08.08.2020 14:37 Відповісти
Дима твой набор чуши из методичек не интересен.
08.08.2020 14:40 Відповісти
Когда будешь заправляться на заправке, подумай о нефти, из которой он сделан. Танки кстати, дизелем из той же нефти заправляются. Да и всем известные Свинарчуки запчасти контрабандили по тройной цене откуда? Мир, он разнообразен и неоднороден и в погоне за псевдопатриотизмом, НЕ по МЕТОДИЧКАМ, можно прийти к парадоксальным открытиям
08.08.2020 14:46 Відповісти
До речі, виробляти бензин та дизельне паливо із вугілля цілком реально. Досвід Південно-Африканської республіки, яка має значні поклади вугілля, але не має нафти, тому доказ. Впевнений у тому, що те саме можна було б організувати і в Україні. Була б лише політична воля, якої наразі немає.
08.08.2020 17:17 Відповісти
Иванов, твой зеля уже такого наоткапывал, до щербицкий-таки покажется новым лицом!)
08.08.2020 14:26 Відповісти
Разумков или отморозится или переведет стрелки на Зебуина.
08.08.2020 14:07 Відповісти
Мудрый, взвешенный в мыслях и делах политик. Респект Москалю. Порошенко всегда окружал себя украинцами высокого уровня. Дед Москаль истину глаголет с правдой маткой, не каждый сейчас так умеет...
08.08.2020 14:08 Відповісти
Какой Герус,гетьмановича нужно гнать,он враг всего малого бизнеса в Украине и агент лубянки,а Герус пусть работает,хоть кто то в верхзраде будет прижимать хвост подонку ахметке.
08.08.2020 14:10 Відповісти
твой герус уже уработал Енергоатом и Центренерго.
08.08.2020 14:15 Відповісти
І купувати електрику в москалів?
08.08.2020 14:16 Відповісти
Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду ./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход/ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс/САП, НАБУ,СБУ ужинает Коломойский и поэтому " Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России.03.07.20".
08.08.2020 14:11 Відповісти
Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса во исполнение петиции президенту - Цензор.НЕТ 5697
08.08.2020 14:16 Відповісти
Усі, хто захищає Геруса тут у коментах, - кацапські тролі!!! Бо нормальна людина не захищатиме цього молодика, який повернув іморт електрики з рашки!
08.08.2020 14:18 Відповісти
Импорт в 1-2% чтоб немного усмирить аппетиты рыжего бандюгана? Давай, слушай больше шлюшко и топи дальше за ахметку.
08.08.2020 15:06 Відповісти
Герус уже длительное время фигурирует в сми и ВР, как агент кремля, однако блащень никак не реагирует, это плохой сигнал.
08.08.2020 14:19 Відповісти
геРУС это прикольно....почти коронвиРУС
08.08.2020 14:20 Відповісти
Короногерус!)
08.08.2020 14:31 Відповісти
Ось вам ще відповідь зєгуано на петицію: https://caddy-club.in.ua/members/%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BC.286/ Президент України Володимир Зеленський нагадав, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року будівлі та споруди на вул. Лаврській, 11 і на вул. Лаврській, 15 у Києві, згідно з визначеним переліком, були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української Православної Церкви Московського Патріархату.
08.08.2020 14:20 Відповісти
Зеля повторяет подвиги Индюковича....
08.08.2020 14:21 Відповісти
Письмо Зеленского Путлеру Чуркин уже не прочитает в ООН
08.08.2020 14:25 Відповісти
Що це за поклоніння - просить.Як це просить,просять милостиню,а ви все виконуйте по закону,ви хочу вам нагадати - слуги народу.
08.08.2020 14:30 Відповісти
зміни настануть тільки після виходу на протести отих недохохлів, що віддали голоси за зе на радість путіну, а поки що все буде, як в білорусії, без змін.
08.08.2020 14:31 Відповісти
73 %... завтра в Белоруси на выборах Путлер не нарисует....Бацька от рук отбился.... нефть у омериканцев покупает.газ у катара...лишил РАБссию вонючку заработка...
08.08.2020 14:34 Відповісти
Да у путина теперь много времени.Обнулился. Хотел бацьку в крови замазать, чтобы он кроме парашки никуда не смотрел.
Также на всех парах готовят французов и немцев к норманскому сговору и капитуляции украины. Операция "перемирие" ведь прокатила. Фсьшники по ес носятся как черти по аду, подготовляют зебку к сдаче.
08.08.2020 18:20 Відповісти
Це ж яким треба бути народом в Україні, щоб проголосувати за клоунів із 95 кварталу і віддати державну владу жидам на відкуп!
Тепер Менделі і Геруси наше Все!!!
08.08.2020 14:36 Відповісти
Здаєцця, була ж вже й пєтіція "Зелю-геть"?! Шо там?
08.08.2020 14:37 Відповісти
Бедный гудок. За шо ж такое то😮
08.08.2020 14:39 Відповісти
Вчера Эрдоган замочил в Сирии ВагнерНетов Плешивого...,подох офицер РАБссиянской армии...
08.08.2020 14:40 Відповісти
За політичний вплив на електорат з корупційною складовою, яка привела до катастрофічних наслідків в одній із вагомих галузевих прямків економіки країни треба розслідування НАБУ та САП
08.08.2020 14:40 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского / Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, 13.06.20 20:44/ Но виновата зелёная энергетка. Утверждают слуги Коломойского. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%. Как только её уберут тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час уменьшится в разы. Так сразу.
08.08.2020 14:43 Відповісти
Хоть одна челобитная (петиция) результат принесла? Горящие шины убеждали быстрее....
08.08.2020 14:45 Відповісти
При Порошенко компания Нафтогаз платила в бюджет страны самые высокий процент налогов,завта компанию Нафтогаз Зеля обанкротит...,из самой прибыльной ее зделают бомжом..отака арыхметика малята..
08.08.2020 14:46 Відповісти
На 9 авгута РАБссия готовит Майдан в Минске,хотять батькин колхоз забрать себе....
08.08.2020 14:53 Відповісти
до 24 числа в украине нужно поменять паперсных на разумкова как ио
08.08.2020 18:25 Відповісти
А знаете почему? 9 августа 1945 года дохлый СССр напал на Японию...,Путлер любит Сакральные даты....
08.08.2020 14:55 Відповісти
Шо Москалику стара ти повія. Амиєтка грошенят підкинув?
08.08.2020 14:58 Відповісти
по конституции презик только на сцену назначает и снимает
08.08.2020 15:00 Відповісти
да не отставка, а посадка за измену , и не только его,есть еще списавший долги грязьпрома на лярды баксов украинского народа...
08.08.2020 15:05 Відповісти
Судя по шЫкаладному вою Геруса надо любить и лелеять!
08.08.2020 17:09 Відповісти
пригожинцы тоже тут. там путина хвалить нужно за поребриком. Рейтин упал на пол шестого.
Ватный туда родину-путина спасать.
08.08.2020 18:24 Відповісти
Ты бы не лазилО где попало, а сиделО бы тихо!
08.08.2020 20:04 Відповісти
Место геруса в ростове. Тухлые яйца в киеве должны летать со всех сторон
08.08.2020 18:22 Відповісти
Этот подонок разрушил энергетику целенаправленными фейками про Роттердам, продвижением российской электроэнергии и угля на украинский рынок, разрушении энергорынка, разорении Центрэнерго. Его место в тюрьме вместе со своим хозяином Беней.
08.08.2020 19:56 Відповісти
там вже двічі зеля набирав 25 000 голосів і досі сидить на Банковій
08.08.2020 21:46 Відповісти
 
 