Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса во исполнение петиции президенту

Председателя Верховной Рады просят инициировать увольнение Андрея Геруса с должности председателя энергетического комитета парламента во исполнение электронной петиции шахтеров к президенту.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо Дмитрию Разумкову направил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Прошу сообщить, когда именно будет инициирована отставка с должности главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса? Прошу дать персональную оценку его деструктивной и явно антиукраинской деятельности, что приводит к уничтожению стратегических отраслей экономики Украины, ее зависимости от энергоресурсов страны-агрессора Российской Федерации, а также уничтожает авторитет Верховной Рады в Украине и мире", - отмечается в обращении.

Напомним, 8 мая на сайте президента была зарегистрирована электронная петиция украинских шахтеров относительно критической ситуации в угольной отрасли и энергетике в целом, которая сложилась из-за импорта российского тока. Авторы петиции просили президента освободить от должности председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России. Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25000 голосов.

Отвечая на петицию, президент Владимир Зеленский отметил, что увольнение главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса относится к компетенции Верховной Рады.

