РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8680 посетителей онлайн
Новости
5 983 79

Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса во исполнение петиции президенту

Председателя Верховной Рады просят инициировать увольнение Андрея Геруса с должности председателя энергетического комитета парламента во исполнение электронной петиции шахтеров к президенту.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо Дмитрию Разумкову направил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Прошу сообщить, когда именно будет инициирована отставка с должности главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса? Прошу дать персональную оценку его деструктивной и явно антиукраинской деятельности, что приводит к уничтожению стратегических отраслей экономики Украины, ее зависимости от энергоресурсов страны-агрессора Российской Федерации, а также уничтожает авторитет Верховной Рады в Украине и мире", - отмечается в обращении.

Напомним, 8 мая на сайте президента была зарегистрирована электронная петиция украинских шахтеров относительно критической ситуации в угольной отрасли и энергетике в целом, которая сложилась из-за импорта российского тока. Авторы петиции просили президента освободить от должности председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России. Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25000 голосов.

Отвечая на петицию, президент Владимир Зеленский отметил, что увольнение главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса относится к компетенции Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахтеры просят Зеленского рассмотреть отставку Геруса, - Волынец

Автор: 

Москаль Геннадий (1822) Герус Андрей (185) Разумков Дмитрий (1522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Гнати цю московську гниду, сцяною ганчіркою, за порєбрік !!)))
показать весь комментарий
08.08.2020 14:02 Ответить
+15
Чому цей Хєрус досі в зРаді??))
показать весь комментарий
08.08.2020 14:04 Ответить
+15
Возможно потому что ворюга и подкацапская гнида. Или то для зебилов ниче?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чем это нашим "кормильцам" герус неугодил?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:02 Ответить
Возможно потому что ворюга и подкацапская гнида. Или то для зебилов ниче?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:07 Ответить
Для тебе нормально купувати електрику в москалів???
показать весь комментарий
08.08.2020 14:15 Ответить
дядя, ты дурак?..
или просто зебнутый?
показать весь комментарий
08.08.2020 15:09 Ответить
Зе бегает по передовой с киногруппой и актерами снимает кино как он с армией.
Пока кураторы его готовят к капитуляции в норманском сговоре.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:15 Ответить
Гнати цю московську гниду, сцяною ганчіркою, за порєбрік !!)))
показать весь комментарий
08.08.2020 14:02 Ответить
Чому цей Хєрус досі в зРаді??))
показать весь комментарий
08.08.2020 14:04 Ответить
Так там сейчас "других" нет.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:47 Ответить
Підтримаємо Москаля у прагненні відсторонити російське лоббі від впливу на економіку країни
показать весь комментарий
08.08.2020 14:02 Ответить
Герус, перелогінься
показать весь комментарий
08.08.2020 14:41 Ответить
Вы сначала с этой "петицией" разберитесь : кто конкретно и для чего её выдумал и нарисовал? Уже и Москаль вылез. Осталось только Щербицкого откопать, чтобы вся олд гвардия была на месте
показать весь комментарий
08.08.2020 14:03 Ответить
Петиция про увольнения бениного цуцика геруса.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:05 Ответить
Это мальчик Ринат просит уволить Геруса, через подписи своих шахтёров, которые собирали под роспись и 90% которых, не знают кто такой Герус и что он делает? Петициями будем депутатов и чиновников снимать?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:09 Ответить
Петициями привлекают внимание к мегаворовству бениных шестерок.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:13 Ответить
А ты чего переживаешь?В новостях же сказали, что главачом плотно заинтересовались Штаты, значит всё скоро будет хорошо.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:16 Ответить
Пока что, "откапывает" именно Зеленский: компания что надо подобралась.
Молодые и перспективные, дальше некуда.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:08 Ответить
и продвигающие интересы рф.продажные шкуры
показать весь комментарий
08.08.2020 14:15 Ответить
Кучму в ТКГ кто откопал? А ведь было когда-то "Кучму гэть". "Революционер-социалист" в свитере и кожанке Юра Луценко, он же 5-й или какой там Генпрокурор, с Ющенко, Юлей, Порохом, тем же Жванией и Мартыненко сигали по броневикам и скандировали на площадях. Как-то стали мы быстро забывать об этом
показать весь комментарий
08.08.2020 14:17 Ответить
Жвания, никогда в Майдане не участвовал: просто свалил из регионов, когда керосином запахло.
Допустим, Порошенко Кучму в Минск привел, но Порошенко уже вроде как год не при делах?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:20 Ответить
А це має значення? Герус дозволив продаж електрики з кацапії? Дозволив! Все інше - не важливо!
показать весь комментарий
08.08.2020 14:16 Ответить
Если мы будем по "петициям" увольнять кого-либо - это дорога в окончательный хаос. А если мы такие принципиальные по отношению к торговле с Рашкой, так бензин и дизель мы чей покупаем все эти годы? А контрабандные запчасти к военке? А уголь с Лугандона никого не интересует?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:21 Ответить
от не надо так умилительно переводить стрелки) геруса требуют уволить не "по-петиции", а по факту воровства и коллаборации с агрессором.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:30 Ответить
А "петиция возмущённых граждан", с которой носятся который месяц при чём? Для галочки? С воровством идите в суды, "отреформированные" в 2014-2019. А по коллаборации извините, у нас не наказывают - ВР так и не приняла соответствующее законодательство в тех же 2014-2019, у нас даже террористы на домашнем аресте. Так что очередной громкий пук Донецкого рыжего мальчика в острой дискуссии с Днепропетровским пузатеньким
показать весь комментарий
08.08.2020 14:37 Ответить
Дима твой набор чуши из методичек не интересен.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:40 Ответить
Когда будешь заправляться на заправке, подумай о нефти, из которой он сделан. Танки кстати, дизелем из той же нефти заправляются. Да и всем известные Свинарчуки запчасти контрабандили по тройной цене откуда? Мир, он разнообразен и неоднороден и в погоне за псевдопатриотизмом, НЕ по МЕТОДИЧКАМ, можно прийти к парадоксальным открытиям
показать весь комментарий
08.08.2020 14:46 Ответить
До речі, виробляти бензин та дизельне паливо із вугілля цілком реально. Досвід Південно-Африканської республіки, яка має значні поклади вугілля, але не має нафти, тому доказ. Впевнений у тому, що те саме можна було б організувати і в Україні. Була б лише політична воля, якої наразі немає.
показать весь комментарий
08.08.2020 17:17 Ответить
Иванов, твой зеля уже такого наоткапывал, до щербицкий-таки покажется новым лицом!)
показать весь комментарий
08.08.2020 14:26 Ответить
Разумков или отморозится или переведет стрелки на Зебуина.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:07 Ответить
Мудрый, взвешенный в мыслях и делах политик. Респект Москалю. Порошенко всегда окружал себя украинцами высокого уровня. Дед Москаль истину глаголет с правдой маткой, не каждый сейчас так умеет...
показать весь комментарий
08.08.2020 14:08 Ответить
Какой Герус,гетьмановича нужно гнать,он враг всего малого бизнеса в Украине и агент лубянки,а Герус пусть работает,хоть кто то в верхзраде будет прижимать хвост подонку ахметке.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:10 Ответить
твой герус уже уработал Енергоатом и Центренерго.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:15 Ответить
І купувати електрику в москалів?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:16 Ответить
Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду ./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход/ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс/САП, НАБУ,СБУ ужинает Коломойский и поэтому " Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России.03.07.20".
показать весь комментарий
08.08.2020 14:11 Ответить
Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса во исполнение петиции президенту - Цензор.НЕТ 5697
показать весь комментарий
08.08.2020 14:16 Ответить
Усі, хто захищає Геруса тут у коментах, - кацапські тролі!!! Бо нормальна людина не захищатиме цього молодика, який повернув іморт електрики з рашки!
показать весь комментарий
08.08.2020 14:18 Ответить
Импорт в 1-2% чтоб немного усмирить аппетиты рыжего бандюгана? Давай, слушай больше шлюшко и топи дальше за ахметку.
показать весь комментарий
08.08.2020 15:06 Ответить
Герус уже длительное время фигурирует в сми и ВР, как агент кремля, однако блащень никак не реагирует, это плохой сигнал.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:19 Ответить
геРУС это прикольно....почти коронвиРУС
показать весь комментарий
08.08.2020 14:20 Ответить
Короногерус!)
показать весь комментарий
08.08.2020 14:31 Ответить
Ось вам ще відповідь зєгуано на петицію: https://caddy-club.in.ua/members/%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BC.286/ Президент України Володимир Зеленський нагадав, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року будівлі та споруди на вул. Лаврській, 11 і на вул. Лаврській, 15 у Києві, згідно з визначеним переліком, були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української Православної Церкви Московського Патріархату.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:20 Ответить
Зеля повторяет подвиги Индюковича....
показать весь комментарий
08.08.2020 14:21 Ответить
Письмо Зеленского Путлеру Чуркин уже не прочитает в ООН
показать весь комментарий
08.08.2020 14:25 Ответить
Що це за поклоніння - просить.Як це просить,просять милостиню,а ви все виконуйте по закону,ви хочу вам нагадати - слуги народу.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:30 Ответить
зміни настануть тільки після виходу на протести отих недохохлів, що віддали голоси за зе на радість путіну, а поки що все буде, як в білорусії, без змін.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:31 Ответить
73 %... завтра в Белоруси на выборах Путлер не нарисует....Бацька от рук отбился.... нефть у омериканцев покупает.газ у катара...лишил РАБссию вонючку заработка...
показать весь комментарий
08.08.2020 14:34 Ответить
Да у путина теперь много времени.Обнулился. Хотел бацьку в крови замазать, чтобы он кроме парашки никуда не смотрел.
Также на всех парах готовят французов и немцев к норманскому сговору и капитуляции украины. Операция "перемирие" ведь прокатила. Фсьшники по ес носятся как черти по аду, подготовляют зебку к сдаче.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:20 Ответить
Це ж яким треба бути народом в Україні, щоб проголосувати за клоунів із 95 кварталу і віддати державну владу жидам на відкуп!
Тепер Менделі і Геруси наше Все!!!
показать весь комментарий
08.08.2020 14:36 Ответить
Здаєцця, була ж вже й пєтіція "Зелю-геть"?! Шо там?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:37 Ответить
Бедный гудок. За шо ж такое то😮
показать весь комментарий
08.08.2020 14:39 Ответить
Вчера Эрдоган замочил в Сирии ВагнерНетов Плешивого...,подох офицер РАБссиянской армии...
показать весь комментарий
08.08.2020 14:40 Ответить
За політичний вплив на електорат з корупційною складовою, яка привела до катастрофічних наслідків в одній із вагомих галузевих прямків економіки країни треба розслідування НАБУ та САП
показать весь комментарий
08.08.2020 14:40 Ответить
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского / Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, 13.06.20 20:44/ Но виновата зелёная энергетка. Утверждают слуги Коломойского. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%. Как только её уберут тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час уменьшится в разы. Так сразу.
показать весь комментарий
08.08.2020 14:43 Ответить
Хоть одна челобитная (петиция) результат принесла? Горящие шины убеждали быстрее....
показать весь комментарий
08.08.2020 14:45 Ответить
При Порошенко компания Нафтогаз платила в бюджет страны самые высокий процент налогов,завта компанию Нафтогаз Зеля обанкротит...,из самой прибыльной ее зделают бомжом..отака арыхметика малята..
показать весь комментарий
08.08.2020 14:46 Ответить
На 9 авгута РАБссия готовит Майдан в Минске,хотять батькин колхоз забрать себе....
показать весь комментарий
08.08.2020 14:53 Ответить
до 24 числа в украине нужно поменять паперсных на разумкова как ио
показать весь комментарий
08.08.2020 18:25 Ответить
А знаете почему? 9 августа 1945 года дохлый СССр напал на Японию...,Путлер любит Сакральные даты....
показать весь комментарий
08.08.2020 14:55 Ответить
Шо Москалику стара ти повія. Амиєтка грошенят підкинув?
показать весь комментарий
08.08.2020 14:58 Ответить
по конституции презик только на сцену назначает и снимает
показать весь комментарий
08.08.2020 15:00 Ответить
да не отставка, а посадка за измену , и не только его,есть еще списавший долги грязьпрома на лярды баксов украинского народа...
показать весь комментарий
08.08.2020 15:05 Ответить
Судя по шЫкаладному вою Геруса надо любить и лелеять!
показать весь комментарий
08.08.2020 17:09 Ответить
пригожинцы тоже тут. там путина хвалить нужно за поребриком. Рейтин упал на пол шестого.
Ватный туда родину-путина спасать.
показать весь комментарий
08.08.2020 18:24 Ответить
Ты бы не лазилО где попало, а сиделО бы тихо!
показать весь комментарий
08.08.2020 20:04 Ответить
Место геруса в ростове. Тухлые яйца в киеве должны летать со всех сторон
показать весь комментарий
08.08.2020 18:22 Ответить
Этот подонок разрушил энергетику целенаправленными фейками про Роттердам, продвижением российской электроэнергии и угля на украинский рынок, разрушении энергорынка, разорении Центрэнерго. Его место в тюрьме вместе со своим хозяином Беней.
показать весь комментарий
08.08.2020 19:56 Ответить
там вже двічі зеля набирав 25 000 голосів і досі сидить на Банковій
показать весь комментарий
08.08.2020 21:46 Ответить
 
 