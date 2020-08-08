УКР
Чоловік потонув під час відпочинку на затопленому кар'єрі на Вінниччині, - ДСНС

Чоловік потонув під час відпочинку на затопленому кар'єрі на Вінниччині, - ДСНС

У селі Черепашинці напередодні ввечері підняли на берег тіло чоловіка, який зник під час відпочинку на затопленому кар'єрі днем раніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Вінницькій області, водолази обстежили поверхню акваторії водойми загальною площею 7 500 кв.м.

"Рятувальники щоразу наголошують, що здебільшого люди гинуть на воді через власну необережність, тому, відправляючись на водойми, потрібно бути вкрай обережними та відповідальними! З огляду на кількість надзвичайних подій на воді з початком весняно-літнього періоду ДСНС закликає громадян чітко та неухильно дотримуватися правил безпеки на водних об'єктах", - наголошується в повідомленні.

не поможет, а только заведёт
08.08.2020 23:42 Відповісти
Вот до чего доводят совэцкие затопления карьеров .
Ни разрешений тебе , ни откатов, и вот , последствия царского режиму ...
08.08.2020 19:13 Відповісти
таки да - этот карьер - 19 века.. "царского режима"))
https://www.youtube.com/watch?v=VL8dOohgBbs
08.08.2020 19:21 Відповісти
https://youtu.be/xoMFntMkyb4

https://youtu.be/SG6JLZFeEgw
09.08.2020 02:01 Відповісти
Губит людей не пиво ,губит людей вода ...
08.08.2020 19:26 Відповісти
 
 