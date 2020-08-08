Чоловік потонув під час відпочинку на затопленому кар'єрі на Вінниччині, - ДСНС

У селі Черепашинці напередодні ввечері підняли на берег тіло чоловіка, який зник під час відпочинку на затопленому кар'єрі днем раніше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Вінницькій області, водолази обстежили поверхню акваторії водойми загальною площею 7 500 кв.м.

"Рятувальники щоразу наголошують, що здебільшого люди гинуть на воді через власну необережність, тому, відправляючись на водойми, потрібно бути вкрай обережними та відповідальними! З огляду на кількість надзвичайних подій на воді з початком весняно-літнього періоду ДСНС закликає громадян чітко та неухильно дотримуватися правил безпеки на водних об'єктах", - наголошується в повідомленні.

