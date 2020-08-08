РУС
Мужчина утонул во время отдыха на затопленном карьере на Виннитчине, - ГСЧС

Мужчина утонул во время отдыха на затопленном карьере на Виннитчине, - ГСЧС

В селе Черепашинцы накануне вечером подняли на берег тело мужчины, пропавшего во время отдыха на затопленном карьере днем ранее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, водолазы обследовали поверхность акватории водоема общей площадью 7500 кв.м.

"Спасатели каждый раз подчеркивают, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь на водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны! Учитывая количество чрезвычайных происшествий на воде с началом весенне-летнего периода, ГСЧС призывает граждан строго и неуклонно соблюдать правила безопасности на водных объектах", - отмечается в сообщении.

Винницкая область (1102) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) смерть (9299) ГСЧС (5145)
не поможет, а только заведёт
08.08.2020 23:42 Ответить
Вот до чего доводят совэцкие затопления карьеров .
Ни разрешений тебе , ни откатов, и вот , последствия царского режиму ...
08.08.2020 19:13 Ответить
таки да - этот карьер - 19 века.. "царского режима"))
https://www.youtube.com/watch?v=VL8dOohgBbs
08.08.2020 19:21 Ответить
https://youtu.be/xoMFntMkyb4

https://youtu.be/SG6JLZFeEgw
09.08.2020 02:01 Ответить
Губит людей не пиво ,губит людей вода ...
08.08.2020 19:26 Ответить
 
 