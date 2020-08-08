Мужчина утонул во время отдыха на затопленном карьере на Виннитчине, - ГСЧС

В селе Черепашинцы накануне вечером подняли на берег тело мужчины, пропавшего во время отдыха на затопленном карьере днем ранее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, водолазы обследовали поверхность акватории водоема общей площадью 7500 кв.м.

"Спасатели каждый раз подчеркивают, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь на водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны! Учитывая количество чрезвычайных происшествий на воде с началом весенне-летнего периода, ГСЧС призывает граждан строго и неуклонно соблюдать правила безопасности на водных объектах", - отмечается в сообщении.

