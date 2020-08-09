В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 8 серпня, в Україні виявили 1199 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 18 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 80 949. Найбільше нових випадків у Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях, а також в Києві.

Одужали від захворювання на коронавірус вже 43 972 українців, тільки за останню добу - 317.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2974 випадки;

Волинська область - 4282 випадки;

Дніпропетровська область - 1547 випадків;

Донецька область - 975 випадків;

Житомирська область - 2131 випадок;

Закарпатська область - 5765 випадків;

Запорізька область - 937 випадків;

Івано-Франківська область - 5676 випадків;

Кіровоградська область - 721 випадок;

м. Київ - 9498 випадків;

Київська область - 4176 випадків;

Львівська область - 10 851 випадок;

Луганська область - 153 випадки;

Миколаївська область - 705 випадків;

Одеська область - 4165 випадків;

Полтавська область - 494 випадки;

Рівненська область - 6840 випадків;

Сумська область - 668 випадків;

Тернопільська область - 3289 випадків;

Харківська область - 4784 випадки;

Херсонська область - 267 випадків;

Хмельницька область - один тисяча триста сорок шість випадків;

Чернівецька область - 6669 випадків;

Черкаська область - 1022 випадки;

Чернігівська область - 1014 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.