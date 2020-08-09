УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7891 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 571 186

В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу

В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 8 серпня, в Україні виявили 1199 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 18 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 80 949. Найбільше нових випадків у Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях, а також в Києві.

Одужали від захворювання на коронавірус вже 43 972 українців, тільки за останню добу - 317.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж

Одужали від захворювання на коронавірус вже 43 972 українців, тільки за останню добу - 317.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2974 випадки;
Волинська область - 4282 випадки;
Дніпропетровська область - 1547 випадків;
Донецька область - 975 випадків;
Житомирська область - 2131 випадок;
Закарпатська область - 5765 випадків;
Запорізька область - 937 випадків;
Івано-Франківська область - 5676 випадків;
Кіровоградська область - 721 випадок;
м. Київ - 9498 випадків;
Київська область - 4176 випадків;
Львівська область - 10 851 випадок;
Луганська область - 153 випадки;
Миколаївська область - 705 випадків;
Одеська область - 4165 випадків;
Полтавська область - 494 випадки;
Рівненська область - 6840 випадків;
Сумська область - 668 випадків;
Тернопільська область - 3289 випадків;
Харківська область - 4784 випадки;
Херсонська область - 267 випадків;
Хмельницька область - один тисяча триста сорок шість випадків;
Чернівецька область - 6669 випадків;
Черкаська область - 1022 випадки;
Чернігівська область - 1014 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
От простуды в любом случае не уйдешь - разве что в бункер заваришься. А маски СИЗ не являются - это предмет гигиены и плацебо для впечатлительных. Вот только эти впечатлительные свои неврозы начали переносить на окружающих - и это уже должно напрягать куда больше, чем простуда.
показати весь коментар
09.08.2020 09:35 Відповісти
+8
Ага, по-вашему самые умные это те, кто забил на все предосторожности и разносил заразу в свой и домам своих знакомых и незнакомых.
показати весь коментар
09.08.2020 09:31 Відповісти
+5
Весну покарантинили - теперь время добирать. Привет всем, кто сидел дома и наивно верил, что вирус заскучает и свалит - ну и лохи же вы.
показати весь коментар
09.08.2020 09:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я уже писал Вам
https://censor.net/ua/user/95229
Мы обсуждаем ношение масок населением. В больницах высокая вирусная концентрация и контакты с больными. Там одной маски мало.
https://censor.net/ua/comments/locate/3212686/019214cb-bfae-703a-84c0-f74d6dee7c89У вас слабое зрение или соображение?
показати весь коментар
09.08.2020 22:12 Відповісти
В последнем предложении правильно описали свои физические недостатки. Еще раз повторяю - о бесполезнсти масок говорит количество зараженных в стране медиков - около10 тысяч, которые носят маски наиболее скрупулезно и своевременно их меняют. А вирусная концентрация на "защитную " функцию маски никак не влияет - если она не пропускает вирусы, то концентрация их до маски не имеет значения.
Свежий (за 3 августа) обзор о бесполезности масок можете прочитать и здесь
https://www.conservativereview.com/news/horowitz-fort-benning-japan-hawaii-face-masks-not-working/
показати весь коментар
10.08.2020 13:32 Відповісти
Мы обсуждаем ношение масок населением. В больницах высокая вирусная концентрация и контакты с больными. Там одной маски мало.
показати весь коментар
10.08.2020 13:37 Відповісти
Вы читали исследования по теме пользы масок? Во все х доступных исследованиях написано одно и тоже - маски для населения при вирусных инфекциях бесполезны, для защиты медперсонала эффективны только распираторы.
показати весь коментар
10.08.2020 15:15 Відповісти
Вот Ваш пост
https://censor.net/user/231790
"Рандомизированные контролируемые испытания с участием медицинских работников показали, что респираторы при постоянном ношении в течение смены эффективны, но не при периодическом ношении. Медицинские маски оказались неэффективными, а тканевые - еще менее эффективными. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748920301139
https://censor.net/comments/locate/3212686/019214cb-bfa0-71d2-920c-20a19c859892
по этой ссылке
Results
A total of 19 randomised controlled trials were included in this study - 8 in community settings, 6 in healthcare settings and 5 as source control. Most of these randomised controlled trials used different interventions and outcome measures. In the community, masks appeared to be effective with and without hand hygiene, and both together are more protective. Randomised controlled trials in health care workers showed that respirators, if worn continually during a shift, were effective but not if worn intermittently. Medical masks were not effective, and cloth masks even less effective. When used by sick patients randomised controlled trials suggested protection of well contacts.
Вы взяли и перевели только то, что выделено мною курсивом. А то, что я выделил жирным шрифтом Вы стыдливо и манипулятивно умолчали. Вот перевод
"В сообществе маски оказались эффективными как с гигиеной рук, так и без нее, и обе вместе они обеспечивают большую защиту."
Не надоело Вам врать?
показати весь коментар
10.08.2020 15:27 Відповісти
Вы соображать можете? Я привел только итоговый вывод их рандомизированного исследования, которое Вы и выделили курсивом, но не поняли, что это их заключительный и окончательный вывод.
показати весь коментар
10.08.2020 16:04 Відповісти
Вам не надоело под дурачка косить?
Научные результаты авторов статьи - это все, что содержится в разделе "Results".
показати весь коментар
10.08.2020 16:12 Відповісти
Вы не задумывались под кого сами косите? Почему Вы не обратили внимание, что в "Results" рассуждения о масках только в предположительной, а не утвердительной форме? Утвердительно там только положение о пользе именно распиратора для медперсонала.
И цитата о бесполезности масок, которую я приводил тоже утвердительная, а не предположительная.
показати весь коментар
10.08.2020 17:09 Відповісти
Ну, чтобы это узнать наверняка, Вам надо написать авторам работы.
Лично я думаю, это от того, что маски бывают очень разные. Если кто-то наладит изготовление марлевых масок в два или три слоя, то они хрен кого защитят. А при претензиях потребителей этот кадр будет ссылаться в суде на утвердительное мнение ученых. И потом адвокат Daniel Horowitz тех ученых по миру пустит.
Вот одна из возможных причин, почему они так и пишут.
показати весь коментар
10.08.2020 21:35 Відповісти
Хочу обратить внимание, что о предполагаемой пользе масок пишут в основном те, кто проводит исследования в интересах их производителей (и без сомнения, они же и финансовые спонсоры этих исследований). При чем даже они говорят о защите масками только от капель при кашле и чихании, а не от аэрозолей при дыхании. А вот многолетние, именно научные, исследования, особенно активно проводившиеся после вспышек 2003 и 2009гг. показывают полную бесполезность (и даже вредность) масок при вирусных инфекциях. Списки этих исследований неоднократно приводились.
показати весь коментар
11.08.2020 15:15 Відповісти
Сколько случайно контролируемых исследований охватывает обзор, на который Вы ссылаетесь? И каков научный профиль издания Сonservative Review?
показати весь коментар
10.08.2020 14:23 Відповісти
https://www.whitecollar.us/
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Ну, автор статьи о масках - адвокат. Ссылок на случайно контролируемые исследования у него нет. Издание не научное. Следовательно, достоверность его выводов - низкая.
показати весь коментар
10.08.2020 15:42 Відповісти
Основные независимые исследователи любых проблем и статистики в штатах, в том числе и медицинских, известные в стране юристы. И именно их выводы считаются там наиболее достоверными, так как при использовании недостоверных данных они рискуют полной потерей авторитета и своего юридического бизнеса.
показати весь коментар
10.08.2020 16:11 Відповісти
Вы профан. Адвокаты всегда представляют интересы одной из сторон процесса. Независимые и неупрежденные там судебные эксперты.
показати весь коментар
10.08.2020 16:14 Відповісти
Профан это Вы, раз не понимаете разницу между понятиями адвокат и юрист. И судебные эксперты это тоже отдельная ветвь.
показати весь коментар
10.08.2020 16:19 Відповісти
Вы точно сами смотрели ссылку, что давали мне https://www.whitecollar.us/ ?
Там название охеренно большими буквами
https://www.whitecollar.us/ Law Office of Daniel Horowitz
https://www.whitecollar.us/ Trial Lawyer Fighting for Your Rights

Перевести сами сможете?
показати весь коментар
10.08.2020 16:37 Відповісти
А Вы это почему не прочитали?
"Horowitz associates with 5 individual practices to form a complex medical fraud defense team for high level cases".

"He is one of the nation's most experienced trial lawyers and prominent television legal analyst. You've seen him on https://www.youtube.com/watch?v=94tX5A-YUFk Nancy Grace , Larry King, Fox News, CNN, MSNBC. Horowitz was a legal analyst for CNN and MSNBC ... ".
показати весь коментар
10.08.2020 17:19 Відповісти
Это отменяет тот факт, что он адвокат?
показати весь коментар
10.08.2020 20:59 Відповісти
Любой юрист может получить лицензию на адвокатскую деятельность, но при этом его базовая профессия юрист.
показати весь коментар
11.08.2020 15:03 Відповісти
Все правильно. Вот ответ на мой вопрос: То, что он юрист никак не отменяет того, что он адвокат. А адвокаты действуют в интересах своих клиентов за деньги. О какиой независимости их суждений тут можно говорить?
Вот один из примеров (хорошо Вам известный)

Февраль 1996: адвокат JABS Ричард Барр нанимает Уэйкфилда за 150 фунтов в час плюс расходы, для того, чтобы поддержать иск в отношении производителей MMR. Этот контракт не афишируется.
Июль 1996: в попытке доказать связь заболевания с MMR в Royal Free medical school госпитализирован первый ребенок. Юридическая компания UK Legal Aid Board выделяет на исследования 55 тысяч фунтов. Этот факт также не афишируется.
Сентябрь 1996: Уэйкфилд и его наставник Рой Паундер встречаются с администрацией медицинской школы, чтобы обсудить рыночные перспективы нового бизнеса, основанного на патентованной Уэйкфилдом диагностической методике.

показати весь коментар
11.08.2020 15:32 Відповісти
Эту тему мы уже обсуждали. Там далеко не все однозначно и правильно трактуется. Тем не менее, этот частный пример не имеет никакого отношения к теме обсуждения - приводимым Горовиц, как авторитетным и признанным в штатах юристом аналитиком, обобщенных данных по ковид и маскам. Тем более, что это им приводится не в рамках какого-либо судебного процесса.
показати весь коментар
11.08.2020 15:43 Відповісти
"обобщенных данных по ковид и маскам."
Повторяю вопрос "Сколько случайно контролируемых исследований охватывает обзор Горовица? "
показати весь коментар
11.08.2020 16:09 Відповісти
Напишите ему запрос. Меня интересуют только приведенные им факты и выводы, так же не смневаюсь в них, поскольку за этим стоит его личный авторитет признанного юриста аналитика. И им он, без сомнения, дорожит. Если владеете опровергающими данными - приведите.
показати весь коментар
11.08.2020 16:59 Відповісти
А Вы разве ссылки на работы других ученых в его статье не смотрели? Ай-яй-яй. Нет там ссылок на исследования с РКИ.
показати весь коментар
11.08.2020 17:10 Відповісти
Он не только адвокат, но и авторитетный юридический эксперт.
показати весь коментар
10.08.2020 17:21 Відповісти
Тема статьи касается воросов права? Нет, она касается специальных знаний, в данном случае эпидемиологии (распространения болезней) и средств индивидуальной защиты. А это компетенция судебных экспертов.

Стаття 1. Поняття судової експертизи
Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
показати весь коментар
12.08.2020 10:38 Відповісти
Эксперты аналитики и судебные эксперты это две большие разницы и задачи решают разные.
показати весь коментар
14.08.2020 16:38 Відповісти
Боже, какой тупой пустопорожний спор.
Маски неэффективны?
тогда зачем во во всем мире, врачи, работающие с ковид носят ffp3 маски и костюмы как у космонавтов и вкладывают в защиту безумные деньги??
наверное идиоты, ибо не почитали В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 2464 https://censor.net/user/417232
пойди прогуляйся в инф. отделение, нам потом отпишешься, как не заболел без маски .
показати весь коментар
09.08.2020 15:58 Відповісти
Зомбированным телеящиком сектантам противопоказано обсуждение тем, которые они не понимают. Пребывайте в своей вере и далее, носите любые маски и даже защитные скафандры.
показати весь коментар
09.08.2020 17:52 Відповісти
Наш минздрав руководствуется не данными научных исследований, а принципом - все бегут и я бегу.

«Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также со стороны точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности» - главный санитарный врач Ляшко.
показати весь коментар
09.08.2020 12:56 Відповісти
В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 6633 https://censor.net/user/231790

Проблемы не в туалетах, а в головах, как говорил профессор Преображенский. Все правильно на 1000%, однако такие посты, как Ваш, враждебны конечной цели выгодополучателей - управление быдломассой с помощью внушения и поддержания у них животного чувства страха. И принуждение к ношению бесполезных намордников здоровыми (официальная позиция ВОЗ) - их главное средство визуализации этого страха, причем с помощью привлечения полиции.
https://censor.net/comments/locate/3205525/019214db-6f77-738f-afd0-157fbfb37c95
https://censor.net/comments/locate/3205525/019214db-6f77-738f-afd0-157fbfb37c95
Ну что, теперь из Вашего глубокого уважения к позиции ВОЗ, маску наденете?
показати весь коментар
09.08.2020 13:26 Відповісти
Естественно нет, тем более, что и также любимая Вами ВОЗ даже в своих обновленных рекомендациях населению о масках опять даже не вспоминает.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
показати весь коментар
09.08.2020 14:00 Відповісти
и хорошо, не носите.
Одним идиотом может станет меньше.
Естественный отбор, слава Богу, никто не отменял.
показати весь коментар
09.08.2020 16:01 Відповісти
Действительно, на Вас он уже клеймо умственной неполноценности поставил. Ждите своей очереди.
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
А про зелю забыл. 120 тыс обещал до нового года. Видать маски на броде в спермаркетах от этого только и спасают.
показати весь коментар
09.08.2020 11:31 Відповісти
"Ни одна из эмпирических моделей по ковид даже отдаленно не совпала с реальностью. "

Это просто перл.
показати весь коментар
09.08.2020 19:36 Відповісти
Докажите документальными ссылками обратное.
показати весь коментар
09.08.2020 20:13 Відповісти
ЭМПИРИЧЕСКИЙ
{< гр. empeiria - опыт} - относящийся к эмпиризму (https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-41942.htm эмпиризм ), основанный на опыте.
(Источник: «Словарь иностранных слов». Комлев Н.Г., 2006)ЭМПИРИЧЕСКИЙ
основываемый на опыте, добытый путем опыта.
(Источник: «Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке». Попов М., 1907)
У Вас опыт не совпал с реальностью.
показати весь коментар
09.08.2020 23:48 Відповісти
"Опыт" добытый опытным путем нужно еще уметь правильно интерпретировать. Что хотим найти, то и находим, как хотим. так и интерпретируем.
показати весь коментар
10.08.2020 13:22 Відповісти
Тем более, что для COVID-19 оно до сих пор находится на уровне гипотезы и четко не доказано.

ти еще спи...ди,молдаванин,что Ro для Ковид-2019 меньше 1.0 и пандемия начинает затухать.
показати весь коментар
09.08.2020 11:45 Відповісти
Этим "эмпирическим" коэффициентом медчиновники могут крутить, как цыган солнцем.
"Оценки R 0 различаются в зависимости от населения и зависят от продолжительности контагиозности, вероятности заражения при контакте между восприимчивым человеком и инфекционным человеком и частоты контактов" (Dietz K. Оценка основного числа репродуктивных болезней при инфекционных заболеваниях. Stat Methods Med Res. 1993; 2: 23-41).
показати весь коментар
09.08.2020 13:52 Відповісти
К сожалению,умных и ответственных людей очень немного.Распространяют короновирус не они,а бесшабашные дебилы.Правда,есть еще одна категория.Я,например,знаю одну медсестру,которая заболела сама,заразила свою семью и пол села.При этом она тест не проходила и в статистике не участвует.Пока умерла только одна бабушка.А в больнице,где она работает,главврач делает тесты только пациентам,потому что если протестируют персонал,то больницу нужно закрывать.
показати весь коментар
09.08.2020 09:40 Відповісти
А ты дебил!
показати весь коментар
09.08.2020 10:07 Відповісти
Посидим дома - вирус исчезнет, во всем виноваты шашлычники.
Носим маски - вирус исчезнет, во всем виноваты коронадиссиденты и рашен тролли.

На какие грабли вам еще нужно наступить, чтоб понять бессилие человека перед распространением простудного заболевания?
показати весь коментар
09.08.2020 10:21 Відповісти
Простудного? Вы не заблудились в своих мыслях и высказываниях?!
показати весь коментар
09.08.2020 10:41 Відповісти
COVID-19 является простудным заболеванием. И?
показати весь коментар
09.08.2020 10:41 Відповісти
И! І дурень жи я! Думав що інхвекція!
показати весь коментар
09.08.2020 10:45 Відповісти
ОРВИ, да. Для кого-то секрет, что простуда возникает не от холода, а от вирусного возбудителя?
показати весь коментар
09.08.2020 10:47 Відповісти
То причому тут простуда?! Дядя ви дурак?!
показати весь коментар
09.08.2020 10:49 Відповісти
простуда-это и есть инфекционное заболевание, с разными возбудителями вирусами, бактериями, грибками
показати весь коментар
09.08.2020 10:53 Відповісти
Да, но 2019 мы чихали, кашляли, поносили и знали как с этим бороться! В этом и вся заразница! (Для дебилов, которым не доходит)!
показати весь коментар
09.08.2020 10:58 Відповісти
Методы борьбы абсолютно те же, не надо изобретать велосипед.
А лекарства не существует и от аденовирусов, и от хантавирусов, и от массы других
И от аденовирусной пневмонии запросто помирают, вот только интересует ли это медиа? Нет.
Актуального лекарства от гриппа тоже не существует - каждый сезон забитые стационары с гриппозными вирусными пневмониями.
Отличие-то в чем?
показати весь коментар
09.08.2020 11:04 Відповісти
Есть интернет - есть пандемия!!!
Нет интернета - ???????????
показати весь коментар
09.08.2020 11:07 Відповісти
95% популяции - идиоты! В этом и всё отличие!
показати весь коментар
09.08.2020 11:12 Відповісти
Вы в 5% себя видите?
показати весь коментар
09.08.2020 11:21 Відповісти
Чихай на здоровья!
показати весь коментар
09.08.2020 11:23 Відповісти
Нажаль, я вхожу в комісію по підрахунку!
показати весь коментар
09.08.2020 11:36 Відповісти
Ликбез от CDC для комисси счетоводов.
"Остается много неопределенностей. Например, текущие оценки коэффициентов смертности от инфекций не учитывают изменяющиеся во времени изменения вместимости больниц (например, количество коек, количество аппаратов ИВЛ или количество персонала) или различия в показателях основных состояний здоровья, которые могут способствовать более высокой частоте тяжелых заболеваний в коллективных и общественных условиях. Например, в доме престарелых может быть высокий уровень инфицирования (из-за тесных контактов между многими людьми) и тяжелое заболевание (из-за высокого уровня сопутствующих заболеваний), что не отражает частоту или тяжесть заболевания среди более широких слоев населения. пожилых людей. К тому же, практика тестирования жителей дома престарелых на COVID-19 при выявлении положительного пациента может отличаться от практики тестирования контактов с подтвержденными случаями в сообществе. Наблюдаемые значения параметров также могут изменяться со временем (например, процент передачи, произошедший до появления симптомов, будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно помещаются в карантин как люди с симптомами, так и контакты с известными случаями)." https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
показати весь коментар
09.08.2020 13:41 Відповісти
Ликбез от от CDC для комисси критиканов моделей эпидемий.

The parameters in the scenarios:Are estimates intended to support public health preparedness and planning.
Are not predictions of the expected effects of COVID-19.
Do not reflect the impact of any behavioral changes, social distancing, or other interventions.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
показати весь коментар
10.08.2020 10:36 Відповісти
Я это прочитал еще до Вашего цитирования. ничего нового, кроме оправдания разработки хоть какой-то модели для планирования. Но достоверных доказательств правильности таких преположительных моделей не было и нет. Поэтому они и написали то, что я процитировал выше.
показати весь коментар
10.08.2020 15:28 Відповісти
2% людей думают.
3% думают что думают.
95%-ам можно скормить любую туфту.
показати весь коментар
09.08.2020 11:43 Відповісти
дядя,ти дурак ?

ліків немає..
Від вірусів ВАКЦИНУЮТЬ.
показати весь коментар
09.08.2020 11:53 Відповісти
дяденька - дурак это вы. Обычный вирус гриппа (свинной, птичий, гусиный и т.д.) имеет свойство мутировать минимум 2 раза в год. Вакцина действует от определенного вида гриппа, а не от всех. Эффективность вакцины - 20-30%
показати весь коментар
09.08.2020 12:19 Відповісти
не бачу спростування того,що від грипу(І ковід-19) потрібна вакцина.
ліки -це ПІСЛЯ,а не ДО.

тобто тезу,що дурак ви не спростовано..
показати весь коментар
09.08.2020 12:41 Відповісти
Також не спростовано що ви дурень та ідіот.
Тримай:это количество разных мутаций и штаммов модного вируса, которых на данный момент обнаружено уже 4202 штуки.
Внимание вопрос - от какой конкретно мутации из этих пока ещё только 4202 разновидностей короновируса собираются прививать?
Купите себе умные книжки и учите биологию 7 класса.
Штаммы вирусов имеют привычку мутировать.
В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 2218
показати весь коментар
09.08.2020 12:53 Відповісти
1).аргумент -ти просто дурак теж аргумент ?))

що,якось спростовано те,що на ковід можлива вакцина "широкої дії",Дурантинофіли ?

2.
товаріщі ольгінскіє!!
ПОСТУПІЛА КОМАНДА !!
сєгодння фсє -на "беєлорусскую тему "" !!
рассказать,что белорусам ничего не удасться!!!
показати весь коментар
09.08.2020 13:17 Відповісти
Какие вы ботва тупые и ограниченные. Сразу оскорблять. Вы тут как гнойные черви, опарыши все как один. Сами работаете за бабло - всех тут обсыраете.
показати весь коментар
15.09.2020 11:44 Відповісти
Демагогія у картинці..
тому що є мутації і є штами..

Штам -куди ширше поняття
показати весь коментар
09.08.2020 13:20 Відповісти
чево !?
показати весь коментар
09.08.2020 11:45 Відповісти
Рисуем с тобою мы опять рисуем.
Провоцируем невроз - это безсимптомный ковид.
показати весь коментар
09.08.2020 09:48 Відповісти
В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 4443

У порт Південний зайшов грецький суховантаж з хворим на коронавірус екіпажем
9 серпня, 09:28

У порт Південний в Одеській області зайшов суховантаж PATRA (фото) під прапором Греції, половина екіпажу якого хвора на коронавірус . Про це повідомив директор Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті Микола Голуб'ятников.
Судно прийшло з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем з 22 моряків. На рейді в порту Південний з'ясувалося, що кілька людей мають ознаки ГРВІ. При тестуванні на коронавірус в 11 моряків тест виявився позитивним.
показати весь коментар
09.08.2020 09:57 Відповісти
бажаючим відпочити в Єгипті інформація...
показати весь коментар
09.08.2020 11:46 Відповісти
А нахер він зайшов? Мало свого клопоту!?
показати весь коментар
09.08.2020 10:09 Відповісти
решили пустить паприколу
показати весь коментар
09.08.2020 10:47 Відповісти
Так в этом вся ценоссть карантина запретить потом разрешить и на пустом месте заработать.
показати весь коментар
09.08.2020 11:35 Відповісти
В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 529
показати весь коментар
09.08.2020 11:56 Відповісти
В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 2067
показати весь коментар
09.08.2020 11:56 Відповісти
після випадку з "технчною помилкою" оператора по Харківській області
та наступними вибаченнями
не можу більше довіряти цій вибірковій статистиці, що на низовому рівні лікарів, що на рівні політичного керівництва.
брехня - це клятий вірус з московії. !
показати весь коментар
09.08.2020 16:17 Відповісти
В Европе количество заболеваний короговирусом уменьшилось до минимума. Откуда тогда источник резкого роста заболеваемости в Украине? Ответ один- из России и Лугандона, где уровень заболеваемости не только не снижается, но и растет, к тому же налицо массовое сокрытие данных о заболевших. "Игры" Зеленского с Россией и их марионетками в Лугандоне дорого обходятся украинскому народу. Из России и Лугандона едут немало "отдыхающих", разносящих заразу по Украине. Ни президент , ни правительство абсолютно на это не реагируют..
показати весь коментар
09.08.2020 16:42 Відповісти
а на графіках ковіда якась хрень у цензора, навіть не перевищує 1000 в день за останню неделілю. Ви там розберіться, а то в одному місце одне кажете, а в іншому інше.
показати весь коментар
10.08.2020 02:28 Відповісти
Вот жалуетесь вы, граждане украинцы, на Ляшко-Степанова (и Степанова-Ляшко), а зря.
Все познается в сравнении.
И если, например, сравнить Януковича с Chief Medical Officer, то есть "глав-врачом", штата Виктория, Австралия, профессором Саттоном (Sutton), то украинский ПрФФесор нашему викторианскому профессору "баки забьет"(С), факт.
А почему?
А потому, что профессорское звание "профессор" Саттон получив, не защитив диссертации, то есть он не имеет Ph. D. .
Во как оно, бывает, граждане. Напомню, что защиты диссертации, как таковой, в Австралии не существует, а имеет место быть презентация, а это, как говорится, "две большие разницы" (и потому в США признаются далеко не все австралийские Ph. D., к слову). Но вот "профессора" Саттона не хватило даже на презентацию.

А вот к Виктору "Фiдоровичу" (С Азiров), не подкопаешься, он и докторскую защитил, и монографии опубликовал. И что с того, что не то, что писать, но и разговаривать "Фiдорович" мог только самыми простыми предложениями, формально все критерии удовлетворены, не подкопаешься.

Так что штат Виктория, Австралия, действительно, рекордсмен: только у нас имеется министр здравоохранения без профильного образования (она не медик, она фининспектор ), и профессор без Ph.D .
Впрочем, поскольку эта троица Эндрюс-Саттон-Микакос ввела комендантский час, тем самым научно доказав, что макароновирус - он ноктюрнал и особо лютует с 8 вечера до 5 утра, то их эпохальное открытие заслуживает нобелевской премии.
Считайте данный комментарий официальным обращение к Каролинскому Институту Швеции.

А вы все недовольны ляшко-Степановым (и Степановым-Ляшко), да "Фiдоровичем"...
показати весь коментар
10.08.2020 07:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 