12 571 186

В Украине 1199 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине 1199 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 18 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 80 949. Больше всего новых случаев в Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 43 972 украинцев, только за последние сутки - 317.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2974 случая;
Волынская область - 4282 случая;
Днепропетровская область - 1547 случаев;
Донецкая область - 975 случаев;
Житомирская область - 2131 случай;
Закарпатская область - 5765 случаев;
Запорожская область - 937 случаев;
Ивано-Франковская область - 5676 случаев;
Кировоградская область - 721 случай;
г. Киев - 9498 случаев;
Киевская область - 4176 случаев;
Львовская область - 10 851 случай;
Луганская область - 153 случая;
Николаевская область - 705 случаев;
Одесская область - 4165 случаев;
Полтавская область - 494 случая;
Ривненская область - 6840 случаев;
Сумская область - 668 случаев;
Тернопольская область - 3289 случаев;
Харьковская область - 4784 случая;
Херсонская область - 267 случаев;
Хмельницкая область - 1346 случаев;
Черновицкая область - 6669 случаев;
Черкасская область - 1022 случая;
Черниговская область - 1014 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 8 областей не отвечают требованиям для ослабления карантина, - Минздрав

В Украине 1199 новых случаев коронавируса за сутки 01

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+10
От простуды в любом случае не уйдешь - разве что в бункер заваришься. А маски СИЗ не являются - это предмет гигиены и плацебо для впечатлительных. Вот только эти впечатлительные свои неврозы начали переносить на окружающих - и это уже должно напрягать куда больше, чем простуда.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:35 Ответить
+8
Ага, по-вашему самые умные это те, кто забил на все предосторожности и разносил заразу в свой и домам своих знакомых и незнакомых.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:31 Ответить
+5
Весну покарантинили - теперь время добирать. Привет всем, кто сидел дома и наивно верил, что вирус заскучает и свалит - ну и лохи же вы.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:25 Ответить
Я уже писал Вам
https://censor.net/ua/user/95229
Мы обсуждаем ношение масок населением. В больницах высокая вирусная концентрация и контакты с больными. Там одной маски мало.
https://censor.net/ua/comments/locate/3212686/019214cb-bfae-703a-84c0-f74d6dee7c89У вас слабое зрение или соображение?
показать весь комментарий
09.08.2020 22:12 Ответить
В последнем предложении правильно описали свои физические недостатки. Еще раз повторяю - о бесполезнсти масок говорит количество зараженных в стране медиков - около10 тысяч, которые носят маски наиболее скрупулезно и своевременно их меняют. А вирусная концентрация на "защитную " функцию маски никак не влияет - если она не пропускает вирусы, то концентрация их до маски не имеет значения.
Свежий (за 3 августа) обзор о бесполезности масок можете прочитать и здесь
https://www.conservativereview.com/news/horowitz-fort-benning-japan-hawaii-face-masks-not-working/
показать весь комментарий
10.08.2020 13:32 Ответить
Мы обсуждаем ношение масок населением. В больницах высокая вирусная концентрация и контакты с больными. Там одной маски мало.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:37 Ответить
Вы читали исследования по теме пользы масок? Во все х доступных исследованиях написано одно и тоже - маски для населения при вирусных инфекциях бесполезны, для защиты медперсонала эффективны только распираторы.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:15 Ответить
Вот Ваш пост
https://censor.net/user/231790
"Рандомизированные контролируемые испытания с участием медицинских работников показали, что респираторы при постоянном ношении в течение смены эффективны, но не при периодическом ношении. Медицинские маски оказались неэффективными, а тканевые - еще менее эффективными. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748920301139
https://censor.net/comments/locate/3212686/019214cb-bfa0-71d2-920c-20a19c859892
по этой ссылке
Results
A total of 19 randomised controlled trials were included in this study - 8 in community settings, 6 in healthcare settings and 5 as source control. Most of these randomised controlled trials used different interventions and outcome measures. In the community, masks appeared to be effective with and without hand hygiene, and both together are more protective. Randomised controlled trials in health care workers showed that respirators, if worn continually during a shift, were effective but not if worn intermittently. Medical masks were not effective, and cloth masks even less effective. When used by sick patients randomised controlled trials suggested protection of well contacts.
Вы взяли и перевели только то, что выделено мною курсивом. А то, что я выделил жирным шрифтом Вы стыдливо и манипулятивно умолчали. Вот перевод
"В сообществе маски оказались эффективными как с гигиеной рук, так и без нее, и обе вместе они обеспечивают большую защиту."
Не надоело Вам врать?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:27 Ответить
Вы соображать можете? Я привел только итоговый вывод их рандомизированного исследования, которое Вы и выделили курсивом, но не поняли, что это их заключительный и окончательный вывод.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:04 Ответить
Вам не надоело под дурачка косить?
Научные результаты авторов статьи - это все, что содержится в разделе "Results".
показать весь комментарий
10.08.2020 16:12 Ответить
Вы не задумывались под кого сами косите? Почему Вы не обратили внимание, что в "Results" рассуждения о масках только в предположительной, а не утвердительной форме? Утвердительно там только положение о пользе именно распиратора для медперсонала.
И цитата о бесполезности масок, которую я приводил тоже утвердительная, а не предположительная.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:09 Ответить
Ну, чтобы это узнать наверняка, Вам надо написать авторам работы.
Лично я думаю, это от того, что маски бывают очень разные. Если кто-то наладит изготовление марлевых масок в два или три слоя, то они хрен кого защитят. А при претензиях потребителей этот кадр будет ссылаться в суде на утвердительное мнение ученых. И потом адвокат Daniel Horowitz тех ученых по миру пустит.
Вот одна из возможных причин, почему они так и пишут.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:35 Ответить
Хочу обратить внимание, что о предполагаемой пользе масок пишут в основном те, кто проводит исследования в интересах их производителей (и без сомнения, они же и финансовые спонсоры этих исследований). При чем даже они говорят о защите масками только от капель при кашле и чихании, а не от аэрозолей при дыхании. А вот многолетние, именно научные, исследования, особенно активно проводившиеся после вспышек 2003 и 2009гг. показывают полную бесполезность (и даже вредность) масок при вирусных инфекциях. Списки этих исследований неоднократно приводились.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:15 Ответить
Сколько случайно контролируемых исследований охватывает обзор, на который Вы ссылаетесь? И каков научный профиль издания Сonservative Review?
показать весь комментарий
10.08.2020 14:23 Ответить
https://www.whitecollar.us/
показать весь комментарий
10.08.2020 15:11 Ответить
Ну, автор статьи о масках - адвокат. Ссылок на случайно контролируемые исследования у него нет. Издание не научное. Следовательно, достоверность его выводов - низкая.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:42 Ответить
Основные независимые исследователи любых проблем и статистики в штатах, в том числе и медицинских, известные в стране юристы. И именно их выводы считаются там наиболее достоверными, так как при использовании недостоверных данных они рискуют полной потерей авторитета и своего юридического бизнеса.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:11 Ответить
Вы профан. Адвокаты всегда представляют интересы одной из сторон процесса. Независимые и неупрежденные там судебные эксперты.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:14 Ответить
Профан это Вы, раз не понимаете разницу между понятиями адвокат и юрист. И судебные эксперты это тоже отдельная ветвь.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:19 Ответить
Вы точно сами смотрели ссылку, что давали мне https://www.whitecollar.us/ ?
Там название охеренно большими буквами
https://www.whitecollar.us/ Law Office of Daniel Horowitz
https://www.whitecollar.us/ Trial Lawyer Fighting for Your Rights

Перевести сами сможете?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:37 Ответить
А Вы это почему не прочитали?
"Horowitz associates with 5 individual practices to form a complex medical fraud defense team for high level cases".

"He is one of the nation's most experienced trial lawyers and prominent television legal analyst. You've seen him on https://www.youtube.com/watch?v=94tX5A-YUFk Nancy Grace , Larry King, Fox News, CNN, MSNBC. Horowitz was a legal analyst for CNN and MSNBC ... ".
показать весь комментарий
10.08.2020 17:19 Ответить
Это отменяет тот факт, что он адвокат?
показать весь комментарий
10.08.2020 20:59 Ответить
Любой юрист может получить лицензию на адвокатскую деятельность, но при этом его базовая профессия юрист.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:03 Ответить
Все правильно. Вот ответ на мой вопрос: То, что он юрист никак не отменяет того, что он адвокат. А адвокаты действуют в интересах своих клиентов за деньги. О какиой независимости их суждений тут можно говорить?
Вот один из примеров (хорошо Вам известный)

Февраль 1996: адвокат JABS Ричард Барр нанимает Уэйкфилда за 150 фунтов в час плюс расходы, для того, чтобы поддержать иск в отношении производителей MMR. Этот контракт не афишируется.
Июль 1996: в попытке доказать связь заболевания с MMR в Royal Free medical school госпитализирован первый ребенок. Юридическая компания UK Legal Aid Board выделяет на исследования 55 тысяч фунтов. Этот факт также не афишируется.
Сентябрь 1996: Уэйкфилд и его наставник Рой Паундер встречаются с администрацией медицинской школы, чтобы обсудить рыночные перспективы нового бизнеса, основанного на патентованной Уэйкфилдом диагностической методике.

показать весь комментарий
11.08.2020 15:32 Ответить
Эту тему мы уже обсуждали. Там далеко не все однозначно и правильно трактуется. Тем не менее, этот частный пример не имеет никакого отношения к теме обсуждения - приводимым Горовиц, как авторитетным и признанным в штатах юристом аналитиком, обобщенных данных по ковид и маскам. Тем более, что это им приводится не в рамках какого-либо судебного процесса.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:43 Ответить
"обобщенных данных по ковид и маскам."
Повторяю вопрос "Сколько случайно контролируемых исследований охватывает обзор Горовица? "
показать весь комментарий
11.08.2020 16:09 Ответить
Напишите ему запрос. Меня интересуют только приведенные им факты и выводы, так же не смневаюсь в них, поскольку за этим стоит его личный авторитет признанного юриста аналитика. И им он, без сомнения, дорожит. Если владеете опровергающими данными - приведите.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:59 Ответить
А Вы разве ссылки на работы других ученых в его статье не смотрели? Ай-яй-яй. Нет там ссылок на исследования с РКИ.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:10 Ответить
Он не только адвокат, но и авторитетный юридический эксперт.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:21 Ответить
Тема статьи касается воросов права? Нет, она касается специальных знаний, в данном случае эпидемиологии (распространения болезней) и средств индивидуальной защиты. А это компетенция судебных экспертов.

Стаття 1. Поняття судової експертизи
Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
показать весь комментарий
12.08.2020 10:38 Ответить
Эксперты аналитики и судебные эксперты это две большие разницы и задачи решают разные.
показать весь комментарий
14.08.2020 16:38 Ответить
Боже, какой тупой пустопорожний спор.
Маски неэффективны?
тогда зачем во во всем мире, врачи, работающие с ковид носят ffp3 маски и костюмы как у космонавтов и вкладывают в защиту безумные деньги??
наверное идиоты, ибо не почитали В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 2464 https://censor.net/user/417232
пойди прогуляйся в инф. отделение, нам потом отпишешься, как не заболел без маски .
показать весь комментарий
09.08.2020 15:58 Ответить
Зомбированным телеящиком сектантам противопоказано обсуждение тем, которые они не понимают. Пребывайте в своей вере и далее, носите любые маски и даже защитные скафандры.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:52 Ответить
Наш минздрав руководствуется не данными научных исследований, а принципом - все бегут и я бегу.

«Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также со стороны точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности» - главный санитарный врач Ляшко.
показать весь комментарий
09.08.2020 12:56 Ответить
В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 6633 https://censor.net/user/231790

Проблемы не в туалетах, а в головах, как говорил профессор Преображенский. Все правильно на 1000%, однако такие посты, как Ваш, враждебны конечной цели выгодополучателей - управление быдломассой с помощью внушения и поддержания у них животного чувства страха. И принуждение к ношению бесполезных намордников здоровыми (официальная позиция ВОЗ) - их главное средство визуализации этого страха, причем с помощью привлечения полиции.
https://censor.net/comments/locate/3205525/019214db-6f77-738f-afd0-157fbfb37c95
https://censor.net/comments/locate/3205525/019214db-6f77-738f-afd0-157fbfb37c95
Ну что, теперь из Вашего глубокого уважения к позиции ВОЗ, маску наденете?
показать весь комментарий
09.08.2020 13:26 Ответить
Естественно нет, тем более, что и также любимая Вами ВОЗ даже в своих обновленных рекомендациях населению о масках опять даже не вспоминает.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
показать весь комментарий
09.08.2020 14:00 Ответить
и хорошо, не носите.
Одним идиотом может станет меньше.
Естественный отбор, слава Богу, никто не отменял.
показать весь комментарий
09.08.2020 16:01 Ответить
Действительно, на Вас он уже клеймо умственной неполноценности поставил. Ждите своей очереди.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40 Ответить
А про зелю забыл. 120 тыс обещал до нового года. Видать маски на броде в спермаркетах от этого только и спасают.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:31 Ответить
"Ни одна из эмпирических моделей по ковид даже отдаленно не совпала с реальностью. "

Это просто перл.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:36 Ответить
Докажите документальными ссылками обратное.
показать весь комментарий
09.08.2020 20:13 Ответить
ЭМПИРИЧЕСКИЙ
{< гр. empeiria - опыт} - относящийся к эмпиризму (https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-41942.htm эмпиризм ), основанный на опыте.
(Источник: «Словарь иностранных слов». Комлев Н.Г., 2006)ЭМПИРИЧЕСКИЙ
основываемый на опыте, добытый путем опыта.
(Источник: «Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке». Попов М., 1907)
У Вас опыт не совпал с реальностью.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:48 Ответить
"Опыт" добытый опытным путем нужно еще уметь правильно интерпретировать. Что хотим найти, то и находим, как хотим. так и интерпретируем.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:22 Ответить
Тем более, что для COVID-19 оно до сих пор находится на уровне гипотезы и четко не доказано.

ти еще спи...ди,молдаванин,что Ro для Ковид-2019 меньше 1.0 и пандемия начинает затухать.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:45 Ответить
Этим "эмпирическим" коэффициентом медчиновники могут крутить, как цыган солнцем.
"Оценки R 0 различаются в зависимости от населения и зависят от продолжительности контагиозности, вероятности заражения при контакте между восприимчивым человеком и инфекционным человеком и частоты контактов" (Dietz K. Оценка основного числа репродуктивных болезней при инфекционных заболеваниях. Stat Methods Med Res. 1993; 2: 23-41).
показать весь комментарий
09.08.2020 13:52 Ответить
К сожалению,умных и ответственных людей очень немного.Распространяют короновирус не они,а бесшабашные дебилы.Правда,есть еще одна категория.Я,например,знаю одну медсестру,которая заболела сама,заразила свою семью и пол села.При этом она тест не проходила и в статистике не участвует.Пока умерла только одна бабушка.А в больнице,где она работает,главврач делает тесты только пациентам,потому что если протестируют персонал,то больницу нужно закрывать.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:40 Ответить
А ты дебил!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:07 Ответить
Посидим дома - вирус исчезнет, во всем виноваты шашлычники.
Носим маски - вирус исчезнет, во всем виноваты коронадиссиденты и рашен тролли.

На какие грабли вам еще нужно наступить, чтоб понять бессилие человека перед распространением простудного заболевания?
показать весь комментарий
09.08.2020 10:21 Ответить
Простудного? Вы не заблудились в своих мыслях и высказываниях?!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:41 Ответить
COVID-19 является простудным заболеванием. И?
показать весь комментарий
09.08.2020 10:41 Ответить
И! І дурень жи я! Думав що інхвекція!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:45 Ответить
ОРВИ, да. Для кого-то секрет, что простуда возникает не от холода, а от вирусного возбудителя?
показать весь комментарий
09.08.2020 10:47 Ответить
То причому тут простуда?! Дядя ви дурак?!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:49 Ответить
простуда-это и есть инфекционное заболевание, с разными возбудителями вирусами, бактериями, грибками
показать весь комментарий
09.08.2020 10:53 Ответить
Да, но 2019 мы чихали, кашляли, поносили и знали как с этим бороться! В этом и вся заразница! (Для дебилов, которым не доходит)!
показать весь комментарий
09.08.2020 10:58 Ответить
Методы борьбы абсолютно те же, не надо изобретать велосипед.
А лекарства не существует и от аденовирусов, и от хантавирусов, и от массы других
И от аденовирусной пневмонии запросто помирают, вот только интересует ли это медиа? Нет.
Актуального лекарства от гриппа тоже не существует - каждый сезон забитые стационары с гриппозными вирусными пневмониями.
Отличие-то в чем?
показать весь комментарий
09.08.2020 11:04 Ответить
Есть интернет - есть пандемия!!!
Нет интернета - ???????????
показать весь комментарий
09.08.2020 11:07 Ответить
95% популяции - идиоты! В этом и всё отличие!
показать весь комментарий
09.08.2020 11:12 Ответить
Вы в 5% себя видите?
показать весь комментарий
09.08.2020 11:21 Ответить
Чихай на здоровья!
показать весь комментарий
09.08.2020 11:23 Ответить
Нажаль, я вхожу в комісію по підрахунку!
показать весь комментарий
09.08.2020 11:36 Ответить
Ликбез от CDC для комисси счетоводов.
"Остается много неопределенностей. Например, текущие оценки коэффициентов смертности от инфекций не учитывают изменяющиеся во времени изменения вместимости больниц (например, количество коек, количество аппаратов ИВЛ или количество персонала) или различия в показателях основных состояний здоровья, которые могут способствовать более высокой частоте тяжелых заболеваний в коллективных и общественных условиях. Например, в доме престарелых может быть высокий уровень инфицирования (из-за тесных контактов между многими людьми) и тяжелое заболевание (из-за высокого уровня сопутствующих заболеваний), что не отражает частоту или тяжесть заболевания среди более широких слоев населения. пожилых людей. К тому же, практика тестирования жителей дома престарелых на COVID-19 при выявлении положительного пациента может отличаться от практики тестирования контактов с подтвержденными случаями в сообществе. Наблюдаемые значения параметров также могут изменяться со временем (например, процент передачи, произошедший до появления симптомов, будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно помещаются в карантин как люди с симптомами, так и контакты с известными случаями)." https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
показать весь комментарий
09.08.2020 13:41 Ответить
Ликбез от от CDC для комисси критиканов моделей эпидемий.

The parameters in the scenarios:Are estimates intended to support public health preparedness and planning.
Are not predictions of the expected effects of COVID-19.
Do not reflect the impact of any behavioral changes, social distancing, or other interventions.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
показать весь комментарий
10.08.2020 10:36 Ответить
Я это прочитал еще до Вашего цитирования. ничего нового, кроме оправдания разработки хоть какой-то модели для планирования. Но достоверных доказательств правильности таких преположительных моделей не было и нет. Поэтому они и написали то, что я процитировал выше.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:28 Ответить
2% людей думают.
3% думают что думают.
95%-ам можно скормить любую туфту.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:43 Ответить
дядя,ти дурак ?

ліків немає..
Від вірусів ВАКЦИНУЮТЬ.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:53 Ответить
дяденька - дурак это вы. Обычный вирус гриппа (свинной, птичий, гусиный и т.д.) имеет свойство мутировать минимум 2 раза в год. Вакцина действует от определенного вида гриппа, а не от всех. Эффективность вакцины - 20-30%
показать весь комментарий
09.08.2020 12:19 Ответить
не бачу спростування того,що від грипу(І ковід-19) потрібна вакцина.
ліки -це ПІСЛЯ,а не ДО.

тобто тезу,що дурак ви не спростовано..
показать весь комментарий
09.08.2020 12:41 Ответить
Також не спростовано що ви дурень та ідіот.
Тримай:это количество разных мутаций и штаммов модного вируса, которых на данный момент обнаружено уже 4202 штуки.
Внимание вопрос - от какой конкретно мутации из этих пока ещё только 4202 разновидностей короновируса собираются прививать?
Купите себе умные книжки и учите биологию 7 класса.
Штаммы вирусов имеют привычку мутировать.
В Україні 1199 нових випадків коронавірусу за добу - Цензор.НЕТ 2218
показать весь комментарий
09.08.2020 12:53 Ответить
1).аргумент -ти просто дурак теж аргумент ?))

що,якось спростовано те,що на ковід можлива вакцина "широкої дії",Дурантинофіли ?

2.
товаріщі ольгінскіє!!
ПОСТУПІЛА КОМАНДА !!
сєгодння фсє -на "беєлорусскую тему "" !!
рассказать,что белорусам ничего не удасться!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 13:17 Ответить
Какие вы ботва тупые и ограниченные. Сразу оскорблять. Вы тут как гнойные черви, опарыши все как один. Сами работаете за бабло - всех тут обсыраете.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:44 Ответить
Демагогія у картинці..
тому що є мутації і є штами..

Штам -куди ширше поняття
показать весь комментарий
09.08.2020 13:20 Ответить
чево !?
показать весь комментарий
09.08.2020 11:45 Ответить
Рисуем с тобою мы опять рисуем.
Провоцируем невроз - это безсимптомный ковид.
показать весь комментарий
09.08.2020 09:48 Ответить
Вот жалуетесь вы, граждане украинцы, на Ляшко-Степанова (и Степанова-Ляшко), а зря.
Все познается в сравнении.
И если, например, сравнить Януковича с Chief Medical Officer, то есть "глав-врачом", штата Виктория, Австралия, профессором Саттоном (Sutton), то украинский ПрФФесор нашему викторианскому профессору "баки забьет"(С), факт.
А почему?
А потому, что профессорское звание "профессор" Саттон получив, не защитив диссертации, то есть он не имеет Ph. D. .
Во как оно, бывает, граждане. Напомню, что защиты диссертации, как таковой, в Австралии не существует, а имеет место быть презентация, а это, как говорится, "две большие разницы" (и потому в США признаются далеко не все австралийские Ph. D., к слову). Но вот "профессора" Саттона не хватило даже на презентацию.

А вот к Виктору "Фiдоровичу" (С Азiров), не подкопаешься, он и докторскую защитил, и монографии опубликовал. И что с того, что не то, что писать, но и разговаривать "Фiдорович" мог только самыми простыми предложениями, формально все критерии удовлетворены, не подкопаешься.

Так что штат Виктория, Австралия, действительно, рекордсмен: только у нас имеется министр здравоохранения без профильного образования (она не медик, она фининспектор ), и профессор без Ph.D .
Впрочем, поскольку эта троица Эндрюс-Саттон-Микакос ввела комендантский час, тем самым научно доказав, что макароновирус - он ноктюрнал и особо лютует с 8 вечера до 5 утра, то их эпохальное открытие заслуживает нобелевской премии.
Считайте данный комментарий официальным обращение к Каролинскому Институту Швеции.

А вы все недовольны ляшко-Степановым (и Степановым-Ляшко), да "Фiдоровичем"...
показать весь комментарий
10.08.2020 07:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 