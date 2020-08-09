В Украине 1199 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 18 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 80 949. Больше всего новых случаев в Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 43 972 украинцев, только за последние сутки - 317.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2974 случая;

Волынская область - 4282 случая;

Днепропетровская область - 1547 случаев;

Донецкая область - 975 случаев;

Житомирская область - 2131 случай;

Закарпатская область - 5765 случаев;

Запорожская область - 937 случаев;

Ивано-Франковская область - 5676 случаев;

Кировоградская область - 721 случай;

г. Киев - 9498 случаев;

Киевская область - 4176 случаев;

Львовская область - 10 851 случай;

Луганская область - 153 случая;

Николаевская область - 705 случаев;

Одесская область - 4165 случаев;

Полтавская область - 494 случая;

Ривненская область - 6840 случаев;

Сумская область - 668 случаев;

Тернопольская область - 3289 случаев;

Харьковская область - 4784 случая;

Херсонская область - 267 случаев;

Хмельницкая область - 1346 случаев;

Черновицкая область - 6669 случаев;

Черкасская область - 1022 случая;

Черниговская область - 1014 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

