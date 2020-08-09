В Украине 1199 новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции 18 пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 80 949. Больше всего новых случаев в Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве.
Выздоровели от заболевания коронавирус уже 43 972 украинцев, только за последние сутки - 317.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2974 случая;
Волынская область - 4282 случая;
Днепропетровская область - 1547 случаев;
Донецкая область - 975 случаев;
Житомирская область - 2131 случай;
Закарпатская область - 5765 случаев;
Запорожская область - 937 случаев;
Ивано-Франковская область - 5676 случаев;
Кировоградская область - 721 случай;
г. Киев - 9498 случаев;
Киевская область - 4176 случаев;
Львовская область - 10 851 случай;
Луганская область - 153 случая;
Николаевская область - 705 случаев;
Одесская область - 4165 случаев;
Полтавская область - 494 случая;
Ривненская область - 6840 случаев;
Сумская область - 668 случаев;
Тернопольская область - 3289 случаев;
Харьковская область - 4784 случая;
Херсонская область - 267 случаев;
Хмельницкая область - 1346 случаев;
Черновицкая область - 6669 случаев;
Черкасская область - 1022 случая;
Черниговская область - 1014 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ua/user/95229
Мы обсуждаем ношение масок населением. В больницах высокая вирусная концентрация и контакты с больными. Там одной маски мало.
https://censor.net/ua/comments/locate/3212686/019214cb-bfae-703a-84c0-f74d6dee7c89У вас слабое зрение или соображение?
Свежий (за 3 августа) обзор о бесполезности масок можете прочитать и здесь
https://www.conservativereview.com/news/horowitz-fort-benning-japan-hawaii-face-masks-not-working/
https://censor.net/user/231790
"Рандомизированные контролируемые испытания с участием медицинских работников показали, что респираторы при постоянном ношении в течение смены эффективны, но не при периодическом ношении. Медицинские маски оказались неэффективными, а тканевые - еще менее эффективными. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748920301139
https://censor.net/comments/locate/3212686/019214cb-bfa0-71d2-920c-20a19c859892
по этой ссылке
Results
A total of 19 randomised controlled trials were included in this study - 8 in community settings, 6 in healthcare settings and 5 as source control. Most of these randomised controlled trials used different interventions and outcome measures. In the community, masks appeared to be effective with and without hand hygiene, and both together are more protective. Randomised controlled trials in health care workers showed that respirators, if worn continually during a shift, were effective but not if worn intermittently. Medical masks were not effective, and cloth masks even less effective. When used by sick patients randomised controlled trials suggested protection of well contacts.
Вы взяли и перевели только то, что выделено мною курсивом. А то, что я выделил жирным шрифтом Вы стыдливо и манипулятивно умолчали. Вот перевод
"В сообществе маски оказались эффективными как с гигиеной рук, так и без нее, и обе вместе они обеспечивают большую защиту."
Не надоело Вам врать?
Научные результаты авторов статьи - это все, что содержится в разделе "Results".
И цитата о бесполезности масок, которую я приводил тоже утвердительная, а не предположительная.
Лично я думаю, это от того, что маски бывают очень разные. Если кто-то наладит изготовление марлевых масок в два или три слоя, то они хрен кого защитят. А при претензиях потребителей этот кадр будет ссылаться в суде на утвердительное мнение ученых. И потом адвокат Daniel Horowitz тех ученых по миру пустит.
Вот одна из возможных причин, почему они так и пишут.
Там название охеренно большими буквами
https://www.whitecollar.us/ Law Office of Daniel Horowitz
https://www.whitecollar.us/ Trial Lawyer Fighting for Your Rights
Перевести сами сможете?
"Horowitz associates with 5 individual practices to form a complex medical fraud defense team for high level cases".
"He is one of the nation's most experienced trial lawyers and prominent television legal analyst. You've seen him on https://www.youtube.com/watch?v=94tX5A-YUFk Nancy Grace , Larry King, Fox News, CNN, MSNBC. Horowitz was a legal analyst for CNN and MSNBC ... ".
Вот один из примеров (хорошо Вам известный)
Февраль 1996: адвокат JABS Ричард Барр нанимает Уэйкфилда за 150 фунтов в час плюс расходы, для того, чтобы поддержать иск в отношении производителей MMR. Этот контракт не афишируется.
Июль 1996: в попытке доказать связь заболевания с MMR в Royal Free medical school госпитализирован первый ребенок. Юридическая компания UK Legal Aid Board выделяет на исследования 55 тысяч фунтов. Этот факт также не афишируется.
Сентябрь 1996: Уэйкфилд и его наставник Рой Паундер встречаются с администрацией медицинской школы, чтобы обсудить рыночные перспективы нового бизнеса, основанного на патентованной Уэйкфилдом диагностической методике.
Повторяю вопрос "Сколько случайно контролируемых исследований охватывает обзор Горовица? "
Стаття 1. Поняття судової експертизи
Судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
Маски неэффективны?
тогда зачем во во всем мире, врачи, работающие с ковид носят ffp3 маски и костюмы как у космонавтов и вкладывают в защиту безумные деньги??
наверное идиоты, ибо не почитали https://censor.net/user/417232
пойди прогуляйся в инф. отделение, нам потом отпишешься, как не заболел без маски .
«Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также со стороны точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности» - главный санитарный врач Ляшко.
Проблемы не в туалетах, а в головах, как говорил профессор Преображенский. Все правильно на 1000%, однако такие посты, как Ваш, враждебны конечной цели выгодополучателей - управление быдломассой с помощью внушения и поддержания у них животного чувства страха. И принуждение к ношению бесполезных намордников здоровыми (официальная позиция ВОЗ) - их главное средство визуализации этого страха, причем с помощью привлечения полиции.
https://censor.net/comments/locate/3205525/019214db-6f77-738f-afd0-157fbfb37c95
https://censor.net/comments/locate/3205525/019214db-6f77-738f-afd0-157fbfb37c95
Ну что, теперь из Вашего глубокого уважения к позиции ВОЗ, маску наденете?
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Одним идиотом может станет меньше.
Естественный отбор, слава Богу, никто не отменял.
Это просто перл.
{< гр. empeiria - опыт} - относящийся к эмпиризму (https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-foreign2-term-41942.htm эмпиризм ), основанный на опыте.
(Источник: «Словарь иностранных слов». Комлев Н.Г., 2006)ЭМПИРИЧЕСКИЙ
основываемый на опыте, добытый путем опыта.
(Источник: «Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке». Попов М., 1907)
У Вас опыт не совпал с реальностью.
ти еще спи...ди,молдаванин,что Ro для Ковид-2019 меньше 1.0 и пандемия начинает затухать.
"Оценки R 0 различаются в зависимости от населения и зависят от продолжительности контагиозности, вероятности заражения при контакте между восприимчивым человеком и инфекционным человеком и частоты контактов" (Dietz K. Оценка основного числа репродуктивных болезней при инфекционных заболеваниях. Stat Methods Med Res. 1993; 2: 23-41).
Носим маски - вирус исчезнет, во всем виноваты коронадиссиденты и рашен тролли.
На какие грабли вам еще нужно наступить, чтоб понять бессилие человека перед распространением простудного заболевания?
А лекарства не существует и от аденовирусов, и от хантавирусов, и от массы других
И от аденовирусной пневмонии запросто помирают, вот только интересует ли это медиа? Нет.
Актуального лекарства от гриппа тоже не существует - каждый сезон забитые стационары с гриппозными вирусными пневмониями.
Отличие-то в чем?
Нет интернета - ???????????
"Остается много неопределенностей. Например, текущие оценки коэффициентов смертности от инфекций не учитывают изменяющиеся во времени изменения вместимости больниц (например, количество коек, количество аппаратов ИВЛ или количество персонала) или различия в показателях основных состояний здоровья, которые могут способствовать более высокой частоте тяжелых заболеваний в коллективных и общественных условиях. Например, в доме престарелых может быть высокий уровень инфицирования (из-за тесных контактов между многими людьми) и тяжелое заболевание (из-за высокого уровня сопутствующих заболеваний), что не отражает частоту или тяжесть заболевания среди более широких слоев населения. пожилых людей. К тому же, практика тестирования жителей дома престарелых на COVID-19 при выявлении положительного пациента может отличаться от практики тестирования контактов с подтвержденными случаями в сообществе. Наблюдаемые значения параметров также могут изменяться со временем (например, процент передачи, произошедший до появления симптомов, будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно помещаются в карантин как люди с симптомами, так и контакты с известными случаями)." https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
The parameters in the scenarios:Are estimates intended to support public health preparedness and planning.
Are not predictions of the expected effects of COVID-19.
Do not reflect the impact of any behavioral changes, social distancing, or other interventions.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
3% думают что думают.
95%-ам можно скормить любую туфту.
ліків немає..
Від вірусів ВАКЦИНУЮТЬ.
ліки -це ПІСЛЯ,а не ДО.
тобто тезу,що дурак ви не спростовано..
Тримай:это количество разных мутаций и штаммов модного вируса, которых на данный момент обнаружено уже 4202 штуки.
Внимание вопрос - от какой конкретно мутации из этих пока ещё только 4202 разновидностей короновируса собираются прививать?
Купите себе умные книжки и учите биологию 7 класса.
Штаммы вирусов имеют привычку мутировать.
що,якось спростовано те,що на ковід можлива вакцина "широкої дії",Дурантинофіли ?
2.
товаріщі ольгінскіє!!
ПОСТУПІЛА КОМАНДА !!
сєгодння фсє -на "беєлорусскую тему "" !!
рассказать,что белорусам ничего не удасться!!!
тому що є мутації і є штами..
Штам -куди ширше поняття
Провоцируем невроз - это безсимптомный ковид.
У порт Південний зайшов грецький суховантаж з хворим на коронавірус екіпажем
9 серпня, 09:28
У порт Південний в Одеській області зайшов суховантаж PATRA (фото) під прапором Греції, половина екіпажу якого хвора на коронавірус . Про це повідомив директор Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті Микола Голуб'ятников.
Судно прийшло з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем з 22 моряків. На рейді в порту Південний з'ясувалося, що кілька людей мають ознаки ГРВІ. При тестуванні на коронавірус в 11 моряків тест виявився позитивним.
та наступними вибаченнями
не можу більше довіряти цій вибірковій статистиці, що на низовому рівні лікарів, що на рівні політичного керівництва.
брехня - це клятий вірус з московії. !
Все познается в сравнении.
И если, например, сравнить Януковича с Chief Medical Officer, то есть "глав-врачом", штата Виктория, Австралия, профессором Саттоном (Sutton), то украинский ПрФФесор нашему викторианскому профессору "баки забьет"(С), факт.
А почему?
А потому, что профессорское звание "профессор" Саттон получив, не защитив диссертации, то есть он не имеет Ph. D. .
Во как оно, бывает, граждане. Напомню, что защиты диссертации, как таковой, в Австралии не существует, а имеет место быть презентация, а это, как говорится, "две большие разницы" (и потому в США признаются далеко не все австралийские Ph. D., к слову). Но вот "профессора" Саттона не хватило даже на презентацию.
А вот к Виктору "Фiдоровичу" (С Азiров), не подкопаешься, он и докторскую защитил, и монографии опубликовал. И что с того, что не то, что писать, но и разговаривать "Фiдорович" мог только самыми простыми предложениями, формально все критерии удовлетворены, не подкопаешься.
Так что штат Виктория, Австралия, действительно, рекордсмен: только у нас имеется министр здравоохранения без профильного образования (она не медик, она фининспектор ), и профессор без Ph.D .
Впрочем, поскольку эта троица Эндрюс-Саттон-Микакос ввела комендантский час, тем самым научно доказав, что макароновирус - он ноктюрнал и особо лютует с 8 вечера до 5 утра, то их эпохальное открытие заслуживает нобелевской премии.
Считайте данный комментарий официальным обращение к Каролинскому Институту Швеции.
А вы все недовольны ляшко-Степановым (и Степановым-Ляшко), да "Фiдоровичем"...