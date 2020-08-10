Явка на виборах президента Білорусі становить трохи більше 84%

Станом на 20.00 неділі на виборах президента Білорусі проголосували 84,05% виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Центрвиборчком республіки.

Згідно з інформацією ЦВК, в Мінську явка становила 66,1%, в Брестській області - 91,97%, Вітебській- 82,73%, Гомельській - 89,81%, Гродненській - 88,81%, Мінській - 84,53%, Могилевській - 90,44%.

Раніше Центрвиборчком уточнив дані щодо голосування на закритих дільницях. За цими даними, лідирує чинний президент республіки Олександр Лукашенко з 81,35% голосів виборців.

Читайте також: ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%

"У закритих дільницях на першому місці президент Білорусі Олександр Лукашенко - 28 тис. 623 громадянина, або 81,35%. На другому - Світлана Тіхановська. За неї проголосували 2 тис. 848, або 8% виборців", - повідомила глава ЦВК Лідія Єрмошина.

За її даними, на третьому місці - Анна Конопацька, за неї проголосували 688 осіб.

"Але я б сказала, що на третьому місці у нас кандидат проти всіх - 4%, або 1 422 особи проголосували проти всіх. Це і є третє місце в нашому рейтингу", - зазначила Єрмошина.