Явка на виборах президента Білорусі становить трохи більше 84%

Явка на виборах президента Білорусі становить трохи більше 84%

Станом на 20.00 неділі на виборах президента Білорусі проголосували 84,05% виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Центрвиборчком республіки.

Згідно з інформацією ЦВК, в Мінську явка становила 66,1%, в Брестській області - 91,97%, Вітебській- 82,73%, Гомельській - 89,81%, Гродненській - 88,81%, Мінській - 84,53%, Могилевській - 90,44%.

Раніше Центрвиборчком уточнив дані щодо голосування на закритих дільницях. За цими даними, лідирує чинний президент республіки Олександр Лукашенко з 81,35% голосів виборців.

Читайте також: ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%

"У закритих дільницях на першому місці президент Білорусі Олександр Лукашенко - 28 тис. 623 громадянина, або 81,35%. На другому - Світлана Тіхановська. За неї проголосували 2 тис. 848, або 8% виборців", - повідомила глава ЦВК Лідія Єрмошина.

За її даними, на третьому місці - Анна Конопацька, за неї проголосували 688 осіб.

"Але я б сказала, що на третьому місці у нас кандидат проти всіх - 4%, або 1 422 особи проголосували проти всіх. Це і є третє місце в нашому рейтингу", - зазначила Єрмошина.

Автор: 

Після таких протестів результати виборів та їх легітимність викликає питання.
10.08.2020 05:05 Відповісти
Лукашенко старая коммуняцкая проститутка будет делать все что бы удержатся-- ***** 2
10.08.2020 06:04 Відповісти
Батю пооздравляю с ПОБЕДОЙ !Явка на выборах президента Беларуси составила более 84% - Цензор.НЕТ 4460
10.08.2020 05:35 Відповісти
Нам как бы всё равно, но для нас важно, чтобы россиянские войска не вошли в Беларусь и не вторглись оттуда. Всё-таки оттуда до Киева всего 200 км.
10.08.2020 06:31 Відповісти
путлер тоже строил дороги и мосты да ещё и 'собиратель земель русских'- помните об этом, когда топите за Лукашенко. Это два советских тирана, цепляющихся за власть. И санкции после аннексии Крыма были бы гораздо ощутимее для рашки, если бы не посредничество Лукашенко. И голосовала Беларусь всегда в унисон кремлю в ООН против Украины. И учения они проводили совместные возле границ с Украиной.
Тихоновский не собирается быть президентом, она заявляет себя промежуточным звеном, которая обеспечит в Беларуси следующие свободные выборы, а то это какой-то позор вообще. В 21 веке такие репрессии просто за то, что люди его послали на выход . 26 лет ему, видите ли, мало. Он хочет ещё.
10.08.2020 07:10 Відповісти
 
 