Явка на выборах президента Беларуси составила более 84%

По состоянию на 20.00 воскресенья на выборах президента Беларуси проголосовали 84,05% избирателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Центризбирком республики.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 66,1%, в Брестской области - 91,97%, Витебской - 82,73%, Гомельской - 89,81%, Гродненской - 88,81%, Минской - 84,53%, Могилевской - 90,44%.

Ранее Центризбирком уточнил данные по голосованию на закрытых участках. По этим данным, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко с 81,35% голосов избирателей.

"По закрытым участкам на первом месте президент Беларуси Александр Лукашенко - 28 тыс. 623 гражданина, или 81,35%. На втором - Светлана Тихановская. За нее проголосовали 2 тыс. 848, или 8% избирателей", - сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее данным, на третьем месте - Анна Конопацкая, за нее проголосовали 688 человек.

"Но я бы сказала, что на третьем месте у нас кандидат против всех - 4%, или 1 422 человека проголосовали против всех. Это и есть третье место в нашем рейтинге", - отметила Ермошина.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

