РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5502 посетителя онлайн
Новости
3 314 7

Явка на выборах президента Беларуси составила более 84%

Явка на выборах президента Беларуси составила более 84%

По состоянию на 20.00 воскресенья на выборах президента Беларуси проголосовали 84,05% избирателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Центризбирком республики.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 66,1%, в Брестской области - 91,97%, Витебской - 82,73%, Гомельской - 89,81%, Гродненской - 88,81%, Минской - 84,53%, Могилевской - 90,44%.

Ранее Центризбирком уточнил данные по голосованию на закрытых участках. По этим данным, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко с 81,35% голосов избирателей.

"По закрытым участкам на первом месте президент Беларуси Александр Лукашенко - 28 тыс. 623 гражданина, или 81,35%. На втором - Светлана Тихановская. За нее проголосовали 2 тыс. 848, или 8% избирателей", - сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее данным, на третьем месте - Анна Конопацкая, за нее проголосовали 688 человек.

"Но я бы сказала, что на третьем месте у нас кандидат против всех - 4%, или 1 422 человека проголосовали против всех. Это и есть третье место в нашем рейтинге", - отметила Ермошина.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Также читайте: Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24791) явка (145)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після таких протестів результати виборів та їх легітимність викликає питання.
показать весь комментарий
10.08.2020 05:05 Ответить
Лукашенко старая коммуняцкая проститутка будет делать все что бы удержатся-- ***** 2
показать весь комментарий
10.08.2020 06:04 Ответить
Батю пооздравляю с ПОБЕДОЙ !Явка на выборах президента Беларуси составила более 84% - Цензор.НЕТ 4460
показать весь комментарий
10.08.2020 05:35 Ответить
Нам как бы всё равно, но для нас важно, чтобы россиянские войска не вошли в Беларусь и не вторглись оттуда. Всё-таки оттуда до Киева всего 200 км.
показать весь комментарий
10.08.2020 06:31 Ответить
путлер тоже строил дороги и мосты да ещё и 'собиратель земель русских'- помните об этом, когда топите за Лукашенко. Это два советских тирана, цепляющихся за власть. И санкции после аннексии Крыма были бы гораздо ощутимее для рашки, если бы не посредничество Лукашенко. И голосовала Беларусь всегда в унисон кремлю в ООН против Украины. И учения они проводили совместные возле границ с Украиной.
Тихоновский не собирается быть президентом, она заявляет себя промежуточным звеном, которая обеспечит в Беларуси следующие свободные выборы, а то это какой-то позор вообще. В 21 веке такие репрессии просто за то, что люди его послали на выход . 26 лет ему, видите ли, мало. Он хочет ещё.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:10 Ответить
 
 