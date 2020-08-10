Протести в Білорусі: Правозахисники повідомляють про 170 затриманих

Правозахисний центр "Вясна" повідомляє, що в день виборів президента Білорусі було затримано 170 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з даними правозахисників, у Мінську було затримано 82 людини, а в регіонах - 88.

Списки постійно оновлюються.

Зазначається, що серед затриманих - спостерігачі на дільницях, журналісти, а також довірена особа кандидатки в президенти Світлани Тіхановської Олена Редькова та член її штабу Тетяна Босюк.

Крім того, затримано одну людину за те, що співала в парку пісню Віктора Цоя "Перемен".

