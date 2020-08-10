Протести в Білорусі: Правозахисники повідомляють про 170 затриманих
Правозахисний центр "Вясна" повідомляє, що в день виборів президента Білорусі було затримано 170 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з даними правозахисників, у Мінську було затримано 82 людини, а в регіонах - 88.
Списки постійно оновлюються.
Зазначається, що серед затриманих - спостерігачі на дільницях, журналісти, а також довірена особа кандидатки в президенти Світлани Тіхановської Олена Редькова та член її штабу Тетяна Босюк.
Крім того, затримано одну людину за те, що співала в парку пісню Віктора Цоя "Перемен".
Задачей являлось вызволить из тюрьмы Тимошенко и сделать ее президентом.
Не понимать этого не может только полный идиот.
А посмотри списки погибших в первые дни - поголовно приезжие армяне, беларусы и пр.
И ни одного киевлянина.
33 мирных вагнеровца тоже подтянулись просто поправить здоровье в санатории.
А Ермак и Бакланов ещё спят....
Тот или в бегах будет, или руки у него будут по локоть в крови...
Если не-лох, то не лох во всем....
42 годика нашему Стратегу...
как и предполагал большой чЛенин
но история нам показівапет, что савецкий саюз держится исключительно на штьіке и плетке, поєтому обязательно придет время, когда савецкий саюз рухнет к евгеной марковне даже в отдельно взятой стране
благодаря одному подонку из бьівших, Ахметов теперь владелец єлектроєнергии в Укратине
никаких дополнительньіх войск московитьі вводить в Беларусь не будут за ненадобностью
Першим пішов росіянин. Зайшов, намацав табурет, усівся. А в сидінні - цвях гострий!... Наколовся. Схопився на ноги, з матюками, і розбив табурет об стіну...
Заходить українець. Намацав табурет. Провів рукою по сидінню. Намацав цвях. Розхилитав його, витіг, поклав у кишеню - "В господарстві згодиться...". Сів... "Тепер порядок...".
Заходить білорус. Намацав табурет. Сів. Наколовся. Піднявся... Почухав потилицю: "А, можа, так і трєба?...". Сів...