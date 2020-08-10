Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных

Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что в день выборов президента Беларуси были задержаны 170 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно данным правозащитников, в Минске были задержаны 82 человека, а в регионах - 88.

Списки постоянно обновляются.

Отмечается, что среди задержанных наблюдатели на участках, журналисты, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк.

Кроме того, задержан один человек за то, что пел в парке песню Виктора Цоя "Перемен".

