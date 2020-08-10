7 023 64
Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных
Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что в день выборов президента Беларуси были задержаны 170 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, согласно данным правозащитников, в Минске были задержаны 82 человека, а в регионах - 88.
Списки постоянно обновляются.
Отмечается, что среди задержанных наблюдатели на участках, журналисты, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк.
Кроме того, задержан один человек за то, что пел в парке песню Виктора Цоя "Перемен".
Задачей являлось вызволить из тюрьмы Тимошенко и сделать ее президентом.
Не понимать этого не может только полный идиот.
А посмотри списки погибших в первые дни - поголовно приезжие армяне, беларусы и пр.
И ни одного киевлянина.
33 мирных вагнеровца тоже подтянулись просто поправить здоровье в санатории.
А Ермак и Бакланов ещё спят....
Тот или в бегах будет, или руки у него будут по локоть в крови...
Если не-лох, то не лох во всем....
42 годика нашему Стратегу...
как и предполагал большой чЛенин
но история нам показівапет, что савецкий саюз держится исключительно на штьіке и плетке, поєтому обязательно придет время, когда савецкий саюз рухнет к евгеной марковне даже в отдельно взятой стране
благодаря одному подонку из бьівших, Ахметов теперь владелец єлектроєнергии в Укратине
никаких дополнительньіх войск московитьі вводить в Беларусь не будут за ненадобностью
Першим пішов росіянин. Зайшов, намацав табурет, усівся. А в сидінні - цвях гострий!... Наколовся. Схопився на ноги, з матюками, і розбив табурет об стіну...
Заходить українець. Намацав табурет. Провів рукою по сидінню. Намацав цвях. Розхилитав його, витіг, поклав у кишеню - "В господарстві згодиться...". Сів... "Тепер порядок...".
Заходить білорус. Намацав табурет. Сів. Наколовся. Піднявся... Почухав потилицю: "А, можа, так і трєба?...". Сів...