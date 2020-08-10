РУС
Новости Революция в Беларуси
7 023 64

Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных

Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных

Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что в день выборов президента Беларуси были задержаны 170 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно данным правозащитников,  в Минске были задержаны 82 человека, а в регионах - 88.

Списки постоянно обновляются.

Отмечается, что среди задержанных наблюдатели на участках, журналисты, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк.

Кроме того, задержан один человек за то, что пел в парке песню Виктора Цоя "Перемен".

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24791) задержание (6717) Лукашенко Александр (3647) правозащитники (678) Тихановская Светлана (390)
Топ комментарии
+6
Живе,Беларусь!! Якщо не сьогодні,то через п"ять років !!))
10.08.2020 07:46 Ответить
+6
Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных - Цензор.НЕТ 3458
10.08.2020 07:56 Ответить
+5
По твоему Майдан это "рюсская весна"?
10.08.2020 07:53 Ответить
Настоящих буйных мало..вот и нету вожаков..(с)😃
10.08.2020 07:46 Ответить
Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных - Цензор.НЕТ 5926
10.08.2020 07:53 Ответить
Щось про "Вейшнорію" мовчать...
10.08.2020 09:08 Ответить
Живе,Беларусь!! Якщо не сьогодні,то через п"ять років !!))
10.08.2020 07:46 Ответить
,🤔
10.08.2020 07:49 Ответить
В Украине эта организация называлвсь "Русская весна", для Беларуси решили упростить название.
10.08.2020 07:51 Ответить
По твоему Майдан это "рюсская весна"?
10.08.2020 07:53 Ответить
Естественно. Второй майдан организовало ФСБ, когда за пару месяцев до выборов фуйло убедился, что у Януковича нулевые шансы.
Задачей являлось вызволить из тюрьмы Тимошенко и сделать ее президентом.
Не понимать этого не может только полный идиот.
10.08.2020 07:56 Ответить
Пысы. А премьером планировался Медведчук.
10.08.2020 07:58 Ответить
Майдан не Русская весна а вот антимайдан уже да. Я сам видел как в Харькове стояли автобусы с русскими номерами от дворца бракосочетания до парка Горького!
10.08.2020 08:03 Ответить
То, что кроме приезжих на Майдан подтянулись местные ни о чем не говорит. Нашему народу свойственно бузить, тем более, что для провоцирования побили студентов.
А посмотри списки погибших в первые дни - поголовно приезжие армяне, беларусы и пр.
И ни одного киевлянина.
10.08.2020 08:07 Ответить
Вы просто все перекрутили. Поставили наоборот. Как лука 'случайно' поменял зеркально проценты свои и тихановской. Про Небесную сотню сразу чувствуется одна кремлевская методичка с лукаш, она тоже говорит, что Небесная сотня 'придуманная'
10.08.2020 08:13 Ответить
Небесная сотня там в Раю от стыда сгорает смотря кого мы тут выбрали!
10.08.2020 08:18 Ответить
О то такими безмозглыми и удобно манипулировать.
33 мирных вагнеровца тоже подтянулись просто поправить здоровье в санатории.
10.08.2020 08:20 Ответить
33? Я думаю сейчас их 33 тысячи!
10.08.2020 08:23 Ответить
Я и говорю - безмозглый, что с тебя взять, кроме анализов?
10.08.2020 08:24 Ответить
/Я безгмозглый?! Это ты полный ватный бред пишешь!
10.08.2020 08:29 Ответить
"Володимир", "не рви серце"... Москва, в черговий раз, "наї..лась"... Не врахували менталітет білорусів... (як, в свій час - українців...). "Розхилитування ситуації", в Білорусі, здається, "злилося"... І причиною тому - Лука... Лідерів, у свій час, "викосив", і залишилася "аморфна маса"... Його звалить можна лише зовнішньою воєнною інтервенцією... Якщо Росія на це піде - може, і вдасться... Однак, "Чапай думать будет..." - вони ніяк не вилізуть з "жопи", яка іменується "Малоросія", "братська поміч народу Сирії, Лівії...". Та й МН-17 "в задниці стирчить...". Їм ще нової "жопи", в Білорусі, не вистачало...
10.08.2020 09:02 Ответить
А в Беларусі це "Русское лето" !!))
10.08.2020 07:53 Ответить
Полюбе,сябри молодці,нагадали Луке, що Беларусі, ще є беларуси !!))
10.08.2020 07:52 Ответить
"Сомневаюсь я, аднака...". Останній раз, кілька років тому, діти їздили до родичів, у Білорусь, так дочка сказала, що за тиждень ні разу не чула білоруської мови - "На півночі Чернігівщини білоруська говірка частіше звучить... Нею наші місцеві, говорять...". (Вона ж у мене "класичним" діалектом користується - черкаським). Там, в Білорусі, повальна більшість - не "білоруси", а "бульбаші"... (Як на Донбасі не "українці", а "хахли"...).
10.08.2020 08:51 Ответить
спыніцеся!

Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных - Цензор.НЕТ 6081
10.08.2020 07:55 Ответить

Протести в Білорусі: Правозахисники повідомляють про 170 затриманих - Цензор.НЕТ 424
10.08.2020 08:15 Ответить
Це на картоплині його фізію вирізали?
10.08.2020 08:17 Ответить
Протесты в Беларуси: Правозащитники сообщают о 170 задержанных - Цензор.НЕТ 3458
10.08.2020 07:56 Ответить
А очі такі сумні,як у нагадившего цуцика !!))
10.08.2020 08:01 Ответить
Этот взгляд....когда жена утром запалила нычку с коксом...последнюю
А Ермак и Бакланов ещё спят....
10.08.2020 08:04 Ответить
Згадав дитинство....."Таке мале,таке банькате,таке замурзане ,вухате !" !!!!)))
10.08.2020 08:31 Ответить
у не-Лоха встреча с Лукой запланирована на октябрь кажется...
Тот или в бегах будет, или руки у него будут по локоть в крови...
Если не-лох, то не лох во всем....
42 годика нашему Стратегу...
10.08.2020 08:03 Ответить
Паспорта надо проверить у этих протестующих! Может оказаться что паспорта у них лаптеногие!
10.08.2020 08:00 Ответить
Лука Мудищев сохранил савецкий саюз в одной отдельно взятой стртане
как и предполагал большой чЛенин
но история нам показівапет, что савецкий саюз держится исключительно на штьіке и плетке, поєтому обязательно придет время, когда савецкий саюз рухнет к евгеной марковне даже в отдельно взятой стране
10.08.2020 08:00 Ответить
Понимаю сябров, не стОит умирать за тех сук, которые на их крови придут к власти...мы тому пример.
10.08.2020 08:02 Ответить
Коли на кону вибір - мільйони біженців, і ангексія, . то ті 200 і навіть 1000 сук ізольованих і побитих це ніщо у порівнянні з тим хаосом що вони принесуть в Білорусію.
10.08.2020 08:05 Ответить
крепостньіе рабьі часто плачут за своим барином
10.08.2020 08:08 Ответить
А ты свободен? Ахметову за электричество по формуле Антарктида + уже заплатил?
10.08.2020 08:13 Ответить
свободен, заплатил
благодаря одному подонку из бьівших, Ахметов теперь владелец єлектроєнергии в Укратине
10.08.2020 08:16 Ответить
Хороша свободная страна, половина населения на заработках гастарбайтерами, где придется, чтобы выжить.
10.08.2020 08:16 Ответить
Дик по англ dick -половой член
10.08.2020 08:19 Ответить
Дик по английски от Ричард. Разные мы книги читали, кто то художественную литературу, а кто-то разбирается в матюках. Поэтому так и живём дерьмово, разбирающихся в сквернословии больше чем умных.
10.08.2020 08:22 Ответить
Ричард ..., а скорее Емеля...как низко ты пал если гастарбайтеришь в стране гастарбайтеров, наросии гривна в почёте ?
10.08.2020 08:41 Ответить
Ты сам хоть понял логику того, что пишешь? Когда действие наркотиков закончится, задай вопрос по человечески.
10.08.2020 09:10 Ответить
Не "рви душу...". Це у нас "професійний виколупувач кацавеликів із сраки...".
10.08.2020 09:07 Ответить
Протести в Білорусі: Правозахисники повідомляють про 170 затриманих - Цензор.НЕТ 8892
10.08.2020 08:07 Ответить
я совсем не против, пусть московия еще подкинет войск в Беларусь, пусть теряет свои сильі и бабло по всему миру, бьістрее сдохнет
10.08.2020 08:09 Ответить
Я тут с тобой согласен но только не Беларусь. Это наш сосед!
10.08.2020 08:11 Ответить
Беларусь вся насквозь пронизана на всех уровнях кремллевскими военньіми базами и кремлевскими чиновниками на всех уровнях
никаких дополнительньіх войск московитьі вводить в Беларусь не будут за ненадобностью
10.08.2020 08:14 Ответить
В Беларуси нет ни танков ни пушек ни самолетов московии. Там радиолокационные станции для фиксации взлета ракет НАТО.
10.08.2020 08:31 Ответить
Навіщо літаки та танки,якщо в штабах агентури завалісь !!))
10.08.2020 08:34 Ответить
У нас в штабах не краще.
10.08.2020 08:37 Ответить
Навіть і заперечувати не буду!!! Тому і здали Крим !!))
10.08.2020 08:49 Ответить
крысу они призывают... да не отдаст власть ни крыса кремлевская ни усатый таракан .. путло вообще закрыл глаза на протесты в хабаровске.. зачем ему и так пошатнувшийся рейтинг менять пусть водят хороводы ..это пока не тот случай когда баранов палками нужно в стойло загонять. этот бывший лакей отыграется еще он мстительный ..
10.08.2020 08:25 Ответить
Про "Вейшнорію" мовчать... Так само, як, в свій час, перестали верещать "Вальцман", коли до влади "мудрий наріт" привів "етнічного українця"...
10.08.2020 09:11 Ответить
Белорусы нашей свободе завидуют, я многих знаю. И про Бацьку говорили много плохого, но...если после Лукашенко белорусы смогут построить демократию по типу польской, то они будут счастливы, ну а если у них будет такой олигархический звиздец с коррупцией как у нас в Украине, но они за этим Лукашенко будут потом плакать. А так как влияние России велико и менталитет совковый, то польского варианта у них не будет.
10.08.2020 08:10 Ответить
Вирішили якось учені перевірить менталітет представників трьох "братніх" народів: росіян, українців і білорусів... Придумали тест. Кажуть їм : "Вам треба зайти в темну кімнату, знайти в ній табурет, і сісти на нього...".
Першим пішов росіянин. Зайшов, намацав табурет, усівся. А в сидінні - цвях гострий!... Наколовся. Схопився на ноги, з матюками, і розбив табурет об стіну...
Заходить українець. Намацав табурет. Провів рукою по сидінню. Намацав цвях. Розхилитав його, витіг, поклав у кишеню - "В господарстві згодиться...". Сів... "Тепер порядок...".
Заходить білорус. Намацав табурет. Сів. Наколовся. Піднявся... Почухав потилицю: "А, можа, так і трєба?...". Сів...
10.08.2020 08:31 Ответить
Зелений недоумок, що ти там говорив про ********* палички.
10.08.2020 08:10 Ответить
А Бацько то вообще - улетел....
10.08.2020 08:13 Ответить
Может не улетел а с турками договаривается о ленд-лизе и втором фронте! Порошенко с ними уже договорился но народ под воздействием кремлёвской пропаганды выбрал Осла-НЕ-ЛОХА который эти договоренности похерил
10.08.2020 08:27 Ответить
Полностью согласен. Если митингующие в Минске разошлись это значит проплаченные были!
10.08.2020 08:31 Ответить
Здесь многие гавкают против Лукашенко. Нам надо своими внутренними вопросами заниматься. А то олигархи обнаглели выше всяких пределов, а мы сопли жуем, и больным воображением думаем, что у нас демократия, о которой беларусы мечтают.
10.08.2020 08:36 Ответить
Мати сусіда сателіта Росіі , це небезпечно !!))
10.08.2020 08:51 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/EfA_WjPWkAETKn6?format=jpg&name=large В кого ще є питання?
10.08.2020 08:57 Ответить
Не рассматриваете происходящее серьёзно, там и в рашке нет свободных людей, есть стадо терпил, это главное, пусть не обижаются😁
10.08.2020 08:59 Ответить
 
 