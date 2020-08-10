УКР
Обов'язок виявлення учнів з ознаками COVID-19 покладається на керівництво школи, - Степанов

Виявлення випадків респіраторних захворювань в учнів покладається на керівництво шкіл.

Так, під час брифінгу відповів на запитання, який протокол дій у школі, якщо виявлено 2 і більше осіб з підозрою на COVID-19, і хто повинен вивляти цих людей, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ці правила досить чітко визначені. МОЗ розробляв ці правила разом з міністерством освіти і науки. У цих правилах визначено, що це покладається на керівництво школи, цей обов'язок з виявлення, дотримання відповідних правил і виявлення дітей з ознаками респіраторних захворювань. Як вимірювати температуру, як звертатися до лікарень, в які терміни. Все це досить чітко визначено", - розповів Степанов.

Також він додав, що відповідальність за дотримання санітарних норм теж покладено на керівництво шкіл.

"Санітарні норми і правила, які розроблені, їх треба виконувати. Тому що за виконанням цих норм - безпека наших учнів. Тому ми поклали цю відповідальність на керівництво шкіл", - пояснив міністр.

+11
Круто...что то типа переложили с больной головы на здоровую..
10.08.2020 10:00 Відповісти
+8
Директор на зауча, зауч на классного руководителя, классный руководитель на бабу Маню сантехничку - круг замкнулся
10.08.2020 09:57 Відповісти
+7
Скинути свої обов'язки та відповідальність на когось - це бренд нової влади!
Вчителів перед початком начального року тестувати не будемо, але виявлення дітей з підозрою на хворобу перекладем на цих же вчиталів! Геніально! У них же у всіх медична освіта і вони можуть відрізнити підвищення температури при розладу шлунку від підвищення температури при проблемі з легенями - стетоскопи ж є у кожного вчителя!
А трудовік чи фізрук - то ваааще спеціалісти широкого профілю з вузьким захватом!
От же ж курви зелені!
10.08.2020 10:30 Відповісти
10.08.2020 09:57 Відповісти
10.08.2020 10:29 Відповісти
10.08.2020 10:00 Відповісти
"Денег нет, но вы держитесь"
10.08.2020 10:12 Відповісти
а выявлять будут за те собранные с народа деньги которые просрали кварталовцы из фонда по борьбе с короновирусом ????
10.08.2020 10:02 Відповісти
А попил 67 миллиардов на Ковид не переложили. А че так?
10.08.2020 10:03 Відповісти
На трудовика нада спихнуть!!
10.08.2020 10:04 Відповісти
на учителя по химии - пусть тесты бодяжит
10.08.2020 10:06 Відповісти
На биологичку - иё профель.
10.08.2020 10:11 Відповісти
в тандеме будут работать...
10.08.2020 10:39 Відповісти
Директор это тоже, что доктор ?
Зегниды нажратые мрази
10.08.2020 10:06 Відповісти
Директор назначен "властью" крайним, чтобы самому МОЗ не отвечать за выполнение своих полностью дремучих указаний для школ.
10.08.2020 14:28 Відповісти
Физрук с трудовиком будут анализы брать, а техника Баба Варя лабораторные анализы проводить?
10.08.2020 10:07 Відповісти
Не, анализы будет проводить биологичка... А физрук и трудовик будут проводить дезинфекцию. Внутреннюю)
10.08.2020 10:10 Відповісти
а может все же вернуть медсестер в школы? как это было раньше...
медпункт и небольшой набор лекарств и мед карточки с графиком прививок и справками от врачей... и возможность ребенка пожаловаться на плохое самочувствие и измерить ему температуру... и оказать первую квалифицированную помощь до приезда скорой (а это и потеря сознания, и порезы-ушибы, и...мало ли что в детском хаосе)
и во время карантина, медсестра - это боевая единица медперсонала...а не перепуганный завуч или зашуганный проверками и выговорами директор
10.08.2020 10:14 Відповісти
Обов'язок виявлення учнів з ознаками COVID-19 покладається на керівництво школи, - Степанов - Цензор.НЕТ 3760
10.08.2020 10:31 Відповісти
Все правильно, кроме прививок.
показати весь коментар
10.08.2020 14:30 Відповісти
Чемпионы по борьбе с короной, Астанавитесь! Это биоэксперименты на детях!
10.08.2020 10:19 Відповісти
А обов'язок виявлення пасажирів з ознаками COVID-19 покладається на керівництво міського транспорту.
10.08.2020 10:22 Відповісти
На главного по маршрутке
10.08.2020 10:32 Відповісти
10.08.2020 10:30 Відповісти
Это просто гениально, своевременно, актуально, мудро и по-степановски. Со школами все понятно - прозорливость МОЗ вне конкуренции, а как быть с депутатами? Им ведь надо пройти и психолога, и проктолога, и нарколога, и врача по "излишествам нехорошим" (С. Г.Вицин. Кавказская пленница) - работать на ЗЕ-благо доктора не позволят !
10.08.2020 10:40 Відповісти
учителей не тестировали, ответственность на руководстве школ.
офигенно справились, мастера спорта по борьбе с вирусом
10.08.2020 10:47 Відповісти
Ну все, Максимка, "ценные указания" пороздавав, тепер можеш лягати на обсервацію (як твоя Дура-попередниця), але спочатку в Клоуна температуру поміряй ректальним градусником. І взагалі, весь МОЗ може йти на карантин (десь на Сейшели, чи Балеари) - епідемією тепер будуть займатися педагоги, кондуктори, ресторатори і інші не менш кваліфіковані чим ви, спеціалісти.
10.08.2020 10:48 Відповісти
Звучит как выявление врагов народа. Кто не выявляет тот против нас. К неблагонадежным будут подкидывать ковид как с мером Луцка.
10.08.2020 11:23 Відповісти
те, кому нужны надзиратели, пусть ходят в школу как раньше, остальным - дистанционку с приходом на аттестацию.
10.08.2020 12:38 Відповісти
 
 