Обов'язок виявлення учнів з ознаками COVID-19 покладається на керівництво школи, - Степанов
Виявлення випадків респіраторних захворювань в учнів покладається на керівництво шкіл.
Так, під час брифінгу відповів на запитання, який протокол дій у школі, якщо виявлено 2 і більше осіб з підозрою на COVID-19, і хто повинен вивляти цих людей, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ці правила досить чітко визначені. МОЗ розробляв ці правила разом з міністерством освіти і науки. У цих правилах визначено, що це покладається на керівництво школи, цей обов'язок з виявлення, дотримання відповідних правил і виявлення дітей з ознаками респіраторних захворювань. Як вимірювати температуру, як звертатися до лікарень, в які терміни. Все це досить чітко визначено", - розповів Степанов.
Також він додав, що відповідальність за дотримання санітарних норм теж покладено на керівництво шкіл.
"Санітарні норми і правила, які розроблені, їх треба виконувати. Тому що за виконанням цих норм - безпека наших учнів. Тому ми поклали цю відповідальність на керівництво шкіл", - пояснив міністр.
медпункт и небольшой набор лекарств и мед карточки с графиком прививок и справками от врачей... и возможность ребенка пожаловаться на плохое самочувствие и измерить ему температуру... и оказать первую квалифицированную помощь до приезда скорой (а это и потеря сознания, и порезы-ушибы, и...мало ли что в детском хаосе)
и во время карантина, медсестра - это боевая единица медперсонала...а не перепуганный завуч или зашуганный проверками и выговорами директор
Вчителів перед початком начального року тестувати не будемо, але виявлення дітей з підозрою на хворобу перекладем на цих же вчиталів! Геніально! У них же у всіх медична освіта і вони можуть відрізнити підвищення температури при розладу шлунку від підвищення температури при проблемі з легенями - стетоскопи ж є у кожного вчителя!
