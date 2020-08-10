Обов'язок виявлення учнів з ознаками COVID-19 покладається на керівництво школи, - Степанов

Виявлення випадків респіраторних захворювань в учнів покладається на керівництво шкіл.

Так, під час брифінгу відповів на запитання, який протокол дій у школі, якщо виявлено 2 і більше осіб з підозрою на COVID-19, і хто повинен вивляти цих людей, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ці правила досить чітко визначені. МОЗ розробляв ці правила разом з міністерством освіти і науки. У цих правилах визначено, що це покладається на керівництво школи, цей обов'язок з виявлення, дотримання відповідних правил і виявлення дітей з ознаками респіраторних захворювань. Як вимірювати температуру, як звертатися до лікарень, в які терміни. Все це досить чітко визначено", - розповів Степанов.

Також він додав, що відповідальність за дотримання санітарних норм теж покладено на керівництво шкіл.

"Санітарні норми і правила, які розроблені, їх треба виконувати. Тому що за виконанням цих норм - безпека наших учнів. Тому ми поклали цю відповідальність на керівництво шкіл", - пояснив міністр.

Також читайте: Школи Львова відкриються 1 вересня, але святкових лінійок не буде, - міськрада