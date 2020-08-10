Із початку доби ворожих обстрілів не було, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Із початку поточної доби на ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів із боку супротивника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні рівно півмісяця відтоді, як проголошено режим припинення вогню, який набув чинності з 27 липня. На щастя, за цей період серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Крім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об'єднані сили беруть активну участь у житті жителів прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.

Підсумки за минулу добу

9 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки і Мар'їнки. Крім того, вчора зафіксовано ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Читайте: Режим припинення вогню на Донбасі виконується: поодинокі випадки порушень не мають системного характеру, - РНБО

Також на Приазов'ї зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно придушили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 41 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 6 342 транспортні засоби і 5 370 осіб. Також були затримані 19 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 438 осіб. У зворотному напрямку - 948 чоловік. КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський