Із початку доби ворожих обстрілів не було, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Із початку поточної доби на ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів із боку супротивника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні рівно півмісяця відтоді, як проголошено режим припинення вогню, який набув чинності з 27 липня. На щастя, за цей період серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Крім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об'єднані сили беруть активну участь у житті жителів прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.

Підсумки за минулу добу

9 серпня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки і Мар'їнки. Крім того, вчора зафіксовано ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Читайте: Режим припинення вогню на Донбасі виконується: поодинокі випадки порушень не мають системного характеру, - РНБО

Також на Приазов'ї зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно придушили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 41 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 6 342 транспортні засоби і 5 370 осіб. Також були затримані 19 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 1 438 осіб. У зворотному напрямку - 948 чоловік. КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" з вини окупантів не функціонували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На зустрічі "нормандської четвірки" в Берліні ми зафіксуємо успіхи перемир'я на Донбасі й рушимо далі, - Зеленський

обстріл (31036) Донбас (22366) перемир’я (1006) операція Об’єднаних сил (6725)
+4
"С начала суток вражеских обстрелов не было, - пресс-центр ОС" - Были дружеские?
показати весь коментар
10.08.2020 17:53 Відповісти
+4
Все, можно выборы на территории Сьерра-Лугандоне проводить!
показати весь коментар
10.08.2020 17:56 Відповісти
+4
Война это не неинтересное кино которое можно выключить и пойти мыть посуду.
показати весь коментар
10.08.2020 17:58 Відповісти
10.08.2020 17:58 Відповісти
Сторонник теории внутреннего конфликта? "Война была, потому что это было выгодно"?
показати весь коментар
10.08.2020 18:04 Відповісти
доброта за чужой счет
показати весь коментар
10.08.2020 19:02 Відповісти
Это так, но вот беда в том, что та сторона продолжает вести обстрелы...
показати весь коментар
10.08.2020 18:33 Відповісти
Зеленим брехунам повірити...
показати весь коментар
10.08.2020 17:51 Відповісти
Квартал для зебокароида важнее украины. Он обменивает народ на возиможность выспупать и хаять парашки после 5 лет каникул на курсах предательства.
Квартал должен быть поштучно утилизирован.
24го смена, предатель устал.
показати весь коментар
10.08.2020 18:01 Відповісти
10.08.2020 17:53 Відповісти
10.08.2020 17:56 Відповісти
К этому и подводят.
показати весь коментар
10.08.2020 18:00 Відповісти
Примета. Если зе лжет как путин, то это прямое управление с моцквы
24го замена караула
показати весь коментар
10.08.2020 17:58 Відповісти
***** прижал упрощенных граждан эдыныры, чтобы бубочке картинку перед выборами не портили.
показати весь коментар
10.08.2020 18:02 Відповісти
Все вагнеровцы поехали на Беларашку и некому стало стрелять?
показати весь коментар
10.08.2020 18:06 Відповісти
Перемирие для украины это непозволительная роскошь. Закладывает условия для будущих воен.
Все кто кличет перемирие есть кацапконсервы и их жертвы.
показати весь коментар
10.08.2020 18:09 Відповісти
Мавзолейные Хмыри сраного КГБиста занялись Белорусью... А тут еще Кадыров требует бабло...,крысы загнаны в Дупло... денех нет,но вы дрочите
показати весь коментар
10.08.2020 18:14 Відповісти
Хабаровск вас Казлов Вылечит.....Руский мир ваш задроченный...
показати весь коментар
10.08.2020 18:16 Відповісти
ну избретут они себе новое ху%ло по фамилии фургал и что изменится?
показати весь коментар
10.08.2020 19:03 Відповісти
Путлер Батьке казав шо рюсскага быдла под Дебальцево лягло немеряно....земля стекловатой хмырям
показати весь коментар
10.08.2020 18:18 Відповісти
9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Так же: враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.
Ну вот поетому и не стреляют, потому что их все устраивает, продвигаются вглубь Украины без боя, а украинские колаборанты и предатели им в етом помогают, сняли украинские флаги и отвели войска чтобы не мешать. Только когда же вы будете освобождать нашу землю от русофашистских окупантов и убийц?
показати весь коментар
10.08.2020 18:18 Відповісти
10.08.2020 20:38 Відповісти
Что за глупости? Дембельская форма (хоть и такая) положена лишь тому, кто служил.
показати весь коментар
10.08.2020 21:35 Відповісти
1000000000000000000%
показати весь коментар
10.08.2020 22:14 Відповісти
Происходят удивительные дела . Сын хочет подписать контракт в АТО не берут . Там нужны прокуроры , судьи , но не бойцы .
показати весь коментар
10.08.2020 18:36 Відповісти
цікаво! цьому хтось вірить? тоді треба випити зеленки! щоб повірити!
показати весь коментар
10.08.2020 22:13 Відповісти
Прижухли кацUPо-р@шисти... ГОТУЙТЕСЯ Й ТРИМАЙТЕ УСЕ НА КОНТРОЛІ, притихли- готують якусь мерзоту й підлість 100% , це ж к@цапи.
показати весь коментар
11.08.2020 00:41 Відповісти
 
 