39 тис. дітей отримали статус постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі

В Україні 39 тис. дітей отримали статус постраждалих від бойових дій.

Про це зазначено в доповіді уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік, який був презентований у Донецькій обласній державній адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Міністерства соціальної політики, станом на 31 грудня 2019 року зареєстровано понад 190 тис. дітей, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Водночас статус дитини, яка постраждала від бойових дій, отримали всього 39 тис. осіб, що становить лише 20%", - зазначено в повідомленні Донецької ОДА.

Топ коментарі
+2
Статус.
Позже в борьбе за голоса, политики будут давать льготы.
показати весь коментар
10.08.2020 19:01 Відповісти
+2
Надання статусу постраждалого аж ніяк не впливає на посилення проукраїнської позиції.
показати весь коментар
10.08.2020 20:12 Відповісти
+2
Вот и расскажут "бамбаскаму зрителю" как злые укры замаливают грехи перед даунбаскими детишками.
показати весь коментар
10.08.2020 21:11 Відповісти
да перестань! Жалеть надо тех кого убили их папы!
показати весь коментар
10.08.2020 19:45 Відповісти
Ага, из-за ипанутости их родителей
показати весь коментар
10.08.2020 19:57 Відповісти
Щас "анусный мотылек" тебя хвошиздом русским обозвет.
показати весь коментар
10.08.2020 19:59 Відповісти
И что они получат?
показати весь коментар
10.08.2020 18:48 Відповісти
Статус.
Позже в борьбе за голоса, политики будут давать льготы.
показати весь коментар
10.08.2020 19:01 Відповісти
еще одна каста бамбаских ублюдков!
показати весь коментар
10.08.2020 19:46 Відповісти
В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тыс. человек, что составляет лишь 20%"
А нужно чтобы все 100%. Если вы выделяете деньги на пропаганду украинской точки зрения(деньги попадают и без того жирным журналистам), а не выделяете на детей в достаточном количестве- то грош вам цена. Помочь детям, это лучшая пропаганда т.к.- за душу. Никакой журналист не добьётся такого результата, как бы он не старался.
показати весь коментар
10.08.2020 19:37 Відповісти
Надання статусу постраждалого аж ніяк не впливає на посилення проукраїнської позиції.
показати весь коментар
10.08.2020 20:12 Відповісти
Ещё как- т.к. у них есть родители. Упоротые понятно-мимо, а у вменяемых начнется когнитивный диссонанс. Им по телеку одно- а они "щупают" другое. Не один журналист не сможет вызвать такие процессы в головном мозге, его аудитория изначально заточена на определенный материал, а привлечь зрителя "извне" очень сложно.
показати весь коментар
10.08.2020 20:18 Відповісти
Вот и расскажут "бамбаскаму зрителю" как злые укры замаливают грехи перед даунбаскими детишками.
показати весь коментар
10.08.2020 21:11 Відповісти
Вам,наверное,повезло и вы никогда не общались с жителями бамбаса.Иначе вы бы не питали по отношению к этим желудкам никаких иллюзий.
показати весь коментар
10.08.2020 21:39 Відповісти
Я сам с Крыма (от рождения и до 19лет там жил). Плюс/минус понимаю как там(на Донбассе) всё воспринимается и как там идут дела.
показати весь коментар
10.08.2020 21:46 Відповісти
А какой статус получили дети ,родители которых, погибли в АТО?
показати весь коментар
10.08.2020 21:19 Відповісти
это давно прописанный статус. И пенсия до 18ти лет.
показати весь коментар
10.08.2020 21:23 Відповісти
 
 