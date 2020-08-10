39 тис. дітей отримали статус постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі
В Україні 39 тис. дітей отримали статус постраждалих від бойових дій.
Про це зазначено в доповіді уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік, який був презентований у Донецькій обласній державній адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними Міністерства соціальної політики, станом на 31 грудня 2019 року зареєстровано понад 190 тис. дітей, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Водночас статус дитини, яка постраждала від бойових дій, отримали всього 39 тис. осіб, що становить лише 20%", - зазначено в повідомленні Донецької ОДА.
Позже в борьбе за голоса, политики будут давать льготы.
А нужно чтобы все 100%. Если вы выделяете деньги на пропаганду украинской точки зрения(деньги попадают и без того жирным журналистам), а не выделяете на детей в достаточном количестве- то грош вам цена. Помочь детям, это лучшая пропаганда т.к.- за душу. Никакой журналист не добьётся такого результата, как бы он не старался.