Ексміністра екології Злочевського оголошено в розшук у справі про пропозицію хабаря керівництву НАБУ і САП
Колишнього міністра екології та природних ресурсів України часів президента Віктора Януковича Миколу Злочевського оголошено в розшук у кримінальному провадженні про надання хабаря керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС України.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "розшук", Злочевський зник 1 лютого 2018 року в Одесі й зараз має статус особи, що переховується від органів досудового слідства.
Ексчиновника звинувачують за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище), запобіжний захід до нього не застосовували.
