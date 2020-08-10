УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3784 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
4 481 41

Ексміністра екології Злочевського оголошено в розшук у справі про пропозицію хабаря керівництву НАБУ і САП

Колишнього міністра екології та природних ресурсів України часів президента Віктора Януковича Миколу Злочевського оголошено в розшук у кримінальному провадженні про надання хабаря керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС України.

Ексміністра екології Злочевського оголошено в розшук у справі про пропозицію хабаря керівництву НАБУ і САП 01

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "розшук", Злочевський зник 1 лютого 2018 року в Одесі й зараз має статус особи, що переховується від органів досудового слідства.

Ексчиновника звинувачують за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище), запобіжний захід до нього не застосовували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозру Злочевському про надання хабаря НАБУ і САП за закриття справи проти нього було вручено за місцем прописки - розписалася за отримання його мати, - викривач Шевченко

НАБУ (5510) Злочевський Микола (209) МВС (3535) Правоохоронні органи (2712) розшук (663) силовики (2518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А напомните шо там с королем контрабанди Альпериним.
Помнится зеля клятвенно обещал, и шо - сидит гад?
показати весь коментар
10.08.2020 20:03 Відповісти
+3
Хотелось бы верить, что не "порешает", как Жеваго.
показати весь коментар
10.08.2020 19:53 Відповісти
+3
Зе нікому і нічого не обіцяв і не буде обіцяти. Бо нічого і ніколи не виконував і не збирається виконувати.
показати весь коментар
10.08.2020 20:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотелось бы верить, что не "порешает", как Жеваго.
показати весь коментар
10.08.2020 19:53 Відповісти
Сытенький поросёночек.
показати весь коментар
10.08.2020 19:55 Відповісти
знатный кнур.видно что пожрать любит за счет природных ресурсов и экологии.ряха на фото не влазит.
показати весь коментар
10.08.2020 20:38 Відповісти
Шо, опять...!!!
показати весь коментар
10.08.2020 20:00 Відповісти
А напомните шо там с королем контрабанди Альпериним.
Помнится зеля клятвенно обещал, и шо - сидит гад?
показати весь коментар
10.08.2020 20:03 Відповісти
Зе нікому і нічого не обіцяв і не буде обіцяти. Бо нічого і ніколи не виконував і не збирається виконувати.
показати весь коментар
10.08.2020 20:10 Відповісти
Десь так. Скажу ббільше - Зе це та хмарка яку випускає скунс щоб його не чіпали.
показати весь коментар
10.08.2020 20:14 Відповісти
не прошло и года)))
показати весь коментар
10.08.2020 20:07 Відповісти
сидит злочевский на своем острове в Эмиратах и ржет с борцунов с коррупцией) не удивлюсь, что и 6 лямов были поддельные....
показати весь коментар
10.08.2020 20:12 Відповісти
Мордяка цеглу просить!
показати весь коментар
10.08.2020 20:13 Відповісти
Нова цегла зламається об таку мордяку🐸 Може спробувати пінобетон?
показати весь коментар
10.08.2020 20:15 Відповісти
Он скорее всего сидит в Омане и теперь мусульманин. Не злочевский он уже, а ибн махмуд.
показати весь коментар
10.08.2020 20:26 Відповісти
так это бубочка за счет ленки к ибн махмуду аль злочевскому мотался?)
показати весь коментар
10.08.2020 20:33 Відповісти
Тут слова Жеглова к теме !
показати весь коментар
10.08.2020 20:30 Відповісти
вымышленного еврейскими саветскими пейсателями еврейского персонажа в исполнении еврейского савецкого актера?
показати весь коментар
10.08.2020 21:16 Відповісти
Предложил взятку а ее не взяли.... Дважды несудимый просто так на должность не ставил....,а его сынок Саша Стоматолог следил за порядком не хуже Шерлока Холмса...
показати весь коментар
10.08.2020 20:33 Відповісти
Голамреза Сулеймани (глава Центральной страховой организации Ирана) заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за уничтоженный самолет.

Лукашенко не поверил России и продолжает разворачивать войска. Кроме того фактически заблокирована граница с Украиной. За вчера и сегодня министр иностранных дел Беларуси Макей дважды общался с представителями Государственного департамента США.

Появившийся в начале апреля 2020 г. по протекции Ермака , новый "кризис-менеджер" Михаил Подоляк упорно обрабатывает Мендель на согласие подать в суд на СМИ и конкретных лиц объявивших о ее "беременности от Зеленского" с "огромными суммами за моральный ущерб", которые будут переданы на "детские дома".

Причина визита Медведчука и его супруги в Крым - переоформление крымской собственности в соответствии с требованиями законодательства РФ. В частности это предусматривает российское гражданство владельцам земельных участков.
показати весь коментар
10.08.2020 20:34 Відповісти
Только у нас такое возможно. С такой фактурой, борзостью, цепки. перстни по 50-100грамм, отмороженостью в харе---а теперь охренеть---министром ЭКОЛОГИИ! Ну представьте это сурло нюхающим цветочки! Отпад. Тут только арматурой рифлёнкой на 10!
показати весь коментар
10.08.2020 22:23 Відповісти
И кто будет его искать?
показати весь коментар
10.08.2020 22:56 Відповісти
Комментарии интереснее чем контент)
Почитав, точно можно сказать, что налогов этот "мордяка", "кнур" заплатил Точно раз в шестьсот больше чем писатели ********)
И завить так аж выпирает у 99%
показати весь коментар
11.08.2020 08:34 Відповісти
А он еще не в ПЕСиках? Барыга же утверждал, что "коляхорошийпарень"!
показати весь коментар
11.08.2020 09:01 Відповісти
И вот это животное было министром экологии?
показати весь коментар
11.08.2020 09:43 Відповісти
 
 