Словаччина висилає трьох російських дипломатів через підозри в шпигунстві, - ЗМІ

Влада Словаччини прийняла рішення вислати трьох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

Як інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на знайоме із ситуацією джерело.

"Словаччина висилає трьох російських дипломатів через підозри в шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що дипломати повинні покинути Словаччину до кінця цього тижня.

За даними агентства, відповідне рішення було прийнято на рівні уряду країни.

У червні про висилку двох дипломатів РФ оголосила влада Чехії. Чеський прем'єр Андрій Бабіш тоді пояснив, що "на підставі інформації та доказів Служби безпеки та інформації чітко випливає, що один зі співробітників російського посольства поширив неправдиву інформацію про запланований напад на чеських політиків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковника, який 25 років шпигував для Росії, засудили в Австрії до 3 років в'язниці та відпустили

+30
Уже и в Словакии нагадили козломордые. Конченный, мерзкий народец, способен только гадить по всему свету
10.08.2020 21:14 Відповісти
+16
нет никаких роSSийских дипломатов, забудьте, есть одни роSSийские разведчики и шпионы! нет никакой роSSии, забудьте, есть территории многих небольших государств, временно оккупированных москалями!
10.08.2020 21:17 Відповісти
+14
10.08.2020 21:15 Відповісти
- Я - русскай дипломат! Я не вынесу такого позора! ( стріляється)
ги
10.08.2020 21:14 Відповісти
Крысы кремля Штирлицуют только в Хабаровске и Дамбассе,за Бугор то быдло не выпучкают....
показати весь коментар
10.08.2020 21:15 Відповісти
нет никаких роSSийских дипломатов, забудьте, есть одни роSSийские разведчики и шпионы! нет никакой роSSии, забудьте, есть территории многих небольших государств, временно оккупированных москалями!
10.08.2020 21:17 Відповісти
Потім виявиться, що й москалів ніяких нема, бо москалі, як нас вчили у школі - це солдати, а русскій язик, це солдатська "мова" - ать два! ать два!
10.08.2020 21:26 Відповісти
зря высылает, теперь они будут гадить в другой стране
лучше расстрелять, при попытке к бегству
10.08.2020 21:18 Відповісти
найдіть хоч одного рашкопломата який не шпигує, вони там всі "шпілі-вілі"...)
10.08.2020 21:25 Відповісти
Знаменитая советская проститутка,авантюристка и политик Александра Коллонтай была послом СССр за бугром,а ее муж типа камандир Красной задрыпанной армии Паша Дыбенко был жутким бараном и преступником,а также шпионом...расстрелян в 1938 году Так вот на Суде Пашу спрашивает Сулья...вы признаете себя американским шпионом? Паша отвечает...НЕТ,я не знаю АМЕРИКАНСКИЙ ЯЗЫК...
Представляете какое ТУПОЕ быдло правило в СССР?
10.08.2020 21:25 Відповісти
И то верно!
Ведь американцы могли найти переводчика, который владеет и американским и русским языками!
10.08.2020 21:28 Відповісти
Так его товарищ Сралин грохнул...без переводчиков...
10.08.2020 21:30 Відповісти
Как говориться, кого люблю, того и бью!
10.08.2020 21:31 Відповісти
"Желаю, чтобы всех!" (с)
10.08.2020 21:27 Відповісти
***** в армії не служив - відразу після юрфака втік стукачом в кгб. Там майже 11 років на дні, розробка коресподенції (читав чужі листи) - звідси позивний "моль". Потім 9 років таскав портфель Собчаку який його познайомив з жінкою Єльцина. Загалом "моль" задачу виконав - за розвалом Совка де-юре, розвалив його де-факто на покоління.
10.08.2020 21:40 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
10.08.2020 22:07 Відповісти
Разведка есть неотъемлемая обязанность любого посольства любой страны.
10.08.2020 22:31 Відповісти
Угро-фіни вже не в моді.
10.08.2020 22:36 Відповісти
гнать эту кацапо-фашисткую падаль отовсюду!
10.08.2020 22:52 Відповісти
Кравчук отправил личные дела советских кагебистов в россию. Теперь они в Украине работают на ФСБ. Украинцы выбрали Кравчука своим президентом.
10.08.2020 22:56 Відповісти
шо, опять?
10.08.2020 23:14 Відповісти
 
 