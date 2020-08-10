Словаччина висилає трьох російських дипломатів через підозри в шпигунстві, - ЗМІ

Влада Словаччини прийняла рішення вислати трьох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на знайоме із ситуацією джерело.

"Словаччина висилає трьох російських дипломатів через підозри в шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що дипломати повинні покинути Словаччину до кінця цього тижня.

За даними агентства, відповідне рішення було прийнято на рівні уряду країни.

У червні про висилку двох дипломатів РФ оголосила влада Чехії. Чеський прем'єр Андрій Бабіш тоді пояснив, що "на підставі інформації та доказів Служби безпеки та інформації чітко випливає, що один зі співробітників російського посольства поширив неправдиву інформацію про запланований напад на чеських політиків".

