Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, - СМИ
Власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом пишет в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
"Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.
По данным агентства, соответствующее решение было принято на уровне правительства страны.
В июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш тогда пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".
лучше расстрелять, при попытке к бегству
Представляете какое ТУПОЕ быдло правило в СССР?
Ведь американцы могли найти переводчика, который владеет и американским и русским языками!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!