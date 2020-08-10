РУС
Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, - СМИ

Власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом пишет в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.

По данным агентства, соответствующее решение было принято на уровне правительства страны.

В июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш тогда пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

россия (97378) Словакия (1066) шпионаж (1452)
Топ комментарии
+30
Уже и в Словакии нагадили козломордые. Конченный, мерзкий народец, способен только гадить по всему свету
показать весь комментарий
10.08.2020 21:14 Ответить
+16
нет никаких роSSийских дипломатов, забудьте, есть одни роSSийские разведчики и шпионы! нет никакой роSSии, забудьте, есть территории многих небольших государств, временно оккупированных москалями!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:17 Ответить
+14
показать весь комментарий
10.08.2020 21:15 Ответить
Уже и в Словакии нагадили козломордые. Конченный, мерзкий народец, способен только гадить по всему свету
показать весь комментарий
10.08.2020 21:14 Ответить
- Я - русскай дипломат! Я не вынесу такого позора! ( стріляється)
ги
показать весь комментарий
10.08.2020 21:14 Ответить
Крысы кремля Штирлицуют только в Хабаровске и Дамбассе,за Бугор то быдло не выпучкают....
показать весь комментарий
10.08.2020 21:15 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 21:15 Ответить
нет никаких роSSийских дипломатов, забудьте, есть одни роSSийские разведчики и шпионы! нет никакой роSSии, забудьте, есть территории многих небольших государств, временно оккупированных москалями!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:17 Ответить
Потім виявиться, що й москалів ніяких нема, бо москалі, як нас вчили у школі - це солдати, а русскій язик, це солдатська "мова" - ать два! ать два!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:26 Ответить
зря высылает, теперь они будут гадить в другой стране
лучше расстрелять, при попытке к бегству
показать весь комментарий
10.08.2020 21:18 Ответить
найдіть хоч одного рашкопломата який не шпигує, вони там всі "шпілі-вілі"...)
показать весь комментарий
10.08.2020 21:25 Ответить
Знаменитая советская проститутка,авантюристка и политик Александра Коллонтай была послом СССр за бугром,а ее муж типа камандир Красной задрыпанной армии Паша Дыбенко был жутким бараном и преступником,а также шпионом...расстрелян в 1938 году Так вот на Суде Пашу спрашивает Сулья...вы признаете себя американским шпионом? Паша отвечает...НЕТ,я не знаю АМЕРИКАНСКИЙ ЯЗЫК...
Представляете какое ТУПОЕ быдло правило в СССР?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:25 Ответить
И то верно!
Ведь американцы могли найти переводчика, который владеет и американским и русским языками!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:28 Ответить
Так его товарищ Сралин грохнул...без переводчиков...
показать весь комментарий
10.08.2020 21:30 Ответить
Как говориться, кого люблю, того и бью!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:31 Ответить
"Желаю, чтобы всех!" (с)
показать весь комментарий
10.08.2020 21:27 Ответить
***** в армії не служив - відразу після юрфака втік стукачом в кгб. Там майже 11 років на дні, розробка коресподенції (читав чужі листи) - звідси позивний "моль". Потім 9 років таскав портфель Собчаку який його познайомив з жінкою Єльцина. Загалом "моль" задачу виконав - за розвалом Совка де-юре, розвалив його де-факто на покоління.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:40 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
10.08.2020 22:07 Ответить
Разведка есть неотъемлемая обязанность любого посольства любой страны.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:31 Ответить
Угро-фіни вже не в моді.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:36 Ответить
гнать эту кацапо-фашисткую падаль отовсюду!
показать весь комментарий
10.08.2020 22:52 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 22:55 Ответить
Кравчук отправил личные дела советских кагебистов в россию. Теперь они в Украине работают на ФСБ. Украинцы выбрали Кравчука своим президентом.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:56 Ответить
шо, опять?
показать весь комментарий
10.08.2020 23:14 Ответить
 
 