УКР
Революція в Білорусі
Генсек ООН Гутерріш закликав білоруську владу до максимальної стриманості

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований розвитком ситуації в Білорусі.

Прессекретар генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік виступив із заявою з приводу ситуації в Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Генеральний секретар продовжує із занепокоєнням стежити за поточною ситуацією в цій країні, включаючи повідомлення про протести після виборів і спалахи насильства в Мінську та інших містах, - заявив Дюжаррік. - Генеральний секретар закликає білоруську владу проявити максимальну стриманість і забезпечити повну повагу прав на свободу слова, мирних зібрань та асоціації.

Він підкреслює важливість здійснення цих прав у мирній обстановці й відповідно до закону. Генеральний секретар закликає всі сторони уникати дій, які можуть посилити напруженість, і вирішувати питання, що з'являються, в дусі діалогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) ООН (3458) Гутерріш Антоніу (412) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+9
Сейчас белорузкие мусора аж остановились и головы подняли и начали слушать уважаемого Генсека самой бесполезной организации в мире ООН.
10.08.2020 23:37
+6
https://twitter.com/ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain @ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain/status/1292852564870852610 4 ч

В Киеве люди тоже сначала выходили на мирный протест с непокрытой головой и пустыми руками, но их научил защищать голову и вооружаться именно омон.
Так же и в Беларуси и России будет. Не научатся - сдохнут. Все по-взрослому. Или мы их - или они нас.
10.08.2020 23:40
+5
А то он выразит глубочайшую обеспокоенность, и вот тогда....)))
10.08.2020 23:36
А то он выразит глубочайшую обеспокоенность, и вот тогда....)))
10.08.2020 23:36
https://t.me/nexta_live/6469
11.08.2020 00:09
Не установлен у меня телеграмм, что там?
11.08.2020 00:16
Сейчас белорузкие мусора аж остановились и головы подняли и начали слушать уважаемого Генсека самой бесполезной организации в мире ООН.
10.08.2020 23:37
От мені цікаво - завдяки якій організації Ліги Нації чи ООН пролилось більше крові?
10.08.2020 23:39
Ще один поцефіст.....
10.08.2020 23:38
https://twitter.com/ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain @ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain/status/1292852564870852610 4 ч

В Киеве люди тоже сначала выходили на мирный протест с непокрытой головой и пустыми руками, но их научил защищать голову и вооружаться именно омон.
Так же и в Беларуси и России будет. Не научатся - сдохнут. Все по-взрослому. Или мы их - или они нас.
10.08.2020 23:40
Власть - Белорусь не раССея, Белорусь - УКРАИНА..
10.08.2020 23:41
В росиянских СМИ уже не скрытый шабаш идёт против Луки. Особенно некоторые российские медиа и политтехнологи пархатые восхищаются Тихановской ... Уже окончательно понятно, откуда идёт атака на Беларусь... Намёки на дружбу Луки с Китаем и инвестиции оттуда... помощь деньгами в обход России...
10.08.2020 23:43
Помню зимой 2014 на Розетке пропал раздел спортивное оружие ...
10.08.2020 23:45
В Минске есть жертва
10.08.2020 23:45
Мы и так сдержанно себя ведем. Но в конце концов терпение народа лопнет.
10.08.2020 23:48
Брат Литвин ты за кого?- за красных или за белых?))
10.08.2020 23:50
Народ сделал свой выбор, нравится-не нравится, его надо уважать (и красным и белым).
10.08.2020 23:55
и выбор зе
10.08.2020 23:56
Да, в том числе и выбор Зеленского. Вы же не собираетесь уничтожить всех, кто за него голосовал?
10.08.2020 23:59
Чтобы уважать выбор, нужно признать этот выбор законным. Вы же прекрасно понимаете, что, выборы мало кто признает в мире.
Я ради интереса зашел на сайт вашей http://www.rec.gov.by/ ЦИК . Не видно результатов по отдельным участкам, округам, областям. Не видно процесса обновления информации.
11.08.2020 00:22
Но как знать фальсифицированы они или нет? На этих выборах международных наблюдателей не было.
10.08.2020 23:58
Оппозиция всегда говорит, что их не досчитывают. Они сильно распухают от своей значимости и считают что их голос очень" большой и толстый" Однако при демократии голоса всех людей равны. Наблюдателей хватало своих, на каждом участке не менее трех было.
11.08.2020 00:04
Ну не знаю) тебе видней))
11.08.2020 00:05
Загоняют в угол Батьку.) он хотел как Янек на двух стульях сидеть но придется дружить только с путиным)) думаю скоро все вагнеровцы выйдут на свободу.
10.08.2020 23:49
10.08.2020 23:53
Беларусь будут шатать минимум эту неделю. Далее - в зависимости от успеха. Причём,в этом заинтересованы сейчас и Запад, и рашка. И те, и другие сейчас ведут торги с Батькой. Игра запущена и ставки подняты до серьёзного уровня. Именно поэтому реакция Запада пока очень осторожная. (с)
10.08.2020 23:59
совместный спектакль в котором режиссёром путло, а бацька в главной роли под названием «выборы президента Белjруссии -
82 %» подходит к финальному концу и это видно по:а) речи бацьки в которой он обвиняет запад во вмешательстве в ситуацию с «выборами»б) поздравлению путла,в) тихому уходу тихановской,г) жесткой зачистке мусорами остатков протестующих,...а батьке, осталось пожурить «заблудившихся» вагнеровцев и отпустить их по домам,
с чувством выполненного долга…

Занавес.
11.08.2020 00:00
Вам же говорили что после Чечни и Грузии ***** нападет на Украину. Вы не верили, Вам же говорили что после Украины ***** нападет на Беларусь. Вы опять не верили. А зачем по вашему ***** на сентябрь обявил бессрочную мобилизацию и самые массовые военные учения возле границ Украины и Беларуси?
11.08.2020 00:01
Сегодня в оккупированном Крыму и Южном военном округе россии стартовали очередные военно-террористические учения, которые продлятся до 21 августа (а они разве когда-нибудь прекращаются?). Задействованы 6000 ихтамнетов и 750 единиц техники.
Озабоченности украинских властей - не замечается....
Озабоченности украинских властей - не замечается....
11.08.2020 00:11
11.08.2020 00:04
дурак старый, а мог бы , просто уйти в историю , по- человечески....
11.08.2020 00:17
Был такой и был....согласен бро
11.08.2020 00:40
Вчора тут писали що Лука втік в Турцію. Вже повернувся?
11.08.2020 00:19
Писали про літак президента. А хто, чи що було у літаку не писали. Може пару тонн $
11.08.2020 00:28
ПАПЕСДЕЛАЛИБАТИНКИ
11.08.2020 00:38
Це як куме сдержаннее?
-Не стрелять очередями.В режиме одиночных будет посдержаннее
11.08.2020 00:52
******************....!,очередные,бо те стер
11.08.2020 01:26
Десь ми вже все це чули в 2014 році...
11.08.2020 04:56
Чего президента Франции не призывали к сдержанности,когда он убивал людей в "жёлтых жилетах"? Как мого идиотов,не может сложить два плюс два. Для Украины победа не Лукашенко ЛЮБОГО означает победа России. В стадии анархии,в стране тотально экономически зависимой от России ЛЮБОЙ следующий президент будет куклой России и не на словах как Бацька,на деле. И с севера появятся по всей границе российские войска. Какие идиоты те кто расчитывает что "голубой союз" в случае чего поможет Беларуси или как-то будет влиять Как с ВОЙНОЙ и ОкКУПАЦИЕЙ до Боинга НИКАК! Да,охлос придурковатый,,как всегда.у толпы нет ума. Вместо поэтапного эволюционного развития развития революционное. Придурки.
11.08.2020 06:13
Фашист ) (уйло один з перших хто привітав кривавого диктатора Лукашенка з перемогою, і він вказав на прискорення створення Союзної держави-під керівництвом кремля, тобто перетворення держави Беларусь в кацапську колонію. Таким чином )(уйло повністю визнав результати сфальсифікованих виборів президента Білорусі. Журналісти поширили текст телеграми Путліна на адресу Лукашенка. у ній повідомляється, що )(уйло вказує на співпрацю з Білоруссю в рамках прискорення створення Союзної держави, тобто Білорусь але вже як свою кацапську колонію яку, в кремлі маніакально хочуть створити. Крім того, російська вл
А в кінці свого привітанні російський фюрер -диктатор чомусь назвав різні народи татаро-угро-фінської Росії і слов'янської Білорусі навіть нібито "братніми" .
Так що чітко ясно що затримання російських терористів це був підступно поставлений хитрим Лукою ... спектакль, щоб перед виборами показати своєму народові про його жорсткому прагнення захисту свободи і суверенітету своєї Білоруської країни, хоча насправді під його керівництвом йде злочинне планомірне знищення державності Білорусі , і вже швидке перетворення її в жахливу кацапську колонію.
11.08.2020 08:21 Відповісти
"Генеральный секретарь ООН обеспокоен" - вот работенка хорошая. Выразил обеспокоенность и зп на карту упало.
11.08.2020 10:27 Відповісти
 
 