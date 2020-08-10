Генсек ООН Гутерріш закликав білоруську владу до максимальної стриманості
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований розвитком ситуації в Білорусі.
Прессекретар генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік виступив із заявою з приводу ситуації в Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Генеральний секретар продовжує із занепокоєнням стежити за поточною ситуацією в цій країні, включаючи повідомлення про протести після виборів і спалахи насильства в Мінську та інших містах, - заявив Дюжаррік. - Генеральний секретар закликає білоруську владу проявити максимальну стриманість і забезпечити повну повагу прав на свободу слова, мирних зібрань та асоціації.
Він підкреслює важливість здійснення цих прав у мирній обстановці й відповідно до закону. Генеральний секретар закликає всі сторони уникати дій, які можуть посилити напруженість, і вирішувати питання, що з'являються, в дусі діалогу".
В Киеве люди тоже сначала выходили на мирный протест с непокрытой головой и пустыми руками, но их научил защищать голову и вооружаться именно омон.
Так же и в Беларуси и России будет. Не научатся - сдохнут. Все по-взрослому. Или мы их - или они нас.
Я ради интереса зашел на сайт вашей http://www.rec.gov.by/ ЦИК . Не видно результатов по отдельным участкам, округам, областям. Не видно процесса обновления информации.
82 %» подходит к финальному концу и это видно по:а) речи бацьки в которой он обвиняет запад во вмешательстве в ситуацию с «выборами»б) поздравлению путла,в) тихому уходу тихановской,г) жесткой зачистке мусорами остатков протестующих,...а батьке, осталось пожурить «заблудившихся» вагнеровцев и отпустить их по домам,
с чувством выполненного долга…
Занавес.
Озабоченности украинских властей - не замечается....
-Не стрелять очередями.В режиме одиночных будет посдержаннее
А в кінці свого привітанні російський фюрер -диктатор чомусь назвав різні народи татаро-угро-фінської Росії і слов'янської Білорусі навіть нібито "братніми" .
Так що чітко ясно що затримання російських терористів це був підступно поставлений хитрим Лукою ... спектакль, щоб перед виборами показати своєму народові про його жорсткому прагнення захисту свободи і суверенітету своєї Білоруської країни, хоча насправді під його керівництвом йде злочинне планомірне знищення державності Білорусі , і вже швидке перетворення її в жахливу кацапську колонію.