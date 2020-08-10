Генсек ООН Гутерріш закликав білоруську владу до максимальної стриманості

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований розвитком ситуації в Білорусі.

Прессекретар генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік виступив із заявою з приводу ситуації в Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Генеральний секретар продовжує із занепокоєнням стежити за поточною ситуацією в цій країні, включаючи повідомлення про протести після виборів і спалахи насильства в Мінську та інших містах, - заявив Дюжаррік. - Генеральний секретар закликає білоруську владу проявити максимальну стриманість і забезпечити повну повагу прав на свободу слова, мирних зібрань та асоціації.

Він підкреслює важливість здійснення цих прав у мирній обстановці й відповідно до закону. Генеральний секретар закликає всі сторони уникати дій, які можуть посилити напруженість, і вирішувати питання, що з'являються, в дусі діалогу".

