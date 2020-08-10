Генсек ООН Гутерриш призвал белорусские власти к максимальной сдержанности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен развитием ситуации в Беларуси.
Пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением по поводу ситуации в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Генеральный секретарь продолжает с беспокойством следить за текущей ситуацией в этой стране, включая сообщения о протестах после выборов и вспышках насилия в Минске и в других городах, – заявил Дюжаррик. – Генеральный секретарь призывает белорусские власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить полное уважение прав на свободу слова, мирных собраний и ассоциации.
Он подчеркивает важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом. Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны избегать действий, которые могут усилить напряженность, и решать возникающие вопросы в духе диалога".
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain @ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain/status/1292852564870852610 4 ч
В Киеве люди тоже сначала выходили на мирный протест с непокрытой головой и пустыми руками, но их научил защищать голову и вооружаться именно омон.
Так же и в Беларуси и России будет. Не научатся - сдохнут. Все по-взрослому. Или мы их - или они нас.
Я ради интереса зашел на сайт вашей http://www.rec.gov.by/ ЦИК . Не видно результатов по отдельным участкам, округам, областям. Не видно процесса обновления информации.
82 %» подходит к финальному концу и это видно по:а) речи бацьки в которой он обвиняет запад во вмешательстве в ситуацию с «выборами»б) поздравлению путла,в) тихому уходу тихановской,г) жесткой зачистке мусорами остатков протестующих,...а батьке, осталось пожурить «заблудившихся» вагнеровцев и отпустить их по домам,
с чувством выполненного долга…
Занавес.
Озабоченности украинских властей - не замечается....
-Не стрелять очередями.В режиме одиночных будет посдержаннее
А в кінці свого привітанні російський фюрер -диктатор чомусь назвав різні народи татаро-угро-фінської Росії і слов'янської Білорусі навіть нібито "братніми" .
Так що чітко ясно що затримання російських терористів це був підступно поставлений хитрим Лукою ... спектакль, щоб перед виборами показати своєму народові про його жорсткому прагнення захисту свободи і суверенітету своєї Білоруської країни, хоча насправді під його керівництвом йде злочинне планомірне знищення державності Білорусі , і вже швидке перетворення її в жахливу кацапську колонію.