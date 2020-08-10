Генсек ООН Гутерриш призвал белорусские власти к максимальной сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен развитием ситуации в Беларуси.

Пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением по поводу ситуации в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Генеральный секретарь продолжает с беспокойством следить за текущей ситуацией в этой стране, включая сообщения о протестах после выборов и вспышках насилия в Минске и в других городах, – заявил Дюжаррик. – Генеральный секретарь призывает белорусские власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить полное уважение прав на свободу слова, мирных собраний и ассоциации.

Он подчеркивает важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом. Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны избегать действий, которые могут усилить напряженность, и решать возникающие вопросы в духе диалога".

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

