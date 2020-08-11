Коли Шмигаль ще ходив до школи, вільні економічні зони на Донбасі вже понастворювали: поцікавилися б спочатку, чим це закінчилося, - Гриценко
Уряд має створювати стабільні і сприятливі умови для підприємництва, з надійно захищеною власністю, без рейдерства по всій країні.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
"Коли Шмигаль ще ходив до школи, такі "зони" на Донбасі вже понастворювали. Мав би спочатку поцікавитися, чим те все закінчилося, хто на тих "зонах" набив кишені і на скільки шахраї обікрали країну. Не "зони" Уряд має створювати - стабільні й сприятливі умови для підприємництва, з надійно захищеною власністю, без рейдерства і безбашенних вовків/суддів. І не на Донбасі лише - в усій країні", - заявив Гриценко.
что - Ахметов плохой олигарх а Коломойский или Левочкин или Григоришин - хорошие?
прикольно.
Та суть не у тому ...
А сказав він усе правильно !
Ще би правильні слова були сприйняті і за ними наступили правильні дії ....
А то майстрів просто красиво поговорити у нас хватає
Шмигаляку на гілляку
або на зону
Всі його клопотання-аби Ахметка ще багатшим був
Пяця у 20014 році замість дій на поверненя Криму
зробив "вільну зону" ото "патріот" шоколадний
Шмигаль явно не ознакомился с мат.частью.
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Статья 1. Статус и территория свободной экономической зоны «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается на территории Автономного региона Донбасс сроком на десять лет, который может быть продлен законом Украины.
На территории СЭЗ «Донбасс» действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов управления свободной экономической зоны с государственными органами и органами самоуправления;определение стратегических направлений восстановления народнохозяйственных комплексов развития СЭЗ «Донбасс»;разработка и обеспечение реализации программ экономического восстановления и развития территорий СЭЗ «Донбасс»;организация обустройства территории СЭЗ «Донбасс»;
Верховной Радой Автономного региона Донбасс, мать вашу!
А вот я общался с японским послом и он сказал что когда эти зоны существовали - Япония активно вкладывалась в производство. Как их убрали - инвестиции прекратились.
Что, Левочкину было обидно что Ахметов больше него заработал? ай яй яй.