7 596 44

Коли Шмигаль ще ходив до школи, вільні економічні зони на Донбасі вже понастворювали: поцікавилися б спочатку, чим це закінчилося, - Гриценко

Уряд має створювати стабільні і сприятливі умови для підприємництва, з надійно захищеною власністю, без рейдерства по всій країні.

Уряд має створювати стабільні і сприятливі умови для підприємництва, з надійно захищеною власністю, без рейдерства по всій країні.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли Шмигаль ще ходив до школи, такі "зони" на Донбасі вже понастворювали. Мав би спочатку поцікавитися, чим те все закінчилося, хто на тих "зонах" набив кишені і на скільки шахраї обікрали країну. Не "зони" Уряд має створювати - стабільні й сприятливі умови для підприємництва, з надійно захищеною власністю, без рейдерства і безбашенних вовків/суддів. І не на Донбасі лише - в усій країні", - заявив Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації

Коли Шмигаль ще ходив до школи, вільні економічні зони на Донбасі вже понастворювали: поцікавилися б спочатку, чим це закінчилося, - Гриценко 01
Коли Шмигаль ще ходив до школи, вільні економічні зони на Донбасі вже понастворювали: поцікавилися б спочатку, чим це закінчилося, - Гриценко 02

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) ВЕЗ (19) Донбас (22366) Шмигаль Денис (4824)
Топ коментарі
+23
Ну так Ахметка помнит, как ему хорошо было тогда, вот и приказал Шмыгалю повторить.

11.08.2020 08:21 Відповісти
+15
Есть такая примета...если толяно выползло...значит скоро выборы...😃

11.08.2020 08:22 Відповісти
+10
Шавка рижого служить тільки своєму господарю,в сраці він бачив решту.

11.08.2020 08:23 Відповісти
Ну так Ахметка помнит, как ему хорошо было тогда, вот и приказал Шмыгалю повторить.

11.08.2020 08:21 Відповісти
И боря колесников до сих пор по ним страдает

11.08.2020 08:23 Відповісти
Борух? Это с вагиной на бороде? Который цукерки конти лепит? Я уж забыл про него

11.08.2020 08:34 Відповісти
А зря, боря время не теряет, отжимает землю вокруг Донецка. Собиратель земель херов

11.08.2020 08:46 Відповісти
но затихарилась падаль... нигде не показывается. Вот я и поинтересовался...

11.08.2020 09:14 Відповісти
Мутные дела любят тишину ))

11.08.2020 09:22 Відповісти
а чем плохо Украине если у одного из крупнейших олигархов в стране работают на предприятиях сотни тысяч людей и все они - и люди и предприятия платят налоги и дают зарплаты?
что - Ахметов плохой олигарх а Коломойский или Левочкин или Григоришин - хорошие?
прикольно.

11.08.2020 12:07 Відповісти
Есть такая примета...если толяно выползло...значит скоро выборы...😃

11.08.2020 08:22 Відповісти
Ставитися до Гриценка можна по різному (напевно правильно -Знову програв )

Та суть не у тому ...
А сказав він усе правильно !
Ще би правильні слова були сприйняті і за ними наступили правильні дії ....
А то майстрів просто красиво поговорити у нас хватає

11.08.2020 12:48 Відповісти
Шавка рижого служить тільки своєму господарю,в сраці він бачив решту.

11.08.2020 08:23 Відповісти
брехня, шмыгаль в школу не ходил, это не надо чтобы быть премьером
показати весь коментар

Надо как минимум 8 классов

11.08.2020 08:46 Відповісти
👏👏👏👏👏😊

11.08.2020 08:59 Відповісти
100%
Шмигаляку на гілляку
або на зону
Всі його клопотання-аби Ахметка ще багатшим був

11.08.2020 08:30 Відповісти
У нас теперь вся страна на зоны поделена.

11.08.2020 08:48 Відповісти
А спецом для Шмиги потрібно створити ще одну, платину, як тепер камери модні у СІЗО. І якщо він сам цього зараз не встигне, то буде сидіти у звичайній. 😊

11.08.2020 09:01 Відповісти
Где шмыгАль учился, там я преподавал...

11.08.2020 08:33 Відповісти
ще одне..
Пяця у 20014 році замість дій на поверненя Криму
зробив "вільну зону" ото "патріот" шоколадний

11.08.2020 08:34 Відповісти
Мы ещё в этом году не были.

11.08.2020 08:48 Відповісти

11.08.2020 10:24 Відповісти
Эта мразота, опять вытащило из нафталина свой хохотальний писок.

11.08.2020 08:38 Відповісти
Оценка намерениям правительства справедливая и по существу.
Шмигаль явно не ознакомился с мат.частью.

11.08.2020 08:53 Відповісти
Там вже і так зона, вільна і іканамічєская одночасно.

11.08.2020 09:03 Відповісти
Все, що робиться в "економіці" україни, носить одну назву - СХЕМИ. Вільна економічна зона будь якій країні - генератор розвитку, а в нас - схема. Будь-який пілотний проект - пошук нових можливостей для розвитку, а в нас - схема. Будь-який кредит - ресурси для розвитку, а в нас - схеми. Еліта безнадійна. Тому що суспільство не хоче жити нормально. Воно безнадійне. Щоразу обирає одне й те ж.

11.08.2020 09:18 Відповісти
От тільки Толян забув нагадати, коли ті домбасюрські злодійські СЕЗ повідкривались і коли були закриті. А відкриті вони були масово в 2006-2007 роках урядами Бурятіно Пельменя Євнухурова (читай Ющом-Дрищом) та Віть Пьйордовича Овоча. А закриті ВСІ повністю на початку 2006 року. Дуже добре пам*ятаю, як нєгодовал такий собі олігархічний Союз промишлєнніков і прєдпрініматєлєй на чолі з японським роботом Кінахом. Цікаво, чи живе ще те злодійське падло? Євнухуров недавно мелькав на якомусь телеканалі, ще псує атмосферу гад.

11.08.2020 09:34 Відповісти
Помилка! Закриті на початку 2008 року.

11.08.2020 09:35 Відповісти
коли я вже закінчив школу, Гриценко ще здавав екзамени і тягнув на золоту медаль

11.08.2020 09:39 Відповісти
ЧИТАЙТЕ, МАТЬ ВАШУ!

Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Статья 1. Статус и территория свободной экономической зоны «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается на территории Автономного региона Донбасс сроком на десять лет, который может быть продлен законом Украины.
На территории СЭЗ «Донбасс» действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов управления свободной экономической зоны с государственными органами и органами самоуправления;определение стратегических направлений восстановления народнохозяйственных комплексов развития СЭЗ «Донбасс»;разработка и обеспечение реализации программ экономического восстановления и развития территорий СЭЗ «Донбасс»;организация обустройства территории СЭЗ «Донбасс»;

Верховной Радой Автономного региона Донбасс, мать вашу!

11.08.2020 09:40 Відповісти
хоч Гриценко ще той фрукт. але тут він правий. Рудий озолотився, Україна втратила мільярди

11.08.2020 10:34 Відповісти
Между прочим прикрыла эти зоны Тимошенко в первые же месяцы своего премьерства. Донбасская мафия ей это припомнила.

11.08.2020 10:52 Відповісти
и правильно сделала что припомнила. Донбасс - это Украина. Просто Коломойскому и Левочкину обидно что Ахметов больше их заработал. Только украинцам не надо забывать что Донбасс - тоже Украина. и платил в бюджет страны 20-25% валюты, которой сейчас ой как не хватает, кстати.

11.08.2020 12:04 Відповісти
Ты видимо хлебал из того же воровского котла. Я правильно понял?

11.08.2020 12:14 Відповісти
Шмыгаля на зону к параше в гости.

11.08.2020 11:47 Відповісти
то есть Гриценко обидно что не его дружбаны заработали на этой свободной экономической зоне?
А вот я общался с японским послом и он сказал что когда эти зоны существовали - Япония активно вкладывалась в производство. Как их убрали - инвестиции прекратились.
Что, Левочкину было обидно что Ахметов больше него заработал? ай яй яй.

11.08.2020 12:03 Відповісти
Куда,куда Япония вкладывала???Можно узнать по подробней. Вот если Япония вкладывала в Китай,так приезжая хоть в Пекин,хоть в Гуанджоу или Шанхай,ну там где я побывал лично,можно было увидеть офисы известных японских компаний и корпораций,которые понаоткрывали в Китае свои заводы по производству авто и электроники.А какие такие заводы и предприятия были открыты на Донбассе?Может я чего то не знаю и не видел,так просветите меня "темного".Ведь на Донбассе я бывал значительно чаще,чем в Китае,а ничего подобного не видел.

11.08.2020 13:00 Відповісти
какой хороший способ обойти санкции московии.

11.08.2020 13:08 Відповісти
Этот тупорылый базарный барыга Шмаргаль, Ни хрена не понимает, как и зеленский, и как комуняка и вор Крачук ,ни в экономике, ни в политике!! Болтают на пару разную необдуманную хрень и думают, что они такие умные!! Эй придурки !! до Вас не было придумано и расписано великими экономистами мира!! вам надо только последовательно и ежедневно всё экономические законы воплощать в жизнь!! Только не используйте советские экономические законы, это всё коммунистическая туфта!! И не шатайтесь в разные стороны, как кукла неваляшка, то к ЕС т, к пуйлу х....уйлу!!

11.08.2020 13:16 Відповісти
Таке враження іноді складається, що зелені не жили в Україні, поки не стали владою. Весь час ''відкривають Америку''.

11.08.2020 17:34 Відповісти
 
 