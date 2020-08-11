Коли Шмигаль ще ходив до школи, вільні економічні зони на Донбасі вже понастворювали: поцікавилися б спочатку, чим це закінчилося, - Гриценко

Уряд має створювати стабільні і сприятливі умови для підприємництва, з надійно захищеною власністю, без рейдерства по всій країні.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли Шмигаль ще ходив до школи, такі "зони" на Донбасі вже понастворювали. Мав би спочатку поцікавитися, чим те все закінчилося, хто на тих "зонах" набив кишені і на скільки шахраї обікрали країну. Не "зони" Уряд має створювати - стабільні й сприятливі умови для підприємництва, з надійно захищеною власністю, без рейдерства і безбашенних вовків/суддів. І не на Донбасі лише - в усій країні", - заявив Гриценко.

